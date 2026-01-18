Aklamavo Cumulative Volume Delta CVD

Dies ist einkumulativer Volumen-Delta-Indikator (CVD) für MetaTrader 5, der das Ungleichgewicht der Orderflüsse zwischen Kauf- und Verkaufsdruck visualisiert.

Der Indikator berechnet und zeigt diekumulative Differenz zwischen Kauf- (Bid) und Verkaufsvolumen (Ask) über die Zeitanund gibt Aufschluss darüber, ob Käufer oder Verkäufer den Markt kontrollieren.

1. Visuelle Anzeigen:

Kumulative Delta-Linie ( blau): Laufende Summe des Volumen-Deltas über mehrere Balken

Positives Balken-Delta-Histogramm ( Grün): Individuelles Balken-Delta, wenn Käufer dominieren

Negatives Balken-Delta-Histogramm ( Rot): Individuelles Bar-Delta, wenn die Verkäufer dominieren



2. Eingabeparameter:

LookbackBars : Anzahl der zu berechnenden historischen Balken (600 Standard)

RohDelta anzeigen : Umschalten zwischen Rohwerten und normalisierter Anzeige

UseRealTimeDOM : Depth of Market für die Berechnung des aktuellen Balkens verwenden

PriceLevelsPerBar : Granularität für die Volumenverteilung innerhalb der Balken

Umschalten der Anzeige : Linie, Histogramm oder beides anzeigen

Volumen-Typ: Echtes Volumen oder Tick-Volumen

Datenquellen:

Echtzeit-DOM: Verwendet Markttiefedaten, sofern für den aktuellen Balken verfügbar Historische Balken: Schätzt die Volumenverteilung anhand von Preis/Volumen-Mustern

Visuelle Anpassung:

Null-Linie mit grau gepunktetem Stil als Referenz

Konfigurierbare Farben und Linienbreiten

Dynamische Umschaltung des Anzeigemodus

Bereitgestellte Handelseinblicke

Trend-Identifizierung: Steigende CVD deutet auf anhaltenden Kaufdruck hin Divergenz-Erkennung: Preis vs. CVD-Divergenz kann Umkehrungen signalisieren Ungleichgewicht des Volumens: Das Histogramm zeigt, welche Seite die einzelnen Balken kontrolliert Kumulativer Druck: Die Linie zeigt das Netto-Volumen-Ungleichgewicht im Laufe der Zeit

Anwendungsfälle