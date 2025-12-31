King Gold Quantum Burst Scalper ist ein XAUUSD-Scalping-System der nächsten Generation für MT5, das entwickelt wurde, um starke Trendbeschleunigungen zu erfassen und Positionen während Phasen mit hohem Momentum zu stapeln. Es verwendet eine intelligente Burst-Execution-Engine: keine schwachen Einstiege, keine zufälligen Trades - nur wenn Richtung, Volatilität und Struktur sich bestätigen.

Hauptkonzept:

Absicherungsmodus, XAUUSD M5

Festes Lot 0,01 pro Ebene (kein Martingal)

Multi-Burst-Einträge nur bei starkem Momentum

Motor filtert automatisch Seitwärtsmärkte / Märkte mit geringer Energie

VPS empfohlen für beste Ausführungsgeschwindigkeit

Mindesteinlage: $500

Zeitrahmen : 5M

Optimiert für Raw/ECN-Broker mit geringer Streuung

Leistungs-Snapshot (1-Jahres-Test):

Startkapital: $500

Ergebnis: $52,560+ (über 100x Wachstumspotential)

Maximaler Aktien-Drawdown: 61,85% (Strategie mit hoher Volatilität)

Dieser EA ist risikoreich und renditestark. Entwickelt für Händler, die das Momentum-Verhalten von Gold verstehen und maximale Skalierbarkeit während direktionaler Läufe wünschen.

📌 Werbeaktion

Launch Promotion - nur 5 Käufer