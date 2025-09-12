The Signal Premium System for All Pairs

🔹 Überblick

Das Signal Premium System für alle Paare ist ein intelligenter Handelsassistent, der für Forex, Gold (XAUUSD) und Indizes entwickelt wurde.

Es passt sich automatisch an jeden Zeitrahmen an und bietet klare Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, um einen konsistenten und sicheren Handel zu unterstützen.

Dieser Indikator hilft Händlern bei der Identifizierung von Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit für verschiedene Märkte und Handelsstile - egal, ob Sie Scalping, Intraday- oder Swing-Trading bevorzugen.

🔹 Hauptmerkmale

1. Intelligenter Signalstatus

Wartet auf Signal: Der Markt wird gerade gescannt.

Pending Buy/Sell: Potenzielles Setup erkannt.

Einstieg bestätigt: Preis erreicht Einstiegsniveau - Signal aktiv.

Aktiver Handel: Zeigt den aktuellen Handelsstatus und die Pips an.

TP Hit / SL Hit: Handel abgeschlossen.

2. Automatische Chart-Levels

Einstiegslinie - Blau (Kaufen) / Orange (Verkaufen)

Stop Loss - Rot

Take Profit - Grün (bis zu drei Levels je nach Setup)

3. Handelsmodi

Scalping-Modus: Schnelle Trades, kurze Take Profits (≤30 Pips).

Intraday-Modus: Ideal für tägliche Handels-Setups.

Swing-Modus: Am besten für höhere Zeitrahmen (H4/D1) mit stabilen Trends.

4. Anpassungsfähig an alle Timeframes

M5-M30 → Scalping / Hochfrequenz

H1 → Intraday

H4-D1 → Swing-Handel

5. Eingebautes Dashboard

Echtzeit-Analyse zeigt:

Währungsstärke & Momentum

Käufer-/Verkäufer-Aktivität

Signalvalidität (%)

Trend- und Volatilitätsbestätigung

6. Alarme & Benachrichtigungen

Popup-Fenster auf dem Bildschirm

Ton-Benachrichtigungen

Push-Benachrichtigungen an mobile Geräte

🔹 Vorteile

Funktioniert mit allen Devisenpaaren, Gold (XAUUSD) und Indizes (US30, NAS100, DAX30)

Filtert falsche Signale mit eingebauten Volatilitäts- und Trendkontrollen heraus

Kompatibel mit allen Brokern und MT4-Konten

Geeignet für Londoner und New Yorker Sitzungen

Entfernt Emotionen durch regelbasierte Signale

🔹 Empfehlungen

Beste Ergebnisse während aktiver Handelssitzungen (London & New York).

Vermeiden Sie den Handel 30 Minuten vor und nach bedeutenden Nachrichtenereignissen.

Wenden Sie stets ein solides Geldmanagement an, um Konsistenz zu gewährleisten.

🔹 Warum sollten Sie das Signal Premium System wählen?

Saubere visuelle Ebenen für eine einfache Handelsplanung.

Einfach, zuverlässig und effektiv für Anfänger und Profis gleichermaßen.

Passt sich automatisch den Marktbedingungen und der Volatilität an.

Ein komplettes System für sicheres und diszipliniertes Handeln.

🔹 Upgrade-Option

Für fortgeschrittene Benutzer, die mehr Funktionen und eine verbesserte Leistung wünschen, ist eine Pro-Version dieses Indikators erhältlich.

Die aufgerüstete Version - The Signal Premium Pro System - enthält verbesserte Filter, erweiterte Dashboard-Tools und optimierte Multi-Pair-Funktionen.

Um sie zu entdecken, suchen Sie einfach nach "The Signal Premium Pro System" im Markt.



