Aklamavo Pivot Points
- Indikatoren
- Sylvester Aklamavo
- Version: 1.0
Dieser Indikator berechnet und zeichnet Pivot-Punkte und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus sowohl für den täglichen als auch für den wöchentlichen Zeitrahmen:
-
Pivot (zentrales) Niveau
-
Unterstützungsniveaus S1, S2, S3
-
Widerstandsniveaus R1, R2, R3
Es ermöglicht die Anzeige von täglichen, wöchentlichen oder beiden Sets von Pivots, um Händlern visuelle Referenzen für potentielle Unterstützungs-/Widerstandsbereiche zu geben.
-
Pivot-Modus: Wählen Sie, welche Pivots angezeigt werden sollen (wöchentlich, täglich oder beide).
-
Farben und Stil: Passen Sie das Aussehen der Linien für tägliche und wöchentliche Pivots an.
-
Berechnet tägliche und wöchentliche Pivot-Punkte anhand von Standardformeln.
-
Zeichnet den zentralen Pivot, 3 Widerstands- und 3 Unterstützungslinien als horizontale Objekte.
-
Beschriftet jede Linie eindeutig (S1-S3, R1-R3, Pivot).
-
Anpassbare Farben, Linienbreite und Stil.
-
Bereinigungslogik stellt sicher, dass Linien und Beschriftungen gelöscht werden, wenn der Indikator entfernt wird.
-
Wahlmöglichkeit zwischen täglicher, wöchentlicher oder beidseitiger Anzeige.