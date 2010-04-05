Aklamavo ICT FVGs
- Indikatoren
- Sylvester Aklamavo
- Version: 1.0
Dieser Indikator identifiziert und zeigt Fair Value Gaps (FVG) auf Preisdiagrammen an.
Fair Value Gaps sind Preiszonen, in denen ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck besteht, wodurch "Lücken" im Preisgeschehen entstehen. Der Indikator erkennt zwei Arten und wann sie gemildert (berührt) werden:
Bullish FVG: Wenn das Tief einer Kerze über dem Hoch einer Kerze zwei Perioden zuvor liegt.
Bearish FVG: Wenn das Hoch einer Kerze unter dem Tief einer Kerze zwei Perioden zuvor liegt.
Zwei Anzeigemodi: Wählen Sie zwischen traditionellen Linien oder gefüllten Rechtecken
Farbanpassung: Getrennte Farben für bullish/bearish FVGs und ihre abgemilderten Zustände
Linienstilkontrolle: Anpassbarer Linienstil, Breite und Aussehen
Aktueller Timeframe-Modus: Erkennt automatisch FVGs auf dem aktuellen Chart-Zeitrahmen
Locked Timeframe Mode: Zeigt FVGs von höheren Zeitrahmen auf Charts mit niedrigerem Zeitrahmen an
Konfigurierbar für bis zu 3 verschiedene Zeitrahmen
Individueller Toggle für jeden Zeitrahmen