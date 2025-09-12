The Signal Premium System for All Pairs

🔹 Überblick

Das Signal Premium System für alle Paare ist ein intelligenter Handelsassistent, der für Forex, Gold (XAUUSD) und Indizes entwickelt wurde.
Es passt sich automatisch an jeden Zeitrahmen an und bietet klare Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, um einen konsistenten und sicheren Handel zu unterstützen.

Dieser Indikator hilft Händlern bei der Identifizierung von Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit für verschiedene Märkte und Handelsstile - egal, ob Sie Scalping, Intraday- oder Swing-Trading bevorzugen.

🔹 Hauptmerkmale

1. Intelligenter Signalstatus

  • Wartet auf Signal: Der Markt wird gerade gescannt.

  • Pending Buy/Sell: Potenzielles Setup erkannt.

  • Einstieg bestätigt: Preis erreicht Einstiegsniveau - Signal aktiv.

  • Aktiver Handel: Zeigt den aktuellen Handelsstatus und die Pips an.

  • TP Hit / SL Hit: Handel abgeschlossen.

2. Automatische Chart-Levels

  • Einstiegslinie - Blau (Kaufen) / Orange (Verkaufen)

  • Stop Loss - Rot

  • Take Profit - Grün (bis zu drei Levels je nach Setup)

3. Handelsmodi

  • Scalping-Modus: Schnelle Trades, kurze Take Profits (≤30 Pips).

  • Intraday-Modus: Ideal für tägliche Handels-Setups.

  • Swing-Modus: Am besten für höhere Zeitrahmen (H4/D1) mit stabilen Trends.

4. Anpassungsfähig an alle Timeframes

  • M5-M30 → Scalping / Hochfrequenz

  • H1 → Intraday

  • H4-D1 → Swing-Handel

5. Eingebautes Dashboard
Echtzeit-Analyse zeigt:

  • Währungsstärke & Momentum

  • Käufer-/Verkäufer-Aktivität

  • Signalvalidität (%)

  • Trend- und Volatilitätsbestätigung

6. Alarme & Benachrichtigungen

  • Popup-Fenster auf dem Bildschirm

  • Ton-Benachrichtigungen

  • Push-Benachrichtigungen an mobile Geräte

🔹 Vorteile

  • Funktioniert mit allen Devisenpaaren, Gold (XAUUSD) und Indizes (US30, NAS100, DAX30)

  • Filtert falsche Signale mit eingebauten Volatilitäts- und Trendkontrollen heraus

  • Kompatibel mit allen Brokern und MT4-Konten

  • Geeignet für Londoner und New Yorker Sitzungen

  • Entfernt Emotionen durch regelbasierte Signale

🔹 Empfehlungen

  • Beste Ergebnisse während aktiver Handelssitzungen (London & New York).

  • Vermeiden Sie den Handel 30 Minuten vor und nach bedeutenden Nachrichtenereignissen.

  • Wenden Sie stets ein solides Geldmanagement an, um Konsistenz zu gewährleisten.

🔹 Warum sollten Sie das Signal Premium System wählen?

  • Saubere visuelle Ebenen für eine einfache Handelsplanung.

  • Einfach, zuverlässig und effektiv für Anfänger und Profis gleichermaßen.

  • Passt sich automatisch den Marktbedingungen und der Volatilität an.

  • Ein komplettes System für sicheres und diszipliniertes Handeln.

🔹 Upgrade-Option

Für fortgeschrittene Benutzer, die mehr Funktionen und eine verbesserte Leistung wünschen, ist eine Pro-Version dieses Indikators erhältlich.
Die aufgerüstete Version - The Signal Premium Pro System - enthält verbesserte Filter, erweiterte Dashboard-Tools und optimierte Multi-Pair-Funktionen.

Um sie zu entdecken, suchen Sie einfach nach "The Signal Premium Pro System" im Markt.


