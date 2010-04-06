Aklamavo Market Sessions Monitor-EA (Expert Advisor) ist einglobales Börsensitzungs-Dashboard für MetaTrader 5. Es bietet eine umfassende visuelle Darstellung des Eröffnungsstatus und der Handelszeiten der 7 wichtigsten Börsen der Welt.

Der EA erstellt ein Echtzeit-Dashboard, das anzeigt, ob die einzelnen Börsen gerade geöffnet sind:

OFFEN ( grüner Hintergrund)

GESCHLOSSEN ( roter Hintergrund)

PRE-MARKET ( Hellgrüner Hintergrund)

POST-MARKET ( Hellrosa Hintergrund)

Einzigartige Funktionen:

Fortschrittsanzeige - Zeigt den prozentualen Abschluss der Handelssitzung an, wenn der Markt geöffnet ist Timer für das nächste Ereignis - Countdown bis zur Öffnung/Schließung des Marktes während der verlängerten Öffnungszeiten Ausrichtungsoptionen - Dashboard kann auf der linken oder rechten Seite des Charts positioniert werden Anklickbare Blöcke - Interaktive Anzeige mit detaillierten Informationen auf Klick Saubere Ästhetik - Professionelles, leicht zu lesendes visuelles Design