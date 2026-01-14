Aklamavo Multiple Premium Discount Ranges


Dieser MT5-Indikator zeigtwichtige Preiszonen aus verschiedenen Zeitrahmen auf Ihrem aktuellen Chartanund hilft Ihnen dabei, zu erkennen, wo der Preis auf der Grundlage einer höheren Zeitrahmenstruktur Unterstützung oder Widerstand finden könnte.

Der Indikator ziehtdrei Preiszonen aus ausgewählten historischen Kerzen:

  • Premium Zone: Obere 50 % des Bereichs einer historischen Kerze

  • Discount-Zone: Untere 50% der Spanne einer historischen Kerze

  • Mittellinie: Genau in der Mitte zwischen Hoch und Tief

Jede Zone stellt einen Bereich dar, in dem institutionelle Händler Aufträge platziert haben könnten, was eine potenzielle Unterstützung/Widerstand darstellt.

A. Rechteckige Zonen (Aufschlag/Abschlag)

  • Obere 50% ( Aufschlag): Schattierter Bereich, der anzeigt, wo Käufer aggressiv waren

  • Untere 50% ( Abschlag): Schattierter Bereich, der anzeigt, wo die Verkäufer aggressiv waren

  • Diese Zonen erstrecken sich nur bis zum Ende der Kerze

B. Horizontale Linien (Hoch/Mittel/Tief)

  • Hoch-Linie: Oberer Bereich der Kerze

  • Mittlere Linie: Mittelpunkt (gepunkteter Stil)

  • Untere Linie: Unterer Teil des Kerzenbereichs

  • Diese können bis zum rechten Rand des Charts reichen.


  • Zeitrahmen: Wählen Sie einen beliebigen MT5-Zeitrahmen

  • Kerzen-Versatz: Welche historische Kerze soll verwendet werden (0 = aktuell, 1 = vorhergehend, etc.)

  • Farben: Anpassen der Zonen- und Linienfarben für jeden Bereich

  • Sichtbarkeit: Schalten Sie jeden Bereich ein/aus


    • 💡 Praktische Anwendungen

    1. Multi-Timeframe-Analyse

    Sehen Sie die Struktur höherer Zeitrahmen, ohne die Charts zu wechseln. Zum Beispiel:

    • Die Tageszone auf einem 15-Minuten-Chart zeigt, wo die wichtigsten institutionellen Ebenen liegen

    • Die 4-Stunden-Zone auf einem 5-Minuten-Chart zeigt die Intraday-Struktur

    2.

    Identifizierung von Unterstützung/Widerstand

    Der Preis reagiert oft an:

    • Mittellinien früherer signifikanter Kerzen

    • - Ränder von Auf-/Abschlagszonen

    • - Zusammenflüsse wo sich mehrere Bereiche ausrichten

    📊 Empfohlene Einstellungen für verschiedene Trader
    Trader-Typ Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Am besten für
    Scalper M15 (Offset 1) H1 (Offset 2) H4 (Offset 3) 1-5-Minuten-Charts
    Day Trader H1 (Offset 1) H4 (Offset 2) D1 (Offset 3) 5-15-Minuten-Charts
    Swing Trader H4 (Offset 2) D1 (Offset 3) W1 (Offset 1) 1H-4H-Charts
    Position Trader D1 (Offset 3) W1 (Offset 2) MN1 (Offset 1) 4H-Daily-Charts



