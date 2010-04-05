Aklamavo Previous Year High and Low

Dieser Indikator zeichnet horizontale Linien in das Diagramm ein, die die Höchst- und Tiefstkurse des Vorjahres darstellen.

Dieser Indikator zeichnet horizontale Linien in das Diagramm ein, die die Höchst- und Tiefstkurse des Vorjahres darstellen.

Diese Niveaus werden in der technischen Analyse häufig als wichtige Unterstützungs- und Widerstandsmarken verwendet.


  1. Identifiziert automatisch die Höchst- und Tiefstkurse des vergangenen Kalenderjahres.

  2. Zeichnet horizontale Linien auf dem Diagramm auf diesen Niveaus.

  3. Farbe, Breite und Stil der Linien können angepasst werden.

  4. Löscht die Linien bei der Deinitialisierung.

  5. Aktualisiert nur bei der Initialisierung, nicht bei jedem Tick.

