Adaptive Scalping Oscillator m
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.75
- Aktivierungen: 10
Erweiterter, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator „Adaptiver Scalping-Oszillator“ – ein effizientes Trading-Tool für MT4!
- Dieser Indikator gehört zur neuen Generation von Oszillatoren.
- Der „Adaptive Scalping-Oszillator“ verfügt über anpassbare adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen und weitere nützliche Einstellungen.
- Dieser Oszillator eignet sich ideal, um exakte Einstiegspunkte beim Verlassen dynamischer Überverkauft-/Überkauft-Bereiche zu finden.
- Überverkauft-Zone: unterhalb der grünen Linie.
- Überkauft-Zone: oberhalb der orangen Linie.
- Dieser Indikator eignet sich hervorragend für schnelles Scalping – passen Sie einfach einige Parameter Ihren Bedürfnissen an.
- Der Oszillator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Mustern kombinieren.
- Er ist deutlich genauer als Standard-Oszillatoren.
- Der Indikator kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden.
- Mit integrierten PC- und Mobil-Benachrichtigungen.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das exklusiv auf der MQL5-Website angeboten wird.