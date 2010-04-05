Aklamavo ICT KillZones

Dieser MetaTrader 5-Indikator zeichnet ICT Killzone-Sitzungsmarker mit vertikalen Linien in das Diagramm ein. Er zeichnet die Anfangs- und Endzeiten für drei institutionelle Handelssitzungen - Asien, London und New York - für eine benutzerdefinierte Anzahl von historischen Tagen.

Es werden keine Puffer oder Plots verwendet; stattdessen stützt sich der Indikator vollständig auf Chart-Objekte (OBJ_VLINE).


1. Eingaben und Parameter

Der Indikator ermöglicht die vollständige Anpassung jedes Killzone-Segments:

Allgemein

  • DaysToDisplay : Anzahl der vergangenen Tage, für die Killzones gezeichnet werden sollen.

Asiatische Killzone-Parameter

  • AsianStartHour , AsianEndHour

  • AsianColor , AsianWidth

Londoner Killzone-Parameter

  • LondonStartStunde , LondonEndStunde

  • LondonFarbe , LondonBreite

New York Killzone-Parameter

  • NYStartStunde , NYEndStunde

  • NYColor , NYWidth

Diese Eingaben bestimmen:

  • Wo die vertikalen Linien positioniert werden.

  • Ihre Farbkodierung.

  • Ihre Dicke im Diagramm.

2. Kern-Dienstprogramm-Funktionen

2.1 HoleSitzungszeit()

Diese Funktion wandelt ein Datum um Mitternacht in einen genauen Zeitstempel für eine bestimmte Sitzungsstunde um.

Schritte:

  1. Konvertieren Sie die Tageszeit in eine MqlDateTime-Struktur.

  2. Ersetzen Sie Stunde/Minute/Sekunden durch die Sitzungsparameter.

  3. Konvertieren Sie zurück in eine Datetime.

Auf diese Weise werden die Zeitstempel für Sitzungsbeginn und -ende zuverlässig berechnet.

2.2 DrawLine()

Erzeugt oder aktualisiert ein vertikales Linienobjekt im Diagramm.

  • Verwendet ObjectCreate() nur, wenn das Objekt nicht bereits existiert.

  • Setzt:

    • Farbe ( OBJPROP_COLOR )

    • Stil ( STYLE_SOLID )

    • Breite ( OBJPROP_WIDTH )

    • Hintergrund- und Strahleneigenschaften (deaktiviert).

Die Linie wird immer zum angegebenen Zeitstempel neu gezeichnet.

3. Zeichnen von Killzones

3.1 DrawKillzonesForDay()

Diese Funktion zeichnet sechs vertikale Linien pro Tag:

Killzone Zeile 1 Linie 2
Asiatisch Anfang Ende
London Anfang Ende
New York Anfang Ende

Es verwendet:

  • GetSessionTime() → berechnet den Zeitstempel

  • DrawLine() → zeichnet jede vertikale Linie

  • Eindeutige Objektnamen → enthalten den Tagesindex i

Beispiel:

  • KZ_Asien_Beginn_0

  • KZ_London_Ende_2

  • KZ_NY_Start_4

Dadurch wird sichergestellt, dass es keine Namenskollisionen gibt.

4. Indikator-Initialisierung (OnInit)

Durchgeführte Aktionen:

  1. Löscht alle vorhandenen vertikalen Linienobjekte, um Duplikate zu vermeiden.

  2. Bestimmt den heutigen Mitternachtszeitstempel.

  3. Schleift die DaysToDisplay-Zeiten:

    • Berechnet für jeden vorherigen Tag day_start = today_start - i*86400 .

    • Ruft DrawKillzonesForDay(day_start, i) auf.

Schließlich wird ChartRedraw() aufgerufen, um die Zeichnung sofort zu aktualisieren.

5. Laufzeit-Berechnung ( OnCalculate )

Der Indikator muss keine Berechnungen pro Tick oder pro Kerze durchführen, da die gesamte Arbeit in OnInit() erledigt wird. Deshalb:

return rates_total ;

Dies macht den Indikator sehr leicht und CPU-effizient.


