Robot King Gold Auto Trade Xauusd Raw Grid Scalper

ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf dem M1-Zeitrahmen, optimiert für RAW / Low-Spread-Konten und Hedging-Modus.





Er kombiniert einen MA-getriggerten Basket Entry mit einer kontrollierten Grid (Multi-Position) Recovery und Basket Exit Logik, um Intraday-Volatilität mit disziplinierten Regeln zu handhaben.

Kern-Handelslogik (Einfach & Transparent)

Signal-Auslöser: Ein neuer Basket startet, wenn das Kursverhalten um einen gleitenden Durchschnitt auf ein direktionales Setup hinweist (MA-basierter Trigger auf Schlusskursen).

Erweiterung des Gitters: Wenn sich der Preis gegen die Ausgangsposition bewegt, kann der EA Positionen in einem festen Rasterschritt (Punkte) hinzufügen. Die Losgröße kann mit einem Multiplikator (einstellbar) skaliert werden.

Korbausstieg (2 Modi): Punkte-Modus: Schließt den gesamten Basket, wenn der Kurs über den volumengewichteten Breakeven plus einen konfigurierbaren Puffer (Punkte) steigt. Profit-Modus: Schließt den Basket, wenn der gesamte schwebende Gewinn einen Zielbetrag erreicht (Kontowährung).

Optionale Schutzmechanismen: SL pro Handel (Punkte) und Trailing Stop nur für den ersten Handel (optional).

Filter (optional und einstellbar): Spread, ATR-Bereich, ADX-Bereich, RSI-Bereich, Zeit-/Sitzungsfenster, Cooldown und Kerzenaktivitätsfilter.

Konto- und Ausführungsanforderungen (wichtig)

Kontotyp: RAW / ECN (niedriger Spread) wird dringend empfohlen.

Breiter gestreute Standard-/Cent-Konten können das Risiko erheblich erhöhen und einen starken Drawdown verursachen.

Modus: Hedging-Konto (empfohlen).

Symbol / TF: XAUUSD, nur M1 (Einzelsymbol EA).

VPS: empfohlen für M1 Scalping (niedrige Latenzzeit).

Money Management (Benutzergesteuert)

Sie können konfigurieren:

Anfangslot pro Korb (Beispiel: 0,01 ),

maximale Positionen pro Basket und maximale Baskets,

Rasterabstand (Punkte) und Multiplikator,

Regeln für die Schließung von Körben (Punktemodus / Gewinnmodus),

SL / Trailing / Gewinnziel-Verhalten.

Backtest-Zusammenfassung (1 Jahr, XAUUSD M1)

Testzeitraum: 2025.01.02 - 2025.12.31

Ersteinlage: $300

Gesamtnettogewinn: 1.044,74 $

Endsaldo/Eigenkapital: $1.344,74

Gewinnfaktor: 2,59

Geschäfte insgesamt: 957

Maximaler Eigenkapitalabzug: 28.03% (≈ $139.56 )

Max balance drawdown: 6.53% (≈ $35.10)

Hinweis: Backtests sind keine Garantie für die zukünftige Performance. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen stark von den Bedingungen des Brokers ab (Spread, Kommission, Slippage, Ausführungsgeschwindigkeit).

Empfohlene Starteinlage

Minimum: ab $30 (sehr aggressives Risiko; nicht empfohlen für Stabilität)

Empfohlen: $300+ für ein sichereres Netzverhalten und eine bessere Margenresistenz.

Für wen dieser EA geeignet ist

Händler, die RAW/ECN mit niedrigem Spread nutzen, M1-Autohandel wünschen und das Grid-Basket-Risiko verstehen.

❌ Nicht geeignet für Trader, die Single-Entry-Systeme mit festem Risiko erwarten oder breit gestreute Konten nutzen.

