Footprint Hunter

🎯 Footprint Hunter – Dein Radar für Aufwand vs. Ergebnis in MT4

📊 Tape Hunter ist der ultimative Indikator für Trader, die das wahre Marktgeschehen hinter den Preisen in MetaTrader 4 erkennen wollen. Er zeigt klar und intuitiv das aggressive Kauf- und Verkaufsvolumen basierend auf dem POC (Point of Control) und ermöglicht dir, den Aufwand des Marktes und das tatsächliche Ergebnis jeder Kerze sichtbar zu machen.

⚖️ Warum ist das wichtig?
Nicht jedes Volumen bewegt den Preis! Footprint Hunter hebt hervor, ob der Aufwand (aggressives Volumen) tatsächlich den Preis bewegt, und hilft dabei zu erkennen:

  • Wo echte Aggressionen und Fallen liegen

  • Ob der Markt absorbiert wird oder vorangetrieben wird

  • Die Übereinstimmung von dominierendem Volumen und Kursrichtung

🔥 Mit Footprint Hunter erhältst du eine professionelle Footprint Reading-Perspektive, um präzisere Ein- und Ausstiegsentscheidungen zu treffen.

🔗 Verwandte Indikatoren – Verbessere deine Flow-Analyse

Für maximale Effizienz kombiniere Footprint Hunter mit diesen leistungsstarken Indikatoren:

🔍 Big Player Range
Kartiert institutionelle Aktivitätszonen und projiziert Rücklaufwahrscheinlichkeiten. Kombiniere es mit Footprint Hunter, um Aggressionen in Bereichen großer Marktteilnehmer zu validieren.

⚖️ Imbalance DOM Pro
Liest Ungleichgewichte im Orderbuch (DOM) und antizipiert versteckte Preisdrucke. Nutze es zusammen mit Footprint Hunter, um deine Orderbuchanalyse zu verstärken.

🕒 Times and Sales Pro
Visualisiert aggressive Orders in Echtzeit und zeigt die wahre Marktintention. Ideal als Ergänzung zu Footprint Hunter für eine reine Flow-Bestätigung.

🔁 SwingVolumePro
Analysiert Volumen pro Swing, um Ausbrüche und Umkehrungen zu bestätigen. Verwende es zusammen mit Footprint Hunter, um sicherere und überzeugendere Einstiege zu erzielen.

📡 VolaMetrics VSA
Fortgeschrittene Volumen-Spread-Analyse, die das Verhalten institutioneller Akteure hinter Preis und Volumen beleuchtet. Footprint Hunter + VolaMetrics = umfassende und tiefgehende Marktanalyse.

🧲 Baue dein professionelles technisches Analyse-Ökosystem

Kombiniere diese Indikatoren, um ein starkes und integriertes System zur Analyse von Flow, Volumen und Big Player-Verhalten zu schaffen. Meistere Tape Reading, verstehe Aufwand vs. Ergebnis und erhalte einen entscheidenden Vorteil beim Trading in MT4.


