Aklamavo Pivot Points

Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento.

Este indicador calcula y dibuja los puntos pivote y los niveles de soporte/resistencia para los marcos temporales diario y semanal:

  • Nivel pivote (central)

  • Niveles de soporte S1, S2, S3

  • Niveles de resistencia R1, R2, R3

Permite mostrar pivotes diarios, semanales o de ambos tipos, ofreciendo a los operadores referencias visuales de posibles zonas de soporte/resistencia.


  • Modo pivote: Elija qué pivotes mostrar (semanal, diario o ambos).

  • Colores y estilo: Personaliza la apariencia de la línea para los pivotes diarios frente a los semanales.

  1. Calcula los pivotes diarios y semanales mediante fórmulas estándar.

  2. Dibuja el pivote central, 3 líneas de resistencia y 3 líneas de soporte como objetos horizontales.

  3. Etiqueta cada línea claramente (S1-S3, R1-R3, Pivote).

  4. Colores, anchura de línea y estilo personalizables.

  5. La lógica de limpieza asegura que las líneas y las etiquetas se borren cuando se elimina el indicador.

  6. Posibilidad de mostrar sólo el indicador diario, sólo el semanal o ambos.


    MTF Levels And Moving Averages es un indicador profesional diseñado para identificar niveles clave de soporte y resistencia en múltiples marcos temporales. La herramienta ayuda a los operadores a localizar puntos de entrada y salida precisos analizando la estructura del mercado y los patrones de acción de los precios. Características principales El indicador proporciona análisis en múltiples marcos temporales que cubren simultáneamente los periodos H1, H4, D1 y W1. Identifica las zonas de oferta
