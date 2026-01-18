Aklamavo Cumulative Volume Delta CVD
- Indikatoren
- Sylvester Aklamavo
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Dies ist einkumulativer Volumen-Delta-Indikator (CVD) für MetaTrader 5, der das Ungleichgewicht der Orderflüsse zwischen Kauf- und Verkaufsdruck visualisiert.
Der Indikator berechnet und zeigt diekumulative Differenz zwischen Kauf- (Bid) und Verkaufsvolumen (Ask) über die Zeitanund gibt Aufschluss darüber, ob Käufer oder Verkäufer den Markt kontrollieren.
1. Visuelle Anzeigen:
-
Kumulative Delta-Linie ( blau): Laufende Summe des Volumen-Deltas über mehrere Balken
-
Positives Balken-Delta-Histogramm ( Grün): Individuelles Balken-Delta, wenn Käufer dominieren
-
Negatives Balken-Delta-Histogramm ( Rot): Individuelles Bar-Delta, wenn die Verkäufer dominieren
2. Eingabeparameter:
-
LookbackBars: Anzahl der zu berechnenden historischen Balken (600 Standard)
-
RohDelta anzeigen: Umschalten zwischen Rohwerten und normalisierter Anzeige
-
UseRealTimeDOM: Depth of Market für die Berechnung des aktuellen Balkens verwenden
-
PriceLevelsPerBar: Granularität für die Volumenverteilung innerhalb der Balken
-
Umschalten der Anzeige: Linie, Histogramm oder beides anzeigen
-
Volumen-Typ: Echtes Volumen oder Tick-Volumen
Datenquellen:
-
Echtzeit-DOM: Verwendet Markttiefedaten, sofern für den aktuellen Balken verfügbar
-
Historische Balken: Schätzt die Volumenverteilung anhand von Preis/Volumen-Mustern
Visuelle Anpassung:
-
Null-Linie mit grau gepunktetem Stil als Referenz
-
Konfigurierbare Farben und Linienbreiten
-
Dynamische Umschaltung des Anzeigemodus
Bereitgestellte Handelseinblicke
-
Trend-Identifizierung: Steigende CVD deutet auf anhaltenden Kaufdruck hin
-
Divergenz-Erkennung: Preis vs. CVD-Divergenz kann Umkehrungen signalisieren
-
Ungleichgewicht des Volumens: Das Histogramm zeigt, welche Seite die einzelnen Balken kontrolliert
-
Kumulativer Druck: Die Linie zeigt das Netto-Volumen-Ungleichgewicht im Laufe der Zeit
Anwendungsfälle
-
Identifizierung institutioneller Orderflüsse
-
Aufspüren von Erschöpfungspunkten in Trends
-
Bestätigung von Ausbrüchen mit Volumenunterstützung
-
Erkennen von versteckten Käufen/Verkäufen während Handelsspannen