Aklamavo ADR

Dieser Indikator ist ein ausgeklügeltes MetaTrader 5-Tool, das die durchschnittlichen Tagesschwankungsbreiten (ADR) berechnet und auf Ihrem Chart anzeigt. Er zeichnet horizontale Linien, die die erwarteten Preisbewegungsbereiche auf der Grundlage der historischen täglichen Volatilität darstellen und hilft Händlern, potenzielle Tageshochs und -tiefs zu identifizieren.

ADR (Average Daily Range) = Die durchschnittliche Differenz zwischen dem Tageshoch und dem Tagestief über einen bestimmten Zeitraum (Standard: 14 Tage).

Im Gegensatz zur ATR, die auch die Lücken zwischen den einzelnen Tagen berücksichtigt, konzentriert sich die ADR ausschließlich auf die Intraday-Kursbewegung, was sie besonders nützlich macht für:

  • Day-Trader, die Tagesziele planen

  • Swing Trader, die tägliche Volatilitätsmuster erkennen wollen

  • Positionsgrößenbestimmung basierend auf der erwarteten täglichen Bewegung

1.mehrere ADR-Levels

  • ADR1: Erwartete tägliche Spanne (1x ADR vom gestrigen Schlusskurs)

  • ADR2: Erweiterte Tagesspanne (2x ADR vom gestrigen Schlusskurs)

  • ADR3: Extreme Tagesspanne (3x ADR vom gestrigen Schlusskurs)

Egal ob Sie als Daytrader auf der Suche nach Tageszielen sind oder als Swingtrader die Volatilität einschätzen, dieser Indikator bietet eine professionelle ADR-Visualisierung mit den für moderne Handelsstrategien erforderlichen Anpassungsoptionen.

Der erweiterte Aklamavo ADR-Indikator verwandelt eine einfache tägliche Range-Berechnung in ein umfassendes Trading-Tool, das Folgendes bietet:

