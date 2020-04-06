Robot Xauusd Mt5 Gold Scalper

Robot XAUUSD MT5 Gold Scalper EA355

EA355 wurde für Trader entwickelt, die einen disziplinierten, regelbasierten XAUUSD-Scalper wollen, der sich auf die Qualität der Trades konzentriert – nicht auf zufällige Einstiege. Er handelt nur, wenn der Markt echtes Momentum zeigt, und verwaltet Positionen anschließend mit strikten Filtern, um ungünstige Bedingungen zu vermeiden.

Warum Käufer EA355 wählen

Qualitätsorientierte Einstiege
Mehrfaktor-Signalengine (Momentum, Volatilität, Trendstärke und Price-Action-Bestätigung), um Trades mit geringer Erfolgswahrscheinlichkeit zu reduzieren.

Intelligenter „Bad Market“-Schutz
Filter helfen, Einstiege bei hohem Spread, instabiler Volatilität, schwachen Trendphasen und in risikoreichen News-Zeitfenstern zu vermeiden (gemäß deinen Einstellungen).

Momentum-Add-On-Logik
Wenn die Bedingungen weiterhin gültig sind, kann EA355 Positionen in Gewinnrichtung hinzufügen (Hedging wird unterstützt), um starke Bewegungen maximal auszunutzen.

Risikokontrollierte Ausführung
Klare SL-/Exit-Logik und Trade-Limits (über Inputs) sorgen für konsistentes und kontrolliertes Verhalten.

Für XAUUSD M1 gemacht
Optimiert für schnelle Entscheidungen auf XAUUSD M1, typischer Start-Lot: 0.01.

Empfohlenes Setup

  • Symbol: XAUUSD

  • Timeframe: M1

  • Lotgröße: 0.01

  • Hebel: getestet mit 1:1000

  • Empfohlene Mindesteinzahlung: 2000 USD (oder 2000 Cent)

Performance-Hinweis
In den Tests des Verkäufers erzielte EA355 unter spezifischen Broker- und Datenbedingungen bis zu 22× Wachstum in 1 Jahr. Trading ist mit Risiken verbunden; Ergebnisse können je nach Spread, Ausführung und Marktverhalten variieren.

Preis
Aktionspreis: 333 USD bis 1. Januar 2026.
Regulärer Preis: 5000 USD ab 5. Januar 2026.

Support
Support erfolgt über MQL5-Produktkommentare und private MQL5-Nachrichten.


