Aklamavo Multiple Premium Discount Ranges
- Indikatoren
- Sylvester Aklamavo
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Dieser MT5-Indikator zeigtwichtige Preiszonen aus verschiedenen Zeitrahmen auf Ihrem aktuellen Chartanund hilft Ihnen dabei, zu erkennen, wo der Preis auf der Grundlage einer höheren Zeitrahmenstruktur Unterstützung oder Widerstand finden könnte.
Der Indikator ziehtdrei Preiszonen aus ausgewählten historischen Kerzen:
-
Premium Zone: Obere 50 % des Bereichs einer historischen Kerze
-
Discount-Zone: Untere 50% der Spanne einer historischen Kerze
-
Mittellinie: Genau in der Mitte zwischen Hoch und Tief
Jede Zone stellt einen Bereich dar, in dem institutionelle Händler Aufträge platziert haben könnten, was eine potenzielle Unterstützung/Widerstand darstellt.
A. Rechteckige Zonen (Aufschlag/Abschlag)
-
Obere 50% ( Aufschlag): Schattierter Bereich, der anzeigt, wo Käufer aggressiv waren
-
Untere 50% ( Abschlag): Schattierter Bereich, der anzeigt, wo die Verkäufer aggressiv waren
-
Diese Zonen erstrecken sich nur bis zum Ende der Kerze
B. Horizontale Linien (Hoch/Mittel/Tief)
-
Hoch-Linie: Oberer Bereich der Kerze
-
Mittlere Linie: Mittelpunkt (gepunkteter Stil)
-
Untere Linie: Unterer Teil des Kerzenbereichs
-
Diese können bis zum rechten Rand des Charts reichen.
-
Zeitrahmen: Wählen Sie einen beliebigen MT5-Zeitrahmen
-
Kerzen-Versatz: Welche historische Kerze soll verwendet werden (0 = aktuell, 1 = vorhergehend, etc.)
-
Farben: Anpassen der Zonen- und Linienfarben für jeden Bereich
-
Sichtbarkeit: Schalten Sie jeden Bereich ein/aus
-
Die Tageszone auf einem 15-Minuten-Chart zeigt, wo die wichtigsten institutionellen Ebenen liegen
-
Die 4-Stunden-Zone auf einem 5-Minuten-Chart zeigt die Intraday-Struktur
-
Mittellinien früherer signifikanter Kerzen
-
- Ränder von Auf-/Abschlagszonen
-
- Zusammenflüsse wo sich mehrere Bereiche ausrichten
💡 Praktische Anwendungen
1. Multi-Timeframe-Analyse
Sehen Sie die Struktur höherer Zeitrahmen, ohne die Charts zu wechseln. Zum Beispiel:
2.
Identifizierung von Unterstützung/Widerstand
Der Preis reagiert oft an:
📊 Empfohlene Einstellungen für verschiedene Trader
Trader-Typ Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3 Am besten für Scalper M15 (Offset 1) H1 (Offset 2) H4 (Offset 3) 1-5-Minuten-Charts Day Trader H1 (Offset 1) H4 (Offset 2) D1 (Offset 3) 5-15-Minuten-Charts Swing Trader H4 (Offset 2) D1 (Offset 3) W1 (Offset 1) 1H-4H-Charts Position Trader D1 (Offset 3) W1 (Offset 2) MN1 (Offset 1) 4H-Daily-Charts
📊 Empfohlene Einstellungen für verschiedene Trader
|Trader-Typ
|Bereich 1
|Bereich 2
|Bereich 3
|Am besten für
|Scalper
|M15 (Offset 1)
|H1 (Offset 2)
|H4 (Offset 3)
|1-5-Minuten-Charts
|Day Trader
|H1 (Offset 1)
|H4 (Offset 2)
|D1 (Offset 3)
|5-15-Minuten-Charts
|Swing Trader
|H4 (Offset 2)
|D1 (Offset 3)
|W1 (Offset 1)
|1H-4H-Charts
|Position Trader
|D1 (Offset 3)
|W1 (Offset 2)
|MN1 (Offset 1)
|4H-Daily-Charts