  1. Visuelle Klarheit: Saubere horizontale Linien zur Darstellung der erwarteten täglichen Spannen

  2. Flexibilität: Mehrere Ebenen, Farben und Erweiterungsmodi

  3. Verlässlichkeit: Robuste Fehlerbehandlung und effiziente Aktualisierungen

  4. Umsetzbare Erkenntnisse: Direkte Handelsanwendungen für verschiedene Stile

Empfohlene Produkte
Aklamavo Pivot Points
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator berechnet und zeichnet Pivot-Punkte und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus sowohl für den täglichen als auch für den wöchentlichen Zeitrahmen: Pivot (zentrales) Niveau Unterstützungsniveaus S1, S2, S3 Widerstandsniveaus R1, R2, R3 Es ermöglicht die Anzeige von täglichen, wöchentlichen oder beiden Sets von Pivots , um Händlern visuelle Referenzen für potentielle Unterstüt
FREE
Signal Eskiya mt5
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Signal Eskiya spiegelt neben den Kanallinien auch Einstiegssignale in Form von Pfeilen wider. Handelsstrategien, die den Kanalindikator verwenden, gehören zu den klassischen Methoden der technischen Analyse, sind einfach auszuführen und daher auch für Anfänger zugänglich. Preisspannen funktionieren bei allen Handelswerten und Zeitrahmen gleichermaßen gut, sie können sowohl unabhängig als auch mit zusätzlicher Bestätigung durch Oszillatoren und Marktvolumen eingesetzt werden. Amerikanische Trad
Aklamavo ATR
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein vielseitiges MetaTrader 5-Tool, das die Average True Range (ATR)-Stufen auf Ihrem Chart berechnet und anzeigt. Er zeichnet horizontale Linien, die Kursniveaus auf der Grundlage von ATR-Multiplikatoren des täglichen Eröffnungskurses darstellen und Händlern helfen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren. 1. mehrere ATR-Levels ATR1 : Standard-ATR-Level (Standard: 1x ATR) ATR2 : Mittleres Niveau (Standard: 2x ATR) ATR3 : Extreme Stufe (Standard: 3
FREE
FibExtender
Syed Oarasul Islam
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet Fibonacci Extension Levels auf zwei verschiedene Arten. Sie können wählen, ob die Fibonacci-Ausdehnungsniveaus auf der Grundlage Ihrer bevorzugten ZigZag-Einstellungen gezeichnet werden sollen, oder Sie können den Indikator Fibonacci-Ausdehnungsniveaus auf der Grundlage einer bestimmten Anzahl von Bars oder Kerzen zeichnen lassen. Sie können auch eine Benachrichtigung per Handy oder E-Mail für Ihre bevorzugten Ausdehnungsniveaus individuell einstellen. Mit diesem Indika
Time Candle Suleiman
Suleiman Alhawamdah
5 (14)
Indikatoren
Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Wichtiger Hinweis: Das in den Screenshots gezeigte Bild zeigt meine Indikatoren, den Suleiman Levels-Indikator und den RSI Trend V-Indikator, einschließlich des natürlich beigefügten "Time Candle", der ursprünglich Teil des umfassenden Indikators für fortgeschrittene Analysen und exklusive Levels, Suleiman Levels, ist. Wenn Sie möchten, probieren Sie den "RSI Trend V"-Indikator aus: https://www.mql5.com/en/market/product/132080 und wenn Sie möchten
FREE
PRO Fibonacci Tool MT5
Samil Bozuyuk
Indikatoren
Der Indikator ist die erweiterte Form des MetaTrader 4 Standard Fibonacci Tools. Er ist einzigartig und sehr sinnvoll für ernsthafte Fibonacci-Trader. Hauptmerkmale Zeichnen von Fibonacci-Retracement- und Expansionsniveaus in wenigen Sekunden mit Hilfe von Hotkeys. Automatische Anpassung der Retracement-Levels, sobald der Markt neue Hochs/Tiefs erreicht. Möglichkeit, beliebige Retracement- und Expansionsniveaus im Chart zu bearbeiten/entfernen. Automatisches Einrasten auf die exakten Höchst- und
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indikatoren
Entwicklung der vorherigen Version des Indikators ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - modifizierter Standard-ZigZag-Indikator mit zusätzlichen Informationen über die Wellenlänge in Punkten, Ebenen und verschiedenen Warnungslogiken Allgemeine Verbesserungen: Code-Anpassung für MetaTrader 5 Optimierte Arbeit mit grafischen Objekten Neuigkeiten: Horizontale Ebenen an Extremwerten Auswahl des Ebenentyps: horizontal/Strahlen/Segmente Filter für liquide Ebenen (nicht vom Preis durchbrochen) Puffer
FREE
ProfitOnFibonacci
Matus German
Indikatoren
