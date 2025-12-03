Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range

Dies ist ein extrem sauberer, effizienter und gut durchdachter CBDR-Motor.



Berechnet die Central Bank Dealers Range (CBDR) der ICT

Nur mit Kerzenkörpern - NICHT mit Dochten (Open-Close-Struktur).

Für ein definiertes Zeitfenster (z.B. 00:00-05:00 New York).

Für jeden vergangenen Tag und auch für heute in Echtzeit.

Zeichnet das Folgende im Chart:

Ein Rechteck , das den gesamten CBDR-Körperbereich zeigt

Die CBDR Hoch-Linie (Körper oben)

Die CBDR-Tief-Linie (Körper unten)

Eine optionale Mittellinie

Eine Beschriftung , die die gesamte CBDR-Größe anzeigt

Optionale Erweiterungen (Vielfache des Bereichs)

Verwendet die Zeitumrechnung New York → Broker, falls aktiviert.

Löscht und zeichnet alle Objekte automatisch bei jedem Tick neu.

Es handelt sich um eine professionelle CBDR-Engine mit Echtzeit-Reichweitenverfolgung.





Berechnet die genaue CBDR-Reichweite mit:

Höchster Kerzenkörper oben

Tiefster Kerzenkörper unten

Im ausgewählten Sitzungsfenster

Entweder mit New Yorker oder Broker-Zeit

Zeichnet:

CBDR-Kasten

Hohe Linie

Niedrige Linie

Mittellinie

Rohrtiefe von High→Low

Mehrere Erweiterungsebenen



