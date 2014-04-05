Aklamavo Dynamic News Calendar MT5
- Indikatoren
- Sylvester Aklamavo
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Der Indikator liest den eingebauten Wirtschaftskalender des MT5 und ordnet die Ereignisse in drei horizontalen Bahnen an:
-
Ereignisse mit hohem Einfluss (rot)
-
Mittelschwere Ereignisse (orange)
-
Ereignisse mit geringer Auswirkung (grau) (optional)
Jede Spur bewegt sich horizontal über das Diagramm wie eine Laufschrift.
Sie können wählen, ob sie angezeigt werden soll:
-
Nur die Ereignisse von heute
-
oder alle Ereignisse der aktuellen Woche
Dies ist ein komplettes fundamentales Dashboard für MT5.
Es bietet Ihnen:
✔ Echtzeit-Scrolling von wirtschaftlichen Ereignissen
✔ Interpretierte, farbkodierte Ergebnisse
✔ Tages/Wochen-Filterung
✔ Hoch/Mittel/Niedrig-Einflussbahnen
✔ Professioneller Nachrichtenticker
✔ Genaue Logik für Arbeitslosigkeit, CPI, PPI, Zinssätze
✔ Multi-Währungs-Forex-Fokus
✔ Schöne Canvas-Grafiken
Perfekt für Händler, die Fundamentaldaten und technische Daten kombinieren und den wirtschaftlichen Kontext direkt auf dem Chart sehen möchten.