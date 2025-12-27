Robot Scalping Gold Trend

KING GOLD 3.40 (MT5) - XAUUSD Micro Scalper

KING GOLD 3.40 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA ist für den Handel mit kleinen Lots optimiert und konzentriert sich auf kurzfristige Einstiege unter geeigneten Marktbedingungen.

Empfohlene Einstellungen:

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M1-M5 (abhängig von den Broker-Konditionen)

Losgröße: 0.01 (Beispiel)

Konto-Typ: Absicherung

Mindesteinlage: ab 300 USD (empfohlen für Margin-Sicherheit)

Testhinweis:

Dieses Produkt wurde mit dem MetaTrader 5 Strategy Tester getestet. Die Testergebnisse dienen nur als Referenz und können aufgrund von Spread, Slippage, Kommissionen, Ausführungsgeschwindigkeit, Liquidität und wechselnden Marktbedingungen vom realen Handel abweichen.

Wichtiger Hinweis:

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Der EA kann Drawdowns erleiden, auch bei hoher Volatilität oder ungünstigen Marktverhältnissen. Bitte testen Sie ihn zunächst auf einem Demokonto und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement auf Live-Konten.

Unterstützung:

Support wird über die MQL5-Produktkommentare und MQL5-Messaging angeboten.