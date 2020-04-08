Aklamavo ICT Silver Bullet Zones

Si le gusta este producto, por favor, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento.



Este indicador dibuja líneas verticales que marcan las principales sesiones de negociación de Forex (Asia, Londres, Nueva York) para un número configurable de días anteriores. Estas líneas "Silver Bullet" ayudan a los operadores a visualizar rápidamente las horas de inicio y fin de sesión en el gráfico.





DíasParaMostrar: Cuántas líneas de sesión de días anteriores mostrar. Colores de sesión: Colores de línea personalizables para cada sesión. Horas de inicio de sesión: Horas del servidor local para el inicio de cada sesión.