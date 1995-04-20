Adaptive Scalping Oscillator m

Erweiterter, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator „Adaptiver Scalping-Oszillator“ – ein effizientes Trading-Tool für MT4!





- Dieser Indikator gehört zur neuen Generation von Oszillatoren.

- Der „Adaptive Scalping-Oszillator“ verfügt über anpassbare adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen und weitere nützliche Einstellungen.

- Dieser Oszillator eignet sich ideal, um exakte Einstiegspunkte beim Verlassen dynamischer Überverkauft-/Überkauft-Bereiche zu finden.

- Überverkauft-Zone: unterhalb der grünen Linie.

- Überkauft-Zone: oberhalb der orangen Linie.

- Dieser Indikator eignet sich hervorragend für schnelles Scalping – passen Sie einfach einige Parameter Ihren Bedürfnissen an.

- Der Oszillator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Mustern kombinieren.

- Er ist deutlich genauer als Standard-Oszillatoren.

- Der Indikator kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden.

- Mit integrierten PC- und Mobil-Benachrichtigungen.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das exklusiv auf der MQL5-Website angeboten wird.