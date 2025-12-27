Robot Scalping Gold Trend

  • Experten
  • Jinarto
  • Version: 3.62
  • Aktualisiert: 27 Dezember 2025
  • Aktivierungen: 20

KING GOLD 3.40 (MT5) - XAUUSD Micro Scalper

KING GOLD 3.40 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA ist für den Handel mit kleinen Lots optimiert und konzentriert sich auf kurzfristige Einstiege unter geeigneten Marktbedingungen.

Empfohlene Einstellungen:

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M1-M5 (abhängig von den Broker-Konditionen)

  • Losgröße: 0.01 (Beispiel)

  • Konto-Typ: Absicherung

  • Mindesteinlage: ab 300 USD (empfohlen für Margin-Sicherheit)

Testhinweis:
Dieses Produkt wurde mit dem MetaTrader 5 Strategy Tester getestet. Die Testergebnisse dienen nur als Referenz und können aufgrund von Spread, Slippage, Kommissionen, Ausführungsgeschwindigkeit, Liquidität und wechselnden Marktbedingungen vom realen Handel abweichen.

Wichtiger Hinweis:
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Der EA kann Drawdowns erleiden, auch bei hoher Volatilität oder ungünstigen Marktverhältnissen. Bitte testen Sie ihn zunächst auf einem Demokonto und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement auf Live-Konten.

Unterstützung:
Support wird über die MQL5-Produktkommentare und MQL5-Messaging angeboten.


