Best Scalping XAUUSD 22x in 1 Year

EA353 ist ein schneller XAUUSD Scalping Expert Advisor für MetaTrader 5, der für den Handel mit 0,01 Lots und Multi-Positionen konzipiert ist. Es filtert Einträge mit Breakout (BOS) + Momentum mit ATR / ADX / RSI-Bestätigung und enthält praktische Real-Market-Schutzmaßnahmen wie Spread Guard, News-Filter, Cooldown, Ping / Latenz Kontrollen und täglichen Handel Grenzen. Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten (Cent oder Standard). Am besten auf M1 mit einem stabilen Broker und VPS zu verwenden.

Hauptmerkmale:

  • XAUUSD Scalping (MT5), optimiert für M1

  • Multi-Position Burst Entry mit Max-Layers Kontrolle

  • Filter: ATR-Volatilität, ADX-Stärke, RSI-Richtung, BOS-Ausbruch + Momentum-Kerze

  • Sicherheit: Spread/ATR-Schutz, News-Block, Cooldown, Kontrolle der Ausführungsabweichung

  • Risiko-Tools: SL nach Punkten oder USD, optional TP nach USD, Trailing-Modul unterstützt

  • Klare Statusüberwachung (Gründe für No-Trade können im Chart angezeigt werden)

Wichtige Hinweise:

  • Die Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers ab (Spread/Kommission/Slippage).

  • Backtests sind keine Garantie für die zukünftige Performance. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.

Begrenzte Aktion:

  • USD 50 für die ersten 10 Käufer bis zum 1. Januar 2026.

  • Nach dem 5. Januar 2026 wird der Preis wieder auf USD 5000 erhöht .


