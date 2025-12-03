Aklamavo ADR

Dieser Indikator ist ein ausgeklügeltes MetaTrader 5-Tool, das die durchschnittlichen Tagesschwankungsbreiten (ADR) berechnet und auf Ihrem Chart anzeigt. Er zeichnet horizontale Linien, die die erwarteten Preisbewegungsbereiche auf der Grundlage der historischen täglichen Volatilität darstellen und hilft Händlern, potenzielle Tageshochs und -tiefs zu identifizieren.

ADR (Average Daily Range) = Die durchschnittliche Differenz zwischen dem Tageshoch und dem Tagestief über einen bestimmten Zeitraum (Standard: 14 Tage).

Im Gegensatz zur ATR, die auch die Lücken zwischen den einzelnen Tagen berücksichtigt, konzentriert sich die ADR ausschließlich auf die Intraday-Kursbewegung, was sie besonders nützlich macht für:

Day-Trader, die Tagesziele planen

Swing Trader, die tägliche Volatilitätsmuster erkennen wollen

Positionsgrößenbestimmung basierend auf der erwarteten täglichen Bewegung