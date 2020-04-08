Aklamavo Dynamic News Calendar MT5
- Indicadores
- Sylvester Aklamavo
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
El indicador lee el calendario económico incorporado de MT5 y organiza los eventos en tres carriles horizontales:
-
Eventos de alto impacto (rojo)
-
Eventos de impacto medio (naranja)
-
Eventos de bajo impacto (gris ) (opcional)
Cada línea se desplaza horizontalmente por el gráfico como un teletipo.
Puede elegir si desea mostrarlos o no:
-
Sólo los eventos de hoy
-
O todos los eventos de la semana en curso
Este es un tablero fundamental completo para MT5.
Le ofrece:
✔ Desplazamiento en tiempo real de eventos económicos
✔ Resultados interpretados codificados por colores
✔ Filtrado Día/Semana
✔ Carriles de alto/medio/bajo impacto
✔ Ticker de noticias profesional
✔ Lógica precisa para desempleo, IPC, IPP, tasas de interés
✔ Enfoque Forex multidivisa
✔ Hermosos gráficos Canvas
Perfecto para traders que combinan fundamentales + técnicos y quieren contexto económico en directo directamente en el gráfico.