Robot Xauusd Mt5 Trend Scalper Autotrading
EA353 ist ein schneller XAUUSD Scalping Expert Advisor für MetaTrader 5, der für den Handel mit 0,01 Lots und Multi-Positionen konzipiert ist. Es filtert Einträge mit Breakout (BOS) + Momentum mit ATR / ADX / RSI-Bestätigung und enthält praktische Real-Market-Schutzmaßnahmen wie Spread Guard, News-Filter, Cooldown, Ping / Latenz Kontrollen und täglichen Handel Grenzen. Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten (Cent oder Standard). Am besten auf M1 mit einem stabilen Broker und VPS zu verwenden.
Hauptmerkmale:
-
XAUUSD Scalping (MT5), optimiert für M1
-
Mindesteinlage usd 2000 oder Cents 2000
-
Hebelwirkung 1:1000, 0,01 Lot
-
Multi-Position Burst Entry mit Max-Layers Kontrolle
-
Filter: ATR-Volatilität, ADX-Stärke, RSI-Richtung, BOS-Ausbruch + Momentum-Kerze
-
Sicherheit: Spread/ATR-Schutz, Nachrichtenblock, Cooldown, Kontrolle der Ausführungsabweichung
-
Risiko-Tools: SL nach Punkten oder USD, optional TP nach USD, Trailing-Modul unterstützt
-
Klare Statusüberwachung (Gründe für No-Trade können im Chart angezeigt werden)
Wichtige Hinweise:
-
Die Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers ab (Spread/Kommission/Slippage).
-
Backtests sind keine Garantie für die zukünftige Performance. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.
Begrenzte Aktion:
-
USD 50 für die ersten 10 Käufer bis zum 1. Januar 2026.
-
Nach dem 5. Januar 2026 wird der Preis wieder auf USD 5000 erhöht.