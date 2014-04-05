Aklamavo Dynamic News Calendar MT5

https://youtu.be/rWOUHaaBMMM

Der Indikator liest den eingebauten Wirtschaftskalender des MT5 und ordnet die Ereignisse in drei horizontalen Bahnen an:

  • Ereignisse mit hohem Einfluss (rot)

  • Mittelschwere Ereignisse (orange)

  • Ereignisse mit geringer Auswirkung (grau) (optional)

Jede Spur bewegt sich horizontal über das Diagramm wie eine Laufschrift.

Sie können wählen, ob sie angezeigt werden soll:

  • Nur die Ereignisse von heute

  • oder alle Ereignisse der aktuellen Woche

Dies ist ein komplettes fundamentales Dashboard für MT5.

Es bietet Ihnen:

✔ Echtzeit-Scrolling von wirtschaftlichen Ereignissen
✔ Interpretierte, farbkodierte Ergebnisse
✔ Tages/Wochen-Filterung
✔ Hoch/Mittel/Niedrig-Einflussbahnen
✔ Professioneller Nachrichtenticker
✔ Genaue Logik für Arbeitslosigkeit, CPI, PPI, Zinssätze
✔ Multi-Währungs-Forex-Fokus
✔ Schöne Canvas-Grafiken

Perfekt für Händler, die Fundamentaldaten und technische Daten kombinieren und den wirtschaftlichen Kontext direkt auf dem Chart sehen möchten.


