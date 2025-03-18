Revera
REVERA EA ist ein mehrwährungsfähiges, flexibles, vollautomatisches und vielseitiges offenes Tool zum Erkennen von Schwachstellen auf dem Markt für EURUSD + AUDUSD + AUDCAD!
Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network , Not Arbitrage .
Default Settings for One Сhart EURUSD M15
Das ist ein Mehrere Währungen System Das erlaubt du zu diversifizieren dein Risiko über mehrere Währungspaare hinweg .Die Standardeinstellungen arbeiten An Die Ein Diagramm EURUSD M15
Jede Position hat immer eine SL+TP und Virtual Deal Profit Tracking behoben .
Beliebig Profitieren Sendungsverfolgung Ist Versteckt aus Die Makler Und Ist Vollständig Virtuell im RAM.
Der System verwendet überkauft Und überverkauft Zonen in Die Markt Und Handel während Die Tag .Der System Heldentaten Markt Schwachstellen während Perioden von hoch Volatilität Wann Die Preis Rücksendungen Zu Die Durchschnittswerte .
Das ist Kein Markt-Breakdown-Algorithmus, daher sind fast alle Markt-Slippages Positiv Und Zusätzliche Gewinne hinzufügen für uns.
Jede Transaktion hat virtuell TP - Niveau Unterstützung für Die Preis , welche deutlich reduziert Die Leistung der SL Ebene .
Der REVERA EA Teilt alle Transaktionen in mehrere Teile auf, jeder Teil der offenen Position hat seine Eigenes Gewinnmanagement .
Dies ist ein Sicherer Algorithmus , jede Transaktion ist vor großen Spreads, starken Nachrichten ( NONFARM/FOMC ) und Slippages geschützt.
Der Algorithmus unabhängig Passt sich an zu den Bedingungen Ihres Brokers (Spreads, Verzögerungen, Slippages, Marktlücken) in Echtzeit .
Das System verwendet Virtuelles Gewinn-Tracking (VPT) in Kombination mit TP+SL behoben , wodurch das Verhalten des Systems vor dem Broker verborgen wird.
Der System macht mehrere lang Und langfristig Positionen pro Woche .
Dies ist ein offenes System , Sie Sie haben immer vollen Zugriff auf die Parameter und können Optimieren Sie Ihre individuellen Einstellungen .
Das System Verwendet NICHT das Closed-Box-Prinzip, wenn Ihnen die grundlegenden strategischen Einstellungen NICHT zur Verfügung stehen!
Der Revera kann nicht Ort Handel jeder Tag , als Es dürfen arbeiten für mehrere Tage ohne Geschäfte . Das ist KEIN Scalping System .
Das Mechanismus Wille appellieren Zu diese WHO anerkennen stabil Und bemerkbar Fortschritt von EA.Das EA Wille Erfahrung Drawdown Perioden , Das Ist richtig . Real Handel beinhaltet Verluste Und Drawdowns
Wenn Sie noch nie zuvor EAs verwendet haben, zeige und lehre ich Ihnen, wie man sie verwendet!
Empfehlungen
- Der Algorithmus kann empfindlich auf Spread und Slippage reagieren. Ich empfehle die Verwendung eines guten ICM/RAW/Pro/ECN-Brokers.
- ICH dürfen stets geben Empfehlungen Und Die am besten Einstellungen , fühlen frei zu Kontakt Mich!
- ICH dürfen stets persönlich verbinden aus der Ferne Zu helfen Du mit Die Installation Und Einstellungen !
- Das System liest ständig alle Broker-Indikatoren, daher ist es besser, VPS rund um die Uhr zu verwenden.
- Der Berater verwendet eine adaptive Losgrößenberechnung, aber bei geringem Hebel (1:50 und darunter) kann es bei Konten mit geringem Kapital zu Problemen mit den Margin-Anforderungen kommen.
- Testen Sie das Demokonto für die ersten 1-2 Wochen, um Ihren Broker zu prüfen
- Mindesteinzahlung ab 300 $ für EURUSD M15
- Bitte Tun nicht zögern Zu Kontakt Mich , ICH Bin Sicher Das Ich werde fähig Zu helfen Du In beliebig Fall Und mit beliebig Frage !
Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql