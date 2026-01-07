Robot King Gold Auto Trade Xauusd Raw Grid Scalper

  • Experten
  • Jinarto
  • Version: 3.74
  • Aktualisiert: 7 Januar 2026
  • Aktivierungen: 20

Robot King Gold Auto Trade Xauusd Raw Grid Scalper

ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf dem M1-Zeitrahmen, optimiert für RAW / Low-Spread-Konten und Hedging-Modus.


Er kombiniert einen MA-getriggerten Basket Entry mit einer kontrollierten Grid (Multi-Position) Recovery und Basket Exit Logik, um Intraday-Volatilität mit disziplinierten Regeln zu handhaben.

Kern-Handelslogik (Einfach & Transparent)

  • Signal-Auslöser: Ein neuer Basket startet, wenn das Kursverhalten um einen gleitenden Durchschnitt auf ein direktionales Setup hinweist (MA-basierter Trigger auf Schlusskursen).

  • Erweiterung des Gitters: Wenn sich der Preis gegen die Ausgangsposition bewegt, kann der EA Positionen in einem festen Rasterschritt (Punkte) hinzufügen. Die Losgröße kann mit einem Multiplikator (einstellbar) skaliert werden.

  • Korbausstieg (2 Modi):

    • Punkte-Modus: Schließt den gesamten Basket, wenn der Kurs über den volumengewichteten Breakeven plus einen konfigurierbaren Puffer (Punkte) steigt.

    • Profit-Modus: Schließt den Basket, wenn der gesamte schwebende Gewinn einen Zielbetrag erreicht (Kontowährung).

  • Optionale Schutzmechanismen: SL pro Handel (Punkte) und Trailing Stop nur für den ersten Handel (optional).

  • Filter (optional und einstellbar): Spread, ATR-Bereich, ADX-Bereich, RSI-Bereich, Zeit-/Sitzungsfenster, Cooldown und Kerzenaktivitätsfilter.

Konto- und Ausführungsanforderungen (wichtig)

  • Kontotyp: RAW / ECN (niedriger Spread) wird dringend empfohlen.
    Breiter gestreute Standard-/Cent-Konten können das Risiko erheblich erhöhen und einen starken Drawdown verursachen.

  • Modus: Hedging-Konto (empfohlen).

  • Symbol / TF: XAUUSD, nur M1 (Einzelsymbol EA).

  • VPS: empfohlen für M1 Scalping (niedrige Latenzzeit).

Money Management (Benutzergesteuert)

Sie können konfigurieren:

  • Anfangslot pro Korb (Beispiel: 0,01),

  • maximale Positionen pro Basket und maximale Baskets,

  • Rasterabstand (Punkte) und Multiplikator,

  • Regeln für die Schließung von Körben (Punktemodus / Gewinnmodus),

  • SL / Trailing / Gewinnziel-Verhalten.

Backtest-Zusammenfassung (1 Jahr, XAUUSD M1)

Testzeitraum: 2025.01.02 - 2025.12.31

  • Ersteinlage: $300

  • Gesamtnettogewinn: 1.044,74 $

  • Endsaldo/Eigenkapital: $1.344,74

  • Gewinnfaktor: 2,59

  • Geschäfte insgesamt: 957

  • Maximaler Eigenkapitalabzug: 28.03% (≈ $139.56)

  • Max balance drawdown: 6.53% (≈ $35.10)

Hinweis: Backtests sind keine Garantie für die zukünftige Performance. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen stark von den Bedingungen des Brokers ab (Spread, Kommission, Slippage, Ausführungsgeschwindigkeit).

Empfohlene Starteinlage

  • Minimum: ab $30 (sehr aggressives Risiko; nicht empfohlen für Stabilität)

  • Empfohlen: $300+ für ein sichereres Netzverhalten und eine bessere Margenresistenz.

Für wen dieser EA geeignet ist

Händler, die RAW/ECN mit niedrigem Spread nutzen, M1-Autohandel wünschen und das Grid-Basket-Risiko verstehen.
❌ Nicht geeignet für Trader, die Single-Entry-Systeme mit festem Risiko erwarten oder breit gestreute Konten nutzen.

Promo & Preis

  • Einführungspreis: $33 (nur für die ersten 2 Käufer)

  • Regulärer Preis: $99


