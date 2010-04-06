Simple Dashboard
- Indikatoren
- Muhammad Tamimul Huda
- Version: 2.0
🔥 HAUPTMERKMALE:
-
🚀 Ein-Klick-Chartwechsel (schnelle Navigation) Klicken Sie einfach auf einen beliebigen Symbolnamen im Dashboard, und Ihr Chart wechselt sofort zu diesem Paar. Verpassen Sie nie wieder ein Handels-Setup aufgrund einer langsamen Navigation.
-
📊 Triple Signal Detection Überwacht 3 leistungsstarke Indikatoren gleichzeitig für jedes Symbol:
-
RSI Monitor: Erkennt überkaufte/überverkaufte Bedingungen sofort.
-
Stochastik: Bestätigt Momentum-Verschiebungen.
-
MA Trend: Identifiziert die Haupttrendrichtung (Bullish/Bearish) anhand der gleitenden Durchschnitte.
-
-
Schreiben Sie jedes Symbol (Forex, Krypto, Indizes) Vollständig anpassbare Watchlist. Geben Sie einfach Ihre bevorzugten Paare in den Einstellungen ein (z. B. EURUSD, BTCUSD, US30 ), und der Scanner passt sich automatisch an.
-
⚡ Zero Lag Performance Codiert mit optimierter Effizienz. Das Dashboard verwendet ein intelligentes Ressourcenmanagement, so dass es Ihr MT5-Terminal nicht verlangsamt, auch nicht bei hochaktuellen Nachrichten.
-
🎨 Modulares & sauberes Design Sie brauchen keine Stochastik? Schalten Sie sie in den Einstellungen aus. Die Größe des Dashboards wird automatisch angepasst, damit Ihr Chart sauber und professionell bleibt.
⚙️ EINGABEEINSTELLUNGEN:
-
Symbolliste: Geben Sie die Paare durch Komma getrennt ein (z. B. EURUSD, GBPUSD, XAUUSD).
-
Indikatoren ein/aus: Aktivieren oder deaktivieren Sie RSI, Stochastik oder MA nach Bedarf.
-
Alarm-Einstellungen: Passen Sie Pegel (überkauft/überverkauft) und MA-Perioden an.
WIE ZU BENUTZEN:
-
Befestigen Sie den Indikator an EINEN Chart (z.B. EURUSD H1).
-
Geben Sie die Symbole, die Sie überwachen möchten, auf der Eingaberegisterkarte ein.
-
Klicken Sie auf den Symbolnamen auf dem Dashboard, um sofort zwischen den Paaren zu wechseln.