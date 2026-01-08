FingerprintCaptureScript

Fingerprint Capture Script (CSV)

Dieses Skript erstellt eine"Fingerprint"-CSV-Datei aus dem Chart-Fenster, indem es die OHLC-Werte der Kerzen zwischenzwei vertikalen Linien exportiert.

Was es tut

Liest genau zwei vertikale Linienobjekte (VLINE) im aktuellen Chart

Linienobjekte (VLINE) im aktuellen Chart Verwendet sie als Start-/Endmarker für den Kerzenbereich

Kerzenbereich Exportiert die ausgewählten Kerzen in einedurch Semikolon getrennte CSV-Datei in:

Terminal → Allgemein → Dateien

Wie man sie benutzt

Öffnen Sie ein beliebiges Diagramm und einen Zeitrahmen, in dem das Muster im Verlauf sichtbar ist. Platzieren Siezwei vertikale Linien auf dem Chart, um den Beginn und das Ende des gewünschten Musterfensters zu markieren. Führen Sie das Skript aus. Suchen Sie die gespeicherte Datei unterTerminal → Allgemein → Dateien.

⚠️ Wichtig: Sie müssengenau zwei vertikale Linien setzen, bevor Sie das Skript ausführen, sonst bricht es mit einem Fehler ab.

Ausgabeformat

Eine Kerze pro Zeile : Open;High;Low;Close

Open;High;Low;Close Werte werden mit 5 Nachkommastellen geschrieben

geschrieben Exportreihenfolge istälteste → neueste ( chronologisch)

Example: 100.00000;101.00000;99.70000;100.80000 100.80000;100.90000;99.20000;99.50000

Geplanter Arbeitsablauf

Dieses Skript ist für die Erzeugung von CSV-Dateien für Fingerabdruckmuster zur Verwendung mit dem Dienstprogramm EA:

Fingerprint Pattern Recognition ( MQL5 Market)

Die Übereinstimmungsergebnisse des EA sollen in derPatternica Desktop App überprüft und analysiert werden ( siehe die in meinem Verkäuferprofil aufgeführte Website).

Eingaben

InpFileName - CSV-Dateiname der Ausgabe (gespeichert in Terminal/Common/Files)

CSV-Dateiname der Ausgabe (gespeichert in Terminal/Common/Files) InpLineColor - Farbe des Markers (nur zur Information; das Skript erkennt vertikale Linien im Chart)