Empfohlene Produkte
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experten
Als erfahrener Trader ist es entscheidend, die richtigen Tools und Ressourcen zu haben, um erfolgreich am Markt zu agieren. Pro Trader EA bietet eine professionelle und effiziente Handelslösung. Mit unserer innovativen Software können Sie Handelsstrategien automatisieren, präzise Handelssignale erhalten und Emotionen eliminieren. Pro Trader EA ermöglicht das Handeln verschiedener Assetklassen, bietet Echtzeit-Analysen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Unser Support-Team steht zur Verfügun
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
Crow Scalper
Ringga Ardiantoro
Experten
Wir stellen Ihnen unseren MT5 Expert Advisor vor, der speziell für Händler entwickelt wurde, die aus schwankenden Marktbedingungen Kapital schlagen wollen. Dieser EA verwendet eine ausgeklügelte Martingale-Strategie, um das Gewinnpotenzial zu maximieren und gleichzeitig das Risiko effektiv zu steuern. Hier sehen Sie, was unseren EA auszeichnet: Hauptmerkmale: Optimal für schwankende Märkte : Unser EA eignet sich hervorragend für Märkte mit konstanten Preisschwankungen, die es Ihnen ermöglichen,
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experten
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor ist ein leistungsstarkes, marktreifes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit Präzisionslogik und fortschrittlichen Filtern entwickelt, um explosive Ausbruchschancen in Zeiten der Marktkompression zu nutzen und gleichzeitig ein strenges Risikomanagement und eine professionelle Handelsausführung zu gewährleisten. Gold ist eines der volatilsten und liquidesten Instrumente auf den Fina
FREE
Double Line Crossing MT5 EA
Wen Huang
Experten
Dies basiert auf dem doppelten beweglichen mittleren Kreuz- und Pfeilzeichen unter der Erstellung von benutzerdefinierten Indikatoren EA. Wenn der blaue Pfeil erscheint, machen Sie eine lange Reihenfolge. Wenn der rote Pfeil erscheint, kürzen Sie die Reihenfolge. Wenn die rosa Linie die grüne Linie nach oben kreuzt, ist die rosa Linie oben, die grüne Linie ist unten, die goldene Gabel erscheint und der blaue Pfeil erscheint. Wenn die rosa Linie die grüne Linie nach unten kreuzt, ist die ros
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Experten
Das Projekt Indirect Lock ist ein Hybrid-Algorithmus aus Arbitrage, Grid und Hedging. Einfacher ausgedrückt: Lock USD mit Hilfe von GBPUSD und EURUSD. Es ist fast die ganze Zeit parallel Richtung. Auf diese Weise können wir im Vergleich zum ursprünglichen Grid und Hedging eine Menge Drawdowns reduzieren. P.S. Bitte beachten Sie, dass JEDE ANLAGE IMMER RISIKO HAT! VERWENDEN SIE ES MIT BEDACHT UND AUF IHR EIGENES RISIKO!
Lamar XL
Murad Nagiev
Experten
Lamar XL   ist ein fortschrittlicher Handelsroboter, der für den automatisierten Handel an Finanzmärkten entwickelt wurde. Der Roboter kombiniert hocheffiziente Marktanalysealgorithmen mit einem einzigartigen Saldo-Wiederherstellungsmodus (Recovery Bot), was ihn zu einem idealen Werkzeug für Trader macht, die Risiken minimieren und langfristig Gewinne maximieren möchten. Hauptmerkmale: Recovery Bot-Modus : Integrierter Algorithmus zur Saldo-Wiederherstellung, der die Handelsstrategie automatisc
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Nova RVI Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova RVI Trader basiert auf den Prinzipien des Relative Vigor Index - ein Indikator, der die Überzeugung hinter den Kursbewegungen misst, indem er die Schluss- und Eröffnungskurse im Verhältnis zu den jüngsten Handelsspannen vergleicht. Dieser oft übersehene Oszillator zeichnet sich dadurch aus, dass er wahre Richtungsmomente und potenzielle Umkehrungen identifiziert, bevor sie für den breiten Markt offensichtlich werden. Mit Nova RVI Trader werden die rohen Erkenntnisse des RVI in ein ratio
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
Experten
Einführung in den Moving Average EA HINWEIS – Nach dem Kauf des Moving Average EA senden Sie mir eine private Nachricht, um mein Utility TradeWatch EA kostenlos zu erhalten! Der Moving Average EA ist ein flexibles Handelstool, das speziell für synthetische Indizes entwickelt wurde, aber auch effektiv im Devisenhandel und bei anderen Anlageklassen funktioniert. Im Gegensatz zu vielen EAs, die auf festen Moving Average-Einstellungen basieren, ermöglicht dieser EA den Benutzern, ihre Moving Average
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experten
GoldRobotics EA: Automatisierter Goldhandel mit Präzision und Geschwindigkeit GoldRobotics ist ein hochentwickelter Expert Advisor für den automatisierten Handel auf dem XAUUSD (Gold) Markt. Dieser EA verwendet eine einzigartige Strategie, die auf einer präzisen Erkennung von Kerzenmustern und einer Volumenanalyse basiert und schnelle Ein- und Ausstiege für eine optimale Performance unter volatilen Marktbedingungen ermöglicht . Er legt den Schwerpunkt auf schnelle Reaktionen auf Marktschwank
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Experten
Max ScalperSpeed MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Dieses System wurde entwickelt, um die Effizienz der Generierung von mehr Rendite zu verbessern. Es stützt sich auf Scalping- und Erholungsstrategien mit angemessenen Handelsfrequenzen und ist in der Lage, unter allen Marktbedingungen gut zu funktionieren, egal ob es sich um einen Trend oder eine Seitwärtsbewegung handelt, und ist in der Lage, unter allen Bedingungen Vollzeit zu handeln. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Nachrich
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Experten
Der XAUUSD ist ein besonderer Vermögenswert mit besonderen Eigenschaften, der eine besondere Optimierung der Produkte benötigt. Wir haben ein System geschaffen, das sich an diesen Wert anpasst und versucht, seine Vorteile zu nutzen und die Unterschiede zu beseitigen. Obwohl dieses System für den Einsatz im XAUUSD konzipiert und optimiert ist, kann es auch in anderen Paaren und Werten, einschließlich Aktienindizes und Rohstoffen, eingesetzt werden. Es handelt sich um ein System, das durch eine
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experten
