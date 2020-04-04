Aklamavo Quarterly Open
- Indikatoren
- Sylvester Aklamavo
- Version: 1.0
Dieser Indikator zeichnet horizontale Trendlinien am Eröffnungskurs jedes Quartals (Q1-Q4) auf dem Chart.
Diese Linien stellen visuell die vierteljährlichen Eröffnungsniveaus des laufenden Jahres dar, die von Händlern oft als Unterstützung/Widerstand oder Referenzpunkte verwendet werden.
-
Zeichnet automatisch die Eröffnungskurse von Q1-Q4 als Trendlinien im Diagramm ein.
-
Die Linien sind gestrichelt, farbig und beschriftet.
-
Bearbeitet sowohl aktuelle als auch historische Quartale.
-
Bereinigt die Linien, wenn der Indikator entfernt wird.
-
Wird dynamisch aktualisiert, wenn neue Balken erscheinen.