Aklamavo ICT Silver Bullet Zones

Dieser Indikator zeichnet vertikale Linien, die die wichtigsten Devisenhandelssitzungen (Asien, London, New York) für eine konfigurierbare Anzahl von vergangenen Tagen markieren. Diese "Silver Bullet"-Linien helfen Händlern, die Start- und Endzeiten der Sitzungen im Chart schnell zu erkennen.





Anzuzeigende Tage: Wie viele Sitzungslinien der vergangenen Tage angezeigt werden sollen. Sitzungsfarben: Anpassbare Linienfarben für jede Sitzung. Sitzungsstartzeiten: Lokale Serverstunden für den Beginn jeder Sitzung.