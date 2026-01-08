Smart Moving Average MT4

Produkttitel

Smart Moving Averages (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie

Kurzbeschreibung

Ein Moving Averages-Indikator mit einzigartiger Benutzererfahrung auf der MetaTrader-Plattform. Bietet erweiterte Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren, wie das Öffnen von Einstellungen per Doppelklick, das Ausblenden und Anzeigen von Indikatoren ohne Löschung und die Anzeige des Indikatorfensters in voller Chartgröße. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit dem Rest der SmartView Indicators Serie.

Überblick

Die SmartView-Serie bietet eine einzigartige und unverwechselbare Benutzererfahrung für Indikatoren auf der MetaTrader-Plattform durch innovative Funktionen, die die Indikatorverwaltung schneller und einfacher machen. Jeder Indikator ist mit einem intelligenten Steuerpanel im Chart ausgestattet, das wesentliche Informationen anzeigt und schnellen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen bietet.

Einzigartige Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren

Die SmartView-Serie bietet erweiterte Funktionen, die die Arbeit mit Indikatoren einfacher und schneller machen:

  • Einstellungen per Doppelklick öffnen: Anstatt in der Indikatorliste zu suchen, doppelklicken Sie auf den Indikatornamen im Panel, um das Einstellungsfenster direkt zu öffnen.
  • Indikatoren ausblenden und anzeigen: Blenden Sie Indikatoren mit einem Klick aus und ein, ohne sie aus der Indikatorliste löschen und erneut hinzufügen zu müssen.
  • Indikatorfenster in voller Chartgröße anzeigen: In Unterfenstern können Sie das Indikatorfenster maximieren, um es in voller Chartgröße anzuzeigen und andere Fenster vorübergehend auszublenden.
  • Unterfenster minimieren und erweitern: Minimieren Sie Unterfenster, um ihre Höhe zu reduzieren und Bildschirmplatz zu sparen, und erweitern Sie sie dann bei Bedarf wieder auf volle Größe.
  • Unterfenster neu anordnen: Verschieben Sie Unterfenster nach oben oder unten, um sie nach Ihren Vorlieben neu anzuordnen.

Eingaben

Standardparameter von Bollinger Bands (Periode, Abweichung, verwendeter Preis) plus erweiterte Anzeigeoptionen (Farbe, größere Linienstärken, Linienstile), übersichtlich in einem Hauptreiter zusammengefasst.

Anwendungsfälle

Die SmartView-Serie eignet sich für Trader, die:

  • Gleichzeitig mit mehreren Indikatoren arbeiten und eine saubere, organisierte Oberfläche wünschen
  • Schnellen Zugriff auf Indikatoreinstellungen benötigen, ohne in Listen suchen zu müssen
  • Während der Analyse Indikatoren schnell aus- und einblenden möchten, ohne sie zu löschen
  • Effektives Management von Unterfenstern und deren Neuordnung benötigen
  • Während der Strategietests Indikatorwerte schnell überwachen möchten

Kompatibilität

Funktioniert auf der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform mit allen Finanzpaaren und Vermögenswerten sowie den meisten gängigen Zeitrahmen. Entwickelt, um eine komfortable und schnelle Benutzererfahrung in täglichen Handelsumgebungen zu bieten.

Hinweise

  • Wir empfehlen, das verfügbare kostenlose Smart-Indikatoren-Paket für ein umfassendes und reibungsloses Handelserlebnis von hier herunterzuladen.
  • Bewerten Sie das Produkt nach einiger Nutzungszeit und hinterlassen Sie Ihr Feedback, damit Ihre Rückmeldungen direkt in Verbesserungen und neue Funktionen einfließen können.
  • Wenn Ihnen der SmartView-Stil gefällt und Sie eine Idee für einen benutzerdefinierten Indikator haben oder eine spezialisierte Entwicklung für Ihre aktuellen Indikatoren benötigen, stehen wir bereit, Ihre Bedürfnisse zu besprechen und Ihre Ideen in praktische Tools in Ihrer Handelsumgebung umzuwandeln.
