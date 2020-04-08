Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
- Indicadores
- Sylvester Aklamavo
- Versión: 1.0
Este indicador dibuja líneas verticales que marcan las principales sesiones de negociación de Forex (Asia, Londres, Nueva York) para un número configurable de días anteriores. Estas líneas "Silver Bullet" ayudan a los operadores a visualizar rápidamente las horas de inicio y fin de sesión en el gráfico.
- DíasParaMostrar: Cuántas líneas de sesión de días anteriores mostrar.
- Colores de sesión: Colores de línea personalizables para cada sesión.
- Horas de inicio de sesión: Horas del servidor local para el inicio de cada sesión.
Marca las sesiones de Asia, Londres y Nueva York en el gráfico para varios días.
- Útil para el análisis de sesiones de negociación, detección de rupturas y referencia visual.
Las líneas son verticales, discontinuas y están codificadas por colores según la sesión.
Admite un número configurable de días anteriores.
Elimina automáticamente las líneas de sesiones anteriores cuando se reinicia o se elimina.