Empfohlene Produkte
RQL Trend Board MT4
Zoltan Nagy
Indikatoren
RQL Trend Board - Beschreibung RQL Trend Board ist ein einfaches, aber leistungsfähiges Multi-Timeframe-Trend-Dashboard. Es zeigt die aktuelle Markttendenz über mehrere Timeframes gleichzeitig an, indem es eine interne Trendklassifizierungsmethode verwendet. Jeder Zeitrahmen wird als farbiger Kasten angezeigt: Grün - bullische Tendenz → nach Long-Setups Ausschau halten Gelb - Range / unklar → keine Handelszone Rot - bearische Tendenz → nach Short-Setups Ausschau halten Der Indikator g
FREE
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indikatoren
Indikator basierend auf Tick-Spread-Ungleichgewicht. TF: Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis D1). Paar: Kompatibel mit Forex, Indizes, Gold und CFDs (automatische Anpassung für JPY, Gold, CFDs). Einstellungen: TickWindow (200) – Beobachtungsfenster für Ticks SpreadWeight (1.5) – Gewichtung des Spreads NormalizationPeriod (20) – Normalisierungsperiode (z-Score) Overbought / Oversold (±3.0) – Alarmgrenzen AlertCooldown (300s) – Abkühlzeit zwischen Alarmen Fazit: Proxy Order Flow – Imbalan
MA Alignment Scanner
Benedict Jamora
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator scannt und zeigt Währungspaare an, deren gleitende Durchschnitte sich kürzlich in einem bestimmten Zeitrahmen angeglichen haben. Sie können konfigurieren, welche Paare der Indikator scannen soll. Er umfasst auch alle Arten von Warnoptionen. Bullische MA-Ausrichtung = MA1>MA2>MA3>MA4>MA5 Bären-MA-Ausrichtung = MA1<MA2<MA3<MA4<MA5 Merkmale Kann an einen Chart angehängt werden und scannt alle konfigurierten und im Market Watch Window sichtbaren Währungspaare Es kann alle verfügbar
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Gold Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst Ihre Reise auf den Devisenmärkten beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter zu handeln, nicht härter. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikato
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
VSA Histogram
Richard Bystricky
Indikatoren
VSA - P (Volume Spread Analysis) Period-Based Histogram ist ein Tool, das die Dynamik des Marktvolumens visuell darstellt, indem es die Prinzipien der Volume Spread Analysis anwendet, wobei der Schwerpunkt auf der Hervorhebung der wichtigsten Volumenänderungen über bestimmte Zeiträume liegt. Das Histogramm erfasst Veränderungen in den Beziehungen zwischen Volumen und Preisspanne in Echtzeit und ermöglicht es Händlern, frühzeitige Signale für Kumulation, Verteilung und Verschiebungen im Kauf- ode
PipTick Pairs Spread MT4
Michal Jurnik
1 (1)
Indikatoren
Der Pairs Spread Indikator wurde für die beliebte Strategie des Pairs Trading, Spread Trading oder der statistischen Arbitrage entwickelt. Dieser Indikator misst den Abstand (Spread) zwischen den Preisen von zwei direkt (positiv) korrelierten Instrumenten und zeigt das Ergebnis als Kurve mit Standardabweichungen an. So können Händler schnell erkennen, wann die Instrumente zu weit auseinander liegen und diese Information für Handelsmöglichkeiten nutzen. So verwenden Sie den Pairs Spread Indikato
MQLTA Currency Strength Matrix DEMO
MQL4 Trading Automation
2 (2)
Indikatoren
Die Currency Strength Matrix (CSM) ist ein Indikator, der Ihnen die aktuelle Stärke der wichtigsten Währungen in verschiedenen Zeitrahmen anzeigt und es Ihnen ermöglicht, die Währungen nach ihrer Stärke zu sortieren und mögliche Handels-Setups zu erkennen. Dieser Indikator ist ideal für Scalping und bei plötzlichen großen Bewegungen. Diese DEMO zeigt nur 4 Währungen und 4 Zeitrahmen, für die Vollversion besuchen Sie bitte https://www.mql5.com/en/market/product/24252 Wie funktioniert der Indikat
FREE
Quantum Currency Strength Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indikatoren
