Aklamavo Market Sessions Monitor

Aklamavo Market Sessions Monitor-EA (Expert Advisor) ist einglobales Börsensitzungs-Dashboard für MetaTrader 5. Es bietet eine umfassende visuelle Darstellung des Eröffnungsstatus und der Handelszeiten der 7 wichtigsten Börsen der Welt.

Der EA erstellt ein Echtzeit-Dashboard, das anzeigt, ob die einzelnen Börsen gerade geöffnet sind:

  • OFFEN ( grüner Hintergrund)

  • GESCHLOSSEN ( roter Hintergrund)

  • PRE-MARKET ( Hellgrüner Hintergrund)

  • POST-MARKET ( Hellrosa Hintergrund)

Einzigartige Funktionen:

  1. Fortschrittsanzeige - Zeigt den prozentualen Abschluss der Handelssitzung an, wenn der Markt geöffnet ist

  2. Timer für das nächste Ereignis - Countdown bis zur Öffnung/Schließung des Marktes während der verlängerten Öffnungszeiten

  3. Ausrichtungsoptionen - Dashboard kann auf der linken oder rechten Seite des Charts positioniert werden

  4. Anklickbare Blöcke - Interaktive Anzeige mit detaillierten Informationen auf Klick

  5. Saubere Ästhetik - Professionelles, leicht zu lesendes visuelles Design

Logik der Marktzeiten:

Vorbörslich: Erweiterte Stunden vor der offiziellen Eröffnung

Reguläre Stunden: Offizielle Handelssitzung

Nachbörslich: Verlängerte Öffnungszeiten nach der offiziellen Schließung

Geschlossen: Außerhalb der Handelszeiten

Hauptmerkmale:

1. Globale Abdeckung (7 Hauptbörsen):

  • New York ( NYSE/NASDAQ) - USD

  • London ( LSE) - GBP

  • Toronto ( TSX) - CAD

  • Tokio ( TSE) - JPY

  • Sydney ( ASX) - AUD

  • Auckland ( NZX) - NZD

  • Zürich ( SIX) - CHF

2. Visuelles Dashboard-Layout:

  • 3x3-Gitteranzeige ( 7 Börsen in 3 Spalten angeordnet)

  • Farbcodierte Blöcke für jede Börse basierend auf dem Status

  • Großer, klarer Text mit Stadtname, Börsenname und Ortszeit

  • Statusindikatoren für OPEN/CLOSED/PRE-MKT/POST-MKT

  • Prozentualer Fortschritt für offene Märkte

  • Countdown-Timer für die Zeit vor/nach der Börse

3. Anpassungsoptionen:

  • Hintergrundfarben für Dashboard, Legende und Statusfeld

  • Statusfarben ( offen, geschlossen, vorbörslich, nachbörslich)

  • Textfarbe und Schrifteinstellungen ( Größe und Schriftart)

  • Positionierung ( X/Y-Koordinaten, rechte/linke Ausrichtung)

  • Blockabmessungen ( Breite und Höhe)

  • Erweiterte Stundenanzeige(zeigt vorbörsliche/nachbörsliche Zeiträume an )

4. Zusätzliche Komponenten:

  • Währungslegende - Zeigt Währungssymbole für jede Börse

  • Status-Legende - Erläutert die Farbkodierung der Marktzustände

  • Brokerzeitanzeige - Zeigt die aktuelle Broker-/Serverzeit an

  • Aktualisierungsindikator - Zeigt "Aktualisierungen jede Sekunde" an

5. Interaktive Funktionen:

  • Klickfunktionalität - Klicken Sie auf einen beliebigen Börsenblock, um detaillierte Informationen in einem Kommentarfeld anzuzeigen

  • Aktualisierungen in Echtzeit - Aktualisierungen jede Sekunde

  • Reaktionsfähiges Design - Passt die Position an, wenn die Größe des Diagramms geändert wird

Praktische Anwendungsfälle:

Für Forex-Trader:

  • Erkennen Sie, wannsich Aktienmarktströmeauf Währungspaare auswirken könnten

  • Korrelieren SieAktienmarktstunden mit Währungsvolatilität

  • Planen Sie Trades rund umwichtige Markteröffnungen/-abschlüsse

Für Aktienhändler (CFDs):

  • Verfolgen Sie, welcheglobalen Märktederzeit aktiv sind

  • Überwachen Sie dieverlängerten Handelszeiten auf vor-/nachbörsliche Aktivitäten

  • Identifizieren SieÜberschneidungen von Handelssitzungen ( z. B. Überschneidungen zwischen London und New York)