Empfohlene Produkte
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experten
Nova DCA Trader ist ein Expert Advisor zur Verwaltung von Trades unter Verwendung der Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie, die eine kontrollierte Skalierung von Positionen in trendigen oder volatilen Märkten ermöglicht. Durch Mittelwertbildung in Positionen auf vordefinierten Niveaus zielt dieser EA darauf ab, den Einstiegspreis zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu maximieren, während das Risiko sorgfältig verwaltet wird. Im Gegensatz zu rücksichtslosen Grid- oder Martingale-Systemen wende
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Experten
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 Ein vollautomatischer Expert Advisor , der speziell für Gold (XAUUSD) getestet wurde , um potenzielle Marktumkehrungen nach starken Schwungphasen zu erfassen. Er verwendet ein konsekutives Candlestick-Muster , das durch Multi-Indikator-Filter und ein fortschrittliches Risikomanagement für präzise Einstiege und Gewinnabsicherung ergänzt wird. Der aktuelle Preis ist nur für Demozwecke gedacht. Hauptmerkmale: Momentum-basierte Umkehrstrategie: Erkennt N aufei
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experten
OverSeer:Ihr durchdachter Handelsverbündeter OverSeer ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Begleiter für Händler, die sich mit einem stetigen, konservativen Ansatz in der komplexen Welt des Indexhandels zurechtfinden wollen. OverSeer wurde in jahrelanger Experimentier- und Lernarbeit entwickelt und hilft Ihnen dabei, sich an den globalen Märkten zu engagieren, während Sie Ihre Strategien auf dem Boden der Tatsachen halten. Warum OverSeer wäh
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experten
Dieser Roboter arbeitet auf der Grundlage des Parabolic SAR Indikators. Version für MetaTrader4 hier . Die erweiterte EA-Version enthält die folgenden Änderungen und Verbesserungen: Das Verhalten des EA wurde auf verschiedenen Kontotypen und unter verschiedenen Bedingungen (Fixed/Floating Spread, ECN/Cent-Konten, etc.) überprüft. Die Funktionalität des EA wurde erweitert. Bessere Flexibilität und Effizienz, bessere Überwachung der offenen Positionen. Funktioniert sowohl auf 4- und 5-stelligen Br
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Raster ATR Bands Bounce EA Wichtiger Hinweis: Dieser Expert Advisor wird in seiner Basiskonfiguration zur Verfügung gestellt und muss für Ihre spezifischen Handelspräferenzen und Marktbedingungen optimiert werden. Der EA dient als Rahmen für Ihre persönliche Handelsstrategieentwicklung. Beschreibung: Der Grid ATR Bands Bounce EA kombiniert die technische Analyse mit der Grid-Trading-Methodik, um Kursausschläge von dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und zu nutzen
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experten
ThanosAlgotrade ist ein automatischer Handelsberater zur Erzielung stabiler Gewinne über einen langen Zeitraum. Erfordert keine manuellen Eingriffe. Entwickelt, um im MT5-Terminal auf Konten vom Typ "Hedge" zu arbeiten Der Adviser muss auf dem Chart des Währungspaares EURUSD auf dem Zeitrahmen M1 installiert werden und den automatischen Handel aktivieren. Die Überwachung der Arbeit des Advisers kann hier eingesehen werden
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Experten
FLAMMENDER NACHT-SKALIERER VÖLLIG NEUES SYSTEM ZUR RÜCKGEWINNUNG DES GITTERS HINZUGEFÜGT Nachtskalierung mit Stop Losses hat in den vergangenen Jahren vor 2022 unglaublich gut funktioniert. Blazing Night Scalper wurde ursprünglich auf mehr als 10 Jahren Tick-Daten mit Take Profit und Stop Loss mit erstaunlichen Ergebnissen getestet. Sobald wir das Jahr 2022 erreichten, wurde es für Nachtscaler immer schwieriger, Gewinne zu erzielen, wahrscheinlich aus vielen Gründen, wie z.B. die Erhöhung der
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Experten
Aktuelle Aktion: Nur noch 1 für 349 $ übrig Endpreis: 999 $ Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   Live mit geringem Risiko   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Der Viper EA verwendet während des Ranging-Zeitraums der Handelssitzungen (zwischen 23 Uhr und 1 Uhr GMT+2, US DST) scharfe und effektive „Mean-Reversion“-Entries.    Diese Trades haben bereits eine sehr hohe Erfolgsquote, aber wenn sich der Markt gegen die Positio
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experten
Revolutionieren Sie Ihr Trading-Spiel mit FabTradeX: Ein jahrzehntelang bewährter Expert Advisor für die GBPJPY-Meisterschaft! Starten Sie mit FabTradeX, einem ausgeklügelten Expert Advisor, der sorgfältig für den algorithmischen Handel mit dem Devisenpaar GBPJPY entwickelt wurde, in eine neue Ära der Handelskompetenz. Diese Powerhouse-Strategie ist nicht nur ein Spielveränderer - sie ist ein jahrzehntelanger Marktausbeutungstrend, der beständig überdurchschnittlich abschneidet und nur selten in
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Combo All In One ist ein EA Combo 10 Strategien , Der EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet. Normalerweise müssen Sie 10x Gebühren bezahlen, um 10 EAs mit verschiedenen Strategien zu kaufen. Aber mit ALL IN ONE brauchen Sie nur 1 Mal zu zahlen, um einen EA zu besitzen, der 10 verschiedene Strategien enthält. Dies ist eine kosteneffektive Lösung und kombiniert effektive Methoden. Zeitrahmen M15, Mindesteinlage $1.000, Hebel 1:500. STRATEGIE1: GLEITENDER DURCHSCHNITT S
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Experten
EA351 - Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 ist ein automatisiertes Handelssystem, das für hochfrequentes Scannen und Multi-Positions-Entries auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde und für den Handel mit 0,01 Lots optimiert ist. Der EA scannt kontinuierlich den Markt; wenn alle Bedingungen erfüllt sind, kann er mehrere Positionen eröffnen (Pyramiding), um Momentum-Bewegungen zu maximieren. Wenn der Gewinn wächst, verwaltet der EA den Handel mit Hilfe eines Trailing-Schutzes und kann bei ei
Best Scalping XAUUSD 22x in 1 Year
Jinarto
Experten
EA353 ist ein schneller XAUUSD Scalping Expert Advisor für MetaTrader 5, der für den Handel mit 0,01 Lots und Multi-Positionen konzipiert ist. Es filtert Einträge mit Breakout (BOS) + Momentum mit ATR / ADX / RSI-Bestätigung und enthält praktische Real-Market-Schutzmaßnahmen wie Spread Guard, News-Filter, Cooldown, Ping / Latenz Kontrollen und täglichen Handel Grenzen. Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten (Cent oder Standard). Am besten auf M1 mit einem stabilen Broker und VPS zu verwend
Robot Xauusd Mt5 Trend Scalper Autotrading
Jinarto
Experten
EA353 ist ein schneller XAUUSD Scalping Expert Advisor für MetaTrader 5, der für den Handel mit 0,01 Lots und Multi-Positionen konzipiert ist. Es filtert Einträge mit Breakout (BOS) + Momentum mit ATR / ADX / RSI-Bestätigung und enthält praktische Real-Market-Schutzmaßnahmen wie Spread Guard, News-Filter, Cooldown, Ping / Latenz Kontrollen und täglichen Handel Grenzen. Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten (Cent oder Standard). Am besten auf M1 mit einem stabilen Broker und VPS zu verwend
Robot Xauusd Mt5 Gold Scalper
Jinarto
Experten
Robot XAUUSD MT5 Gold Scalper EA355 EA355 wurde für Trader entwickelt, die einen disziplinierten, regelbasierten XAUUSD-Scalper wollen, der sich auf die Qualität der Trades konzentriert – nicht auf zufällige Einstiege. Er handelt nur, wenn der Markt echtes Momentum zeigt, und verwaltet Positionen anschließend mit strikten Filtern, um ungünstige Bedingungen zu vermeiden. Warum Käufer EA355 wählen Qualitätsorientierte Einstiege Mehrfaktor-Signalengine (Momentum, Volatilität, Trendstärke und Pric
Robot AI Scalping Trend XauUSD
Jinarto
Experten
Robot AI Scalping XAUUSD MT5 ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für Gold (XAUUSD) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er ist für kurzfristiges Scalping konzipiert und kann mit Hedging-Multi-Position-Ausführung arbeiten, um dem Momentum zu folgen und Trades dynamisch zu verwalten. Hauptmerkmale Symbol: XAUUSD (Gold) - MT5 Konto-Typ: Hedging (unterstützt mehrere Positionen pro Symbol) Strategie-Stil: Scalping / Momentum-basierte Ausführung Mehrfach-Positionen: Ja (mehrere Eingäng
King Gold Xauusd Trend Scalper
Jinarto
Experten
King Gold XAUUSD Trend Scalper ist ein automatisierter MT5 Expert Advisor, der sich auf den Handel mit Gold (XAUUSD) mit einer strikten Trend- und Momentum-Breakout-Logik und mehreren Sicherheitsvorkehrungen konzentriert. Er ist so konzipiert, dass er selektiv handelt (nicht "immer im Markt") und Bedingungen von geringer Qualität wie breite Spreads oder schwache Volatilität vermeidet. Was dieser EA macht Handelt XAUUSD mit einem Trend- und Momentum-Bestätigungsansatz Führt nur bei einer neuen K
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension