Market Hours Pro - Überblick

Market Hours Pro ist ein professioneller Forex Session Tracker, der Informationen zu den Marktsessions in Echtzeit direkt auf Ihrem MT5-Chart anzeigt. Der Indikator bietet eine genaue Visualisierung der Handelssitzungen in Tokio, London und New York mit dynamischen Zeitzonenanpassungsmöglichkeiten.

Hauptmerkmale

Dynamisches Session Tracking

Sitzungsüberwachung in Echtzeit : Verfolgt alle drei großen Forex-Sessions (Tokio, London, New York)

Präzise Zeitberechnungen : Minute-zu-Minute-Genauigkeit für Start-/Endzeiten der Sitzungen

Erkennung von Sitzungsüberschneidungen : Automatische Erkennung von Überschneidungen zwischen London/NY und Tokio/London

Erkennung von Marktschließungen: Erkennung von Marktschließungen am Wochenende und außerhalb der Spitzenzeiten

Flexible Zeitzonenunterstützung

Einstellbare GMT-Verschiebung : Anpassen der Zeitzone von GMT-12 bis GMT+14

Zwei Zeitquellen : Wählen Sie zwischen Broker-Zeit und lokaler PC-Zeit

Automatische Sitzungsanpassung : Sitzungszeiten werden dynamisch an die gewählte Zeitzone angepasst

Konsistente Zeitberechnungen: Gewährleistet Genauigkeit über alle Zeiteinstellungen hinweg

Visuelle Anzeigetafel

Professionelle Schnittstelle : Übersichtliches, leicht ablesbares Panel in Ihrem Diagramm

Farbkodierte Sitzungen : Tokio: Rot London: Limonengrün New York: Tiefes Himmelblau

Überschneidungen hervorheben : Spezielle Farben für Sitzungsüberschneidungen

Status-Aktualisierungen: Anzeige des aktuellen Marktstatus in Echtzeit

Technische Spezifikationen

Aktualisierungsintervall : Konfigurierbare Aktualisierungsrate (Standard: 1 Sekunde)

Panel-Positionierung : Feste Position bei Y=450 Pixel

Objekt-Verwaltung : Ordnungsgemäße Bereinigung bei Deinitialisierung

Effizienter Speicher: Minimaler Ressourcenverbrauch

Eingabe-Parameter

Einstellungen anzeigen

Sitzungspanel anzeigen : Schaltet die Anzeigetafel ein/aus

Aktualisierungsintervall: Aktualisierungsintervall in Sekunden (1-60)

Zeitzonen-Einstellungen

Broker-Zeit verwenden : Umschalten zwischen Broker-Zeit und lokaler PC-Zeit

Zeitzonen-Versatz: Abweichung von der GMT um Stunden (-12 bis +14)

Sitzungszeiten (GMT-Referenz)

Standard GMT Sitzungszeiten:

Tokio : 00:00 - 09:00 GMT

London : 07:00 - 15:00 GMT

New York: 12:00 - 21:00 Uhr GMT

Dynamische Anpassung:

Der Indikator konvertiert diese GMT-Zeiten automatisch in die von Ihnen gewählte Zeitzone. Zum Beispiel mit GMT+2:

Tokio: 02:00 - 11:00 Uhr Ortszeit

London: 09:00 - 17:00 Uhr Ortszeit

New York: 14:00 - 23:00 Uhr Ortszeit

Erkennung von Überschneidungen

Primäre Überschneidungen:

Überlappung Tokio/London: 07:00-09:00 GMT (orangefarbener Indikator) Überschneidung London/NY: 12:00-15:00 GMT (magentafarbener Indikator)

Status-Indikatoren:

ACTIVE : Einzelne Sitzung ist offen

ÜBERLAUF : Mehrere Sitzungen überschneiden sich

OFF PEAK : Keine wichtigen Sitzungen aktiv

MARKT GESCHLOSSEN: Wochenend- oder Feiertagsschließung

Logik der Marktschließung

Wochenend-Schließung:

Schließt : Freitag 22:00 GMT

Öffnet : Sonntag 22:00 GMT

Automatische Anpassung: Die Schließungszeiten werden entsprechend der Zeitzonenverschiebung angepasst.

Intelligente Erkennung:

Behandelt Zeitzonenüberschneidungen (Sitzungen, die Mitternacht überschreiten)

Berücksichtigt unterschiedliche Tage in lokaler und GMT-Zeit

Präzise minutenbasierte Berechnungen

Vorteile bei der Nutzung

Für Trader:

Session Awareness : Wissen, wann die wichtigsten Märkte öffnen/schließen

Überlappungshandel : Identifizieren Sie Überlappungszeiträume mit hoher Volatilität

Zeitmanagement : Planen Sie Ihre Trades um die Sitzungszeiten herum

Globaler Kontext: Verstehen Sie die weltweite Marktaktivität

Für die Strategieentwicklung:

Session-basierte Strategien : Erstellen Sie Regeln basierend auf Sitzungszeiten

Backtesting : Genaues Session-Timing für historische Tests

Automatisierung: Integrieren Sie Sitzungsbewusstsein in EAs

Technische Hinweise

Kompatibilität:

Plattform : MetaTrader 5

Zeitrahmen : Alle Zeitrahmen

Symbole: Funktioniert mit jedem Forex-Paar

Leistung:

Geringer Ressourcenverbrauch : Effiziente timerbasierte Aktualisierungen

Stabiler Betrieb : Ordnungsgemäße Fehlerbehandlung und Bereinigung

Zuverlässige Aktualisierungen: Konsistente Leistung über die Zeit

Anpassungen:

Panel-Position : Feste Y-Koordinate (im Code einstellbar)

Farben : Vordefiniert, aber im Code anpassbar

Schriftgrößen: Optimiert für Lesbarkeit

Hinweise

Der Indikator verwendet Chart-Objekte, sorgen Sie also für ausreichend Platz im Chart

Die Zeitzonenverschiebung sollte mit Ihren lokalen Handelszeiten übereinstimmen

Die Wahl zwischen Brokerzeit und lokaler Zeit hängt von den Anforderungen Ihrer Strategie ab.

Das Panel wird bei einer Größenänderung des Charts automatisch aktualisiert

Market Hours Pro bietet professionellen Händlern wichtige Informationen zur Sitzungszeit in einem übersichtlichen, anpassbaren Format und hilft, Handelsentscheidungen auf der Grundlage der globalen Marktaktivität zu optimieren.