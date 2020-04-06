King Gold XAUUSD Trend Scalper ist ein automatisierter MT5 Expert Advisor, der sich auf den Handel mit Gold (XAUUSD) mit einer strikten Trend- und Momentum-Breakout-Logik und mehreren Sicherheitsvorkehrungen konzentriert. Er ist so konzipiert, dass er selektiv handelt (nicht "immer im Markt") und Bedingungen von geringer Qualität wie breite Spreads oder schwache Volatilität vermeidet.

Was dieser EA macht

Handelt XAUUSD mit einem Trend- und Momentum-Bestätigungsansatz

Führt nur bei einer neuen Kerze/einem neuen Balken aus, um Rauscheingänge zu reduzieren

Verwendet Marktbedingungsfilter, um "zufällige" Trades während schwacher oder instabiler Phasen zu vermeiden

Kernlogik (hohe Ebene)

Spread-Filter : vermeidet Eingaben, wenn der Spread zu hoch ist

Volatilitätsfilter (ATR) : blockiert Low-Volatility- und Extreme-Volatility-Zonen (konfigurierbar)

Stärke-Filter (ADX + DI) : bestätigt Richtung und erfordert Momentum-Stärke

Ausbruch + starkes Kerzenmomentum : erfordert einen Ausbruch über die jüngste Spanne hinaus und eine Bestätigung durch einen starken Kerzenkörper

Optionale Schließung & Umkehrung: kann entgegengesetzte Positionen schließen, wenn eine neue bestätigte Richtung erscheint (abhängig von den Einstellungen)

Risikomanagement & Schutz

Konfigurierbarer Stop Loss und Take Profit (basierend auf Ihren Einstellungen)

Maximalpositionen / Max-Layer-Kontrolle (verhindert unkontrolliertes Stacking)

Eingebaute Tageslimits / Cooldown / Sicherheitsvorkehrungen (wenn aktiviert)

Entwickelt zur Reduzierung von Trades unter riskanten Bedingungen wie Spread-Spitzen und instabiler Volatilität

Empfohlene Verwendung

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M1 oder M5 (verwenden Sie den Zeitrahmen, der Ihrer eingestellten Datei/Konfiguration entspricht)

Kontotypen: Hedging oder Netting unterstützt

Broker: niedriger Spread, schnelle Ausführung (Gold ist empfindlich gegenüber Spread & Slippage)

VPS: empfohlen für stabilen 24/5 Betrieb

Einzahlung & Lot-Anleitung

Mindesteinlage: $100

Empfohlene Einzahlungen für einen reibungsloseren Betrieb: $500 - $1000

Beginnen Sie mit einem kleinen Lot (z.B. 0.01) und skalieren Sie verantwortungsvoll je nach Ihrer Risikotoleranz.

Hinweis für Strategietester

Die Backtest-Ergebnisse hängen stark von der Qualität der Brokerdaten, dem Spread, der Kommission, dem Ausführungsmodell und der Tick-Historie ab. Führen Sie immer zuerst einen Demotest durch, bevor Sie die Strategie auf einem echten Konto ausführen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Preisgestaltung

🎄 Weihnachts-Promo-Preis: $79 (zeitlich begrenzt)

Normaler Preis: $499

Unterstützung

Support wird angeboten über: