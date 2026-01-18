Aklamavo Cumulative Volume Delta CVD

Dies ist einkumulativer Volumen-Delta-Indikator (CVD) für MetaTrader 5, der das Ungleichgewicht der Orderflüsse zwischen Kauf- und Verkaufsdruck visualisiert.

Der Indikator berechnet und zeigt diekumulative Differenz zwischen Kauf- (Bid) und Verkaufsvolumen (Ask) über die Zeitanund gibt Aufschluss darüber, ob Käufer oder Verkäufer den Markt kontrollieren.

1. Visuelle Anzeigen:

  • Kumulative Delta-Linie ( blau): Laufende Summe des Volumen-Deltas über mehrere Balken

  • Positives Balken-Delta-Histogramm ( Grün): Individuelles Balken-Delta, wenn Käufer dominieren

  • Negatives Balken-Delta-Histogramm ( Rot): Individuelles Bar-Delta, wenn die Verkäufer dominieren


2. Eingabeparameter:

  • LookbackBars: Anzahl der zu berechnenden historischen Balken (600 Standard)

  • RohDelta anzeigen: Umschalten zwischen Rohwerten und normalisierter Anzeige

  • UseRealTimeDOM: Depth of Market für die Berechnung des aktuellen Balkens verwenden

  • PriceLevelsPerBar: Granularität für die Volumenverteilung innerhalb der Balken

  • Umschalten der Anzeige: Linie, Histogramm oder beides anzeigen

  • Volumen-Typ: Echtes Volumen oder Tick-Volumen

Datenquellen:

  1. Echtzeit-DOM: Verwendet Markttiefedaten, sofern für den aktuellen Balken verfügbar

  2. Historische Balken: Schätzt die Volumenverteilung anhand von Preis/Volumen-Mustern

Visuelle Anpassung:

  • Null-Linie mit grau gepunktetem Stil als Referenz

  • Konfigurierbare Farben und Linienbreiten

  • Dynamische Umschaltung des Anzeigemodus

Bereitgestellte Handelseinblicke

  1. Trend-Identifizierung: Steigende CVD deutet auf anhaltenden Kaufdruck hin

  2. Divergenz-Erkennung: Preis vs. CVD-Divergenz kann Umkehrungen signalisieren

  3. Ungleichgewicht des Volumens: Das Histogramm zeigt, welche Seite die einzelnen Balken kontrolliert

  4. Kumulativer Druck: Die Linie zeigt das Netto-Volumen-Ungleichgewicht im Laufe der Zeit

Anwendungsfälle

  • Identifizierung institutioneller Orderflüsse

  • Aufspüren von Erschöpfungspunkten in Trends

  • Bestätigung von Ausbrüchen mit Volumenunterstützung

  • Erkennen von versteckten Käufen/Verkäufen während Handelsspannen


Empfohlene Produkte
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Universal Soul Reaper ist ein atmosphärischer Marktfluss-Oszillator, der das Preisverhalten als einen Zyklus spiritueller Energie interpretiert. Anstatt nur auf den reinen Preis zu reagieren, visualisiert er den Seelenzustand des Marktes und zeigt an , wann die Dynamik erwacht, sich stabilisiert oder nachlässt. Der Indikator arbeitet in einem separaten Fenster und stellt drei miteinander verwobene Einheiten dar: den Ektoplasmischen Schleier , die Geistgrenze und den Seelenkern . Zusammen bilden
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (558)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Super Arrow MT5 indicator
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: " aktueller Zeitrahmen" Funkti
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Patterns Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss .... für jedes der ausgewählten Muster (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Mehrere Instanzen können auf denselben Chart angewendet werden, um verschiedene Muster zu überwachen Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multipli
Power Trade Indicator Plus
Joel Malebana
Indikatoren
Der Power Trade Plus Indikator wurde von einer kleinen Gruppe von Händlern mit einigen Jahren Erfahrung im profitablen Markthandel entwickelt. Der Power Trade Plus ist von dem Power Trade Indikator abgeleitet, der Indikator strebt nach leistungsstarken Sniper-Entrys und Take-Profit-Levels, mit einem Algorithmus, der die Marktvolatilität bestimmen kann und auf der Grundlage der aktuellen Marktvolatilität Entries anbietet. Dieser Indikator ist viel effektiver in Aktien, Währungen und Indizes.
AltoX Spirol Indicator
Lesley Mthandazo Khulumo
Indikatoren
AltoX Capital Spirol Indicator bringt professionelle, musterbasierte Signale auf Ihre MT5-Charts in einem einzigen, einfach zu bedienenden Tool. Vorteile & Hauptvorteile - Klare , umsetzbare Signale Zeichnet automatisch Kauf-/Verkaufspfeile, wenn Ihr benutzerdefiniertes Spirol-Muster auf einem geschlossenen Balken abgeschlossen wird - kein Rätselraten, ob ein Signal gültig ist. - Eingebauter Trend-Filter - Automatische Referenzniveaus Zeichnet Retracement-Linien für schnelle visuelle Rückzugsz
Inguz
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Ing (inguz,ingwar) - 23-ich RUNE des älteren futhark ᛝ, Unicode+16DD. Fügen Sie Ihren Handelsstrategien etwas Runenmagie hinzu. Die richtige Markierung des Tagescharts zeigt Ihnen die guten Momente für den Gegentrendhandel an. Einfach zu bedienen, hat eine hohe Effizienz in volatilen Bereichen. Seien Sie vorsichtig bei seitlichen Bewegungen. Die Signale ᛝ werden erzeugt, wenn sich die Hauptlinien der Konstruktion kreuzen. Roter Pfeil nach unten - Verkauf empfohlen Blauer Pfeil nach oben - Ka
TriParity AfterShock Catcher NonArbitrage Logic
Kazutaka Yamamoto
Indikatoren
TriParity AfterShock Catcher TriParity AfterShock Catcher ist das ausführungsseitige Tool des TriParity-Workflows. Es hilft Ihnen dabei, ein ausgewähltes "Aftershock-Regime" in eine wiederholbare Handelsentscheidung mit definierten Entry / TP / SL und Baseline-Statistiken umzuwandeln - ohne sich auf Vorhersagen oder "garantierte Mean Reversion" zu verlassen. Wichtig: Dies ist KEINE dreieckige Arbitrage-Ausführung . TriParity AfterShock Catcher handelt das Nachbeben (Time-Lag / Overshoot → Konv
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indikatoren
Dieser Handelsindikator ist nicht nachzeichnend, nicht umzeichnend und nicht verzögernd, was ihn zur idealen Wahl sowohl für den manuellen als auch den automatisierten Handel macht. Es handelt sich um ein Price-Action-basiertes System, das die Preisstärke und das Momentum nutzt, um Händlern einen echten Vorteil auf dem Markt zu verschaffen. Mit fortschrittlichen Filtertechniken zur Eliminierung von Rauschen und falschen Signalen erhöht es die Handelsgenauigkeit und das Potenzial. Durch die Kom
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Markt-Volumenprofil-Indikator + smarter Oszillator. Funktioniert auf fast allen Instrumenten — Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen, sowohl mit realem Volumen als auch mit Tick-Volumen. Es ist möglich, die automatische Definition des Bereichs für die Profilerstellung festzulegen (z. B. für eine Woche oder einen Monat usw.) oder den Bereich manuell durch Verschieben der Grenzen (zwei vertikale Linien: rot und blau) einzustellen. Die Anzeige erfolgt in Form eines Histogramms. Die Breite
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indikatoren
MercariaPattern1-2-3 verfolgt die Kursbewegung, erkennt dreibeinige 1-2-3 Strukturen und hebt den Moment hervor, in dem das Szenario durch einen Ausbruch aus einem wichtigen Niveau bestätigt wird. MercariaPattern1-2-3 verfolgt die Kursbewegung, erkennt dreibeinige 1-2-3-Strukturen und hebt den Moment hervor, in dem das Szenario durch einen Ausbruch aus einem wichtigen Niveau bestätigt wird. Der Indikator kombiniert lokale Ausschläge zu einer kompakten 0-1-2-3 Figur, erkennt dreibeinige 1-2-3 Str
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
WPR with 2 Moving Averages MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „WPR mit 2 gleitenden Durchschnitten“ für MT5, ohne Nachzeichnen. - Der WPR ist einer der besten Oszillatoren für Scalping. - Der Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ zeigt die schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte des WPR-Oszillators an. - Der Indikator ermöglicht es, Preiskorrekturen frühzeitig zu erkennen. - Die Konfiguration des Indikators über Parameter ist sehr einfach und er kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. - Die Kauf- und Verkaufs-Ei
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Experten
Selbstständige Ausführung von Geschäften, Überwachung des gesamten Prozesses von der Initiierung bis zum Abschluss. Kostenloser Support per Chat, E-Mail und Fernunterstützung Ursprünglich für XAUUSD (Gold) entwickelt. Änderungen der Einstellungen für andere Symbole Leistungsstarkes Regelmanagement Verbesserte Positionierungsfunktionen Risikomanagement / Dynamische Losgrößenbestimmung Schnelle Einrichtung Symbole : XAUUSD Investition für alle: Unser Trading-Bot ist so konzipiert, dass er Händler
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indikatoren
Volality Index Scalper Indikator Geeignet für Volality-Paare wie Volality 10, 25, 50, 75 und 100 Der Indikator funktioniert auf allen Timeframes von 1 Minute bis zum monatlichen Timeframe der Indikator ist nicht repaint Der Indikator hat 3 Einstiegseinstellungen 1 Farbwechsel bei Nulldurchgang 2 Farbwechsel bei Steigungsänderung 3 Farbwechsel bei Überschreiten der Signallinie Die orangefarbene Linie ist Ihr Verkaufssignal Die blaue Linie ist Ihr Kaufsignal.
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Indikatoren
Magic Finger kann Ihnen helfen, Trends und Handelsmöglichkeiten klar zu erkennen. Der Finger zeigt auf das Signal der offenen Position, und die Verfärbungslinie wird durch den Trend bestätigt. Wenn Sie ein Daytrader sind, können Sie einen Zeitraum mit aktivem Handel wählen und die Verfärbungslinie als Grundlage für die nächste Order heranziehen, das Fingersignal als Filter. Wenn Sie ein Trendhändler sind, können Sie eine Periode oberhalb von H1 wählen, auf das Erscheinen des Fingersignals im Sc
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT4-Version Wellentrend MT5 Wave Trend ist ein Oszillator, der dabei hilft, Marktumkehrungen auf äußerst genaue Weise zu identifizieren. Dass der Oszillator über dem überkauften Niveau liegt und ein Abwärtskreuzen des schnellen in den langsamen MA zeigt normalerweise ein gutes VERKAUFS-Signal an. Wenn die Oszillatoren unter dem überverkauften Niveau liegen und der schnelle MA den langsameren MA kreuzt, hebt dies normalerweise ein gutes KAUFEN-Signal hervor. Der Wave Trend Indikator kann auch ver
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (80)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Es funktioniert am besten auf niedrigeren Zeitrahmen, wie 1 Minute, 5 Minuten und 15 Minuten. Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren.
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indikatoren
Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indikatoren
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( Dieser Indikator ist auch mit Wirtschaftsanbietern kompatibel, die keine DOM-Daten und BID/ASK-Daten anbieten， Er unterstützt auch verschiedene Devisentransaktionen， DEMO Version，modleling muss " Every tick based on real ticks" wählen ) Wichtiger Hinweis: Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, kontaktieren Sie mich bitte zuerst, und ich werde Sie mit professionellen Antworten und Dienstleistungen versorgen 1. Übersicht FOOTPRINTORDERFLOW ist ein fortsc