mql4 Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/44606 Einfacher Indikator zur Berechnung des Gewinns auf Fibonacci-Retracement-Levels mit fester Losgröße, oder zur Berechnung der Losgröße auf Fibonacci-Levels mit festem Gewinn. Fügen Sie dem Chart hinzu und verschieben Sie die Trendlinie, um die Fibonacci-Retracement-Levels festzulegen. Funktioniert ähnlich wie die Standard-Fibonacci-Retracement-Linien-Studie in Metatrader . Eingaben Fixed - wählen Sie aus, welcher Wert fixiert werden soll
Historical Pivot Zones MT5
Luke Anthony Caras
Indikatoren
Historische Pivot-Zonen - Fibonacci-Indikator MT5 Zeichnet automatisch Fibonacci-Retracement- und Projektionszonen auf der Grundlage historischer Preis-Pivots. Dieser MT5-Indikator wählt auf intelligente Weise Pivot-Punkte aus verschiedenen Zeitrahmen (wöchentliche, monatliche oder 6-monatige Bereiche) aus und erstellt visuelle Fibonacci-Zonen um die Schlüsselniveaus. Die Funktionen umfassen: Intelligente Modusauswahl - Automatische Anpassung basierend auf Ihrem Chart-Zeitrahmen Saubere visu
Fibonacci On Time
Matus German
Indikatoren
Einfacher Indikator zur Berechnung von Fibonacci-Retracement-Levels auf Zeit. Fügen Sie dem Chart eine Trendlinie hinzu und verschieben Sie diese, um die Fibonacci-Retracement-Levels festzulegen. Eingaben Levels - Levels, für die Werte berechnet werden sollen, getrennt durch Leerzeichen, Standard sind Fibonacci-Levels Show time - wenn wahr, wird die Zeit auf den Levels angezeigt Datum anzeigen - wenn wahr, wird das Datum auf den Niveaus angezeigt Fibonacci-Stufen anzeigen - wenn wahr, werden die
FREE
Bar Sequential
Maximiliano Frisione Figueroa
Indikatoren
Dieser Indikator kann Ihnen helfen, Trendwechsel sowohl in bullischen als auch in bearischen Märkten klar zu erkennen. Der Indikator vergleicht den Schlusskurs der letzten Kerze mit dem Schlusskurs der Kerze "X" Perioden zuvor (Eingabeparameter). In einem Aufwärtstrend wird eine anfängliche Zahl "1" angezeigt, wenn eine Kerze höher schließt als der Schlusskurs einer Kerze "X" Perioden zuvor. In einem Abwärtstrend wird eine anfängliche Zahl '1' eingezeichnet, wenn eine Kerze unter dem Schluss ein
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
DFG Chart
Tsvetan Tsvetanov
Indikatoren
Der DFG-Chart-Indikator zeigt die historischen DFG-Niveaus an, die im DFG-Dashboard verwendet werden. Diese Niveaus werden dynamisch mithilfe von gleitenden Durchschnitten und Fibonacci-Verhältnissen generiert. Die Fibonacci-Bänder passen sich automatisch an, um Änderungen in der Preisspanne und der Trendrichtung widerzuspiegeln. Der Indikator verfügt außerdem über Schaltflächen zur Auswahl des Chart-Symbols und des Zeitrahmens sowie über eine breite Palette von Anpassungsoptionen. Hauptmerkmale
FREE
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Liquiditätskarte Übersicht Der Liquidity Map-Indikator ist ein fortschrittliches Visualisierungstool, das auf dem ICT Smart Money-Konzept basiert. Er identifiziert automatisch die täglichen Kauf- und Verkaufszonen sowie die Liquiditätsniveaus und zeigt an, wo der Preis auf der Grundlage des institutionellen Auftragsflusses wahrscheinlich umkehren oder sich fortsetzen wird. Es berechnet die wichtigsten Niveaus der täglichen Sitzung - wie das Hoch, das Tief und den Mittelpunkt des Vortages - und l
JCAutoFibo
Hai Dong Zhang
3.67 (3)
Indikatoren
JCAutoFibonacci Vereinfachte und traditionelle automatische Fibonacci-Darstellung 1. 3 Zickzack-Wellen, große, kleine und mittlere drei Wellen repräsentieren Markttrend, Trend bzw. Ripple, realisiert mit verschiedenen Parametern. Verwenden Sie die benutzerdefinierte Funktion, um die Hoch- und Tiefpunkte der drei Wellen zu erhalten, und verwenden Sie die jüngsten Hoch- und Tiefpunkte als Plot-Preis und -Zeit. 2. die Fibonacci-Linie, der goldene Schnitt, horizontale Linie Verhältnis 0, 0,236, 0,31
FREE
Ultimate Pivot Points
Abbas Shojaee
Indikatoren
Ultimativer Pivot Levels Indikator für MetaTrader 5 Ultimate_Pivot_Levels ist ein vielseitiges Tool, das Ihre Handelserfahrung durch die genaue Darstellung von Pivot-Levels in Ihren Charts verbessert. Es ermöglicht die manuelle Eingabe der gewünschten Werte oder die Verwendung bekannter Pivot-Berechnungsmethoden zur Erstellung von Pivot-Levels. Es zeichnet die Niveaus im Hintergrund und erlaubt Ihnen, die Niveaus, die Größe und die Farben der Bereiche anzupassen, und es behält Ihre Anpassungen b
FREE
Auto Trend Lines Indicator MT5
Muhammad Talha
Indikatoren