Ihr Erfolg als Devisenhändler hängt davon ab, ob Sie erkennen können, wann eine Währung oder ein Währungspaar überverkauft oder überkauft ist. Wenn sie stark oder schwach ist. Dieses Konzept ist das Herzstück des Devisenhandels. Ohne den Quantum Currency Strength-Indikator ist dies fast unmöglich. Es gibt einfach zu viele Währungen und zu viele Paare, um dies schnell und einfach selbst zu tun. Sie brauchen Hilfe! Der Quantum Currency Strength Indikator wurde mit einem einfachen Ziel vor Augen en
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilitys
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In einem Umfeld, in dem die Börsen immer höhere Leverage-Raten anbieten, ist es für Händler umso wichtiger, ihr Eigenkapitalniveau genau zu regulieren. Diese Software wurde entwickelt, um im Hintergrund auf jedem virtuellen privaten Server zu laufen, der Meta Trader 4/5 ausführen kann.Sie implementiert grundlegende Funktionen zur Kontrolle des Eigenkapitals vor dem Broker - sie ermöglicht es den Benutzern, ihren eigenen Trailing-Stop für das Eigenkapital f
FREE
Candle Pattern Finder MT4
Dwi Nur Prasetyo
Indikatoren
Candle Pattern Finder Der Candle Pattern Finder ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der Händlern hilft, wichtige Candlestick-Muster in Echtzeit zu erkennen. Egal, ob Sie mit Trends, Umkehrungen oder Konsolidierungen handeln, dieses Tool hebt wichtige Preisaktionssignale direkt auf dem Chart hervor und hilft Ihnen, schnellere und sicherere Handelsentscheidungen zu treffen. Erkennt beliebte Candlestick-Muster: Bullish/Bearish Engulfing Hammer & Umgekehrter Hammer Sternschnuppe & Hanging Man D
FREE
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
Dollar Mint Indicator
David Mwaniki Mbugua
Indikatoren
Dollar mint Indikator ist eine besondere Handwerkskunst mit jahrelanger Erfahrung in der Forex. Dollar mint ea ist ein völlig nicht repaint Indikator mit Preis-Aktion Daten optimiert, so dass, sobald es gibt Ihnen ein Signal t . Der Indikator kann verwendet werden, um alles auf dem mt4 mit viel Leichtigkeit zu handeln. Vorteile ; Vollständig nicht repaint Verwendung in jedem Zeitrahmen Verwenden Sie in allen verfügbaren handelbaren Vermögenswerte auf mt4 Am besten zu verwenden auf h4. Es gen
Currency Strength Meter Pro Graph for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Indikatoren
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the data of all 28 major currency pairs
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indikatoren
Gold Venamax   – das ist der beste technische Indikator für Aktien. Der Indikatoralgorithmus analysiert die Preisbewegung eines Vermögenswerts und spiegelt die Volatilität und potenzielle Einstiegszonen wider. Indikatorfunktionen: Dies ist ein Super-Indikator mit Magic und zwei Blöcken von Trendpfeilen für komfortables und profitables Trading. Auf dem Diagramm wird eine rote Schaltfläche zum Wechseln von Blöcken angezeigt. Magic ist in den Indikatoreinstellungen eingestellt, sodass Sie den Indi
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Das Marktprofil definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Blahtech Limi
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
CumulativeDeltaBars
Stanislav Korotky
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein herkömmliches Analyseinstrument für Tick-Volumenänderungen. Er berechnet die Tick-Volumina für Käufe und Verkäufe getrennt sowie deren Delta für jeden Balken und zeigt die Volumina nach Preisclustern (Zellen) innerhalb eines bestimmten Balkens (in der Regel der letzte) an. Der intern verwendete Algorithmus ist derselbe wie beim Indikator VolumeDelta , aber die Ergebnisse werden als kumulative Volumen-Delta-Balken (Candlesticks) angezeigt. Für MetaTrader 5 existiert ein a
Multiple Indicator for Major Currencies
Kriengsak Peitaisong
Indikatoren
Mehrere Indikatoren für wichtige Währungen Der Zweck dieses Indikators ist es, Zeit zu sparen, um mehr gute Handelsmöglichkeiten zu erkennen, indem alle 28 Währungspaare von AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD und USD gleichzeitig gescannt werden. Dieser Indikator enthält 5 Indikatoren, nämlich CCI, RSI, Stochastik, MACD und den Unterschied zwischen PlusDI und MinusDI des ADX (PlusDI-MinusDI). Der Indikator kann bei der Bestimmung der folgenden Eigenschaften jeder Währung helfen, je nachdem, welc
