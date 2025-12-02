Aklamavo Pivot Points

Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung.



Dieser Indikator berechnet und zeichnet Pivot-Punkte und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus sowohl für den täglichen als auch für den wöchentlichen Zeitrahmen:

Pivot (zentrales) Niveau

Unterstützungsniveaus S1, S2, S3

Widerstandsniveaus R1, R2, R3

Es ermöglicht die Anzeige von täglichen, wöchentlichen oder beiden Sets von Pivots, um Händlern visuelle Referenzen für potentielle Unterstützungs-/Widerstandsbereiche zu geben.





Pivot-Modus: Wählen Sie, welche Pivots angezeigt werden sollen (wöchentlich, täglich oder beide).

Farben und Stil: Passen Sie das Aussehen der Linien für tägliche und wöchentliche Pivots an.