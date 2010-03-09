Robot Scalping Gold Trend

KING GOLD 3.40 (MT5) - XAUUSD Micro Scalper

KING GOLD 3.40 es un Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para XAUUSD (Oro). El EA está optimizado para el comercio de lotes pequeños y se centra en las entradas a corto plazo en condiciones de mercado adecuadas.

Ajustes recomendados:

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M1-M5 (depende de las condiciones del broker)

Tamaño del lote: 0.01 (ejemplo)

Tipo de cuenta: Cobertura

Depósito mínimo: a partir de 300 USD (recomendado para la seguridad del margen)

Nota de prueba:

Este producto ha sido probado en el MetaTrader 5 Strategy Tester. Los resultados de las pruebas se proporcionan sólo como referencia y pueden diferir de las operaciones reales debido al spread, deslizamiento, comisiones, velocidad de ejecución, liquidez y condiciones cambiantes del mercado.

Aviso importante:

Operar implica riesgos. El EA puede experimentar caídas, incluso durante la alta volatilidad o regímenes desfavorables del mercado. Por favor, pruebe primero en una cuenta demo y utilice una gestión adecuada del riesgo en cuentas reales.

Soporte:

El soporte se proporciona a través de los comentarios del producto MQL5 y la mensajería MQL5.