Aklamavo HTF Candles with ICT FVG
- Indikatoren
- Sylvester Aklamavo
- Version: 1.0
Wenn Sie dieses Produkt mögen, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung.
Dieser Indikator projiziert Kerzen mit höherem Zeitrahmen (HTF) auf den aktuellen Chart und zeigt optional ihre OHLC-Linien und Fair Value Gaps (FVGs) unter Verwendung der ICT-3-Kerzen-Logik an.
Projiziert mehrere Kerzen mit höherem Zeitrahmen.
Behält HTF OHLC auf jedem niedrigeren Zeitrahmen genau bei.
Ermöglicht die Anpassung der Abstände zwischen den projizierten Kerzen.
Zeigt optional horizontale OHLC-Referenzlinien an.
Erkennt und zeichnet automatisch HTF Fair Value Gaps.
Stellt sicher, dass alle Objekte immer sauber aktualisiert werden.
Funktioniert mit jedem Zeitrahmen und Symbol.