Currency Strength Meter Pro for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
4.22 (9)
Indikatoren
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the data of all 28 major currency pairs
Candle finder robot MT4
Rahele Rastaghi
Utilitys
Kerzensucher-Roboter MT4 Candle Finder Robot ist eines der Handelsassistenz-Tools, das dem Händler hilft. Dieses Tool hilft dem Händler, alle Währungspaare, die in der Metatrader-Beobachtungsliste stehen, innerhalb weniger Sekunden im Detail zu untersuchen. Finden Sie die gewünschten Signale. Entsprechend der Strategie, die für diesen Roboter definiert wurde, sucht er in Ihrer Beobachtungsliste sorgfältig nach Trendwechselkerzen. Dieser Roboter kann einfach alle diese Kerzen überprüfen und sie
PatternMMB
Mikhail Bilan
Indikatoren
Der Handelsindikator PatternMMB findet die gängigsten Candlestick-Analysemuster und gibt darauf basierende Handelsempfehlungen aus Der Handelsindikator PatternMMB sucht nach Candlestick-Mustern im Preisdiagramm und gibt je nach Art des gefundenen Candlestick-Musters Handelsempfehlungen aus. Es ist auch möglich, akustische Benachrichtigungen zu senden, wenn alle oder einige der ausgewählten Muster erscheinen, mit einer Erklärung des Musters und seiner Interpretation. Darüber hinaus wurden die Ei
HFT Fast Scalping EA
Sami George Saba Zeidan
Utilitys
HFT FAST SCALPING EA die High Frequency Trading, die Stop-Aufträge verwenden, um die Trades eingeben, wenn der Markt trending ist. beste Verwendung für 1- Low Slippage Broker für us30 und DE40 . 2- MAKLER MIT NIEDRIGEN ODER GAR KEINEN PROVISIONEN FÜR EURO UND GOLD. 3-Prop-Firmen wie ftmo ,tff,.......etc Dieser EA UNLIKE andere HFT EAs , Sie können sehen, dass in den Parametern ,, CHOOSE LOT SIZE , MAX LOT , CHOOSE TIME , COMMENT AND OTHERS . ES STOPPT 3 MINUTEN AUTOMATISCH ALLE 15 MINUTEN, UM D
TimeToBarEnd
Ilia Stavrov
Indikatoren
Indikator "Time to Bar End" (TimeToBarEnd) Dieser technische Indikator wurde entwickelt, um die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze auf dem Chart genau zu verfolgen. Er zeigt einen Countdown im Format Minuten:Sekunden an, was besonders für Intraday-Händler und Scalper nützlich ist, die die genaue Schlusszeit der aktuellen Kerze kennen müssen. Der Indikator wird in Echtzeit aktualisiert und bietet eine flexible Anpassung seines Aussehens. Zu den Einstellungen gehören: Auswahl
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Professioneller kumulativer Delta- und Volumen-Median-Indikator Verfolgen Sie echten Kauf-/Verkaufsdruck mit diesem leistungsstarken Tool zur Volumenanalyse. Der Volumenvergleichsindikator kombiniert kumulatives Delta und Volumenmedian , um Ihnen zu helfen, institutionelle Aktivitäten, Ungleichgewichte und potenzielle Umkehrungen zu erkennen. Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Histogramm - Visualisiert das Netto-Kauf- und Verkaufsvolumen in Echtzeit. Kauf-/Verkaufsvolumen-Mediane - Horiz
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Indikatoren
Titel : Market Bias Indicator - Oszillator-basiertes Handelsinstrument Einführung : Entdecken Sie das Potenzial des "Market Bias Indicator", eines revolutionären oszillatorbasierten Trading-Tools für die präzise Marktanalyse. Wenn Sie auf der Suche nach einer robusten Alternative zu traditionellen Bias-Indikatoren sind, endet Ihre Suche hier. Der Market Bias Indicator bietet eine unvergleichliche Genauigkeit bei der Erkennung der Marktstimmung und ist Ihr Tor zu sicheren Handelsentscheidungen. E
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Indikatoren
Neue, genauere Version des Xmaster-Indikators. Mehr als 200 Händler aus der ganzen Welt haben mehr als 15.000 Tests verschiedener Kombinationen dieses Indikators auf ihren PCs durchgeführt, um die effektivste und genaueste Formel zu erhalten. Und hier präsentieren wir Ihnen den "Xmaster Formula Indicator Forex No Repaint" Indikator, der genaue Signale anzeigt und nicht neu lackiert wird. Dieser Indikator sendet auch Signale an den Händler per E-Mail und Push. Mit jedem neuen Tick analysiert es
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Indikatoren
Der Indikator zeigt, welche Handelspaare, Strategien, Roboter und Signale, die Sie verwenden, profitabel sind und welche nicht. Die Statistik der Trades und die Balance-Grafik werden in der Kontowährung und in Pips angezeigt - zum Umschalten klicken Sie einfach auf die Grafik. Schaltfläche "$" (oben links) - Minimieren/Erweitern und Verschieben des Indikatorpanels Schaltfläche ">" (unten rechts) - Streckung und Rückstellung auf die ursprüngliche Größe Statistik der Trades 1 Zeile - Kontostand,
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
NEW YEAR 2026 SALE PREIS FÜR NUR 75 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 1.1. bis 5.1. MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Neujahrsabend Full Fledged EA wird auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihr Exemplar bald SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) verwendet, e
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert!   Quantum Breakout PRO   wurde von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung entwickelt und soll Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zonen-Strategie auf ein neues Niveau bringen. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen und Stop-Loss-Vo
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indikatoren
DERZEIT 26% REDUZIERT! Dieser Indikator ist eine super Kombination unserer beiden Hauptindikatoren ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Er zeigt Währungsstärkewerte für TICK-UNITS und Alarmsignale für 28 Forex-Paare an. Es können 11 verschiedene Tick-Units verwendet werden. Diese sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, und 30 Sekunden. Der Tick-Unit-Balken im Unterfenster wird angezeigt und nach links verschoben, wenn mindestens 1 Tick innerhalb des Sekun
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (298)
Indikatoren
MT5 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Telegram Kanal & Gruppe: https://t.me/bluedigitsfx V.I.P Gruppen-Zugang: Sende Zahlungsnachweis für eines unserer kostenpflichtigen Produkte an unseren Posteingang Empfohlener Broker: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Leistungsstarke Umkehr- und Ausbruchserkennung für MT4 Ein All-in-One Non-Repaint Indikator, der dir hilft, Marktstrukturveränderungen, Ausbrüche und Trendwenden einfach
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indikatoren
Weihnachtsaktion! - Das einzige 100%ige Universalwerkzeug Holen Sie sich Hidden Cycles für nur $129 (regulärer Preis $179). Hören Sie auf, gegen die Natur zu handeln! Dies ist Ihre Chance, sich den einzigen Indikator zu sichern, der auf den absoluten Gesetzen beruht, die das gesamte Universum regieren. Die meisten Werkzeuge raten - dieses enthüllt die Wahrheit. Das Angebot endet bald - Kaufen Sie ein anderes Spielzeug oder kaufen Sie die Wahrheit. Sie haben die Wahl... Basierend auf universell
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Weitere Produkte dieses Autors
The Signal Premium Pro System
Asrul Bin Assan
Indikatoren
Das Signal Premium Pro System SMART ANALYZER SYSTEM V3 (2025) - Marktintelligenz der nächsten Generation für Trader Smart Analyzer System V3 ist ein professioneller Handelsindikator für Forex, Gold (XAUUSD) und Indizes. Er bietet Kauf-/Verkaufssignale in Echtzeit, automatische Levels, Multi-Timeframe-Analyse und adaptive Handelsmodi für Scalping-, Intraday- und Swing-Strategien. Handeln Sie intelligenter mit Präzision, Klarheit und Vertrauen. Forex-Indikator, Xauusd, Goldhandel, mt4-Indikat
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension