Aklamavo Pivot Points

Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung.

Dieser Indikator berechnet und zeichnet Pivot-Punkte und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus sowohl für den täglichen als auch für den wöchentlichen Zeitrahmen:

  • Pivot (zentrales) Niveau

  • Unterstützungsniveaus S1, S2, S3

  • Widerstandsniveaus R1, R2, R3

Es ermöglicht die Anzeige von täglichen, wöchentlichen oder beiden Sets von Pivots, um Händlern visuelle Referenzen für potentielle Unterstützungs-/Widerstandsbereiche zu geben.


  • Pivot-Modus: Wählen Sie, welche Pivots angezeigt werden sollen (wöchentlich, täglich oder beide).

  • Farben und Stil: Passen Sie das Aussehen der Linien für tägliche und wöchentliche Pivots an.

  1. Berechnet tägliche und wöchentliche Pivot-Punkte anhand von Standardformeln.

  2. Zeichnet den zentralen Pivot, 3 Widerstands- und 3 Unterstützungslinien als horizontale Objekte.

  3. Beschriftet jede Linie eindeutig (S1-S3, R1-R3, Pivot).

  4. Anpassbare Farben, Linienbreite und Stil.

  5. Bereinigungslogik stellt sicher, dass Linien und Beschriftungen gelöscht werden, wenn der Indikator entfernt wird.

  6. Wahlmöglichkeit zwischen täglicher, wöchentlicher oder beidseitiger Anzeige.


    Empfohlene Produkte
    Advance pivot point with clustered price
    Oyinemomoemi Emeledor
    Indikatoren
    Dieser Indikator ist ein **Pivot-Confluence Zone Identifier**, der sich ausschließlich darauf konzentriert, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, bei denen sich Preiscluster mit klassischen Pivot-Punkten decken. Hier ist, was es tut : ## Kernfunktionalität **Pivot Confluence Detection** : - Zeigt nur Preiszonen an, die mit klassischen Pivot-Punkt-Niveaus (R1, R2, R3, S1, S2, S3) übereinstimmen. - **Schliesst den Haupt-Pivot-Punkt aus** - konzentriert sich nur auf
    FREE
    Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
    Sylvester Aklamavo
    Indikatoren
    Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet vertikale Linien, die die wichtigsten Devisenhandelssitzungen (Asien, London, New York) für eine konfigurierbare Anzahl von vergangenen Tagen markieren . Diese "Silver Bullet"-Linien helfen Händlern, die Start- und Endzeiten der Sitzungen im Chart schnell zu erkennen. Anzuzeigende Tage: Wie viele Sitzungslinien der vergangenen Tage angezeigt werden sollen. Sitz
    FREE
    Highest High and Lowest Low indicator
    Seti Gautama Adi Nugroho
    Indikatoren
    Höchster Höchst- und Tiefstwert (HH_LL) Indikator Beschreibung : Der HH_LL-Indikator ist ein Handelsinstrument, das Händlern dabei helfen soll, wichtige Marktpunkte zu identifizieren, indem es automatisch Linien für höhere Hochs (HH) und niedrigere Tiefs (LL) über mehrere Zeitrahmen hinweg zeichnet. Dieser Indikator ermöglicht es Händlern, wichtige Niveaus auf dem Chart leicht zu erkennen, was genauere Handelsentscheidungen erleichtert. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe-Analyse: Der Indikator unter
    FREE
    Jabidabi Bias
    Attila Csenge
    Indikatoren
    Indikator Beschreibung Dieser Indikator zeigt die höchsten und niedrigsten Kurse des Vortages, der Vorwoche und des Vormonats an. Außerdem zeigt er Pivot-Levels an, die mit verschiedenen Methoden berechnet wurden: Standard-, Fibonacci-, Woodie-, Camarilla- und Floor-Pivots. Merkmale: Höchst-/Tiefstkurs des Vortages: Zeigt die Höchst- und Tiefstkurse des vorangegangenen Handelstages an. Höchst-/Tiefstkurs der Vorwoche : Zeigt die Höchst- und Tiefstkurse der vorangegangenen Handelswoche an. Höchst
    AutoChannels
    Thekeunpie
    Indikatoren
    "Manuelles Kanalzeichnen? Nicht mehr. Lassen Sie die Marktstruktur sich automatisch offenbaren." "Verfolgen Sie langfristige Preiszonen 24/7 in Echtzeit." Schmerzpunkte echter Trader Die manuelle Identifizierung von Pivot-Punkten ist sehr zeit- und arbeitsaufwändig Schwierig, sich an hohe Volatilität anzupassen und zuverlässige Kanäle zu finden Ideen kopieren "Die Märkte schlafen nie. Warum sollte Ihre Analyse aufhören?" "Dutzende von Vermögenswerten pro Tag - wie halten Sie das durch?"
    Atbot
    Zaha Feiz
    4.62 (55)
    Indikatoren
    AtBot: Wie es funktioniert und wie man es benutzt ### Wie es funktioniert Der "AtBot"-Indikator für die MT5-Plattform generiert Kauf- und Verkaufssignale mithilfe einer Kombination von technischen Analysetools. Er integriert den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den Durchschnitt der wahren Reichweite (ATR)-Index, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Darüber hinaus kann er Heikin Ashi-Kerzen verwenden, um die Signalgenauigkeit zu
    Prism Breakout Pro
    VALU VENTURES LTD
    Experten
    Prism Breaker Pro V2 – Multi-Symbol Portfolio Range Trading System Prism Breaker Pro V2 is a professional range breakout trading system featuring sophisticated portfolio management, multi-symbol support, and advanced risk controls. It is designed for traders seeking to capitalize on market range breakouts across multiple currency pairs simultaneously. Key Features Advanced Range Trading Strategies Simple Breakouts:   Clean price action breakout entries. Confirmed Breakouts:   Multi-filter valid
    FREE
    Raymond Cloudy Day
    The Hung Ngo
    5 (3)
    Indikatoren
    Raymond Cloudy Day Indikator für MT5 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 5 (MT5). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber d
    FREE
    Smart Trendlines MT5
    Suvashish Halder
    5 (3)
    Indikatoren
    Smart Trendlines - Trendlinien-Indikator Nr. 1 Smart Trendlines ist ein Präzisionsinstrument, das automatisch Trendlinien auf der Grundlage jedes gültigen Pivot-Punktes zeichnet und Händlern hilft, wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren. Der Indikator passt sich kontinuierlich an, wenn sich neue Markt-Pivotpunkte bilden, und spiegelt so die Preisstruktur live und präzise wider. Ob Sie nun Trends verfolgen, sich auf Umkehrungen vorbereiten oder Ausbrüche antizipieren - mi
    Deal Tracker Dashboard
    Abderrahmane Benali
    Indikatoren
    Deal Tracker Dashboard - Visual Trade Performance Analyzer Ein professionelles Dashboard zur Handelsanalyse, das Ihre reale Handelsperformance direkt im Chart visualisiert und bewertet. Deal Tracker Dashboard zeigt geschlossene Trades auf ihrem exakten Kursniveau an und liefert intelligente Performance-Statistiken, die Ihnen helfen, die Ergebnisse klar und präzise zu verstehen. Wichtigste Highlights: Visuelle Verfolgung der abgeschlossenen Geschäfte im Chart Intelligente Performance-Statistiken
    Market session with fibonacci
    Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
    Indikatoren
    Dieser Indikator ist der am häufigsten verwendete Indikator, den wir täglich verwenden. Er umfasst unsere am häufigsten verwendeten Strategien, ICT und SMC, Stop-Loss-Limits und Liquiditätslimits, die zu den Eröffnungs- und Schließzeiten der Börsen auftreten, sowie das Börsenvolumen mit Fibonacci und Vergrößern und Verkleinern und die häufigsten Aktionen, die Sie sehen möchten, wie das Auswählen der Börsenbewegung, die Sie sehen möchten, und das Ziehen von Fibonacci. Dies sind vollautomatische I