Erschließen Sie das volle Potenzial Ihres Pro Thunder V9 Indikators mit unserem revolutionären neuen Plugin - Auto Trend Lines! Sind Sie auf der Suche nach einem Wettbewerbsvorteil auf dem heutigen dynamischen Markt? Suchen Sie nicht weiter. Mit Auto Trend Lines können Sie die Kraft der präzisen Markttrendanalyse nutzen, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Dieses innovative Plugin lässt sich nahtlos in Ihren Pro Thunder V9-Indikator integrieren und liefert Ihnen Trenddaten in Echtzeit
FREE
ArcTracer
Syed Oarasul Islam
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet Fibonacci Arc Levels auf zwei verschiedene Arten. Sie können wählen, ob Sie die Fibonacci Arc Levels auf der Grundlage Ihrer bevorzugten ZigZag-Einstellungen zeichnen möchten oder ob Sie den Indikator die Arc Levels auf der Grundlage einer bestimmten Anzahl von Bars oder Kerzen zeichnen lassen möchten. Sie können auch eine Benachrichtigung per Handy oder E-Mail für Ihre bevorzugten Arc Levels einstellen. Mit diesem Indikator müssen Sie sich nicht einsam fühlen, da er Sp
AutoChannels
Thekeunpie
Indikatoren
"Manuelles Kanalzeichnen? Nicht mehr. Lassen Sie die Marktstruktur sich automatisch offenbaren." "Verfolgen Sie langfristige Preiszonen 24/7 in Echtzeit." Schmerzpunkte echter Trader Die manuelle Identifizierung von Pivot-Punkten ist sehr zeit- und arbeitsaufwändig Schwierig, sich an hohe Volatilität anzupassen und zuverlässige Kanäle zu finden Ideen kopieren "Die Märkte schlafen nie. Warum sollte Ihre Analyse aufhören?" "Dutzende von Vermögenswerten pro Tag - wie halten Sie das durch?"
Spider ZIGZAG
Mustafa Abdulnasser Yousif Abdulnasser
5 (2)
Indikatoren
Der Spider ZIGZAG ist ein Algorithmus, mit dem bestimmt wird, wie kritisch der aktuelle Peak ist, indem mehrere Linien mit unterschiedlichen Parametern anstelle einer Linie zwischen jeweils 2 Peaks verteilt werden. 1. Je mehr Zickzack-Linien bei einem Höchststand zusammentreffen , desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt eine Korrektur oder einen Richtungswechsel vornimmt. 2. Wenn 3 bis 4 Zickzacklinien auf einem Höchststand zusammentreffen, tritt der Markt in der Regel in eine Kor
FREE
SMC Workflow Auto EA
Choawana Malaikitsanachalee
Experten
Englisch - Produktbeschreibung (V1.42) SMC Workflow Auto EA - SR / OB / FVG mit BOS-CHOCH-Bestätigung Smart-Money-Concepts Expert Advisor, der nur handelt, wenn ein sauberes SMC-Setup erscheint: Order-Block Retest nach Break of Structure (BOS / CHOCH) Bestätigung, mit optionalem SR und Fair Value Gap (FVG) Zusammenfluss. Der EA verwendet schwebende Limit-Orders, feste SL/TP- oder RR-basierte Exits, Step-Lock-Trailing und strenge Risikokontrollen, die darauf ausgelegt sind, die Broker-Validierun
FREE
Bollinger Bands Advanced Edition For 5
Kaijun Wang
4.4 (5)
Indikatoren
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fortgeschrittene Bollinger Bands: 1. Die Bollinger-Schiene ändert ihre Farbe mit der Richtung
FREE
Advance pivot point with clustered price
Oyinemomoemi Emeledor
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein **Pivot-Confluence Zone Identifier**, der sich ausschließlich darauf konzentriert, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, bei denen sich Preiscluster mit klassischen Pivot-Punkten decken. Hier ist, was es tut : ## Kernfunktionalität **Pivot Confluence Detection** : - Zeigt nur Preiszonen an, die mit klassischen Pivot-Punkt-Niveaus (R1, R2, R3, S1, S2, S3) übereinstimmen. - **Schliesst den Haupt-Pivot-Punkt aus** - konzentriert sich nur auf
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
Dynamic Fibo Retracement
Vinutthapon Bumroong
Indikatoren
Name: Dynamische Fibo-Retracement Kurze Beschreibung: Ein intelligentes Tool, das die Darstellung von Fibonacci-Retracement-Levels automatisiert, um Ihnen zu helfen, mühelos wichtige potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren. Vollständige Beschreibung: Sind Sie es leid, für jeden neuen Marktschwung manuell Fibonacci-Linien zu zeichnen? Der Dynamic Fibo Retracement Indikator automatisiert diesen wichtigen Prozess für Sie. Er durchsucht auf intelligente Weise eine benutzer
FREE
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indikatoren
