Market Hours Pro
- Indikatoren
- Musa Terrance Khosa
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 14 Januar 2026
Market Hours Pro - Überblick
Market Hours Pro ist ein professioneller Forex Session Tracker, der Informationen zu den Marktsessions in Echtzeit direkt auf Ihrem MT5-Chart anzeigt. Der Indikator bietet eine genaue Visualisierung der Handelssitzungen in Tokio, London und New York mit dynamischen Zeitzonenanpassungsmöglichkeiten.
Hauptmerkmale
Dynamisches Session Tracking
-
Sitzungsüberwachung in Echtzeit: Verfolgt alle drei großen Forex-Sessions (Tokio, London, New York)
-
Präzise Zeitberechnungen: Minute-zu-Minute-Genauigkeit für Start-/Endzeiten der Sitzungen
-
Erkennung von Sitzungsüberschneidungen: Automatische Erkennung von Überschneidungen zwischen London/NY und Tokio/London
-
Erkennung von Marktschließungen: Erkennung von Marktschließungen am Wochenende und außerhalb der Spitzenzeiten
Flexible Zeitzonenunterstützung
-
Einstellbare GMT-Verschiebung: Anpassen der Zeitzone von GMT-12 bis GMT+14
-
Zwei Zeitquellen: Wählen Sie zwischen Broker-Zeit und lokaler PC-Zeit
-
Automatische Sitzungsanpassung: Sitzungszeiten werden dynamisch an die gewählte Zeitzone angepasst
-
Konsistente Zeitberechnungen: Gewährleistet Genauigkeit über alle Zeiteinstellungen hinweg
Visuelle Anzeigetafel
-
Professionelle Schnittstelle: Übersichtliches, leicht ablesbares Panel in Ihrem Diagramm
-
Farbkodierte Sitzungen:
-
Tokio: Rot
-
London: Limonengrün
-
New York: Tiefes Himmelblau
-
-
Überschneidungen hervorheben: Spezielle Farben für Sitzungsüberschneidungen
-
Status-Aktualisierungen: Anzeige des aktuellen Marktstatus in Echtzeit
Technische Spezifikationen
-
Aktualisierungsintervall: Konfigurierbare Aktualisierungsrate (Standard: 1 Sekunde)
-
Panel-Positionierung: Feste Position bei Y=450 Pixel
-
Objekt-Verwaltung: Ordnungsgemäße Bereinigung bei Deinitialisierung
-
Effizienter Speicher: Minimaler Ressourcenverbrauch
Eingabe-Parameter
Einstellungen anzeigen
-
Sitzungspanel anzeigen: Schaltet die Anzeigetafel ein/aus
-
Aktualisierungsintervall: Aktualisierungsintervall in Sekunden (1-60)
Zeitzonen-Einstellungen
-
Broker-Zeit verwenden: Umschalten zwischen Broker-Zeit und lokaler PC-Zeit
-
Zeitzonen-Versatz: Abweichung von der GMT um Stunden (-12 bis +14)
Sitzungszeiten (GMT-Referenz)
Standard GMT Sitzungszeiten:
-
Tokio: 00:00 - 09:00 GMT
-
London: 07:00 - 15:00 GMT
-
New York: 12:00 - 21:00 Uhr GMT
Dynamische Anpassung:
Der Indikator konvertiert diese GMT-Zeiten automatisch in die von Ihnen gewählte Zeitzone. Zum Beispiel mit GMT+2:
-
Tokio: 02:00 - 11:00 Uhr Ortszeit
-
London: 09:00 - 17:00 Uhr Ortszeit
-
New York: 14:00 - 23:00 Uhr Ortszeit
Erkennung von Überschneidungen
Primäre Überschneidungen:
-
Überlappung Tokio/London: 07:00-09:00 GMT (orangefarbener Indikator)
-
Überschneidung London/NY: 12:00-15:00 GMT (magentafarbener Indikator)
Status-Indikatoren:
-
ACTIVE: Einzelne Sitzung ist offen
-
ÜBERLAUF: Mehrere Sitzungen überschneiden sich
-
OFF PEAK: Keine wichtigen Sitzungen aktiv
-
MARKT GESCHLOSSEN: Wochenend- oder Feiertagsschließung
Logik der Marktschließung
Wochenend-Schließung:
-
Schließt: Freitag 22:00 GMT
-
Öffnet: Sonntag 22:00 GMT
-
Automatische Anpassung: Die Schließungszeiten werden entsprechend der Zeitzonenverschiebung angepasst.
Intelligente Erkennung:
-
Behandelt Zeitzonenüberschneidungen (Sitzungen, die Mitternacht überschreiten)
-
Berücksichtigt unterschiedliche Tage in lokaler und GMT-Zeit
-
Präzise minutenbasierte Berechnungen
Vorteile bei der Nutzung
Für Trader:
-
Session Awareness: Wissen, wann die wichtigsten Märkte öffnen/schließen
-
Überlappungshandel: Identifizieren Sie Überlappungszeiträume mit hoher Volatilität
-
Zeitmanagement: Planen Sie Ihre Trades um die Sitzungszeiten herum
-
Globaler Kontext: Verstehen Sie die weltweite Marktaktivität
Für die Strategieentwicklung:
-
Session-basierte Strategien: Erstellen Sie Regeln basierend auf Sitzungszeiten
-
Backtesting: Genaues Session-Timing für historische Tests
-
Automatisierung: Integrieren Sie Sitzungsbewusstsein in EAs
Technische Hinweise
Kompatibilität:
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Zeitrahmen: Alle Zeitrahmen
-
Symbole: Funktioniert mit jedem Forex-Paar
Leistung:
-
Geringer Ressourcenverbrauch: Effiziente timerbasierte Aktualisierungen
-
Stabiler Betrieb: Ordnungsgemäße Fehlerbehandlung und Bereinigung
-
Zuverlässige Aktualisierungen: Konsistente Leistung über die Zeit
Anpassungen:
-
Panel-Position: Feste Y-Koordinate (im Code einstellbar)
-
Farben: Vordefiniert, aber im Code anpassbar
-
Schriftgrößen: Optimiert für Lesbarkeit
Hinweise
-
Der Indikator verwendet Chart-Objekte, sorgen Sie also für ausreichend Platz im Chart
-
Die Zeitzonenverschiebung sollte mit Ihren lokalen Handelszeiten übereinstimmen
-
Die Wahl zwischen Brokerzeit und lokaler Zeit hängt von den Anforderungen Ihrer Strategie ab.
-
Das Panel wird bei einer Größenänderung des Charts automatisch aktualisiert
Market Hours Pro bietet professionellen Händlern wichtige Informationen zur Sitzungszeit in einem übersichtlichen, anpassbaren Format und hilft, Handelsentscheidungen auf der Grundlage der globalen Marktaktivität zu optimieren.