Reversal Zones Pro

Reversal Zones Pro ist ein Indikator, der speziell für die genaue Identifizierung wichtiger Trendumkehrzonen entwickelt wurde. Er berechnet die durchschnittliche tatsächliche Spanne der Kursbewegung von der unteren bis zur oberen Grenze und zeigt potenzielle Zonen direkt auf dem Chart an, was Händlern hilft, wichtige Trendumkehrpunkte effektiv zu identifizieren.

Hauptmerkmale:

Identifizierung von Umkehrzonen: Der Indikator zeigt potenzielle Umkehrzonen visuell direkt auf dem Chart an. Dies hilft Händlern, wichtige Trendumkehrpunkte effektiv zu identifizieren.

Mehrere Zeitrahmen: Mit Reversal Zones Pro können Sie die durchschnittliche Preisspanne für minütliche, stündliche, tägliche, wöchentliche und monatliche Zeitrahmen berechnen, was Ihnen Flexibilität bei der Analyse verschiedener Zeiträume bietet.

Multifunktional: Der Indikator kann für verschiedene Handelsstrategien verwendet werden, einschließlich Scalping, Intraday- und Positionshandel. Dank seiner Flexibilität und Anpassungsfähigkeit können Sie ihn an individuelle Handelsstile anpassen.

Vorteile:

Mehrere Indikatoren auf einem Chart: Sie können mehrere Reversal Zones Pro Indikatoren auf einem Chart verwenden, was Ihnen hilft, den Markt eingehend zu analysieren.

Optimale Umkehrzonen: Der Indikator hilft Ihnen, die Zonen zu ermitteln, in denen Sie am besten nach Marktumkehrungen suchen können.

Aktuelle Positionen beibehalten: Reversal Zones Pro kann zur Aufrechterhaltung bestehender Positionen verwendet werden und bietet Take-Profit-Ziele.

Ideal für Umkehrstrategien: Der Indikator eignet sich am besten für Umkehrstrategien, die sich auf den Handel in einem starken Trend konzentrieren. Sobald ein Instrument die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum überschreitet, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs zum Mittelwert zurückkehrt. Das macht Reversal Zones Pro für solche Handelsansätze besonders nützlich.

Kompatibel mit jedem Finanzinstrument: Reversal Zones Pro funktioniert mit einer breiten Palette von Finanzinstrumenten, darunter Forex, Metalle, CFDs, Futures und Kryptowährungen. Dies ermöglicht es Händlern, den Indikator unter einer Vielzahl von Marktbedingungen und für verschiedene Anlagetypen zu verwenden.

Optimale Währungspaare: Der Indikator zeigt die besten Ergebnisse bei Währungspaaren wie AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, EURGBP und EURCHF, die der Tendenz des Preises zur Rückkehr unterliegen, was den Indikator auf diesen Märkten besonders effektiv macht.

Empfehlungen:

Methoden der Gewinnmitnahme:

1. bei Erreichen des Medianwertes: Sie können Gewinne mitnehmen, wenn der Kurs das Median-Niveau erreicht.

2. wenn ein Pullback von 30 % auftritt: Sie können Gewinne mitnehmen, wenn es einen Pullback von 30% gegenüber der Bewegung vor dem Signal gibt.

3. tiefer Pullback: Sie können einen tieferen Pullback durch den Wert der gegenüberliegenden ATR-Zone erwarten.

4) Kombinierter Ansatz: Sie können einen Teil des Volumens auf dem Niveau der 30%-Korrektur mitnehmen und den Rest bis zum Break-even verschieben und die weitere Entwicklung abwarten.

5. für erfahrene Händler: Für einen professionelleren Ansatz können Sie die Nachrichtenstrategie verwenden.


Methoden zur Berechnung der Konstruktion von Zonen:

Um genauere Ergebnisse zu erzielen, empfehle ich, für jedes Handelsinstrument eine eigene Statistik der durchschnittlichen Volatilität zu erstellen.
Wenn die Volatilität stark ansteigt, ist es notwendig, die Parameter anzupassen.

Der Indikator Reversal Zones Pro bietet Händlern die notwendigen Werkzeuge für eine genaue Marktanalyse und fundierte Handelsentscheidungen und ist damit ein unverzichtbarer Helfer für die Umsetzung verschiedener Strategien und den Handel auf allen Märkten.

Link zum Blog:https://www.mql5.com/ru/blogs/post/758908

Bitte schreiben Sie mir nach dem Kauf! Ich werde Ihnen meine Empfehlungen zur Verwendung des Indikators mitteilen.


