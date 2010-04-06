ICT killzones with fvgs

3:00 - 4:00 UHR EST

10:00 - 11:00 UHR EST

2:00 - 3:00 UHR EST

Während jedes aktiven Zeitfensters erstellt der Indikator automatisch Rechtecke und hebt Fair Value Gaps (FVGs) hervor , die sich kurz vor und während der ausgewählten Kill Zones gebildet haben, einschließlich der jüngsten früheren FVGs für zusätzliche Zusammenflüsse.

Die Kill Zones wurden nach den Konzepten des ICT (Inner Circle Trader) entwickelt und können als zentrales Instrument innerhalb der ICT Silver Bullet-Strategie eingesetzt werden, das Händlern hilft, sich auf Zeitfenster mit hoher Wahrscheinlichkeit und Preisineffizienzen zu konzentrieren.