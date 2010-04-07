Aklamavo Inside and Outside Bars

Wenn Sie dieses Produkt mögen, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung.



Innerer Balken: Eine Kerze, die vollständig im Hoch-Tief-Bereich der vorherigen Kerze enthalten ist



Outside Bar: Eine Kerze, die den Hoch-Tief-Bereich der vorhergehenden Kerze vollständig verschlingt (auch "Engulfing Bar" genannt)





Innere Balken

Konsolidierungssignale : Zeigt die Unentschlossenheit/Kompression des Marktes an

Ausbruchs-Setup : Geht oft bedeutenden Kursbewegungen voraus

Fortsetzungsmuster: Kann eine Trendpause vor der Fortsetzung signalisieren

Äußere Balken

Umkehrsignale : Weist oft auf potenzielle Trendwechsel hin

Engulfing-Patterns : Klassisches Candlestick-Umkehrsignal

Momentum-Verschiebungen: Zeigt die Dominanz von Käufern/Verkäufern im vorangegangenen Zeitraum an

Praktische Anwendungen