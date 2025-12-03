Aklamavo ADR
- Indikatoren
- Sylvester Aklamavo
- Version: 1.0
Dieser Indikator ist ein ausgeklügeltes MetaTrader 5-Tool, das die durchschnittlichen Tagesschwankungsbreiten (ADR) berechnet und auf Ihrem Chart anzeigt. Er zeichnet horizontale Linien, die die erwarteten Preisbewegungsbereiche auf der Grundlage der historischen täglichen Volatilität darstellen und hilft Händlern, potenzielle Tageshochs und -tiefs zu identifizieren.
ADR (Average Daily Range) = Die durchschnittliche Differenz zwischen dem Tageshoch und dem Tagestief über einen bestimmten Zeitraum (Standard: 14 Tage).
Im Gegensatz zur ATR, die auch die Lücken zwischen den einzelnen Tagen berücksichtigt, konzentriert sich die ADR ausschließlich auf die Intraday-Kursbewegung, was sie besonders nützlich macht für:
-
Day-Trader, die Tagesziele planen
-
Swing Trader, die tägliche Volatilitätsmuster erkennen wollen
-
Positionsgrößenbestimmung basierend auf der erwarteten täglichen Bewegung
1.mehrere ADR-Levels
-
ADR1: Erwartete tägliche Spanne (1x ADR vom gestrigen Schlusskurs)
-
ADR2: Erweiterte Tagesspanne (2x ADR vom gestrigen Schlusskurs)
-
ADR3: Extreme Tagesspanne (3x ADR vom gestrigen Schlusskurs)
Egal ob Sie als Daytrader auf der Suche nach Tageszielen sind oder als Swingtrader die Volatilität einschätzen, dieser Indikator bietet eine professionelle ADR-Visualisierung mit den für moderne Handelsstrategien erforderlichen Anpassungsoptionen.
Der erweiterte Aklamavo ADR-Indikator verwandelt eine einfache tägliche Range-Berechnung in ein umfassendes Trading-Tool, das Folgendes bietet:
-
Visuelle Klarheit: Saubere horizontale Linien zur Darstellung der erwarteten täglichen Spannen
-
Flexibilität: Mehrere Ebenen, Farben und Erweiterungsmodi
-
Verlässlichkeit: Robuste Fehlerbehandlung und effiziente Aktualisierungen
-
Umsetzbare Erkenntnisse: Direkte Handelsanwendungen für verschiedene Stile