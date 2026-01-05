Shadow System Candles

Schattensystem-Kerzen - Trendvisualisierungssystem

Das Konzept.
Nie mehr im Dunkeln schießen. Rüsten Sie den Markt mit Nachtsicht aus."

Shadow System Candles ist das visuelle Kernsystem des FX Trading Projekts Shadow Operation.
Es basiert auf KI-Logik (integrierte Entscheidungsfindung von ADX und gleitenden Durchschnitten), eliminiert Rauschen und visualisiert die "wahre Trendrichtung" des Marktes mit Kerzenfarben.

*Dieses Tool erzeugt keine Pfeilsignale. Das Tool kann zum Training verwendet werden, um das Auftreten und Verschwinden von Trends visuell zu erkennen, und als Filter für den diskretionären Handel.

Funktionen:.
Zeigt die Stärke oder Schwäche eines Trends in fünf Stufen an.
Tiefblau: Starker Aufwärtstrend (Beschleunigungsphase)
Hellblau: Aufwärtstrend
Grau: Range/Stalemate (Abwarten empfohlen)
Hellrot Abwärtstrend
Tiefrot Starker Abwärtstrend (Beschleunigungsphase)

Durchsetzung der Disziplin Graue Perioden sind "Nicht anfassen". Verhindert unnötiges Hin- und Hergeschiebe. Upgrade auf Vollversion

Wenn Sie Kauf-/Verkaufssignale (Pfeile), Alarmbenachrichtigungen, ein Dashboard und eine automatische TP/SL-Linienzeichnung benötigen, sollten Sie die Vollversion Shadow AI Commander Ultimate in Betracht ziehen.
