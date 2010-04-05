Aklamavo ICT KillZones

Der Indikator ermöglicht die vollständige Anpassung jedes Killzone-Segments:

Allgemein

DaysToDisplay : Anzahl der vergangenen Tage, für die Killzones gezeichnet werden sollen.

Asiatische Killzone-Parameter

AsianStartHour , AsianEndHour

AsianColor , AsianWidth

Londoner Killzone-Parameter

LondonStartStunde , LondonEndStunde

LondonFarbe , LondonBreite

New York Killzone-Parameter

NYStartStunde , NYEndStunde

NYColor , NYWidth

Diese Eingaben bestimmen:

Wo die vertikalen Linien positioniert werden.

Ihre Farbkodierung.

Ihre Dicke im Diagramm.

2.1 HoleSitzungszeit()

Diese Funktion wandelt ein Datum um Mitternacht in einen genauen Zeitstempel für eine bestimmte Sitzungsstunde um.

Schritte:

Konvertieren Sie die Tageszeit in eine MqlDateTime-Struktur. Ersetzen Sie Stunde/Minute/Sekunden durch die Sitzungsparameter. Konvertieren Sie zurück in eine Datetime.

Auf diese Weise werden die Zeitstempel für Sitzungsbeginn und -ende zuverlässig berechnet.

2.2 DrawLine()

Erzeugt oder aktualisiert ein vertikales Linienobjekt im Diagramm.

Verwendet ObjectCreate() nur, wenn das Objekt nicht bereits existiert.

Setzt: Farbe ( OBJPROP_COLOR ) Stil ( STYLE_SOLID ) Breite ( OBJPROP_WIDTH ) Hintergrund- und Strahleneigenschaften (deaktiviert).



Die Linie wird immer zum angegebenen Zeitstempel neu gezeichnet.

3.1 DrawKillzonesForDay()

Diese Funktion zeichnet sechs vertikale Linien pro Tag:

Killzone Zeile 1 Linie 2 Asiatisch Anfang Ende London Anfang Ende New York Anfang Ende

Es verwendet:

GetSessionTime() → berechnet den Zeitstempel

DrawLine() → zeichnet jede vertikale Linie

Eindeutige Objektnamen → enthalten den Tagesindex i

Beispiel:

KZ_Asien_Beginn_0

KZ_London_Ende_2

KZ_NY_Start_4

Dadurch wird sichergestellt, dass es keine Namenskollisionen gibt.

Durchgeführte Aktionen:

Löscht alle vorhandenen vertikalen Linienobjekte, um Duplikate zu vermeiden. Bestimmt den heutigen Mitternachtszeitstempel. Schleift die DaysToDisplay-Zeiten: Berechnet für jeden vorherigen Tag day_start = today_start - i*86400 .

Ruft DrawKillzonesForDay(day_start, i) auf.

Schließlich wird ChartRedraw() aufgerufen, um die Zeichnung sofort zu aktualisieren.

Der Indikator muss keine Berechnungen pro Tick oder pro Kerze durchführen, da die gesamte Arbeit in OnInit() erledigt wird. Deshalb:

return rates_total ;

Dies macht den Indikator sehr leicht und CPU-effizient.