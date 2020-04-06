Robot Xauusd Mt5 Trend Scalper Autotrading

EA353 ist ein schneller XAUUSD Scalping Expert Advisor für MetaTrader 5, der für den Handel mit 0,01 Lots und Multi-Positionen konzipiert ist. Es filtert Einträge mit Breakout (BOS) + Momentum mit ATR / ADX / RSI-Bestätigung und enthält praktische Real-Market-Schutzmaßnahmen wie Spread Guard, News-Filter, Cooldown, Ping / Latenz Kontrollen und täglichen Handel Grenzen. Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten (Cent oder Standard). Am besten auf M1 mit einem stabilen Broker und VPS zu verwenden.

Hauptmerkmale:

  • XAUUSD Scalping (MT5), optimiert für M1

  • Mindesteinlage usd 2000 oder Cents 2000

  • Hebelwirkung 1:1000, 0,01 Lot

  • Multi-Position Burst Entry mit Max-Layers Kontrolle

  • Filter: ATR-Volatilität, ADX-Stärke, RSI-Richtung, BOS-Ausbruch + Momentum-Kerze

  • Sicherheit: Spread/ATR-Schutz, Nachrichtenblock, Cooldown, Kontrolle der Ausführungsabweichung

  • Risiko-Tools: SL nach Punkten oder USD, optional TP nach USD, Trailing-Modul unterstützt

  • Klare Statusüberwachung (Gründe für No-Trade können im Chart angezeigt werden)

Wichtige Hinweise:

  • Die Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers ab (Spread/Kommission/Slippage).

  • Backtests sind keine Garantie für die zukünftige Performance. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.

Begrenzte Aktion:

  • USD 50 für die ersten 10 Käufer bis zum 1. Januar 2026.

  • Nach dem 5. Januar 2026 wird der Preis wieder auf USD 5000 erhöht.


Empfohlene Produkte
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Experten
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde SYSTEMANFORDERUNGEN Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Hauptsymbol: XAUUSD Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol) Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert Zeitrahm
FREE
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Ein Expert Advisor, der in Zeiten hoher Preisdifferenzen arbeitet und den Stochastik-Indikator und den Rohstoffindex-Indikator nutzt. Er nutzt überkaufte oder überverkaufte Punkte oder die ADX-Anzeige zum Ausstieg aus Trades. Er verfügt außerdem über eine Stop-Loss-Kontrolle, die auf prozentualen Preisunterschieden basiert und die Lot-Skalierung mit steigendem Kontostand progressiv anpasst. Dabei wird der Margin Call des Kontos im Auge behalten. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experten
MAO Trade X MT5 ist ein EA, der auf dem Moving Average Oscillator basiert. Parameter des Moving Average Oscillators wie FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift und SellValue können eingestellt werden. MAO Trade X MT5 nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch MAO Trade X MT5 wahr werden. Viel Erfolg! === Anfragen === E-Mail:support@btntechfx.com
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Experten
Breakout Master Strategy ist ein präzisionsgefertigter Long-Only Expert Advisor, der von bullischen Ausbrüchen bei Indizes und Rohstoffen wie Gold profitiert. Es ist der eigentliche Motor, der hinter der öffentlich getrackten Darwinex-Strategie EWLT steckt - echtes Geld, echte Ergebnisse und jetzt auch für die Automatisierung auf Ihrem MetaTrader 5-Terminal verfügbar. Dies ist kein Grid oder Martingale EA. Es handelt sich um eine regelbasierte Strategie, die auf Preisaktionen und Momentum basier
Fusion Pro Scalper EA
Owinne Innocent Lebalelo
Experten
Fusion Pro Scalper EA - Scalping mit flexiblen Exit-Strategien Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades mit dem Fusion Pro Scalper EA, der für dynamische Märkte entwickelt wurde. Mit Aroon für die Trenderkennung und ATR für volatilitätsbasierte Einstiege sorgt er für präzise Setups und flexible Ausstiege - ohne sich auf Martingale- oder Grid-Strategien zu verlassen. Hauptmerkmale: Intelligenter Einstieg & Ausstieg : Kombiniert Aroon und ATR für präzise Breakout-Trades. Flexible Ausstiegsop
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Experten
Golden Harvest MT5 automatisiertes Handelssystem ist ein Handelssystem für den Handel mit Gold. standardmäßig der Variablen für den Goldhandel durch die Verwendung der Funktion des Indikators Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 unter Verwendung der Martingale Handelsmethode. Gekoppelt mit der Verwendung des neuronalen Netzes, ist der Hauptteil der Suche nach guten Handelspositionen vor allem mit bb auf zwanzig Jahre Backtesting basiert. Holen Sie sich zufriedenstellende Handelsergebnisse,
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
Experten
ForceBB_Expert ist auf der Grundlage zweier spezifischer Indikatoren der technischen Analyse ( Bollinger Bands und Force Index ) aufgebaut . Es hat viele Parameter, so dass jeder Benutzer die passenden Einstellungen für sein Anlageprofil finden kann. Er kann mit 28 verschiedenen Paaren arbeiten. Die Standardeinstellungen der Parameter sind indikativ, Ich empfehle, dass jeder Benutzer experimentiert, um seine eigenen Einstellungen zu finden.
FREE
EA Universe MT5
Sergey Batudayev
Experten
Universum   Handelsberater       ist ein Handelsroboter für MT5, der in seinem Arsenal die Fähigkeit hat, mit den folgenden Indikatoren zu handeln: MACD IHK WPR AO STOCHASTISCH SCHWUNG DEMARKER Die Auswahl eines gehandelten Indikators kann in den internen Einstellungen des Beraters erfolgen. Der Arbeitszeitrahmen des H1-Beraters kann jedoch auch auf einem jüngeren TF verwendet werden, dadurch erhöht sich die Anzahl der Transaktionen bzw. die Rentabilität und das Risiko. Empfohlene Handelspaare:
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experten
Der VR Black Box-Handelsroboter basiert auf der beliebten und bewährten Trendfolgestrategie. Im Laufe mehrerer Jahre wurde es auf Live-Handelskonten durch regelmäßige Updates und die Einführung neuer Ideen verbessert. Dadurch ist VR Black Box zu einem leistungsstarken und einzigartigen Handelsroboter geworden, der sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler beeindrucken kann. Um sich mit dem Roboter vertraut zu machen und seine Wirksamkeit zu bewerten, reicht es aus, ihn auf einem Demokonto zu in
LT Adx EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Erschließen Sie die Kraft der ADX-Handelsstrategien mit unserem vielseitigen und benutzerfreundlichen Expert Advisor. Unser All-in-One ADX Expert Advisor ist Ihr Schlüssel zum erfolgreichen Handel mit mehreren ADX-Strategien und der Unterstützung verschiedener ADX-Indikatoren. Ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Profi sind, dieser EA wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung zu verbessern. Hauptmerkmale: 1. Multi-Strategy Handel: Unser Expert Advisor unterstützt mehrere ADX-Handelsstrate
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Experten
Der von uns vorgestellte Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelsinstrument, das für den Forex-Markt entwickelt wurde und zwei weithin bekannte und angesehene technische Indikatoren verwendet: Bollinger Bänder und der Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands sind ein technisches Analyseinstrument, das aus einem oberen Band, einem unteren Band und einem einfachen gleitenden Durchschnitt in der Mitte besteht. Diese Bänder helfen dabei, die Volatilität und potenzielle Trendumkehrpunkte
FREE
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
Experten
Phoenix Trend MT5 - Trendfolgender ATR-Grid & DCA Expert Advisor Phoenix Trend MT5 ist ein automatisierter trendfolgender Grid- und DCA (Dollar-Cost Averaging) Expert Advisor für MetaTrader 5. Er kombiniert einen gleitenden Durchschnitts-Trendfilter mit höherem Zeitrahmen mit einem ATR-basierten dynamischen Grid und einer Basket-Take-Profit-Logik. Der EA ist für Trader gedacht, die die Vorteile und Risiken des Grid-/DCA-Handels bereits kennen und die einen Floating Drawdown als Teil der Strategi
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Experten
Dieser Roboter basiert auf einer MACD-Strategie für tendenzielle Märkte. Die Beschreibung der Strategie finden Sie auf dem beigefügten youtube-Video. Das Video erklärt die Strategie und zeigt einen grundlegenden Backtest und eine Optimierung an einigen Symbolen. Es wird empfohlen, einen eigenen Backtest und eine eigene Optimierung durchzuführen, bevor Sie den Roboter einsetzen. Das Video ist zu finden unter >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp;
EA for Rebates
Chudasama Harpalsinh
Experten
Rebate Pro Scalper EA Der ultimative Hochfrequenz-Handelsalgorithmus zur Optimierung von Rabatten Backtested mit einem Hebel von 1:500 und bewährten Ergebnissen für Broker-Rabattprogramme. Dieser EA kombiniert fortschrittliche Bollinger-Band-Strategien mit intelligenter RSI-Filterung, um ein hohes Handelsvolumen zu generieren und gleichzeitig eine strenge Risikokontrolle aufrechtzuerhalten. Ultra-Hochfrequenz-Handelsmodi: Aggressives Scalping (M1-M3) Enge RSI-Einstellungen (70/30) für maxima
Advanced ORBS
Dodong Christian Arnon
Experten
ADVANCED ORB Retest EA v4.2 - Fortgeschrittenes Wiederherstellungssystem Einführungspreis: $499 | Erhöht sich alle 5 Verkäufe um 25% - Sichern Sie sich jetzt Ihren Preis! Smart Trading System mit intelligentem Schutz Professionelle H1 Opening Range Breakout Strategie, ausgestattet mit #SmartRecovery und #AutoRecoverySystem , das die Losgröße bei SL-Treffern verdoppelt, bis der Gewinn erreicht ist - entwickelt, um Verluste intelligent auszugleichen, ohne Overtrading. Hauptmerkmale: Echtzeit-
Expert Alligator
MetaQuotes Ltd.
3.17 (6)
Experten
Die Strategie basiert auf dem technischen Indikator Alligator, der von Bill Williams in "Trading Chaos" beschrieben wurde. Das System basiert auf drei gleitenden Durchschnitten (Lippen-, Zahn- und Kieferlinien) und Oszillatoren, die anhand der Differenz zwischen ihnen berechnet werden. Die Handelssignale werden nach dem Überkreuzen der Alligator-Linien erzeugt, je nach Trend, der durch die Reihenfolge dieser Linien bestimmt wird. Im Falle eines Aufwärtstrends ist die Lippen-Linie (mit minimaler
FREE
Snowball Strategy EMA Cross
Samir Tabarcia
Experten
Snowball Strategy EMA Cross – Stärke dein Trading mit dem Schneeballeffekt Mit Snowball Strategy EMA Cross, dem Roboter, der die Präzision des EMA-Crossovers mit der Kraft des „Schneeballeffekts“ kombiniert, um deine Gewinne im langfristigen Trading zu maximieren! Basisstrategie: Handel mit EMA-Crossover (8 und 12), um starke Trends zu identifizieren. Ideal für längere Zeitrahmen (optimal auf 1H EURUSD, aber an jedes Paar und jeden Zeitraum anpassbar). Risikomanagement mit Stop Loss (15 Pips)
BtcUsd H1 Edge Engine
Ari Jaakko Tapani Hautala
Experten
BTCUSD H1 Edge Engine - Gefilterter Breakout & Trend EA für Bitcoin Dieser Expert Advisor ist eine systematische Breakout/Trend-Strategie für BTCUSD auf H1 , die zuerst in Python entwickelt und getestet wurde und dann für den Live-Handel auf MQL5 portiert wurde. Die Idee ist einfach: Fangen Sie starke Bitcoin-Bewegungen nach einer Volatilitätsausweitung ab. So viel Krypto-Rauschen wie möglich herausfiltern Kontrolle des Risikos pro Handel und auf Kontoebene Es handelt sich nicht um einen "get r
Gold ICT OrderBlock Expert
Charles Antoine Dominique Julien Fournel
4.43 (28)
Experten
Gold ICT OrderBlock Expert ist ein Expert Advisor für den automatisierten Handel von XAUUSD (Gold) auf dem M6-Zeitrahmen. Er basiert auf strukturellen Marktkonzepten aus der ICT-Methodik: Order Blocks, Liquidity Sweeps und Marktstrukturverschiebungen. Der Algorithmus sucht nach gültigen Setups während der Londoner und New Yorker Sitzungen und wendet dabei Trendfilterung, volatilitätsbasierte Risikokontrolle und eine adaptive Gewinnlogik an. Offizieller Kanal (für Fragen zum EA) https://www.mql
FREE
GoldenNight
Marcos Maia
Experten
GoldenNight ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit dem XAUUSD während der ruhigen Nachtsitzung entwickelt wurde. Die Strategie ist einfach, und der Code ist robust. Der EA kann zwischen 19 :00 und 23:00 Uhr mehrere Long-Trades eröffnen, wobei eine Grid-Funktion einen zusätzlichen Trade ermöglicht, um den Einstieg zu optimieren. Es ist ein adaptiver Trailing-Stop-Mechanismus implementiert, der einen integrierten ATR-Indikator (Average True Range) zur dynamischen Anpassung
XAU Miraculos
Thiago De Oliveira Silva
Experten
XAU$ MIRACULOS - Professioneller Expertenratgeber KOMPLETTES HANDELSSYSTEM FÜR GOLD (XAUUSD) XAU$ Miraculos ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell speziell für den XAUUSD (Gold)-Handel entwickelt, der 14 fortschrittliche technische Strategien in einem einzigen intelligenten System mit ausgeklügeltem Risikomanagement.
RSI Trend Pro EA
Amine Khattouti
5 (1)
Experten
Überblick Der RSI TrendMaster EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert Relative Strength Index (RSI) Momentum-Signale mit einem Trendbestätigungsfilter , der auf dem Exponential Moving Average (EMA) basiert. Der Expert Advisor passt die Positionsgröße dynamisch an den gewählten Risikoprozentsatz an und berechnet Stop-Loss- und Take-Profit-Levels unter Verwendung der Average True Range (ATR) . Dadurch kann sich das S
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Combo All In One ist ein EA Combo 10 Strategien , Der EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet. Normalerweise müssen Sie 10x Gebühren bezahlen, um 10 EAs mit verschiedenen Strategien zu kaufen. Aber mit ALL IN ONE brauchen Sie nur 1 Mal zu zahlen, um einen EA zu besitzen, der 10 verschiedene Strategien enthält. Dies ist eine kosteneffektive Lösung und kombiniert effektive Methoden. Zeitrahmen M15, Mindesteinlage $1.000, Hebel 1:500. STRATEGIE1: GLEITENDER DURCHSCHNITT S
Simple Stochastic MT5 EA
Graham Kaiya
Experten
Simple Stochastic MT5 EA - Überkauft und überverkauft basierter Expert Advisor - Dieser Expert Advisor (EA) basiert auf dem Stochastik Oszillator. - Basierend auf den voreingestellten Einstellungen (wie in den beigefügten Screenshots gezeigt) wird der EA Trades platzieren: Einfach erklärt; - Der Expert Advisor wird einen BUY-Handel eingehen, wenn die stochastische K-Periode über der D-Periode kreuzt und beide Perioden noch unter dem niedrigen Niveau liegen. - Der Expert Advisor wird einen SELL-
SafeGuard Trader EA
Marin Stoyanov
4 (1)
Experten
FREE SafeGuard Trader EA - Professionelle Trendfolgestrategie Dieser kostenlose Handelsroboter wurde vom Team der EA Trading Academy mit Expert Advisor Studio entwickelt und implementiert eine professionelle Trendfolgestrategie mit eingebauten Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihres Kontos. Eine ausführliche Dokumentation über die Eigenschaften und Eingaben finden Sie in unserer Wissensdatenbank . Hauptmerkmale der Strategie: Kombiniert ADX und Bulls Power Indikatoren für präzise Einstiegssi
FREE
IndexFlow
Francisco Eugenio Martoni M De Andrada
1 (1)
Experten
IndexFlow ist eine Demoversion, die die Funktionalitäten des MiniFullIndexTrader simuliert, eines automatisierten Roboters, der für den Handel mit den B3-Indizes, einschließlich WIN@, WINQ25, WINFUT und WIN$, entwickelt wurde. Mit dieser kostenlosen Version können Sie die Funktionen nur auf Demokonten testen, die ab der ersten Nutzung 30 Tage lang gültig sind. Sie ist ideal, um die automatisierte Leistung auf den B3-Märkten zu testen und bietet einen ersten Überblick über die Funktionsweise des
FREE
LR Channel EA
Fernando De Paljla Silva
Experten
LR Channel EA verwendet eine lineare Regressionspipeline, um die Strategie auszuführen und ein Markteintrittssignal zu erzeugen . Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist LR Channel EA genau das Richtige für Sie. LR Channel EA verwendet keine KI oder Martingale, er vollbringt keine Wunder, aber er ist sicher. Die in den Bildern gezeigten Ergebnisse sind außerhalb der Stichprobe, daher viel zuverlässiger. Der
Mafio
Kyaw Zan Tun
Experten
Mafio EA - Smart Trading mit modifizierten gleitenden Durchschnitten und Fibonacci-Logik Mafio EA ist ein Expert Advisor, der auf einer leistungsstarken Kombination aus modifizierten gleitenden Durchschnitten und Fibonacci-basierten Strategien basiert, um potenzielle Marktchancen zu erkennen. Dieser EA wurde mit dem Fokus auf Präzision und Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Marktbedingungen entwickelt. Wichtiger Hinweis Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. D
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Experten
EA351 - Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 ist ein automatisiertes Handelssystem, das für hochfrequentes Scannen und Multi-Positions-Entries auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde und für den Handel mit 0,01 Lots optimiert ist. Der EA scannt kontinuierlich den Markt; wenn alle Bedingungen erfüllt sind, kann er mehrere Positionen eröffnen (Pyramiding), um Momentum-Bewegungen zu maximieren. Wenn der Gewinn wächst, verwaltet der EA den Handel mit Hilfe eines Trailing-Schutzes und kann bei ei
Best Scalping XAUUSD 22x in 1 Year
Jinarto
Experten
EA353 ist ein schneller XAUUSD Scalping Expert Advisor für MetaTrader 5, der für den Handel mit 0,01 Lots und Multi-Positionen konzipiert ist. Es filtert Einträge mit Breakout (BOS) + Momentum mit ATR / ADX / RSI-Bestätigung und enthält praktische Real-Market-Schutzmaßnahmen wie Spread Guard, News-Filter, Cooldown, Ping / Latenz Kontrollen und täglichen Handel Grenzen. Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten (Cent oder Standard). Am besten auf M1 mit einem stabilen Broker und VPS zu verwend
Robot Xauusd Mt5 Gold Scalper
Jinarto
Experten
Robot XAUUSD MT5 Gold Scalper EA355 EA355 wurde für Trader entwickelt, die einen disziplinierten, regelbasierten XAUUSD-Scalper wollen, der sich auf die Qualität der Trades konzentriert – nicht auf zufällige Einstiege. Er handelt nur, wenn der Markt echtes Momentum zeigt, und verwaltet Positionen anschließend mit strikten Filtern, um ungünstige Bedingungen zu vermeiden. Warum Käufer EA355 wählen Qualitätsorientierte Einstiege Mehrfaktor-Signalengine (Momentum, Volatilität, Trendstärke und Pric
Robot Scalping Gold Trend
Jinarto
Experten
KING GOLD 3.40 (MT5) - XAUUSD Micro Scalper KING GOLD 3.40 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA ist für den Handel mit kleinen Lots optimiert und konzentriert sich auf kurzfristige Einstiege unter geeigneten Marktbedingungen. Empfohlene Einstellungen: Symbol: XAUUSD Zeitrahmen: M1-M5 (abhängig von den Broker-Konditionen) Losgröße: 0.01 (Beispiel) Konto-Typ: Absicherung Mindesteinlage: ab 300 USD (empfohlen für Margin-Sicherheit) Testhinweis: Di
Robot AI Scalping Trend XauUSD
Jinarto
Experten
Robot AI Scalping XAUUSD MT5 ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für Gold (XAUUSD) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er ist für kurzfristiges Scalping konzipiert und kann mit Hedging-Multi-Position-Ausführung arbeiten, um dem Momentum zu folgen und Trades dynamisch zu verwalten. Hauptmerkmale Symbol: XAUUSD (Gold) - MT5 Konto-Typ: Hedging (unterstützt mehrere Positionen pro Symbol) Strategie-Stil: Scalping / Momentum-basierte Ausführung Mehrfach-Positionen: Ja (mehrere Eingäng
King Gold Xauusd Trend Scalper
Jinarto
Experten
King Gold XAUUSD Trend Scalper ist ein automatisierter MT5 Expert Advisor, der sich auf den Handel mit Gold (XAUUSD) mit einer strikten Trend- und Momentum-Breakout-Logik und mehreren Sicherheitsvorkehrungen konzentriert. Er ist so konzipiert, dass er selektiv handelt (nicht "immer im Markt") und Bedingungen von geringer Qualität wie breite Spreads oder schwache Volatilität vermeidet. Was dieser EA macht Handelt XAUUSD mit einem Trend- und Momentum-Bestätigungsansatz Führt nur bei einer neuen K
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension