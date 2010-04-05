Aklamavo Trading Sessions
- Indikatoren
- Sylvester Aklamavo
- Version: 1.0
DieserForexTrading Sessions-Indikator ist ein leistungsstarkes visuelles Tool für MetaTrader 5, das die drei wichtigsten Forex-Handelssitzungen (Asien, London und New York) auf Ihrem Chart mit der asiatischen Mittelliniehervorhebt.
1. Visualisierung der Handelssitzungen
-
Asiatische Sitzung: 00:00 - 09:00 GMT (blau/aqua Farbe)
-
Londoner Sitzung: 08:00 - 17:00 GMT (magentafarben)
-
New Yorker Sitzung: 13:00 - 22:00 Uhr GMT (orange Farbe)
2. Zeitzonenanpassung
-
Die TimeZoneShift-Eingabe ermöglicht es Ihnen, die Sitzungen an Ihre Ortszeit anzupassen
-
Beispiel: Wenn Sie sich in EST (GMT-5) befinden, setzen Sie TimeZoneShift = -5
-
Der Indikator berücksichtigt automatisch Tagesgrenzen, wenn Sitzungen die Mitternachtszeit überschreiten.
3. Visuelle Anpassung
-
FillSessions: Farbige Hintergründe für Sitzungen ein- und ausschalten
-
FillOpacity: Transparenz der Sitzungsfüllungen steuern (0-100%)
-
RandDurchsichtigkeit: Transparenz der Sitzungsränder steuern
-
Benutzerdefinierte Farben für jede Sitzung (AsiaColor, LondonColor, NYColor)
4. Asiatische Sitzungsmittellinie
-
MittellinieZeichnen: Schalten Sie eine horizontale Mittellinie für die asiatische Sitzung ein.
-
Die Mittellinie erstreckt sich über den gesamten aktuellen Handelstag
-
Verwendet die gleiche Farbe wie die asiatische Sitzung
-
Hilft bei der Identifizierung des Mittelpunkts der Preisspanne der asiatischen Sitzung
5. Anzeige-Optionen
-
Anzuzeigende Tage: Wählen Sie, wie viele vergangene Tage angezeigt werden sollen (1-∞)
-
Sitzungen werden als halbtransparente Rechtecke gezeichnet, die die Preisspanne anzeigen
-
Objektbeschreibungen zeigen sowohl die GMT- als auch die Ortszeit als Referenz an
Wie es den Tradern hilft:
Identifizierung von Sitzungsüberschneidungen
-
Visualisiert, wenn sich Sitzungen überschneiden (Überschneidungen zwischen London und NY sind besonders volatil)
-
Zeigt den Überschneidungszeitraum Asien/London
Bequemlichkeit der Zeitzone
-
Keine mentalen Berechnungen für Sitzungszeiten erforderlich
-
Perfekt für Händler in verschiedenen Zeitzonen
Preisaktionskontext
-
Zeigt historische Preisspannen während jeder Sitzung
-
Hilft zu erkennen, welche Sitzungen für Ihr Instrument am aktivsten sind
Visuelle Referenz
-
Farbige Hintergründe erleichtern das Erkennen von Session-Grenzen
-
Schnelle Referenz für sitzungsbasierte Handelsstrategien
Typische Anwendungsfälle:
-
Sitzungsbasierter Handel: Identifizierung optimaler Einstiegszeitpunkte auf Basis der Session-Aktivität
-
Bewusstsein für Volatilität: Wissen, wann die wichtigsten Sitzungen aktiv sind und sich überschneiden
-
Backtesting: Visuelle Referenz für sitzungsbasierte Strategieperformance
-
Marktstruktur: Sehen Sie, wie sich der Preis während verschiedener Sitzungen verhält
Der Indikator ist besonders nützlich für Devisenhändler, die sitzungsbasierte Strategien verfolgen, für Nachrichtenhändler, die Zeiten mit geringer Liquidität vermeiden wollen, und für alle Händler, die eine schnelle visuelle Referenz für die Zeitpunkte der Marktsitzungen benötigen.