GridMasterFx ist ein innovatives Tool für den automatisierten Devisenhandel, das auf einer Kombination aus einer Grid-Strategie und einem einzigartigen Trendberechnungsalgorithmus unter Verwendung des Indikators Gleitender Durchschnitt basiert. Diese Strategie ermöglicht es dem Expert Advisor, Positionen rechtzeitig zu öffnen und zu schließen, die Analyse des aktuellen Trends zu nutzen und sofort auf Marktveränderungen zu reagieren. GridMasterFx Expert Advisor ist eine ausgezeichnete Wahl für
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experten
Zuerst habe ich mich in Phoenix Ultra Expert Advisor verguckt . Dieser Expert Advisor unterstützt die automatische Schließung, wenn die Richtung richtig ist, und führt eine Erholung durch, wenn die Richtung falsch ist. Wenn Sie einen Auftrag eingeben: 1. Der Preis geht in die richtige Richtung und trifft den Min Profit Point , Trailing Stop 20% des aktuellen Gewinns. 2. Der Preis geht in die entgegengesetzte Richtung, der Expert Advisor wird den Auftrag mit dem Volumen platzieren ist Recovery V
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experten
"Universal US100 HFT" ist ein Hochfrequenz-Scalping-Roboter, der für den Handel mit dem NASDAQ 100 Index (US100) entwickelt wurde. Der Roboter konzentriert sich auf kurzfristige Trades und nutzt kleinste Marktschwankungen, um Gewinne zu erzielen. Er verwendet keine risikoreichen Strategien wie Grid oder Martingale, was ihn sicherer und widerstandsfähiger gegenüber Marktvolatilität macht. Hauptmerkmale: Hochfrequenz-Scalping:   Der Roboter ist für schnelle Trades mit minimaler Haltedauer konzipi
CyberTrend MT5
Radek Reznicek
Experten
CyberTrend ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf fortschrittlichen Algorithmen zur kurzfristigen Trendvorhersage basiert. Dieser EA verwendet mehrere benutzerdefinierte Indikatoren in Kombination mit Kerzen Vorhersage, die eine sehr hohe Rate der erfolgreichen Trades zu erreichen hilft. Dieser EA hat den Langzeit-Backtest mit echten Tickdaten, variablem Spread, echter Kommission und Swap vom Metatrader 5 Strategy Tester erfolgreich bestanden. CyberTrend ist auch vollständig vom Benu
Mir Station MT5
Marta Gonzalez
Experten
Mir Station MT5 ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Mir Station MT5 verfügt über neuronale Netze, um den richtigen Algorithmus in der richtigen Marktsituation zu verwenden. Mir Station MT5 ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expe
ISS Station MT5
Marta Gonzalez
Experten
ISS Station MT5 ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen ISS Station MT5 hat neuronale Netze, um den richtigen Algorithmus in der richtigen Marktsituation zu verwenden ISS Station MT5 ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. ISS Stat
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Experten
EA351 - Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 ist ein automatisiertes Handelssystem, das für hochfrequentes Scannen und Multi-Positions-Entries auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde und für den Handel mit 0,01 Lots optimiert ist. Der EA scannt kontinuierlich den Markt; wenn alle Bedingungen erfüllt sind, kann er mehrere Positionen eröffnen (Pyramiding), um Momentum-Bewegungen zu maximieren. Wenn der Gewinn wächst, verwaltet der EA den Handel mit Hilfe eines Trailing-Schutzes und kann bei ei
Robot Xauusd Mt5 Trend Scalper Autotrading
Jinarto
Experten
EA353 ist ein schneller XAUUSD Scalping Expert Advisor für MetaTrader 5, der für den Handel mit 0,01 Lots und Multi-Positionen konzipiert ist. Es filtert Einträge mit Breakout (BOS) + Momentum mit ATR / ADX / RSI-Bestätigung und enthält praktische Real-Market-Schutzmaßnahmen wie Spread Guard, News-Filter, Cooldown, Ping / Latenz Kontrollen und täglichen Handel Grenzen. Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten (Cent oder Standard). Am besten auf M1 mit einem stabilen Broker und VPS zu verwend
Robot Xauusd Mt5 Gold Scalper
Jinarto
Experten
Robot XAUUSD MT5 Gold Scalper EA355 EA355 wurde für Trader entwickelt, die einen disziplinierten, regelbasierten XAUUSD-Scalper wollen, der sich auf die Qualität der Trades konzentriert – nicht auf zufällige Einstiege. Er handelt nur, wenn der Markt echtes Momentum zeigt, und verwaltet Positionen anschließend mit strikten Filtern, um ungünstige Bedingungen zu vermeiden. Warum Käufer EA355 wählen Qualitätsorientierte Einstiege Mehrfaktor-Signalengine (Momentum, Volatilität, Trendstärke und Pric
Robot Scalping Gold Trend
Jinarto
Experten
KING GOLD 3.40 (MT5) - XAUUSD Micro Scalper KING GOLD 3.40 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA ist für den Handel mit kleinen Lots optimiert und konzentriert sich auf kurzfristige Einstiege unter geeigneten Marktbedingungen. Empfohlene Einstellungen: Symbol: XAUUSD Zeitrahmen: M1-M5 (abhängig von den Broker-Konditionen) Losgröße: 0.01 (Beispiel) Konto-Typ: Absicherung Mindesteinlage: ab 300 USD (empfohlen für Margin-Sicherheit) Testhinweis: Di
Robot AI Scalping Trend XauUSD
Jinarto
Experten
Robot AI Scalping XAUUSD MT5 ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für Gold (XAUUSD) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er ist für kurzfristiges Scalping konzipiert und kann mit Hedging-Multi-Position-Ausführung arbeiten, um dem Momentum zu folgen und Trades dynamisch zu verwalten. Hauptmerkmale Symbol: XAUUSD (Gold) - MT5 Konto-Typ: Hedging (unterstützt mehrere Positionen pro Symbol) Strategie-Stil: Scalping / Momentum-basierte Ausführung Mehrfach-Positionen: Ja (mehrere Eingäng
King Gold Xauusd Trend Scalper
Jinarto
Experten
King Gold XAUUSD Trend Scalper ist ein automatisierter MT5 Expert Advisor, der sich auf den Handel mit Gold (XAUUSD) mit einer strikten Trend- und Momentum-Breakout-Logik und mehreren Sicherheitsvorkehrungen konzentriert. Er ist so konzipiert, dass er selektiv handelt (nicht "immer im Markt") und Bedingungen von geringer Qualität wie breite Spreads oder schwache Volatilität vermeidet. Was dieser EA macht Handelt XAUUSD mit einem Trend- und Momentum-Bestätigungsansatz Führt nur bei einer neuen K
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension