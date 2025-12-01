Aklamavo Candle Range Premium Discount

Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung.



Dieser Indikator zeichnet die Premium- und Discount-Zonen einer einzelnen Kerze aus einem beliebigen Zeitrahmen auf Ihrem Chart.

Sie wählen die Kerze (aktuelle oder vorherige) mit CandleOffset, und der Indikator ruft automatisch das Hoch, das Tief und den Mittelpunkt dieser Kerze ab.



Anschließend wird visuell angezeigt:

Premium Zone (Upper 50%)



Ein schattiertes Rechteck vom Mittelpunkt der Kerze bis zum Höchststand.

Discount Zone (Lower 50%)



Ein schattiertes Rechteck vom Tiefststand bis zum Mittelpunkt.

High / Mid / Low Lines



Optionale horizontale Linien, die den Höchst-, den Mittel- und den Tiefststand der Kerze markieren und nach rechts erweitert werden können.

Mit den Benutzereingaben können Sie Folgendes steuern:



Der Zeitrahmen der Kerze (z. B., D1, H4, W1)

Welche Kerze angezeigt werden soll (CandleOffset)

Ob die Rechtecke, die Linien oder beides angezeigt werden sollen

Rechteckfarben, Linienfarben und Linienstil

Ob die Linien bis zur rechten Seite des Charts reichen



