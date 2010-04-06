ICT killzones with fvgs
- Indikatoren
- Ahmed Esmat Omer Eisa
- Version: 1.0
Indikator Beschreibung
Dieser Indikator zeichnet rot umrandete Rechtecke während bestimmter täglicher ICT Kill Zones (EST):
Während jedes aktiven Zeitfensters erstellt der Indikator automatisch Rechtecke und hebt Fair Value Gaps (FVGs) hervor , die sich kurz vor und während der ausgewählten Kill Zones gebildet haben, einschließlich der jüngsten früheren FVGs für zusätzliche Zusammenflüsse.
Die Kill Zones wurden nach den Konzepten des ICT (Inner Circle Trader) entwickelt und können als zentrales Instrument innerhalb der ICT Silver Bullet-Strategie eingesetzt werden, das Händlern hilft, sich auf Zeitfenster mit hoher Wahrscheinlichkeit und Preisineffizienzen zu konzentrieren.
Ideal für Intraday-Händler, die eine präzise zeitbasierte Struktur und FVG-Bestätigung suchen.
Zusätzliche Funktionen
- Möglichkeit, bestimmte Kill Zones individuell zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Der Indikator verwendet eine genaue EST-Zeitberechnung, unabhängig vom Gerät oder der lokalen Zeitzone des Anwenders, und gewährleistet so die korrekte Ausrichtung der Sitzung auf allen Systemen.