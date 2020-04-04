Aklamavo ATR

DieserIndikator ist ein vielseitiges MetaTrader 5-Tool, das die Average True Range (ATR)-Stufen auf Ihrem Chart berechnet und anzeigt. Er zeichnet horizontale Linien, die Kursniveaus auf der Grundlage von ATR-Multiplikatoren des täglichen Eröffnungskurses darstellen und Händlern helfen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren.

1.mehrere ATR-Levels

  • ATR1: Standard-ATR-Level (Standard: 1x ATR)

  • ATR2: Mittleres Niveau (Standard: 2x ATR)

  • ATR3: Extreme Stufe (Standard: 3x ATR)

  • Jedes Level zeigt sowohl obere (High) als auch untere (Low) Kurslinien an

2.anpassbare Einstellungen

  • ATR-Zeitraum: Einstellbarer Berechnungszeitraum (Standardwert: 14 Tage)

  • Individueller Toggle: Schalten Sie jede ATR-Stufe unabhängig ein/aus

  • Benutzerdefinierte Multiplikatoren: Legen Sie einen beliebigen Multiplikator für jede ATR-Stufe fest (z. B. 1,5x, 2,5x, 4x)


3.visuelle Anpassung

  • Farbsteuerung: Getrennte Farben für die oberen und unteren Linien jeder ATR-Stufe

  • Linienstil: Wählen Sie aus verschiedenen Linienstilen (gestrichelt, durchgezogen, gepunktet usw.)

  • Linienbreite: Einstellbare Linienstärke

  • Beschriftungen: Optionale Preisetiketten für jede Stufe mit einstellbarer Schriftgröße

4.flexible Erweiterungsmodi

Der Indikator bietet drei Möglichkeiten zur Anzeige der Linien:

A. Tägliche Verlängerung

  • Die Linien erstrecken sich nur auf den aktuellen Handelstag

  • Am besten geeignet für: Intraday-Händler, die sich auf das heutige Kursgeschehen konzentrieren

  • Zeitspanne: Heutige Markteröffnung bis heutiger Marktschluss

B. Wöchentliche Verlängerung ( Standard)

  • Die Linien erstrecken sich über die gesamte Handelswoche

  • Am besten geeignet für: Swing-Trader und wöchentliche Analyse

  • Zeitbereich: Montag 00:00 bis Freitag 23:59

C. Chart-Erweiterung

  • Die Linien erstrecken sich über den gesamten sichtbaren Chart

  • Am besten geeignet für: Langfristige Analyse und historischer Kontext

  • Zeitbereich: Erster sichtbarer Balken bis letzter sichtbarer Balken

  • Passt sich automatisch an, wenn Sie das Diagramm scrollen/zoomen

Wie es funktioniert

Berechnung

  1. ATR-Wert: Berechnet die 14-tägige Average True Range anhand täglicher Daten

  2. Tägliche Eröffnung: Verwendet den heutigen Eröffnungskurs als Basiswert

  3. Level-Berechnung:

    • Obere Levels = Tägliche Eröffnung + (ATR × Multiplikator)

    • Untere Levels = Tägliche Eröffnung - (ATR × Multiplikator)

Beispiel

Wenn der heutige Eröffnungskurs $100 und ATR $5 ist:

  • ATR1 Hoch = $105, ATR1 Tief = $95

  • ATR2 Hoch = $110, ATR2 Tief = $90

  • ATR3 Hoch = $115, ATR3 Tief = $85

Praktische Anwendungen

1.volatilitätsbasierter Handel

  • Ausbruchshandel: Eingehen von Geschäften, wenn der Kurs das ATR-Niveau durchbricht

  • Handel innerhalb einer Handelsspanne: Ausblenden von Bewegungen zu extremen ATR-Niveaus (ATR3)

  • Stop-Platzierung: ATR-Levels für dynamische Stop-Loss-Positionierung verwenden

2.risikomanagement

  • Positionsgröße: Anpassung der Positionsgröße auf Basis der aktuellen Volatilität (ATR-Wert)

  • Gewinn-Ziele: Setzen Sie Ziele auf den nachfolgenden ATR-Stufen

  • Unterstützung/Widerstand: ATR-Levels als dynamische Unterstützungs-/Widerstandszonen verwenden

3)Marktkontext

  • Bewertung der Volatilität: Höhere ATR = breitere Niveaus = volatilerer Markt

  • Tages-/Wochenanalyse: Vergleich der Intraday-Bewegungen mit den täglichen/wöchentlichen Volatilitätsbereichen

Installation und Einrichtung

  1. Kopieren Sie die .mq5 Datei in Ihren MT5 Indikatoren Ordner

  2. Kompilieren Sie den Indikator in MetaEditor (F7)

  3. Fügen Sie ihnüber das Navigator-Fenster Ihrem Charthinzu

  4. Konfigurieren Sie die Einstellungen entsprechend Ihrem Handelsstil

Empfohlene Einstellungen

Für Day Trader

  • Erweiterungsmodus: Täglich

  • Anzeigen: ATR1 & ATR2

  • Multiplikatoren: 1.0, 2.0

  • Farben: Helle, kontrastreiche Farben

Für Swing Trader

  • Erweiterungs-Modus: Wöchentlich

  • Anzeigen: ATR1, ATR2, ATR3

  • Multiplikatoren: 1.0, 2.0, 3.0

  • Farben: Unterschiedliche Farben für jede Stufe

Für die Langzeitanalyse

  • Erweiterungsmodus: Chart

  • Anzeigen: ATR3 (für extreme Niveaus)

  • Multiplikatoren: 3.0 oder höher

  • Linien-Stil: Solide

Vorteile

  1. Automatisierte Aktualisierungen: Die Levels werden an jedem neuen Handelstag automatisch neu berechnet

  2. Saubere Visualisierung: Horizontale Linien mit optionalen Beschriftungen

  3. Flexible Konfiguration: Passt sich an jeden Handelsstil oder Zeitrahmen an

  4. Keine Neuberechnung: Levels sind für jeden Handelstag festgelegt

  5. Ressourcenschonend: Leichte Berechnung und Zeichnung

Beschränkungen

  1. Tägliche Basis: Verwendet tägliche ATR-Berechnung, unabhängig vom Zeitrahmen des Charts

  2. Historische Levels: Zeigt nur die Levels des aktuellen Tages an, nicht die der vergangenen Tage

  3. Feste Eröffnung: Basiert auf dem täglichen Eröffnungskurs, passt sich intraday nicht an

Tipps für beste Ergebnisse

  1. Kombinieren Sie mit anderen Indikatoren: Verwendung mit Trendindikatoren, gleitenden Durchschnitten oder Volumen

  2. Beachten Sie den Zeitrahmen: Denken Sie daran, dass die ATR auf Basis täglicher Daten berechnet wird.

  3. Marktbedingungen: Funktioniert am besten in schwankenden oder tendenziellen Märkten mit deutlicher Volatilität

  4. Anpassung an Nachrichtenereignisse: Erwägen Sie eine Ausweitung der Stopps bei wichtigen Nachrichtenereignissen

Dieser Indikator bietet eine saubere, anpassbare Methode zur Visualisierung von volatilitätsbasierten Kursniveaus und hilft Händlern, fundiertere Entscheidungen auf der Grundlage der Marktvolatilität statt willkürlicher Preispunkte zu treffen.