Käufer dieses Produkts erwarben auch
Aklamavo HTF Candles with ICT FVG
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Sie dieses Produkt mögen, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator projiziert Kerzen mit höherem Zeitrahmen (HTF) auf den aktuellen Chart und zeigt optional ihre OHLC-Linien und Fair Value Gaps (FVGs) unter Verwendung der ICT-3-Kerzen-Logik an. Projiziert mehrere Kerzen mit höherem Zeitrahmen. Behält HTF OHLC auf jedem niedrigeren Zeitrahmen genau bei. Ermöglicht die Anpassung der Abstände zwischen den projizierten Kerzen. Zeigt optional h
FREE
Aklamavo Candle Range Premium Discount
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet die Premium- und Discount-Zonen einer einzelnen Kerze aus einem beliebigen Zeitrahmen auf Ihrem Chart. Sie wählen die Kerze (aktuelle oder vorherige) mit CandleOffset, und der Indikator ruft automatisch das Hoch, das Tief und den Mittelpunkt dieser Kerze ab. Anschließend wird visuell angezeigt: Premium Zone (Upper 50%) Ein schattiertes Rechteck vom Mittelpunkt
FREE
Aklamavo ADR
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein ausgeklügeltes MetaTrader 5-Tool, das die durchschnittlichen Tagesschwankungsbreiten (ADR) berechnet und auf Ihrem Chart anzeigt. Er zeichnet horizontale Linien, die die erwarteten Preisbewegungsbereiche auf der Grundlage der historischen täglichen Volatilität darstellen und hilft Händlern, potenzielle Tageshochs und -tiefs zu identifizieren. ADR (Average Daily Range) = Die durchschnittliche Differenz zwischen dem Tageshoch und dem Tagestief über einen bestimmten Zeitrau
FREE
Aklamavo Inside and Outside Bars
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Sie dieses Produkt mögen, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Innerer Balken: Eine Kerze, die vollständig im Hoch-Tief-Bereich der vorherigen Kerze enthalten ist Outside Bar: Eine Kerze, die den Hoch-Tief-Bereich der vorhergehenden Kerze vollständig verschlingt (auch "Engulfing Bar" genannt) Innere Balken Konsolidierungssignale : Zeigt die Unentschlossenheit/Kompression des Marktes an Ausbruchs-Setup : Geht oft bedeutenden Kursbewegungen voraus Forts
FREE
Aklamavo ICT FVGs
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator identifiziert und zeigt Fair Value Gaps (FVG) auf Preisdiagrammen an. Fair Value Gaps sind Preiszonen, in denen ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck besteht, wodurch "Lücken" im Preisgeschehen entstehen. Der Indikator erkennt zwei Arten und wann sie gemildert (berührt) werden: Bullish FVG: Wenn das Tief einer Kerze über dem Hoch einer Kerze
FREE
Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dies ist ein extrem sauberer, effizienter und gut durchdachter CBDR-Motor. Berechnet die Central Bank Dealers Range (CBDR) der ICT Nur mit Kerzenkörpern - NICHT mit Dochten (Open-Close-Struktur). Für ein definiertes Zeitfenster (z.B. 00:00-05:00 New York). Für jeden vergangenen Tag und auch für heute in Echtzeit. Zeichnet das Folgende im Chart: Ein Rechteck , das den gesamten CBDR-Körperbereich zeigt Die CBDR Hoch-Linie (Körper oben) Die CBDR-Tief-Linie (Körper unten) Eine optionale Mittellinie
FREE
Aklamavo ICT KillZones
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dieser MetaTrader 5-Indikator zeichnet ICT Killzone-Sitzungsmarker mit vertikalen Linien in das Diagramm ein. Er zeichnet die Anfangs- und Endzeiten für drei institutionelle Handelssitzungen - Asien , London und New York - für eine benutzerdefinierte Anzahl von historischen Tagen. Es werden keine Puffer oder Plots verwendet; stattdessen stützt sich der Indikator vollständig auf Chart-Objekte (OBJ_VLINE) . 1. Eingaben und Parameter Der Indikator ermöglicht die vollständige Anpassung jedes Killzo
FREE
Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet vertikale Linien, die die wichtigsten Devisenhandelssitzungen (Asien, London, New York) für eine konfigurierbare Anzahl von vergangenen Tagen markieren . Diese "Silver Bullet"-Linien helfen Händlern, die Start- und Endzeiten der Sitzungen im Chart schnell zu erkennen. Anzuzeigende Tage: Wie viele Sitzungslinien der vergangenen Tage angezeigt werden sollen. Sitz
FREE
Aklamavo Pivot Points
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator berechnet und zeichnet Pivot-Punkte und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus sowohl für den täglichen als auch für den wöchentlichen Zeitrahmen: Pivot (zentrales) Niveau Unterstützungsniveaus S1, S2, S3 Widerstandsniveaus R1, R2, R3 Es ermöglicht die Anzeige von täglichen, wöchentlichen oder beiden Sets von Pivots , um Händlern visuelle Referenzen für potentielle Unterstüt
FREE
Aklamavo Quarterly Open
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet horizontale Trendlinien am Eröffnungskurs jedes Quartals (Q1-Q4) auf dem Chart. Diese Linien stellen visuell die vierteljährlichen Eröffnungsniveaus des laufenden Jahres dar, die von Händlern oft als Unterstützung/Widerstand oder Referenzpunkte verwendet werden. Zeichnet automatisch die Eröffnungskurse von Q1-Q4 als Trendlinien im Diagramm ein. Die Linien sind g
FREE
Aklamavo Trading Sessions
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dieser ForexTrading Sessions-Indikator ist ein leistungsstarkes visuelles Tool für MetaTrader 5, das die drei wichtigsten Forex-Handelssitzungen (Asien, London und New York) auf Ihrem Chart mit der asiatischen Mittellinie hervorhebt . 1. Visualisierung der Handelssitzungen Asiatische Sitzung : 00:00 - 09:00 GMT (blau/aqua Farbe) Londoner Sitzung : 08:00 - 17:00 GMT (magentafarben) New Yorker Sitzung : 13:00 - 22:00 Uhr GMT (orange Farbe) 2. Zeitzonenanpassung Die TimeZoneShift-Eingabe ermöglicht
FREE
Aklamavo Previous Year High and Low
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet horizontale Linien in das Diagramm ein, die die Höchst- und Tiefstkurse des Vorjahres darstellen . Diese Niveaus werden in der technischen Analyse häufig als wichtige Unterstützungs- und Widerstandsmarken verwendet. Identifiziert automatisch die Höchst- und Tiefstkurse des vergangenen Kalenderjahres . Zeichnet horizontale Linien auf dem Diagramm auf diesen Nive
FREE
Aklamavo ATR
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein vielseitiges MetaTrader 5-Tool, das die Average True Range (ATR)-Stufen auf Ihrem Chart berechnet und anzeigt. Er zeichnet horizontale Linien, die Kursniveaus auf der Grundlage von ATR-Multiplikatoren des täglichen Eröffnungskurses darstellen und Händlern helfen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren. 1. mehrere ATR-Levels ATR1 : Standard-ATR-Level (Standard: 1x ATR) ATR2 : Mittleres Niveau (Standard: 2x ATR) ATR3 : Extreme Stufe (Standard: 3
FREE
