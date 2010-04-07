Aklamavo Inside and Outside Bars
- Indikatoren
- Sylvester Aklamavo
- Version: 1.0
Wenn Sie dieses Produkt mögen, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung.
Innerer Balken: Eine Kerze, die vollständig im Hoch-Tief-Bereich der vorherigen Kerze enthalten ist
Outside Bar: Eine Kerze, die den Hoch-Tief-Bereich der vorhergehenden Kerze vollständig verschlingt (auch "Engulfing Bar" genannt)
Innere Balken
Konsolidierungssignale: Zeigt die Unentschlossenheit/Kompression des Marktes an
-
Ausbruchs-Setup: Geht oft bedeutenden Kursbewegungen voraus
-
Fortsetzungsmuster: Kann eine Trendpause vor der Fortsetzung signalisieren
Äußere Balken
-
Umkehrsignale: Weist oft auf potenzielle Trendwechsel hin
-
Engulfing-Patterns: Klassisches Candlestick-Umkehrsignal
-
Momentum-Verschiebungen: Zeigt die Dominanz von Käufern/Verkäufern im vorangegangenen Zeitraum an
Praktische Anwendungen
-
Price Action Trading: Identifizieren Sie wichtige Konsolidierungs- und Ausbruchsniveaus
-
Risikomanagement: Mustergrenzen für die Platzierung von Stopps verwenden
-
Multi-Timeframe-Analyse: Erkennen Sie wichtige Muster über mehrere Zeitrahmen hinweg
-
Marktstruktur: Verstehen Sie die Phasen der Marktkompression und -expansion