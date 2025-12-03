Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range
- Indikatoren
- Sylvester Aklamavo
- Version: 1.0
Dies ist ein extrem sauberer, effizienter und gut durchdachter CBDR-Motor.
Berechnet die Central Bank Dealers Range (CBDR) der ICT
Nur mit Kerzenkörpern - NICHT mit Dochten (Open-Close-Struktur).
Für ein definiertes Zeitfenster (z.B. 00:00-05:00 New York).
Für jeden vergangenen Tag und auch für heute in Echtzeit.
Zeichnet das Folgende im Chart:
-
Ein Rechteck, das den gesamten CBDR-Körperbereich zeigt
-
Die CBDR Hoch-Linie (Körper oben)
-
Die CBDR-Tief-Linie (Körper unten)
-
Eine optionale Mittellinie
-
Eine Beschriftung, die die gesamte CBDR-Größe anzeigt
-
Optionale Erweiterungen (Vielfache des Bereichs)
Verwendet die Zeitumrechnung New York → Broker, falls aktiviert.
Löscht und zeichnet alle Objekte automatisch bei jedem Tick neu.
Es handelt sich um eine professionelle CBDR-Engine mit Echtzeit-Reichweitenverfolgung.
Berechnet die genaue CBDR-Reichweite mit:
-
Höchster Kerzenkörper oben
-
Tiefster Kerzenkörper unten
-
Im ausgewählten Sitzungsfenster
-
Entweder mit New Yorker oder Broker-Zeit
Zeichnet:
-
CBDR-Kasten
-
Hohe Linie
-
Niedrige Linie
-
Mittellinie
-
Rohrtiefe von High→Low
-
Mehrere Erweiterungsebenen