REVERA EA ist ein mehrwährungsfähiges, flexibles, vollautomatisches und vielseitiges offenes Tool zum Erkennen von Schwachstellen auf dem Markt für EURUSD + AUDUSD + AUDCAD!

Not    Grid   , Not    Martingale   , Not    AI    , Not    Neural Network ,  Not   Arbitrage .

Default  Settings for One Сhart   EURUSD M15

Das   ist ein   Mehrere Währungen   System   Das   erlaubt   du zu   diversifizieren   dein   Risiko   über mehrere Währungspaare hinweg .

Die Standardeinstellungen   arbeiten   An   Die   Ein Diagramm   EURUSD   M15

Jede Position hat immer eine   SL+TP und Virtual Deal Profit Tracking behoben .

Beliebig   Profitieren   Sendungsverfolgung   Ist   Versteckt   aus   Die   Makler   Und   Ist   Vollständig   Virtuell im RAM.

Der   System   verwendet   überkauft   Und   überverkauft   Zonen in   Die   Markt   Und   Handel   während   Die   Tag .

Der   System   Heldentaten   Markt   Schwachstellen   während   Perioden   von   hoch   Volatilität   Wann   Die   Preis   Rücksendungen   Zu   Die   Durchschnittswerte .

Das ist   Kein Markt-Breakdown-Algorithmus, daher sind fast alle Markt-Slippages   Positiv   Und   Zusätzliche Gewinne hinzufügen   für uns.

Jede   Transaktion   hat   virtuell   TP - Niveau   Unterstützung   für   Die   Preis ,   welche   deutlich   reduziert   Die   Leistung   der   SL   Ebene .

Der   REVERA EA   Teilt alle Transaktionen in mehrere Teile auf, jeder Teil der offenen Position hat seine   Eigenes Gewinnmanagement .

Dies ist ein   Sicherer Algorithmus , jede Transaktion ist vor großen Spreads, starken Nachrichten ( NONFARM/FOMC ) und Slippages geschützt.

Der Algorithmus unabhängig   Passt sich an   zu den Bedingungen Ihres Brokers (Spreads, Verzögerungen, Slippages, Marktlücken) in   Echtzeit .

Das System verwendet   Virtuelles Gewinn-Tracking (VPT)   in Kombination mit   TP+SL behoben , wodurch das Verhalten des Systems vor dem Broker verborgen wird.

Der   System   macht   mehrere   lang   Und   langfristig   Positionen   pro   Woche .

Dies ist ein offenes System , Sie   Sie haben immer vollen Zugriff auf die Parameter und können   Optimieren Sie Ihre individuellen Einstellungen .

Das System   Verwendet NICHT das Closed-Box-Prinzip, wenn Ihnen die grundlegenden strategischen Einstellungen NICHT zur Verfügung stehen!

Der Revera kann nicht   Ort   Handel   jeder   Tag ,   als   Es   dürfen   arbeiten   für   mehrere   Tage   ohne   Geschäfte .   Das   ist KEIN   Scalping   System .

Das   Mechanismus   Wille   appellieren   Zu   diese   WHO   anerkennen   stabil   Und   bemerkbar   Fortschritt   von EA.

Das   EA   Wille   Erfahrung   Drawdown   Perioden ,   Das   Ist   richtig .   Real   Handel   beinhaltet   Verluste   Und   Drawdowns

Wenn Sie noch nie zuvor EAs verwendet haben, zeige und lehre ich Ihnen, wie man sie verwendet!

 

Empfehlungen

  • Der Algorithmus kann empfindlich auf Spread und Slippage reagieren. Ich empfehle die Verwendung eines guten ICM/RAW/Pro/ECN-Brokers.
  • ICH   dürfen   stets   geben   Empfehlungen   Und   Die   am besten   Einstellungen ,   fühlen   frei zu   Kontakt   Mich!
  • ICH   dürfen   stets   persönlich   verbinden   aus der Ferne   Zu   helfen   Du   mit   Die   Installation   Und   Einstellungen !      
  • Das System liest ständig alle Broker-Indikatoren, daher ist es besser, VPS rund um die Uhr zu verwenden.
  • Der Berater verwendet eine adaptive Losgrößenberechnung, aber bei geringem Hebel (1:50 und darunter) kann es bei Konten mit geringem Kapital zu Problemen mit den Margin-Anforderungen kommen.
  • Testen Sie das Demokonto für die ersten 1-2 Wochen, um Ihren Broker zu prüfen
  • Mindesteinzahlung ab 300 $ für EURUSD M15
  • Bitte   Tun   nicht   zögern   Zu   Kontakt   Mich ,   ICH   Bin   Sicher   Das   Ich werde   fähig   Zu   helfen   Du   In   beliebig   Fall   Und   mit   beliebig   Frage !
Philipp Hermann
1547
Philipp Hermann 2025.03.25 16:22 
 

Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql

SmartChoise EA – Trading-System mit neuronalen Netzwerken für XAU/USD (Gold) im M1-Zeitrahmen Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar — es enthält detaillierte Erklärungen zu allen Einstellungen und Optionen. Auf dem Telegram-Kanal finden Sie auch mehrere Konten, die SmartChoise mit unterschiedlichen Guthaben, Risikostufen und Setups verwenden. Das ist eine großartige Möglichkeit, die reale Leistung des EAs bei verschiedenen Brokern und unter unterschiedlichen Bed
Steffen Schmidt
872
Steffen Schmidt 2025.05.08 08:30 
 

Not good at all, it was making some progress at the beginning of the release of this EA but now no profits.

Philipp Hermann
1547
Philipp Hermann 2025.03.25 16:22 
 

Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql

