FingerprintCaptureScript
- Utilitys
- Filip Dockal
- Version: 1.0
Dieses Skript erstellt eine"Fingerprint"-CSV-Datei aus dem Chart-Fenster, indem es die OHLC-Werte der Kerzen zwischenzwei vertikalen Linien exportiert.
- Liestgenau zwei vertikale Linienobjekte (VLINE) im aktuellen Chart
- Verwendet sie alsStart-/Endmarker für den Kerzenbereich
- Exportiert die ausgewählten Kerzen in einedurch Semikolon getrennte CSV-Datei in:
Terminal → Allgemein → Dateien
- Öffnen Sie ein beliebiges Diagramm und einen Zeitrahmen, in dem das Muster im Verlauf sichtbar ist.
- Platzieren Siezwei vertikale Linien auf dem Chart, um den Beginn und das Ende des gewünschten Musterfensters zu markieren.
- Führen Sie das Skript aus.
- Suchen Sie die gespeicherte Datei unterTerminal → Allgemein → Dateien.
⚠️ Wichtig: Sie müssengenau zwei vertikale Linien setzen, bevor Sie das Skript ausführen, sonst bricht es mit einem Fehler ab.
- Eine Kerze pro Zeile: Open;High;Low;Close
- Werte werden mit5 Nachkommastellen geschrieben
- Exportreihenfolge istälteste → neueste ( chronologisch)
Example: 100.00000;101.00000;99.70000;100.80000 100.80000;100.90000;99.20000;99.50000
Dieses Skript ist für die Erzeugung von CSV-Dateien für Fingerabdruckmuster zur Verwendung mit dem Dienstprogramm EA:
Fingerprint Pattern Recognition ( MQL5 Market)
Die Übereinstimmungsergebnisse des EA sollen in derPatternica Desktop App überprüft und analysiert werden ( siehe die in meinem Verkäuferprofil aufgeführte Website).
- InpFileName - CSV-Dateiname der Ausgabe (gespeichert in Terminal/Common/Files)
- InpLineColor - Farbe des Markers (nur zur Information; das Skript erkennt vertikale Linien im Chart)