Automatischer Fibonacci-Retracement-Linien-Indikator. Dieser Indikator nimmt den aktuellen Trend und zeichnet, wenn möglich, Fibonacci-Retracement-Linien vom Swing bis zum aktuellen Preis. Die verwendeten Fibonacci-Ebenen sind: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Dieser Indikator funktioniert für alle Charts und alle Zeitrahmen. Die Fibonacci-Levels werden auch in Puffern aufgezeichnet und können von anderen Trading-Bots verwendet werden. Jegliche Kommentare, Bedenken oder zusätzliche Fun
FREE
Modify and update SL or TP
Hossam Mohamed Sayed Sayed Ebid
Utilitys
Der Manual Adjust SL/TP EA rationalisiert Ihr Risikomanagement, indem er Ihnen ermöglicht, neue SL- und TP-Kursniveaus für Ihre offenen Positionen manuell festzulegen. Bei den Levels handelt es sich um Kurswerte und NICHT um einen Abstand von Pips oder Punkten zu den Entry Levels. Der EA validiert Ihre Eingaben automatisch anhand der Stop-Level-Anforderungen des Brokers (Mindestabstand), um Ablehnungen von Auftragsanpassungen zu verhindern. Er bietet Filteroptionen, so dass Sie wählen können, ob
FREE
MT5 Support Resistance
Agus Santoso
Indikatoren
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/157679 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/157680 Support & Resistance – Intelligente Marktstruktur-Levels Ein übersichtlicher, intelligenter und hochzuverlässiger Support- und Resistance-Indikator, entwickelt für professionelle Trader und automatisierte Systeme. Support & Resistance erkennt mithilfe eines fortschrittlichen Clustering-Algorithmus, der Fraktale, ATR-basierte Preissegmentierung und Multi-Timeframe-Analyse komb
Mean Reversion Supply Demand MT5
Young Ho Seo
2 (1)
Indikatoren
Mean-Reversion-Angebot-Nachfrage-Indikator Mean Reversion Supply Demand ist ein Indikator zur Erkennung der wichtigen Angebots-Nachfrage-Zone in Ihrem Chart. Das Konzept des Angebots-Nachfrage-Handels beruht auf dem quantitativen Ungleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen auf dem Finanzmarkt. In der Regel dient die Angebots-Nachfrage-Zone dazu, den Wendepunkt vorherzusagen. Damit eine Angebots-Nachfrage-Zone als erfolgreicher Handel funktioniert, sieht das Wellenmuster so aus, dass der K
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Aklamavo HTF Candles with ICT FVG
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Sie dieses Produkt mögen, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator projiziert Kerzen mit höherem Zeitrahmen (HTF) auf den aktuellen Chart und zeigt optional ihre OHLC-Linien und Fair Value Gaps (FVGs) unter Verwendung der ICT-3-Kerzen-Logik an. Projiziert mehrere Kerzen mit höherem Zeitrahmen. Behält HTF OHLC auf jedem niedrigeren Zeitrahmen genau bei. Ermöglicht die Anpassung der Abstände zwischen den projizierten Kerzen. Zeigt optional h
FREE
Aklamavo Candle Range Premium Discount
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet die Premium- und Discount-Zonen einer einzelnen Kerze aus einem beliebigen Zeitrahmen auf Ihrem Chart. Sie wählen die Kerze (aktuelle oder vorherige) mit CandleOffset, und der Indikator ruft automatisch das Hoch, das Tief und den Mittelpunkt dieser Kerze ab. Anschließend wird visuell angezeigt: Premium Zone (Upper 50%) Ein schattiertes Rechteck vom Mittelpunkt
FREE
Aklamavo Inside and Outside Bars
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Sie dieses Produkt mögen, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Innerer Balken: Eine Kerze, die vollständig im Hoch-Tief-Bereich der vorherigen Kerze enthalten ist Outside Bar: Eine Kerze, die den Hoch-Tief-Bereich der vorhergehenden Kerze vollständig verschlingt (auch "Engulfing Bar" genannt) Innere Balken Konsolidierungssignale : Zeigt die Unentschlossenheit/Kompression des Marktes an Ausbruchs-Setup : Geht oft bedeutenden Kursbewegungen voraus Forts
FREE
Aklamavo ICT FVGs
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator identifiziert und zeigt Fair Value Gaps (FVG) auf Preisdiagrammen an. Fair Value Gaps sind Preiszonen, in denen ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck besteht, wodurch "Lücken" im Preisgeschehen entstehen. Der Indikator erkennt zwei Arten und wann sie gemildert (berührt) werden: Bullish FVG: Wenn das Tief einer Kerze über dem Hoch einer Kerze
FREE
Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dies ist ein extrem sauberer, effizienter und gut durchdachter CBDR-Motor. Berechnet die Central Bank Dealers Range (CBDR) der ICT Nur mit Kerzenkörpern - NICHT mit Dochten (Open-Close-Struktur). Für ein definiertes Zeitfenster (z.B. 00:00-05:00 New York). Für jeden vergangenen Tag und auch für heute in Echtzeit. Zeichnet das Folgende im Chart: Ein Rechteck , das den gesamten CBDR-Körperbereich zeigt Die CBDR Hoch-Linie (Körper oben) Die CBDR-Tief-Linie (Körper unten) Eine optionale Mittellinie