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
RelicusRoad Pro: Quantitatives Markt-Betriebssystem 70% RABATT AUF LEBENSLANGEN ZUGANG (BEGRENZTE ZEIT) - ÜBER 2.000 TRADER Warum scheitern die meisten Trader trotz "perfekter" Indikatoren? Weil sie einzelne Konzepte isoliert handeln. Ein Signal ohne Kontext ist ein Glücksspiel. Für konstante Gewinne benötigen Sie KONFLUENZ . RelicusRoad Pro ist kein einfacher Pfeil-Indikator. Es ist ein vollständiges quantitatives Markt-Ökosystem . Es bildet die „Fair Value Road“ ab und unterscheidet zwischen R
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Was dieser Indikator tut Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verlässt sich dieses System nicht auf statische Parameter oder historische Kurvenanpassungen , sondern passt seinen internen Zustand dynamisch während des laufenden Marktbetriebs an. Anstatt statische Regeln zu verwenden, lernt der Indikator kontinuierlich aus Live-Marktdaten und passt sein internes Modell dynam
TPTSyncX
Arief
Indikatoren
Holen Sie sich den KOSTENLOSEN AUX-Indikator, EA-Support und die vollständige Anleitung, bitte besuchen Sie – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Erkenne den Trend. Lies das Muster. Timing den Einstieg. 3 Schritte in unter 30 Sekunden! Handeln Sie mühelos — keine Analyse erforderlich, Ihr intelligenter Assistent ist bereit, Ihren Workflow zu vereinfachen Keine Überlastung mehr durch Charts. Handeln Sie mit Vertrauen dank intelligenter Bias-Erkennung. Kompatibel mit allen Währungen, Krypt
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indikatoren
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO ist ein nicht neu zeichnender (Non-Repainting) Indikator, der die Marktrichtung anzeigt. Er identifiziert Trendwenden sowie erste und wiederholte Einstiege großer Marktteilnehmer. BOS -Markierungen im Chart stellen echte Trendwechsel und wichtige Ebenen höherer Zeiteinheiten dar. Die Daten werden nicht neu berechnet und bleiben nach dem Schluss jeder Kerze im Chart sichtbar. Fordere per privater Nachricht einen ausführlichen PDF-Leitfaden mit Strategie-Beispielen an
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.48 (138)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem beliebigen Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Hauptlinien von Meravith: Bullische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Bärische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Trendlinie – zeigt den Markttrend an. Sie ändert ihre Farbe je nachdem, ob der Markt bullisch oder bärisch ist, und dient als Trendunterstützung. Verwendung: Doppelklicken Sie auf die violette vertikale Linie und verschieben Sie
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Shogun Trade Pro
Yuki Miyake
Indikatoren
SHOGUN TRADE PRO [MT5] - Professionelle Marktstruktur & Dow Theorie Suite Begrenzte Veröffentlichung: Early-Access-Preise Diese professionelle Suite ist derzeit zu einem Einführungspreis erhältlich, um ihre Einführung auf der MT5-Plattform zu feiern. Bitte beachten Sie, dass der Preis schrittweise angepasst wird, sobald Updates veröffentlicht werden und die Benutzerbasis wächst. Sichern Sie sich noch heute Ihren "Commander's Seat" zum günstigsten Preis. Die Reise des Entwicklers: Vom Rausch
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indikatoren
Orderflow Scalp Pro v2.4 bietet Handelsintelligenz auf institutionellem Niveau durch fortschrittliche Volumenanalyse, dynamische VWAP-Berechnungen, Echtzeit-Überwachung aggressiver Scores und präzise Pfeilsignale. Dieses komplette Handelssystem verwandelt komplexe Marktdaten in klare, umsetzbare Signale für konsistente Profitabilität auf Zeitrahmen von 3-4 Minuten. Full Documentation: [Download PDF] Vier leistungsstarke Komponenten in einem System Volumenprofil-HeatMap mit POC/VAH/VAL Verwand
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indikatoren
Automatisierte Angebots- und Nachfragezonen der nächsten Generation. Neuer und innovativer Algorithmus, der bei jedem Diagramm funktioniert. Alle Zonen werden dynamisch entsprechend der Preisbewegung des Marktes erstellt. ZWEI ARTEN VON WARNUNGEN --> 1) WENN DER PREIS EINE ZONE ERREICHT 2) WENN EINE NEUE ZONE BILDET WIRD Sie erhalten keinen weiteren nutzlosen Indikator. Sie erhalten eine vollständige Handelsstrategie mit nachgewiesenen Ergebnissen.     Neue Eigenschaften:     Warnungen, w
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal am Markt, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator scannt kontinuierlich den Chart nach einer stabilen Bewegung in eine Richtung und liefert ein präzises Einstiegssignal kurz vor der Hauptbewegung. Hier den Multi-Symbol- und Multi-Zeitrahmen-Scanner erhalten - Scanner für ACB Breakout Arrows MT5 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator bereitgestellt. Enthält ein MTF-
Weitere Produkte dieses Autors
Aklamavo HTF Candles with ICT FVG
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Sie dieses Produkt mögen, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator projiziert Kerzen mit höherem Zeitrahmen (HTF) auf den aktuellen Chart und zeigt optional ihre OHLC-Linien und Fair Value Gaps (FVGs) unter Verwendung der ICT-3-Kerzen-Logik an. Projiziert mehrere Kerzen mit höherem Zeitrahmen. Behält HTF OHLC auf jedem niedrigeren Zeitrahmen genau bei. Ermöglicht die Anpassung der Abstände zwischen den projizierten Kerzen. Zeigt optional h
FREE
Aklamavo Candle Range Premium Discount
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet die Premium- und Discount-Zonen einer einzelnen Kerze aus einem beliebigen Zeitrahmen auf Ihrem Chart. Sie wählen die Kerze (aktuelle oder vorherige) mit CandleOffset, und der Indikator ruft automatisch das Hoch, das Tief und den Mittelpunkt dieser Kerze ab. Anschließend wird visuell angezeigt: Premium Zone (Upper 50%) Ein schattiertes Rechteck vom Mittelpunkt
FREE
Aklamavo ADR
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein ausgeklügeltes MetaTrader 5-Tool, das die durchschnittlichen Tagesschwankungsbreiten (ADR) berechnet und auf Ihrem Chart anzeigt. Er zeichnet horizontale Linien, die die erwarteten Preisbewegungsbereiche auf der Grundlage der historischen täglichen Volatilität darstellen und hilft Händlern, potenzielle Tageshochs und -tiefs zu identifizieren. ADR (Average Daily Range) = Die durchschnittliche Differenz zwischen dem Tageshoch und dem Tagestief über einen bestimmten Zeitrau
FREE
Aklamavo Inside and Outside Bars
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Sie dieses Produkt mögen, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Innerer Balken: Eine Kerze, die vollständig im Hoch-Tief-Bereich der vorherigen Kerze enthalten ist Outside Bar: Eine Kerze, die den Hoch-Tief-Bereich der vorhergehenden Kerze vollständig verschlingt (auch "Engulfing Bar" genannt) Innere Balken Konsolidierungssignale : Zeigt die Unentschlossenheit/Kompression des Marktes an Ausbruchs-Setup : Geht oft bedeutenden Kursbewegungen voraus Forts
FREE
Aklamavo ICT FVGs
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator identifiziert und zeigt Fair Value Gaps (FVG) auf Preisdiagrammen an. Fair Value Gaps sind Preiszonen, in denen ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck besteht, wodurch "Lücken" im Preisgeschehen entstehen. Der Indikator erkennt zwei Arten und wann sie gemildert (berührt) werden: Bullish FVG: Wenn das Tief einer Kerze über dem Hoch einer Kerze
FREE
Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet vertikale Linien, die die wichtigsten Devisenhandelssitzungen (Asien, London, New York) für eine konfigurierbare Anzahl von vergangenen Tagen markieren . Diese "Silver Bullet"-Linien helfen Händlern, die Start- und Endzeiten der Sitzungen im Chart schnell zu erkennen. Anzuzeigende Tage: Wie viele Sitzungslinien der vergangenen Tage angezeigt werden sollen. Sitz
FREE
Aklamavo Quarterly Open
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet horizontale Trendlinien am Eröffnungskurs jedes Quartals (Q1-Q4) auf dem Chart. Diese Linien stellen visuell die vierteljährlichen Eröffnungsniveaus des laufenden Jahres dar, die von Händlern oft als Unterstützung/Widerstand oder Referenzpunkte verwendet werden. Zeichnet automatisch die Eröffnungskurse von Q1-Q4 als Trendlinien im Diagramm ein. Die Linien sind g
FREE
Aklamavo ICT KillZones
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dieser MetaTrader 5-Indikator zeichnet ICT Killzone-Sitzungsmarker mit vertikalen Linien in das Diagramm ein. Er zeichnet die Anfangs- und Endzeiten für drei institutionelle Handelssitzungen - Asien , London und New York - für eine benutzerdefinierte Anzahl von historischen Tagen. Es werden keine Puffer oder Plots verwendet; stattdessen stützt sich der Indikator vollständig auf Chart-Objekte (OBJ_VLINE) . 1. Eingaben und Parameter Der Indikator ermöglicht die vollständige Anpassung jedes Killzo
FREE
Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dies ist ein extrem sauberer, effizienter und gut durchdachter CBDR-Motor. Berechnet die Central Bank Dealers Range (CBDR) der ICT Nur mit Kerzenkörpern - NICHT mit Dochten (Open-Close-Struktur). Für ein definiertes Zeitfenster (z.B. 00:00-05:00 New York). Für jeden vergangenen Tag und auch für heute in Echtzeit. Zeichnet das Folgende im Chart: Ein Rechteck , das den gesamten CBDR-Körperbereich zeigt Die CBDR Hoch-Linie (Körper oben) Die CBDR-Tief-Linie (Körper unten) Eine optionale Mittellinie
FREE
Aklamavo Pivot Points
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator berechnet und zeichnet Pivot-Punkte und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus sowohl für den täglichen als auch für den wöchentlichen Zeitrahmen: Pivot (zentrales) Niveau Unterstützungsniveaus S1, S2, S3 Widerstandsniveaus R1, R2, R3 Es ermöglicht die Anzeige von täglichen, wöchentlichen oder beiden Sets von Pivots , um Händlern visuelle Referenzen für potentielle Unterstüt
FREE
Aklamavo Trading Sessions
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dieser ForexTrading Sessions-Indikator ist ein leistungsstarkes visuelles Tool für MetaTrader 5, das die drei wichtigsten Forex-Handelssitzungen (Asien, London und New York) auf Ihrem Chart mit der asiatischen Mittellinie hervorhebt . 1. Visualisierung der Handelssitzungen Asiatische Sitzung : 00:00 - 09:00 GMT (blau/aqua Farbe) Londoner Sitzung : 08:00 - 17:00 GMT (magentafarben) New Yorker Sitzung : 13:00 - 22:00 Uhr GMT (orange Farbe) 2. Zeitzonenanpassung Die TimeZoneShift-Eingabe ermöglicht
FREE
Aklamavo ATR
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein vielseitiges MetaTrader 5-Tool, das die Average True Range (ATR)-Stufen auf Ihrem Chart berechnet und anzeigt. Er zeichnet horizontale Linien, die Kursniveaus auf der Grundlage von ATR-Multiplikatoren des täglichen Eröffnungskurses darstellen und Händlern helfen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren. 1. mehrere ATR-Levels ATR1 : Standard-ATR-Level (Standard: 1x ATR) ATR2 : Mittleres Niveau (Standard: 2x ATR) ATR3 : Extreme Stufe (Standard: 3
FREE
Aklamavo Previous Year High and Low
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet horizontale Linien in das Diagramm ein, die die Höchst- und Tiefstkurse des Vorjahres darstellen . Diese Niveaus werden in der technischen Analyse häufig als wichtige Unterstützungs- und Widerstandsmarken verwendet. Identifiziert automatisch die Höchst- und Tiefstkurse des vergangenen Kalenderjahres . Zeichnet horizontale Linien auf dem Diagramm auf diesen Nive
FREE
Aklamavo Dynamic News Calendar MT5
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
h ttps://youtu.be /rWOUHaaBMMM Der Indikator liest den eingebauten Wirtschaftskalender des MT5 und ordnet die Ereignisse in drei horizontalen Bahnen an: Ereignisse mit hohem Einfluss (rot) Mittelschwere Ereignisse (orange) Ereignisse mit geringer Auswirkung (grau) (optional) Jede Spur bewegt sich horizontal über das Diagramm wie eine Laufschrift. Sie können wählen, ob sie angezeigt werden soll: Nur die Ereignisse von heute oder alle Ereignisse der aktuellen Woche Dies ist ein komplettes fundamen
Aklamavo Multiple Premium Discount Ranges
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dieser MT5-Indikator zeigt wichtige Preiszonen aus verschiedenen Zeitrahmen auf Ihrem aktuellen Chart an und hilft Ihnen dabei, zu erkennen, wo der Preis auf der Grundlage einer höheren Zeitrahmenstruktur Unterstützung oder Widerstand finden könnte. Der Indikator zieht drei Preiszonen aus ausgewählten historischen Kerzen: Premium Zone : Obere 50 % des Bereichs einer historischen Kerze Discount-Zone : Untere 50% der Spanne einer historischen Kerze Mittellinie : Genau in der Mitte zwischen Hoch u
Aklamavo Market Sessions Monitor
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Aklamavo Market Sessions Monitor-EA (Expert Advisor) ist ein globales Börsensitzungs-Dashboard für MetaTrader 5. Es bietet eine umfassende visuelle Darstellung des Eröffnungsstatus und der Handelszeiten der 7 wichtigsten Börsen der Welt. Der EA erstellt ein Echtzeit-Dashboard, das anzeigt, ob die einzelnen Börsen gerade geöffnet sind: OFFEN ( grüner Hintergrund) GESCHLOSSEN ( roter Hintergrund) PRE-MARKET ( Hellgrüner Hintergrund) POST-MARKET ( Hellrosa Hintergrund) Einzigartige Funktionen: Fort
Aklamavo RSI Crossover Advanced Robot
Sylvester Aklamavo
Experten
Dieser EA ist ein RSI Crossover Trading System mit fortschrittlichen Positionsmanagement-Funktionen . Dies ist nicht einer dieser EAs mit gefälschten/manipulierten Testergebnissen da draußen. Der RSI Crossover Advanced Robot ist robust und für Händler geeignet, die einen automatisierten RSI-basierten Handel mit professionellem Positionsmanagement wünschen. Er ist besonders nützlich in Trendmärkten, wo RSI-Signale zuverlässige Ein- und Ausstiegspunkte liefern können. Empfohlene Einstellungen gete
