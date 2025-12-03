Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range

Dies ist ein extrem sauberer, effizienter und gut durchdachter CBDR-Motor.

Berechnet die Central Bank Dealers Range (CBDR) der ICT

Nur mit Kerzenkörpern - NICHT mit Dochten (Open-Close-Struktur).
Für ein definiertes Zeitfenster (z.B. 00:00-05:00 New York).
Für jeden vergangenen Tag und auch für heute in Echtzeit.

Zeichnet das Folgende im Chart:

  • Ein Rechteck, das den gesamten CBDR-Körperbereich zeigt

  • Die CBDR Hoch-Linie (Körper oben)

  • Die CBDR-Tief-Linie (Körper unten)

  • Eine optionale Mittellinie

  • Eine Beschriftung, die die gesamte CBDR-Größe anzeigt

  • Optionale Erweiterungen (Vielfache des Bereichs)

Verwendet die Zeitumrechnung New York → Broker, falls aktiviert.

Löscht und zeichnet alle Objekte automatisch bei jedem Tick neu.

Es handelt sich um eine professionelle CBDR-Engine mit Echtzeit-Reichweitenverfolgung.


Berechnet die genaue CBDR-Reichweite mit:

  • Höchster Kerzenkörper oben

  • Tiefster Kerzenkörper unten

  • Im ausgewählten Sitzungsfenster

  • Entweder mit New Yorker oder Broker-Zeit

Zeichnet:

  • CBDR-Kasten

  • Hohe Linie

  • Niedrige Linie

  • Mittellinie

  • Rohrtiefe von High→Low

  • Mehrere Erweiterungsebenen

Unterstützt mehrere vergangene Tage und Echtzeitaktualisierung Löscht und zeichnet Objekte effizient neu Verwendet eine eindeutige Objektbenennung pro Tag.



