Aklamavo Dynamic News Calendar MT5

Der Indikator liest den eingebauten Wirtschaftskalender des MT5 und ordnet die Ereignisse in drei horizontalen Bahnen an:

Ereignisse mit hohem Einfluss (rot)

Mittelschwere Ereignisse (orange)

Ereignisse mit geringer Auswirkung (grau) (optional)

Jede Spur bewegt sich horizontal über das Diagramm wie eine Laufschrift.

Sie können wählen, ob sie angezeigt werden soll:

Nur die Ereignisse von heute

oder alle Ereignisse der aktuellen Woche

Dies ist ein komplettes fundamentales Dashboard für MT5.

Es bietet Ihnen:

✔ Echtzeit-Scrolling von wirtschaftlichen Ereignissen

✔ Interpretierte, farbkodierte Ergebnisse

✔ Tages/Wochen-Filterung

✔ Hoch/Mittel/Niedrig-Einflussbahnen

✔ Professioneller Nachrichtenticker

✔ Genaue Logik für Arbeitslosigkeit, CPI, PPI, Zinssätze

✔ Multi-Währungs-Forex-Fokus

✔ Schöne Canvas-Grafiken

Perfekt für Händler, die Fundamentaldaten und technische Daten kombinieren und den wirtschaftlichen Kontext direkt auf dem Chart sehen möchten.