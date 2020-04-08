Aklamavo Dynamic News Calendar MT5

El indicador lee el calendario económico incorporado de MT5 y organiza los eventos en tres carriles horizontales:

Eventos de alto impacto (rojo)

Eventos de impacto medio (naranja)

Eventos de bajo impacto (gris ) (opcional)

Cada línea se desplaza horizontalmente por el gráfico como un teletipo.

Puede elegir si desea mostrarlos o no:

Sólo los eventos de hoy

O todos los eventos de la semana en curso

Este es un tablero fundamental completo para MT5.

Le ofrece:

✔ Desplazamiento en tiempo real de eventos económicos

✔ Resultados interpretados codificados por colores

✔ Filtrado Día/Semana

✔ Carriles de alto/medio/bajo impacto

✔ Ticker de noticias profesional

✔ Lógica precisa para desempleo, IPC, IPP, tasas de interés

✔ Enfoque Forex multidivisa

✔ Hermosos gráficos Canvas

Perfecto para traders que combinan fundamentales + técnicos y quieren contexto económico en directo directamente en el gráfico.