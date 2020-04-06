King Gold Xauusd Trend Scalper
King Gold XAUUSD Trend Scalper ist ein automatisierter MT5 Expert Advisor, der sich auf den Handel mit Gold (XAUUSD) mit einer strikten Trend- und Momentum-Breakout-Logik und mehreren Sicherheitsvorkehrungen konzentriert. Er ist so konzipiert, dass er selektiv handelt (nicht "immer im Markt") und Bedingungen von geringer Qualität wie breite Spreads oder schwache Volatilität vermeidet.
Was dieser EA macht
-
Handelt XAUUSD mit einem Trend- und Momentum-Bestätigungsansatz
-
Führt nur bei einer neuen Kerze/einem neuen Balken aus, um Rauscheingänge zu reduzieren
-
Verwendet Marktbedingungsfilter, um "zufällige" Trades während schwacher oder instabiler Phasen zu vermeiden
Kernlogik (hohe Ebene)
-
Spread-Filter: vermeidet Eingaben, wenn der Spread zu hoch ist
-
Volatilitätsfilter (ATR): blockiert Low-Volatility- und Extreme-Volatility-Zonen (konfigurierbar)
-
Stärke-Filter (ADX + DI): bestätigt Richtung und erfordert Momentum-Stärke
-
Ausbruch + starkes Kerzenmomentum: erfordert einen Ausbruch über die jüngste Spanne hinaus und eine Bestätigung durch einen starken Kerzenkörper
-
Optionale Schließung & Umkehrung: kann entgegengesetzte Positionen schließen, wenn eine neue bestätigte Richtung erscheint (abhängig von den Einstellungen)
Risikomanagement & Schutz
-
Konfigurierbarer Stop Loss und Take Profit (basierend auf Ihren Einstellungen)
-
Maximalpositionen / Max-Layer-Kontrolle (verhindert unkontrolliertes Stacking)
-
Eingebaute Tageslimits / Cooldown / Sicherheitsvorkehrungen (wenn aktiviert)
-
Entwickelt zur Reduzierung von Trades unter riskanten Bedingungen wie Spread-Spitzen und instabiler Volatilität
Empfohlene Verwendung
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M1 oder M5 (verwenden Sie den Zeitrahmen, der Ihrer eingestellten Datei/Konfiguration entspricht)
-
Kontotypen: Hedging oder Netting unterstützt
-
Broker: niedriger Spread, schnelle Ausführung (Gold ist empfindlich gegenüber Spread & Slippage)
-
VPS: empfohlen für stabilen 24/5 Betrieb
Einzahlung & Lot-Anleitung
-
Mindesteinlage: $100
-
Empfohlene Einzahlungen für einen reibungsloseren Betrieb: $500 - $1000
-
Beginnen Sie mit einem kleinen Lot (z.B. 0.01) und skalieren Sie verantwortungsvoll je nach Ihrer Risikotoleranz.
Hinweis für Strategietester
Die Backtest-Ergebnisse hängen stark von der Qualität der Brokerdaten, dem Spread, der Kommission, dem Ausführungsmodell und der Tick-Historie ab. Führen Sie immer zuerst einen Demotest durch, bevor Sie die Strategie auf einem echten Konto ausführen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Preisgestaltung
-
🎄 Weihnachts-Promo-Preis: $79 (zeitlich begrenzt)
-
Normaler Preis: $499
Unterstützung
Support wird angeboten über:
-
MQL5 Produktkommentare
-
MQL5-Nachrichten
(Keine externen Messenger-Links.)