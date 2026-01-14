Aklamavo Multiple Premium Discount Ranges





Dieser MT5-Indikator zeigtwichtige Preiszonen aus verschiedenen Zeitrahmen auf Ihrem aktuellen Chartanund hilft Ihnen dabei, zu erkennen, wo der Preis auf der Grundlage einer höheren Zeitrahmenstruktur Unterstützung oder Widerstand finden könnte.

Der Indikator ziehtdrei Preiszonen aus ausgewählten historischen Kerzen:

Premium Zone : Obere 50 % des Bereichs einer historischen Kerze

Discount-Zone : Untere 50% der Spanne einer historischen Kerze

Mittellinie: Genau in der Mitte zwischen Hoch und Tief

Jede Zone stellt einen Bereich dar, in dem institutionelle Händler Aufträge platziert haben könnten, was eine potenzielle Unterstützung/Widerstand darstellt.

A. Rechteckige Zonen (Aufschlag/Abschlag)

Obere 50% ( Aufschlag): Schattierter Bereich, der anzeigt, wo Käufer aggressiv waren

Untere 50% ( Abschlag): Schattierter Bereich, der anzeigt, wo die Verkäufer aggressiv waren

Diese Zonen erstrecken sich nur bis zum Ende der Kerze

B. Horizontale Linien (Hoch/Mittel/Tief)

Hoch-Linie : Oberer Bereich der Kerze

Mittlere Linie : Mittelpunkt (gepunkteter Stil)

Untere Linie : Unterer Teil des Kerzenbereichs

Diese können bis zum rechten Rand des Charts reichen.





Zeitrahmen : Wählen Sie einen beliebigen MT5-Zeitrahmen

Kerzen-Versatz : Welche historische Kerze soll verwendet werden (0 = aktuell, 1 = vorhergehend, etc.)

Farben : Anpassen der Zonen- und Linienfarben für jeden Bereich

Sichtbarkeit : Schalten Sie jeden Bereich ein/aus



💡 Praktische Anwendungen 1. Multi-Timeframe-Analyse Sehen Sie die Struktur höherer Zeitrahmen, ohne die Charts zu wechseln. Zum Beispiel: Die Tageszone auf einem 15-Minuten-Chart zeigt, wo die wichtigsten institutionellen Ebenen liegen



Die 4-Stunden-Zone auf einem 5-Minuten-Chart zeigt die Intraday-Struktur

2. Identifizierung von Unterstützung/Widerstand Der Preis reagiert oft an: Mittellinien früherer signifikanter Kerzen



- Ränder von Auf-/Abschlagszonen



- Zusammenflüsse wo sich mehrere Bereiche ausrichten 📊 Empfohlene Einstellungen für verschiedene Trader Trader-Typ Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Am besten für Scalper M15 (Offset 1) H1 (Offset 2) H4 (Offset 3) 1-5-Minuten-Charts Day Trader H1 (Offset 1) H4 (Offset 2) D1 (Offset 3) 5-15-Minuten-Charts Swing Trader H4 (Offset 2) D1 (Offset 3) W1 (Offset 1) 1H-4H-Charts Position Trader D1 (Offset 3) W1 (Offset 2) MN1 (Offset 1) 4H-Daily-Charts