    Banks Dealing Range
    Aurthur Musendame
    Indikatoren
    Die Central Bank Dealers Range (CBDR) ist ein wichtiges IKT-Konzept, mit dem auf der Grundlage der Marktbedingungen während eines bestimmten Zeitfensters potenzielle Höchst- und Tiefststände für den Tag prognostiziert werden. Die CBDR wird zur Vorhersage von Kursbewegungen sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Marktbedingungen verwendet. Durch die Identifizierung dieses Bereichs können Händler die Kursniveaus, die sich im Laufe des Tages bilden könnten, besser vorhersehen. CBDR und Stan
    FREE
    Ultimate Pivot Points
    Abbas Shojaee
    Indikatoren
    Ultimativer Pivot Levels Indikator für MetaTrader 5 Ultimate_Pivot_Levels ist ein vielseitiges Tool, das Ihre Handelserfahrung durch die genaue Darstellung von Pivot-Levels in Ihren Charts verbessert. Es ermöglicht die manuelle Eingabe der gewünschten Werte oder die Verwendung bekannter Pivot-Berechnungsmethoden zur Erstellung von Pivot-Levels. Es zeichnet die Niveaus im Hintergrund und erlaubt Ihnen, die Niveaus, die Größe und die Farben der Bereiche anzupassen, und es behält Ihre Anpassungen b
    FREE
    Daily Open Line
    Attila Radulovic
    4 (5)
    Indikatoren
    Der Indikator zeichnet die tägliche Eröffnungslinie. Parameter GMT-Verschiebung (Minuten) Die Zeitzone könnte verschoben werden. Der Wert wird in Minuten angegeben. Zeichnet den nächstgelegenen regulären Eröffnungskurs des Balkens Mit diesem Parameter kann die Eröffnungspreislinie bei Verwendung der GMT-Verschiebung fein abgestimmt werden. Ja - Die Eröffnungslinie wird auf der Grundlage des nächstgelegenen regulären Balkens der aktuellen Chartperiode gezeichnet. Nein - Zeichnet die Eröffnungsl
    FREE
    Aklamavo ADR
    Sylvester Aklamavo
    Indikatoren
    Dieser Indikator ist ein ausgeklügeltes MetaTrader 5-Tool, das die durchschnittlichen Tagesschwankungsbreiten (ADR) berechnet und auf Ihrem Chart anzeigt. Er zeichnet horizontale Linien, die die erwarteten Preisbewegungsbereiche auf der Grundlage der historischen täglichen Volatilität darstellen und hilft Händlern, potenzielle Tageshochs und -tiefs zu identifizieren. ADR (Average Daily Range) = Die durchschnittliche Differenz zwischen dem Tageshoch und dem Tagestief über einen bestimmten Zeitrau
    FREE
    BoS CHoCH Indicator
    Usiola Oluwadamilol Olagundoye
    Indikatoren
    Den Expert Advisor für diesen Indikator finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/market/product/115445 Der Indikator "Break of Structure" (BoS) und "Change of Character" ist ein leistungsfähiges Instrument zur Identifizierung von wichtigen Wendepunkten in Kursbewegungen auf Finanzcharts. Durch die Analyse der Kursbewegung hebt dieser Indikator die Momente hervor, in denen der Markt von einem Trend in eine potenzielle Umkehr- oder Konsolidierungsphase übergeht. Mithilfe hochentwickelter Algorit
    Pivots Points
    Guillaume Jouans
    Indikatoren
    Pivots-Punkte-Indikator: Zeigt die Pivots-Punkte-Linien für den täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitraum an. Es sind mehrere Parameter möglich: 1 - Wahl der Berechnungsmethode: - Klassisch - Woodie - Kamarilla - Fibonacci 2 - Die Wahl des Zeitraums für die Berechnung der Pivot-Punkte (Täglich, Wöchentlich oder Monatlich ) 3 - Die Anzeige der Preisbeschriftungen (rechts von jeder Linie) sowie die Größe der zugehörigen Schriftart 4 - Die Anzahl der Pivot-Punkte (früher), die a
    Draw Pivot Point
    Rainer Schnoege
    Indikatoren
    Der Indikator zeichnet Pivot-Ebenen für den ausgewählten Zeitrahmen in der klassischen Methode Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + ( high - low ) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (high - low) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) Du kanst den Timframe die Farbe und die Textgröße anpassen. Du kannst auch den Hiweistext der Levels ändern. Viel Spass, und Feedback ist erwünscht!
    FREE
    Pivot Points Buy Zones
    Nils R M Peleman
    4.8 (5)
    Indikatoren
    Detaillierte Beschreibung: Der Pivot Points Indicator wurde für Händler entwickelt, die sich bei ihren Handelsstrategien auf Pivot Points, Midpoints und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus verlassen. Durch die automatische Berechnung und Darstellung dieser Niveaus (basierend auf den Höchst-, Tiefst- und Schlusskursen des vorangegangenen Zeitraums) bietet der Indikator eine klare, visuelle Darstellung kritischer Preisbereiche, in denen der Markt umkehren oder ausbrechen könnte, und ist besonders
    FREE
    Control Trading Support And Resistance MT5
    Expert Lims S.L
    Indikatoren
    Control Trading Unterstützung und Widerstand Es handelt sich um einen unabhängigen Indikator des TimeFrame, der es ermöglicht, die wichtigsten Marktniveaus je nach dem Zeitrahmen des Handels zu projizieren. Die Farben des Indikators sind so gewählt, dass sie zwischen den verschiedenen Arten von Niveaus unterscheiden und die wichtigsten Niveaus hervorheben. Dieser Indikator ermöglicht es, auf demselben Diagramm die möglichen relevanten Ziele zu visualisieren, die verschiedene Trader nach versch
    ClickDrag MT5 Drawing and moving objects
    Sajiro Yoshizaki
    5 (1)
    Utilitys
    ClickDrag zeichnet Linien und verschiebt Objekte im Diagramm auf einfache Weise. Klicken und dann ziehen, um eine Trendlinie zu zeichnen. Durch horizontales Bewegen der Maus wird eine Kurslinie gezeichnet. Wenn Sie die Maus vertikal bewegen, wird eine Datumslinie gezeichnet. Vorhandene Linien und Objekte können durch Klicken und Ziehen verschoben werden. Zeigt den Preis und die Zeitdifferenz zwischen dem Start- und Endpunkt an. Nach dem Start Klicken&Ziehen, Schütteln Sie nach links un
    FREE
    Wysiwyg Candle
    Syamsurizal Dimjati
    Indikatoren
    WYSIWYG Kerze für WYSIWYG ORB Smart Breakout Candles ist ein professioneller Multi-Methoden-Indikator zur Erkennung von Ausbrüchen, der ATR, Bollinger Bands, Opening Range Breakout (ORB) und Squeeze Detection kombiniert , um hochwahrscheinliche Ausbruchschancen bei allen Finanzinstrumenten zu identifizieren. Dieser Indikator liefert visuelle Signale in Echtzeit durch farbige Kerzen und präzise Pfeilplatzierungen, was ihn ideal für Händler macht, die nach zuverlässigen volatilitätsbasierten Einst
    FREE
    Point and Figure chart for MT5
    Wang Qi
    Indikatoren
    Das Point and Fignure (P&F)-Diagramm stellt den Kurs gegen Richtungsänderungen dar, indem es eine Spalte mit Xs bei steigenden Kursen und eine Spalte mit Os bei fallenden Kursen aufzeichnet. Merkmale Unterstützung für mehrere Preistypen - Hoch/Tief und Schlusskurs. Übersichtliches und leicht zu lesendes Diagramm. Zeigt die Höchst- und Tiefstkurse der Säulen als Indikatorwerte an. Unterstützung von 4- und 5-stelligen Brokern. Anpassbare Farben. Vorteile Filtert unbedeutende Kursbewegungen und R
    PUA MultiType Pivot MT5
    Yuriy Ponyatov
    Indikatoren
    Der PUA MultiType Pivot-Indikator basiert auf dem Tages-Chart des Vortages. Der PUA MultiType Pivot-Indikator ist eines der beliebtesten Instrumente der technischen Analyse, das von Händlern verwendet wird, um potenzielle Umkehrpunkte auf den Finanzmärkten zu identifizieren. Dieser Indikator konstruiert drei Arten von Pivot-Punkten: Klassische, Fibonacci- und Camarilla-Punkte, von denen jeder seinen eigenen Ansatz für die Marktanalyse bietet. Zu den Vorteilen dieses Indikators gehören: Einfachh
    Bar Sequential
    Maximiliano Frisione Figueroa
    Indikatoren
    Dieser Indikator kann Ihnen helfen, Trendwechsel sowohl in bullischen als auch in bearischen Märkten klar zu erkennen. Der Indikator vergleicht den Schlusskurs der letzten Kerze mit dem Schlusskurs der Kerze "X" Perioden zuvor (Eingabeparameter). In einem Aufwärtstrend wird eine anfängliche Zahl "1" angezeigt, wenn eine Kerze höher schließt als der Schlusskurs einer Kerze "X" Perioden zuvor. In einem Abwärtstrend wird eine anfängliche Zahl '1' eingezeichnet, wenn eine Kerze unter dem Schluss ein
    FREE
    BTFX Pivot Points
    Bradley Thomas Farrington
    Indikatoren
    Die BTFX-Drehpunkte sind ein Indikator, der die Unterstützungs- und Widerstandsstufen für jeden Tag berechnet.   Mit diesem Indikator zeigen die Pivot-Ebenen klare Ziele auf, auf die abgezielt werden soll.   Die Widerstandsstufen werden über der silbernen Pivot-Linie in lila angezeigt.   Die Unterstützungsstufen sind in Orange dargestellt und befinden sich unterhalb der silbernen Pivot-Linie.   Dieser Indikator funktioniert sehr gut, wenn er mit dem BTFX Daybreak Indicator verwendet wird.   Eine
    Resistance and Support Indicator
    David Muriithi
    4.5 (2)
    Indikatoren
    Dieser Indikator zeichnet automatisch die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Key Levels) für Sie ein, sobald Sie ihn auf einem Chart abgelegt haben. So müssen Sie diese Niveaus nicht jedes Mal neu zeichnen, wenn Sie die Preise in einem Chart analysieren. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Indikator auf ein Diagramm zu legen, die Einstellungen nach Ihren Wünschen anzupassen und ihn den Rest machen zu lassen. Aber es kommt noch besser: Der Indikator ist absolut kostenlos! Für weitere Informa
    FREE
    Fractal Moving Average Indicator MT5
    Young Ho Seo
    5 (3)
    Indikatoren
    Einführung in Fractal Moving Average Der Indikator Fractal Moving Average wurde als Teil des Fractal Pattern Scanners entwickelt. Innerhalb des Fractal Pattern Scanners wurde der Fractal Moving Average Indikator als eine Vielzahl von Chart-Objekten implementiert. Bei über Tausenden von Chart-Objekten haben wir festgestellt, dass dies nicht die beste und effizienteste Art war, den Indikator zu betreiben. Es war zu rechenintensiv für den Indikator. Daher haben wir uns entschlossen, die Indikatorve
    FREE
    MTF Levels And Moving Averages
    Arinze Michael Ejike
    Indikatoren
    MTF Levels And Moving Averages ist ein professioneller Indikator, der die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über mehrere Zeitrahmen hinweg identifizieren kann. Das Tool hilft Händlern bei der Suche nach präzisen Einstiegs- und Ausstiegspunkten, indem es die Marktstruktur und Preisaktionsmuster analysiert. Hauptmerkmale Der Indikator bietet eine Multi-Timeframe-Analyse, die H1-, H4-, D1- und W1-Perioden gleichzeitig abdeckt. Er identifiziert Angebots- und Nachfragezonen, in denen
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Smart Trend Trading System MT5
    Issam Kassas
    4.66 (56)
    Indikatoren
    Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
    Power Candles MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indikatoren
    Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.96 (76)
    Indikatoren
    Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
    Sirikorn Rungsang
    4.91 (32)
    Indikatoren
    *** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
    Gold Sniper Scalper Pro
    Ich Khiem Nguyen
    3.29 (7)
    Indikatoren
    Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
    Game Changer Indicator mt5
    Vasiliy Strukov
    4.67 (6)
    Indikatoren
    Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
    Atomic Analyst MT5
    Issam Kassas
    4.31 (26)
    Indikatoren
    Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
    FX Power MT5 NG
    Daniel Stein
    5 (28)
    Indikatoren
    FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    Indikatoren
    LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (20)
    Indikatoren
    Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
    Trend Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.84 (99)
    Indikatoren
    Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
    ARIPoint
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (1)
    Indikatoren
    ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
    Smart Stop Indicator MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indikatoren
    Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
    Grabber System MT5
    Ihor Otkydach
    4.81 (21)
    Indikatoren
    Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
    Smart Price Action Concepts MT5
    Issam Kassas
    4 (14)
    Indikatoren
    Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
    Trend indicator AI mt5
    Ramil Minniakhmetov
    5 (13)
    Indikatoren
    Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
    RelicusRoad Pro MT5
    Relicus LLC
    5 (24)
    Indikatoren
    Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
    IX Power MT5
    Daniel Stein
    4.92 (12)
    Indikatoren
    IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
    M1 Scalper Pro MT5
    Elif Kaya
    5 (9)
    Indikatoren
    - Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
    Gold Entry Sniper
    Tahir Mehmood
    5 (1)
    Indikatoren
    Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
    FX Levels MT5
    Daniel Stein
    5 (12)
    Indikatoren
    FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
    Berma Bands
    Muhammad Elbermawi
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
    FX Volume MT5
    Daniel Stein
    4.79 (24)
    Indikatoren
    FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
    Matreshka
    Dimitr Trifonov
    5 (2)
    Indikatoren
    Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
    Support and Resistance Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.82 (22)
    Indikatoren
    Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
    Meravith AUTO
    Ivan Stefanov
    Indikatoren
    Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
    TPSproTREND PrO MT5
    Roman Podpora
    4.74 (19)
    Indikatoren
    TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
    Market Structure Order Block Dashboard MT5
    Prime Horizon
    5 (2)
    Indikatoren
    Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
    Trend Forecaster
    Alexey Minkov
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
    Quantum Trend Sniper
    Bogdan Ion Puscasu
    4.74 (53)
    Indikatoren
    Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
    Weitere Produkte dieses Autors
    Aklamavo HTF Candles with ICT FVG
    Sylvester Aklamavo
    Indikatoren
    Wenn Sie dieses Produkt mögen, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator projiziert Kerzen mit höherem Zeitrahmen (HTF) auf den aktuellen Chart und zeigt optional ihre OHLC-Linien und Fair Value Gaps (FVGs) unter Verwendung der ICT-3-Kerzen-Logik an. Projiziert mehrere Kerzen mit höherem Zeitrahmen. Behält HTF OHLC auf jedem niedrigeren Zeitrahmen genau bei. Ermöglicht die Anpassung der Abstände zwischen den projizierten Kerzen. Zeigt optional h
    FREE
    Aklamavo Candle Range Premium Discount
    Sylvester Aklamavo
    Indikatoren
    Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet die Premium- und Discount-Zonen einer einzelnen Kerze aus einem beliebigen Zeitrahmen auf Ihrem Chart. Sie wählen die Kerze (aktuelle oder vorherige) mit CandleOffset, und der Indikator ruft automatisch das Hoch, das Tief und den Mittelpunkt dieser Kerze ab. Anschließend wird visuell angezeigt: Premium Zone (Upper 50%) Ein schattiertes Rechteck vom Mittelpunkt
    FREE
    Aklamavo ADR
    Sylvester Aklamavo
    Indikatoren
    Dieser Indikator ist ein ausgeklügeltes MetaTrader 5-Tool, das die durchschnittlichen Tagesschwankungsbreiten (ADR) berechnet und auf Ihrem Chart anzeigt. Er zeichnet horizontale Linien, die die erwarteten Preisbewegungsbereiche auf der Grundlage der historischen täglichen Volatilität darstellen und hilft Händlern, potenzielle Tageshochs und -tiefs zu identifizieren. ADR (Average Daily Range) = Die durchschnittliche Differenz zwischen dem Tageshoch und dem Tagestief über einen bestimmten Zeitrau
    FREE
    Aklamavo Inside and Outside Bars
    Sylvester Aklamavo
    Indikatoren
    Wenn Sie dieses Produkt mögen, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Innerer Balken: Eine Kerze, die vollständig im Hoch-Tief-Bereich der vorherigen Kerze enthalten ist Outside Bar: Eine Kerze, die den Hoch-Tief-Bereich der vorhergehenden Kerze vollständig verschlingt (auch "Engulfing Bar" genannt) Innere Balken Konsolidierungssignale : Zeigt die Unentschlossenheit/Kompression des Marktes an Ausbruchs-Setup : Geht oft bedeutenden Kursbewegungen voraus Forts
    FREE
    Aklamavo ICT FVGs
    Sylvester Aklamavo
    Indikatoren
    Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator identifiziert und zeigt Fair Value Gaps (FVG) auf Preisdiagrammen an. Fair Value Gaps sind Preiszonen, in denen ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck besteht, wodurch "Lücken" im Preisgeschehen entstehen. Der Indikator erkennt zwei Arten und wann sie gemildert (berührt) werden: Bullish FVG: Wenn das Tief einer Kerze über dem Hoch einer Kerze
    FREE
    Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range
    Sylvester Aklamavo
    Indikatoren
    Dies ist ein extrem sauberer, effizienter und gut durchdachter CBDR-Motor. Berechnet die Central Bank Dealers Range (CBDR) der ICT Nur mit Kerzenkörpern - NICHT mit Dochten (Open-Close-Struktur). Für ein definiertes Zeitfenster (z.B. 00:00-05:00 New York). Für jeden vergangenen Tag und auch für heute in Echtzeit. Zeichnet das Folgende im Chart: Ein Rechteck , das den gesamten CBDR-Körperbereich zeigt Die CBDR Hoch-Linie (Körper oben) Die CBDR-Tief-Linie (Körper unten) Eine optionale Mittellinie
    FREE
    Aklamavo ICT KillZones
    Sylvester Aklamavo
    Indikatoren
    Dieser MetaTrader 5-Indikator zeichnet ICT Killzone-Sitzungsmarker mit vertikalen Linien in das Diagramm ein. Er zeichnet die Anfangs- und Endzeiten für drei institutionelle Handelssitzungen - Asien , London und New York - für eine benutzerdefinierte Anzahl von historischen Tagen. Es werden keine Puffer oder Plots verwendet; stattdessen stützt sich der Indikator vollständig auf Chart-Objekte (OBJ_VLINE) . 1. Eingaben und Parameter Der Indikator ermöglicht die vollständige Anpassung jedes Killzo
    FREE
    Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
    Sylvester Aklamavo
    Indikatoren
    Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet vertikale Linien, die die wichtigsten Devisenhandelssitzungen (Asien, London, New York) für eine konfigurierbare Anzahl von vergangenen Tagen markieren . Diese "Silver Bullet"-Linien helfen Händlern, die Start- und Endzeiten der Sitzungen im Chart schnell zu erkennen. Anzuzeigende Tage: Wie viele Sitzungslinien der vergangenen Tage angezeigt werden sollen. Sitz
    FREE
    Aklamavo Quarterly Open
    Sylvester Aklamavo
    Indikatoren
    Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet horizontale Trendlinien am Eröffnungskurs jedes Quartals (Q1-Q4) auf dem Chart. Diese Linien stellen visuell die vierteljährlichen Eröffnungsniveaus des laufenden Jahres dar, die von Händlern oft als Unterstützung/Widerstand oder Referenzpunkte verwendet werden. Zeichnet automatisch die Eröffnungskurse von Q1-Q4 als Trendlinien im Diagramm ein. Die Linien sind g
    FREE
    Aklamavo Trading Sessions
    Sylvester Aklamavo
    Indikatoren
    Dieser ForexTrading Sessions-Indikator ist ein leistungsstarkes visuelles Tool für MetaTrader 5, das die drei wichtigsten Forex-Handelssitzungen (Asien, London und New York) auf Ihrem Chart mit der asiatischen Mittellinie hervorhebt . 1. Visualisierung der Handelssitzungen Asiatische Sitzung : 00:00 - 09:00 GMT (blau/aqua Farbe) Londoner Sitzung : 08:00 - 17:00 GMT (magentafarben) New Yorker Sitzung : 13:00 - 22:00 Uhr GMT (orange Farbe) 2. Zeitzonenanpassung Die TimeZoneShift-Eingabe ermöglicht
    FREE
    Aklamavo Previous Year High and Low
    Sylvester Aklamavo
    Indikatoren
    Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet horizontale Linien in das Diagramm ein, die die Höchst- und Tiefstkurse des Vorjahres darstellen . Diese Niveaus werden in der technischen Analyse häufig als wichtige Unterstützungs- und Widerstandsmarken verwendet. Identifiziert automatisch die Höchst- und Tiefstkurse des vergangenen Kalenderjahres . Zeichnet horizontale Linien auf dem Diagramm auf diesen Nive
    FREE
    Aklamavo ATR
    Sylvester Aklamavo
    Indikatoren
    Dieser Indikator ist ein vielseitiges MetaTrader 5-Tool, das die Average True Range (ATR)-Stufen auf Ihrem Chart berechnet und anzeigt. Er zeichnet horizontale Linien, die Kursniveaus auf der Grundlage von ATR-Multiplikatoren des täglichen Eröffnungskurses darstellen und Händlern helfen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren. 1. mehrere ATR-Levels ATR1 : Standard-ATR-Level (Standard: 1x ATR) ATR2 : Mittleres Niveau (Standard: 2x ATR) ATR3 : Extreme Stufe (Standard: 3
    FREE
    Aklamavo Dynamic News Calendar MT5
    Sylvester Aklamavo
    Indikatoren
    h ttps://youtu.be /rWOUHaaBMMM Der Indikator liest den eingebauten Wirtschaftskalender des MT5 und ordnet die Ereignisse in drei horizontalen Bahnen an: Ereignisse mit hohem Einfluss (rot) Mittelschwere Ereignisse (orange) Ereignisse mit geringer Auswirkung (grau) (optional) Jede Spur bewegt sich horizontal über das Diagramm wie eine Laufschrift. Sie können wählen, ob sie angezeigt werden soll: Nur die Ereignisse von heute oder alle Ereignisse der aktuellen Woche Dies ist ein komplettes fundamen
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension