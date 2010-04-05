Aklamavo ICT FVGs

Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung.



Dieser Indikator identifiziert und zeigt Fair Value Gaps (FVG) auf Preisdiagrammen an.



Fair Value Gaps sind Preiszonen, in denen ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck besteht, wodurch "Lücken" im Preisgeschehen entstehen. Der Indikator erkennt zwei Arten und wann sie gemildert (berührt) werden:



Bullish FVG: Wenn das Tief einer Kerze über dem Hoch einer Kerze zwei Perioden zuvor liegt.

Bearish FVG: Wenn das Hoch einer Kerze unter dem Tief einer Kerze zwei Perioden zuvor liegt.



Zwei Anzeigemodi: Wählen Sie zwischen traditionellen Linien oder gefüllten Rechtecken

Farbanpassung: Getrennte Farben für bullish/bearish FVGs und ihre abgemilderten Zustände

Linienstilkontrolle: Anpassbarer Linienstil, Breite und Aussehen

Aktueller Timeframe-Modus: Erkennt automatisch FVGs auf dem aktuellen Chart-Zeitrahmen

Locked Timeframe Mode: Zeigt FVGs von höheren Zeitrahmen auf Charts mit niedrigerem Zeitrahmen an

Konfigurierbar für bis zu 3 verschiedene Zeitrahmen

Individueller Toggle für jeden Zeitrahmen





