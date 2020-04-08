Aklamavo Pivot Points
- Indicadores
- Sylvester Aklamavo
- Versión: 1.0
Este indicador calcula y dibuja los puntos pivote y los niveles de soporte/resistencia para los marcos temporales diario y semanal:
Nivel pivote (central)
Niveles de soporte S1, S2, S3
Niveles de resistencia R1, R2, R3
Permite mostrar pivotes diarios, semanales o de ambos tipos, ofreciendo a los operadores referencias visuales de posibles zonas de soporte/resistencia.
Modo pivote: Elija qué pivotes mostrar (semanal, diario o ambos).
Colores y estilo: Personaliza la apariencia de la línea para los pivotes diarios frente a los semanales.
Calcula los pivotes diarios y semanales mediante fórmulas estándar.
Dibuja el pivote central, 3 líneas de resistencia y 3 líneas de soporte como objetos horizontales.
Etiqueta cada línea claramente (S1-S3, R1-R3, Pivote).
Colores, anchura de línea y estilo personalizables.
La lógica de limpieza asegura que las líneas y las etiquetas se borren cuando se elimina el indicador.
Posibilidad de mostrar sólo el indicador diario, sólo el semanal o ambos.