Aklamavo Pivot Points

Este indicador calcula y dibuja los puntos pivote y los niveles de soporte/resistencia para los marcos temporales diario y semanal:

Nivel pivote (central)

Niveles de soporte S1, S2, S3

Niveles de resistencia R1, R2, R3

Permite mostrar pivotes diarios, semanales o de ambos tipos, ofreciendo a los operadores referencias visuales de posibles zonas de soporte/resistencia.





Modo pivote: Elija qué pivotes mostrar (semanal, diario o ambos).

Colores y estilo: Personaliza la apariencia de la línea para los pivotes diarios frente a los semanales.