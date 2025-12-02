Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
- Indikatoren
- Sylvester Aklamavo
- Version: 1.0
Dieser Indikator zeichnet vertikale Linien, die die wichtigsten Devisenhandelssitzungen (Asien, London, New York) für eine konfigurierbare Anzahl von vergangenen Tagen markieren. Diese "Silver Bullet"-Linien helfen Händlern, die Start- und Endzeiten der Sitzungen im Chart schnell zu erkennen.
- Anzuzeigende Tage: Wie viele Sitzungslinien der vergangenen Tage angezeigt werden sollen.
- Sitzungsfarben: Anpassbare Linienfarben für jede Sitzung.
- Sitzungsstartzeiten: Lokale Serverstunden für den Beginn jeder Sitzung.
-
Markiert asiatische, Londoner und New Yorker Sitzungen auf dem Diagramm für mehrere Tage.
- Nützlich für die Analyse von Handelssitzungen, die Erkennung von Ausbrüchen und als visuelle Referenz.
-
Die Linien sind vertikal, gestrichelt und nach Sitzung farblich kodiert.
-
Unterstützt eine konfigurierbare Anzahl von vergangenen Tagen.
-
Löscht automatisch alte Sitzungslinien, wenn sie neu initialisiert oder entfernt werden.