FingerprintCaptureScript

Fingerprint Capture Script (CSV)

Dieses Skript erstellt eine"Fingerprint"-CSV-Datei aus dem Chart-Fenster, indem es die OHLC-Werte der Kerzen zwischenzwei vertikalen Linien exportiert.

Was es tut

  • Liestgenau zwei vertikale Linienobjekte (VLINE) im aktuellen Chart
  • Verwendet sie alsStart-/Endmarker für den Kerzenbereich
  • Exportiert die ausgewählten Kerzen in einedurch Semikolon getrennte CSV-Datei in:

Terminal → Allgemein → Dateien

Wie man sie benutzt

  1. Öffnen Sie ein beliebiges Diagramm und einen Zeitrahmen, in dem das Muster im Verlauf sichtbar ist.
  2. Platzieren Siezwei vertikale Linien auf dem Chart, um den Beginn und das Ende des gewünschten Musterfensters zu markieren.
  3. Führen Sie das Skript aus.
  4. Suchen Sie die gespeicherte Datei unterTerminal → Allgemein → Dateien.

⚠️ Wichtig: Sie müssengenau zwei vertikale Linien setzen, bevor Sie das Skript ausführen, sonst bricht es mit einem Fehler ab.

Ausgabeformat

  • Eine Kerze pro Zeile: Open;High;Low;Close
  • Werte werden mit5 Nachkommastellen geschrieben
  • Exportreihenfolge istälteste → neueste ( chronologisch)

Example: 100.00000;101.00000;99.70000;100.80000 100.80000;100.90000;99.20000;99.50000

Geplanter Arbeitsablauf

Dieses Skript ist für die Erzeugung von CSV-Dateien für Fingerabdruckmuster zur Verwendung mit dem Dienstprogramm EA:

Fingerprint Pattern Recognition ( MQL5 Market)

Die Übereinstimmungsergebnisse des EA sollen in derPatternica Desktop App überprüft und analysiert werden ( siehe die in meinem Verkäuferprofil aufgeführte Website).

Eingaben

  • InpFileName - CSV-Dateiname der Ausgabe (gespeichert in Terminal/Common/Files)
  • InpLineColor - Farbe des Markers (nur zur Information; das Skript erkennt vertikale Linien im Chart)