FREE
Aklamavo ICT KillZones
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dieser MetaTrader 5-Indikator zeichnet ICT Killzone-Sitzungsmarker mit vertikalen Linien in das Diagramm ein. Er zeichnet die Anfangs- und Endzeiten für drei institutionelle Handelssitzungen - Asien , London und New York - für eine benutzerdefinierte Anzahl von historischen Tagen. Es werden keine Puffer oder Plots verwendet; stattdessen stützt sich der Indikator vollständig auf Chart-Objekte (OBJ_VLINE) . 1. Eingaben und Parameter Der Indikator ermöglicht die vollständige Anpassung jedes Killzo
FREE
Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet vertikale Linien, die die wichtigsten Devisenhandelssitzungen (Asien, London, New York) für eine konfigurierbare Anzahl von vergangenen Tagen markieren . Diese "Silver Bullet"-Linien helfen Händlern, die Start- und Endzeiten der Sitzungen im Chart schnell zu erkennen. Anzuzeigende Tage: Wie viele Sitzungslinien der vergangenen Tage angezeigt werden sollen. Sitz
FREE
Aklamavo Pivot Points
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator berechnet und zeichnet Pivot-Punkte und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus sowohl für den täglichen als auch für den wöchentlichen Zeitrahmen: Pivot (zentrales) Niveau Unterstützungsniveaus S1, S2, S3 Widerstandsniveaus R1, R2, R3 Es ermöglicht die Anzeige von täglichen, wöchentlichen oder beiden Sets von Pivots , um Händlern visuelle Referenzen für potentielle Unterstüt
FREE
Aklamavo Quarterly Open
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet horizontale Trendlinien am Eröffnungskurs jedes Quartals (Q1-Q4) auf dem Chart. Diese Linien stellen visuell die vierteljährlichen Eröffnungsniveaus des laufenden Jahres dar, die von Händlern oft als Unterstützung/Widerstand oder Referenzpunkte verwendet werden. Zeichnet automatisch die Eröffnungskurse von Q1-Q4 als Trendlinien im Diagramm ein. Die Linien sind g
FREE
Aklamavo Trading Sessions
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dieser ForexTrading Sessions-Indikator ist ein leistungsstarkes visuelles Tool für MetaTrader 5, das die drei wichtigsten Forex-Handelssitzungen (Asien, London und New York) auf Ihrem Chart mit der asiatischen Mittellinie hervorhebt . 1. Visualisierung der Handelssitzungen Asiatische Sitzung : 00:00 - 09:00 GMT (blau/aqua Farbe) Londoner Sitzung : 08:00 - 17:00 GMT (magentafarben) New Yorker Sitzung : 13:00 - 22:00 Uhr GMT (orange Farbe) 2. Zeitzonenanpassung Die TimeZoneShift-Eingabe ermöglicht
FREE
Aklamavo Previous Year High and Low
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet horizontale Linien in das Diagramm ein, die die Höchst- und Tiefstkurse des Vorjahres darstellen . Diese Niveaus werden in der technischen Analyse häufig als wichtige Unterstützungs- und Widerstandsmarken verwendet. Identifiziert automatisch die Höchst- und Tiefstkurse des vergangenen Kalenderjahres . Zeichnet horizontale Linien auf dem Diagramm auf diesen Nive
FREE
Aklamavo ATR
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein vielseitiges MetaTrader 5-Tool, das die Average True Range (ATR)-Stufen auf Ihrem Chart berechnet und anzeigt. Er zeichnet horizontale Linien, die Kursniveaus auf der Grundlage von ATR-Multiplikatoren des täglichen Eröffnungskurses darstellen und Händlern helfen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren. 1. mehrere ATR-Levels ATR1 : Standard-ATR-Level (Standard: 1x ATR) ATR2 : Mittleres Niveau (Standard: 2x ATR) ATR3 : Extreme Stufe (Standard: 3
FREE
Aklamavo Dynamic News Calendar MT5
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
h ttps://youtu.be /rWOUHaaBMMM Der Indikator liest den eingebauten Wirtschaftskalender des MT5 und ordnet die Ereignisse in drei horizontalen Bahnen an: Ereignisse mit hohem Einfluss (rot) Mittelschwere Ereignisse (orange) Ereignisse mit geringer Auswirkung (grau) (optional) Jede Spur bewegt sich horizontal über das Diagramm wie eine Laufschrift. Sie können wählen, ob sie angezeigt werden soll: Nur die Ereignisse von heute oder alle Ereignisse der aktuellen Woche Dies ist ein komplettes fundamen
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension