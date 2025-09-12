The Signal Premium System for All Pairs
- Indikatoren
- Asrul Bin Assan
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 12 September 2025
- Aktivierungen: 5
🔹 Überblick
Das Signal Premium System für alle Paare ist ein intelligenter Handelsassistent, der für Forex, Gold (XAUUSD) und Indizes entwickelt wurde.
Es passt sich automatisch an jeden Zeitrahmen an und bietet klare Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, um einen konsistenten und sicheren Handel zu unterstützen.
Dieser Indikator hilft Händlern bei der Identifizierung von Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit für verschiedene Märkte und Handelsstile - egal, ob Sie Scalping, Intraday- oder Swing-Trading bevorzugen.
🔹 Hauptmerkmale
1. Intelligenter Signalstatus
-
Wartet auf Signal: Der Markt wird gerade gescannt.
-
Pending Buy/Sell: Potenzielles Setup erkannt.
-
Einstieg bestätigt: Preis erreicht Einstiegsniveau - Signal aktiv.
-
Aktiver Handel: Zeigt den aktuellen Handelsstatus und die Pips an.
-
TP Hit / SL Hit: Handel abgeschlossen.
2. Automatische Chart-Levels
-
Einstiegslinie - Blau (Kaufen) / Orange (Verkaufen)
-
Stop Loss - Rot
-
Take Profit - Grün (bis zu drei Levels je nach Setup)
3. Handelsmodi
-
Scalping-Modus: Schnelle Trades, kurze Take Profits (≤30 Pips).
-
Intraday-Modus: Ideal für tägliche Handels-Setups.
-
Swing-Modus: Am besten für höhere Zeitrahmen (H4/D1) mit stabilen Trends.
4. Anpassungsfähig an alle Timeframes
-
M5-M30 → Scalping / Hochfrequenz
-
H1 → Intraday
-
H4-D1 → Swing-Handel
5. Eingebautes Dashboard
Echtzeit-Analyse zeigt:
-
Währungsstärke & Momentum
-
Käufer-/Verkäufer-Aktivität
-
Signalvalidität (%)
-
Trend- und Volatilitätsbestätigung
6. Alarme & Benachrichtigungen
-
Popup-Fenster auf dem Bildschirm
-
Ton-Benachrichtigungen
-
Push-Benachrichtigungen an mobile Geräte
🔹 Vorteile
-
Funktioniert mit allen Devisenpaaren, Gold (XAUUSD) und Indizes (US30, NAS100, DAX30)
-
Filtert falsche Signale mit eingebauten Volatilitäts- und Trendkontrollen heraus
-
Kompatibel mit allen Brokern und MT4-Konten
-
Geeignet für Londoner und New Yorker Sitzungen
-
Entfernt Emotionen durch regelbasierte Signale
🔹 Empfehlungen
-
Beste Ergebnisse während aktiver Handelssitzungen (London & New York).
-
Vermeiden Sie den Handel 30 Minuten vor und nach bedeutenden Nachrichtenereignissen.
-
Wenden Sie stets ein solides Geldmanagement an, um Konsistenz zu gewährleisten.
🔹 Warum sollten Sie das Signal Premium System wählen?
-
Saubere visuelle Ebenen für eine einfache Handelsplanung.
-
Einfach, zuverlässig und effektiv für Anfänger und Profis gleichermaßen.
-
Passt sich automatisch den Marktbedingungen und der Volatilität an.
-
Ein komplettes System für sicheres und diszipliniertes Handeln.
🔹 Upgrade-Option
Für fortgeschrittene Benutzer, die mehr Funktionen und eine verbesserte Leistung wünschen, ist eine Pro-Version dieses Indikators erhältlich.
Die aufgerüstete Version - The Signal Premium Pro System - enthält verbesserte Filter, erweiterte Dashboard-Tools und optimierte Multi-Pair-Funktionen.
Um sie zu entdecken, suchen Sie einfach nach "The Signal Premium Pro System" im Markt.