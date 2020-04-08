Aklamavo ICT Silver Bullet Zones

Este indicador dibuja líneas verticales que marcan las principales sesiones de negociación de Forex (Asia, Londres, Nueva York) para un número configurable de días anteriores. Estas líneas "Silver Bullet" ayudan a los operadores a visualizar rápidamente las horas de inicio y fin de sesión en el gráfico.


  1. DíasParaMostrar: Cuántas líneas de sesión de días anteriores mostrar.
  2. Colores de sesión: Colores de línea personalizables para cada sesión.
  3. Horas de inicio de sesión: Horas del servidor local para el inicio de cada sesión.

  • Marca las sesiones de Asia, Londres y Nueva York en el gráfico para varios días.

  • Útil para el análisis de sesiones de negociación, detección de rupturas y referencia visual.

  • Las líneas son verticales, discontinuas y están codificadas por colores según la sesión.

  • Admite un número configurable de días anteriores.

  • Elimina automáticamente las líneas de sesiones anteriores cuando se reinicia o se elimina.

