King Gold Quantum Burst Scalper
King Gold Quantum Burst Scalper ist ein XAUUSD-Scalping-System der nächsten Generation für MT5, das entwickelt wurde, um starke Trendbeschleunigungen zu erfassen und Positionen während Phasen mit hohem Momentum zu stapeln. Es verwendet eine intelligente Burst-Execution-Engine: keine schwachen Einstiege, keine zufälligen Trades - nur wenn Richtung, Volatilität und Struktur sich bestätigen.
Hauptkonzept:
-
Absicherungsmodus, XAUUSD M5
-
Festes Lot 0,01 pro Ebene (kein Martingal)
-
Multi-Burst-Einträge nur bei starkem Momentum
-
Motor filtert automatisch Seitwärtsmärkte / Märkte mit geringer Energie
-
VPS empfohlen für beste Ausführungsgeschwindigkeit
-
Mindesteinlage: $500
-
Zeitrahmen: 5M
-
Optimiert für Raw/ECN-Broker mit geringer Streuung
Leistungs-Snapshot (1-Jahres-Test):
-
Startkapital: $500
-
Ergebnis: $52,560+ (über 100x Wachstumspotential)
-
Maximaler Aktien-Drawdown: 61,85% (Strategie mit hoher Volatilität)
Dieser EA ist risikoreich und renditestark. Entwickelt für Händler, die das Momentum-Verhalten von Gold verstehen und maximale Skalierbarkeit während direktionaler Läufe wünschen.
📌 Werbeaktion
Launch Promotion - nur 5 Käufer
-
Heute & Morgen (bis zum 1. Januar 2026)
-
$299 Frühzugang
-
Preis wird schrittweise auf $2,999 erhöht