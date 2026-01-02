Smart Pivot Points für MetaTrader 5 – Klare Levels für intelligentes Trading

Smart Pivot Points ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der automatisch alle wichtigen Trading-Levels berechnet und im Chart anzeigt. Er wandelt das Chaos der Kursbewegungen in eine übersichtliche Struktur um und hebt Unterstützung, Widerstand, Kursgleichgewicht und potenzielle Zielzonen hervor. Das Tool wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Klarheit legen, und funktioniert in jedem Markt: Forex, Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum), Aktienindizes, Aktien und Rohstoffe (XAUUSD).





Dieser Indikator ist Ihr zuverlässiger Analyseassistent, der Ihnen Zeit bei Berechnungen spart und Ihre Analyse objektiviert. Er liefert keine Marktsignale und trifft keine Entscheidungen für Sie, sondern bietet eine hochwertige Informationsgrundlage für Ihre eigenen fundierten Handelsentscheidungen.





Hauptmerkmale und Vorteile

Sofort einsatzbereites Kurskoordinatensystem: Kein manuelles Zeichnen von Levels mehr. Fünf klare Linien erscheinen sofort im Chart: Zentrales Level (Gleichgewicht), Unterstützung, Widerstand, Kaufziel und Verkaufsziel.





Vollständige visuelle Anpassung: Sie entscheiden, was angezeigt wird. Aktivieren oder deaktivieren Sie Levelgruppen und Preisbezeichnungen ganz einfach, um das Chart an Ihre Strategie anzupassen und Ihren Arbeitsbereich übersichtlich zu halten.





Volle Flexibilität bei der Berechnung: Wählen Sie einen beliebigen Zeitrahmen für die Berechnungen – von Minuten (M5, M15) für Scalping bis hin zu Tagen (D1) und Wochen (W1) für Swing-Trading. Passen Sie die Analysetiefe an, indem Sie die Anzahl der zu verwendenden historischen Datenperioden festlegen.





Professionelles und klares Design: Die Level werden in einem durchdachten Farbschema (Grau, Grün, Rot, Blau) dargestellt, das intuitiv ist und nicht von der Kursbeobachtung ablenkt.





So verwenden Sie Smart Pivot Points im Trading: Der Indikator zeichnet Level automatisch anhand eines bewährten Algorithmus auf Basis der Kursdaten des ausgewählten Zeitraums (Hoch, Tief, Eröffnung, Schluss) ein. So können Sie sich auf die Analyse statt auf Berechnungen konzentrieren.





Typische Anwendungsfälle:





Planung von Markteinstiegen: Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten in der Nähe von Unterstützungsniveaus und nach Verkaufsgelegenheiten in der Nähe von Widerstandsniveaus. Der Indikator hilft Ihnen, potenzielle Umkehr- und Abprallpunkte zu identifizieren.





Gewinnmitnahmeziele festlegen: Die Kauf- und Verkaufsziele dienen als logische und sinnvolle Benchmarks für die Gewinnmitnahme und ersetzen die Notwendigkeit, willkürliche Ziele festzulegen.





Handelsrisiko und -potenzial einschätzen: Der Abstand zwischen den Niveaus hilft, das potenzielle Chance-Risiko-Verhältnis (Rendite-Risiko-Verhältnis) vor dem Einstieg in eine Position visuell einzuschätzen.





Marktkontext bestätigen: Die Kursposition relativ zum Pivot-Punkt ermöglicht es Ihnen, die aktuelle Marktlage (bullische oder bärische Tendenz) im gewählten Zeitrahmen schnell zu beurteilen.





Jede Handelsstrategie optimieren: Fügen Sie Ihrem System objektive Smart Pivot Points basierend auf Price Action, Oszillatoren oder Trendindikatoren hinzu, um zusätzliche Bestätigung zu erhalten.





Der Einstieg ist einfach.

Kauf und Installation: Erwerben Sie Smart Pivot Points im MQL5 Market. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Installieren“ – der Indikator wird automatisch heruntergeladen und in Ihrem MetaTrader 5-Terminal angezeigt.





Zum Chart hinzufügen: Öffnen Sie einen Chart des gewünschten Assets und Zeitrahmens. Suchen Sie im „Navigator“-Fenster nach „Smart Pivot Points“ und ziehen Sie es in das Chart.





Grundeinstellungen (optional): Im Pop-up-Fenster können Sie zwei wichtige Parameter konfigurieren: den Berechnungszeitraum (CalculationTF) und die Tiefe der historischen Daten (LookbackPeriods).





Analyse und Handel: Nutzen Sie das generierte Raster der Level als Teil Ihrer Handelsstrategie zur Entscheidungsfindung.





Technische Anforderungen und Support

Plattform: Nur MetaTrader 5.





Support: Alle Käufer erhalten kostenlose Indikator-Updates und technischen Support über das MQL5-Nachrichtensystem.





Kompatibilität: Der Indikator funktioniert zuverlässig auf Computern und virtuellen privaten Servern (VPS).





Risikohinweis

Der Handel an den Finanzmärkten birgt ein hohes Risiko, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Smart Pivot Points ist ein Analysetool, kein System, das Gewinne garantiert. Testen Sie den Indikator unbedingt auf einem Demokonto, bevor Sie ihn mit echtem Geld einsetzen. Sie tragen stets die Verantwortung für Ihre Handelsentscheidungen. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.





Intelligente Wendepunkte – Schaffen Sie Klarheit in Ihrem Handel, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.