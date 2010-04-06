Aklamavo Market Sessions Monitor
Aklamavo Market Sessions Monitor-EA (Expert Advisor) ist einglobales Börsensitzungs-Dashboard für MetaTrader 5. Es bietet eine umfassende visuelle Darstellung des Eröffnungsstatus und der Handelszeiten der 7 wichtigsten Börsen der Welt.
Der EA erstellt ein Echtzeit-Dashboard, das anzeigt, ob die einzelnen Börsen gerade geöffnet sind:
OFFEN ( grüner Hintergrund)
GESCHLOSSEN ( roter Hintergrund)
PRE-MARKET ( Hellgrüner Hintergrund)
POST-MARKET ( Hellrosa Hintergrund)
Einzigartige Funktionen:
Fortschrittsanzeige - Zeigt den prozentualen Abschluss der Handelssitzung an, wenn der Markt geöffnet ist
Timer für das nächste Ereignis - Countdown bis zur Öffnung/Schließung des Marktes während der verlängerten Öffnungszeiten
Ausrichtungsoptionen - Dashboard kann auf der linken oder rechten Seite des Charts positioniert werden
Anklickbare Blöcke - Interaktive Anzeige mit detaillierten Informationen auf Klick
Saubere Ästhetik - Professionelles, leicht zu lesendes visuelles Design
Logik der Marktzeiten:
Vorbörslich: Erweiterte Stunden vor der offiziellen Eröffnung
Reguläre Stunden: Offizielle Handelssitzung
Nachbörslich: Verlängerte Öffnungszeiten nach der offiziellen Schließung
Geschlossen: Außerhalb der Handelszeiten
Hauptmerkmale:
1. Globale Abdeckung (7 Hauptbörsen):
New York ( NYSE/NASDAQ) - USD
London ( LSE) - GBP
Toronto ( TSX) - CAD
Tokio ( TSE) - JPY
Sydney ( ASX) - AUD
Auckland ( NZX) - NZD
Zürich ( SIX) - CHF
2. Visuelles Dashboard-Layout:
3x3-Gitteranzeige ( 7 Börsen in 3 Spalten angeordnet)
Farbcodierte Blöcke für jede Börse basierend auf dem Status
Großer, klarer Text mit Stadtname, Börsenname und Ortszeit
Statusindikatoren für OPEN/CLOSED/PRE-MKT/POST-MKT
Prozentualer Fortschritt für offene Märkte
Countdown-Timer für die Zeit vor/nach der Börse
3. Anpassungsoptionen:
Hintergrundfarben für Dashboard, Legende und Statusfeld
Statusfarben ( offen, geschlossen, vorbörslich, nachbörslich)
Textfarbe und Schrifteinstellungen ( Größe und Schriftart)
Positionierung ( X/Y-Koordinaten, rechte/linke Ausrichtung)
Blockabmessungen ( Breite und Höhe)
Erweiterte Stundenanzeige(zeigt vorbörsliche/nachbörsliche Zeiträume an )
4. Zusätzliche Komponenten:
Währungslegende - Zeigt Währungssymbole für jede Börse
Status-Legende - Erläutert die Farbkodierung der Marktzustände
Brokerzeitanzeige - Zeigt die aktuelle Broker-/Serverzeit an
Aktualisierungsindikator - Zeigt "Aktualisierungen jede Sekunde" an
5. Interaktive Funktionen:
Klickfunktionalität - Klicken Sie auf einen beliebigen Börsenblock, um detaillierte Informationen in einem Kommentarfeld anzuzeigen
Aktualisierungen in Echtzeit - Aktualisierungen jede Sekunde
Reaktionsfähiges Design - Passt die Position an, wenn die Größe des Diagramms geändert wird
Praktische Anwendungsfälle:
Für Forex-Trader:
Erkennen Sie, wannsich Aktienmarktströmeauf Währungspaare auswirken könnten
Korrelieren SieAktienmarktstunden mit Währungsvolatilität
Planen Sie Trades rund umwichtige Markteröffnungen/-abschlüsse
Für Aktienhändler (CFDs):
Verfolgen Sie, welcheglobalen Märktederzeit aktiv sind
Überwachen Sie dieverlängerten Handelszeiten auf vor-/nachbörsliche Aktivitäten
Identifizieren SieÜberschneidungen von Handelssitzungen ( z. B. Überschneidungen zwischen London und New York)