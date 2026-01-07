Robot King Gold Auto Trade Xauusd Raw Grid Scalper
Robot King Gold Auto Trade Xauusd Raw Grid Scalper
ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf dem M1-Zeitrahmen, optimiert für RAW / Low-Spread-Konten und Hedging-Modus.
Er kombiniert einen MA-getriggerten Basket Entry mit einer kontrollierten Grid (Multi-Position) Recovery und Basket Exit Logik, um Intraday-Volatilität mit disziplinierten Regeln zu handhaben.
Kern-Handelslogik (Einfach & Transparent)
-
Signal-Auslöser: Ein neuer Basket startet, wenn das Kursverhalten um einen gleitenden Durchschnitt auf ein direktionales Setup hinweist (MA-basierter Trigger auf Schlusskursen).
-
Erweiterung des Gitters: Wenn sich der Preis gegen die Ausgangsposition bewegt, kann der EA Positionen in einem festen Rasterschritt (Punkte) hinzufügen. Die Losgröße kann mit einem Multiplikator (einstellbar) skaliert werden.
-
Korbausstieg (2 Modi):
-
Punkte-Modus: Schließt den gesamten Basket, wenn der Kurs über den volumengewichteten Breakeven plus einen konfigurierbaren Puffer (Punkte) steigt.
-
Profit-Modus: Schließt den Basket, wenn der gesamte schwebende Gewinn einen Zielbetrag erreicht (Kontowährung).
-
-
Optionale Schutzmechanismen: SL pro Handel (Punkte) und Trailing Stop nur für den ersten Handel (optional).
-
Filter (optional und einstellbar): Spread, ATR-Bereich, ADX-Bereich, RSI-Bereich, Zeit-/Sitzungsfenster, Cooldown und Kerzenaktivitätsfilter.
Konto- und Ausführungsanforderungen (wichtig)
-
Kontotyp: RAW / ECN (niedriger Spread) wird dringend empfohlen.
Breiter gestreute Standard-/Cent-Konten können das Risiko erheblich erhöhen und einen starken Drawdown verursachen.
-
Modus: Hedging-Konto (empfohlen).
-
Symbol / TF: XAUUSD, nur M1 (Einzelsymbol EA).
-
VPS: empfohlen für M1 Scalping (niedrige Latenzzeit).
Money Management (Benutzergesteuert)
Sie können konfigurieren:
-
Anfangslot pro Korb (Beispiel: 0,01),
-
maximale Positionen pro Basket und maximale Baskets,
-
Rasterabstand (Punkte) und Multiplikator,
-
Regeln für die Schließung von Körben (Punktemodus / Gewinnmodus),
-
SL / Trailing / Gewinnziel-Verhalten.
Backtest-Zusammenfassung (1 Jahr, XAUUSD M1)
Testzeitraum: 2025.01.02 - 2025.12.31
-
Ersteinlage: $300
-
Gesamtnettogewinn: 1.044,74 $
-
Endsaldo/Eigenkapital: $1.344,74
-
Gewinnfaktor: 2,59
-
Geschäfte insgesamt: 957
-
Maximaler Eigenkapitalabzug: 28.03% (≈ $139.56)
-
Max balance drawdown: 6.53% (≈ $35.10)
Hinweis: Backtests sind keine Garantie für die zukünftige Performance. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen stark von den Bedingungen des Brokers ab (Spread, Kommission, Slippage, Ausführungsgeschwindigkeit).
Empfohlene Starteinlage
-
Minimum: ab $30 (sehr aggressives Risiko; nicht empfohlen für Stabilität)
-
Empfohlen: $300+ für ein sichereres Netzverhalten und eine bessere Margenresistenz.
Für wen dieser EA geeignet ist
Händler, die RAW/ECN mit niedrigem Spread nutzen, M1-Autohandel wünschen und das Grid-Basket-Risiko verstehen.
❌ Nicht geeignet für Trader, die Single-Entry-Systeme mit festem Risiko erwarten oder breit gestreute Konten nutzen.
Promo & Preis
-
Einführungspreis: $33 (nur für die ersten 2 Käufer)
-
Regulärer Preis: $99