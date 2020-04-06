Robot AI Scalping Trend XauUSD

Robot AI Scalping XAUUSD MT5 ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für Gold (XAUUSD) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er ist für kurzfristiges Scalping konzipiert und kann mit Hedging-Multi-Position-Ausführung arbeiten, um dem Momentum zu folgen und Trades dynamisch zu verwalten.

Hauptmerkmale

Symbol: XAUUSD (Gold) - MT5

Konto-Typ: Hedging (unterstützt mehrere Positionen pro Symbol)

Strategie-Stil: Scalping / Momentum-basierte Ausführung

Mehrfach-Positionen: Ja (mehrere Eingänge können je nach Marktbedingungen auftreten)

Empfohlenes Lot: 0.01

Mindesteinlage: $300 (empfohlen für Margin-Sicherheit)

Backtest (Referenz)

Das Ergebnis des 1-Jahres-Strategietests zeigte ein Wachstum bis zum ~25-fachen der ursprünglichen Einlage.

Hinweis: Backtests sind nur als Referenz gedacht. Die reale Handelsleistung kann aufgrund von Spread, Slippage, Ausführungsgeschwindigkeit, Kommissionen, Swaps, Liquidität und Brokerbedingungen abweichen.

Empfohlene Handelsbedingungen

Niedriger Spread + schneller Ausführungsbroker (XAUUSD)

Stabiler VPS wird empfohlen

Seien Sie vorsichtig bei aufsehenerregenden Nachrichten und extremer Volatilität

Preisaktion (Weihnachten & Neujahr)

Promo-Preis: $100 (verfügbar bis 31. Dezember 2025)

Normaler Preis: $1000 (ab 1. Januar 2026)

Risiko-Hinweis

Der Handel birgt ein erhebliches Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Dieser EA kann mehrere Absicherungspositionen eröffnen, was das Risiko und den Drawdown während volatiler Märkte erhöhen kann. Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto, verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie auf eigenes Risiko.