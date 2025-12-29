King Gold Auto Trade XauUsd Burst Scalper

Dieser Expert Advisor ist ein reiner Trend-Scalper für XAUUSD auf M5, der auf einem kurzfristigen MA(5) vs. Long MA-Cross und einem aggressiven Profit-Burst-Mechanismus aufbaut.

Wenn eine neue M5 MA-Kreuzung bestätigt wird, eröffnet der EA eine Anfangsposition mit einem festen Lot von 0,01. Solange der kurze MA(5) auf der gleichen Seite wie der lange MA bleibt und die offene Position im Gewinn ist, kann der EA weitere Positionen in die gleiche Richtung hinzufügen (Burst-Modus), um die Bewegung zu maximieren.

Sobald der Trend an Schwung verliert oder der Preis sich umkehrt und der MA(5) zurückkreuzt, werden alle Positionen geschlossen und der EA wartet auf das nächste saubere Setup. Kein Martingal, kein Raster gegen den Trend - er folgt nur der Richtung des MA-Kreuzes und schließt, wenn sich die Richtung ändert.

Dieses Produkt ist eine neue Strategie mit einer neuen M5 MA-Cross-Engine und Pyramiding-Logik, die sich von meinen früheren EAs auf dem Markt unterscheidet.

Kern-Logik

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M5 (muss an M5 angehängt werden)

  • Einstiegssignal:

    • Short MA(5) kreuzt über/unter einem konfigurierbaren Long MA (Trendfilter).

    • ADX/Volatilität und andere interne Filter bestätigen das Momentum vor dem Einstieg.

  • Burst / "Bomben"-Modus:

    • Wenn der erste Trade im Gewinn ist und der MA(5) den Trend noch unterstützt,

    • Der EA kann innerhalb eines kurzen Zeitfensters weitere 0,01-Lot-Positionen in dieselbe Richtung eröffnen,

    • Die Idee ist, den Gewinn während starker einseitiger Bewegungen zu "sprengen".

  • Ausstiegslogik:

    • Positionen werden geschlossen, wenn MA(5) die Ausrichtung verliert / zurückkreuzt,

    • Oder wenn die interne Gewinn-/Stopp-Logik erreicht ist.

Losgröße, Einzahlung und Leverage

  • Losgröße: feste 0,01 pro Position (Standard und empfohlen für Sicherheit).

  • Hebelwirkung: entwickelt und getestet für 1:1000 Konten.

  • Mindesteinlage:

    • $50 - sehr konservativ, sehr kleine Lots und langsameres Wachstum.

    • $100-$200-$250-$500 - empfohlene Bereiche für eine realistischere Performance.

  • Die besten Ergebnisse werden in der Regel auf Konten vom Typ Raw / ECN mit niedrigen Spreads auf XAUUSD erzielt.

Empfohlene Umgebung

  • Makler: ECN / Raw Spread für XAUUSD (enger Spread + niedrige Latenz).

  • Plattform: MetaTrader 5.

  • VPS: dringend empfohlen, in der Nähe des Handelsservers Ihres Brokers für stabile Latenz und 24/5 Betriebszeit.

  • Ein Chart, ein Symbol: Legen Sie den EA nur auf XAUUSD M5 an.

Starten Sie immer auf:

  • Demo, oder

  • Kleines reales Konto mit 0,01 Lot,
    , um das Verhalten des EA zu verstehen und Einstellungen zu finden, die Ihrer Risikotoleranz entsprechen.

Risiko-Management

  • Der EA verwendet eine interne Logik, die auf MA-Trend und Trailing-Profit basiert, kombiniert mit einem festen Lot von 0,01 pro Trade.

  • Der "Burst"/Pyramidenmodus vervielfacht den Gewinn, wenn der Trend stark ist, aber er kann auch den Drawdown erhöhen, wenn die Volatilität in die Höhe schießt oder der Markt stark umschlägt.

  • Sie sollten nur mit Geld handeln, dessen Verlust Sie sich leisten können, und stets das Gesamtrisiko Ihres Kontos über alle Symbole und EAs hinweg überwachen.

  • Die bisherige Performance in Backtests oder bei einem Broker ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse bei anderen Brokern oder unter Live-Bedingungen.

Einführungsaktion & Preise

  • Einführungsaktion (begrenzt):

    • Bis zum 1. Januar 2026 ist der EA für 299 USD erhältlich.

    • Dieser Promo-Preis ist auf nur 2 Käufer begrenzt.

  • Nach Ablauf der Aktion wird der Preis schrittweise erhöht.

  • Ab dem 2. Januar 2026 wird der reguläre Preis 899 USD betragen.

Nutzen Sie den Frühbucherpreis, solange er verfügbar ist, und testen Sie den EA immer in der Demo oder mit einem kleinen realen Konto, bevor Sie Ihre Einzahlung erhöhen.

Wenn Sie Fragen haben oder eine Anleitung zur Einrichtung benötigen (Voreinstellungen, VPS, Brokertyp), können Sie mich gerne über den MQL5-Chat kontaktieren.


Antwort auf eine Rezension