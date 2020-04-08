Aklamavo Dynamic News Calendar MT5

https://youtu.be/rWOUHaaBMMM

El indicador lee el calendario económico incorporado de MT5 y organiza los eventos en tres carriles horizontales:

  • Eventos de alto impacto (rojo)

  • Eventos de impacto medio (naranja)

  • Eventos de bajo impacto (gris ) (opcional)

Cada línea se desplaza horizontalmente por el gráfico como un teletipo.

Puede elegir si desea mostrarlos o no:

  • Sólo los eventos de hoy

  • O todos los eventos de la semana en curso

Este es un tablero fundamental completo para MT5.

Le ofrece:

✔ Desplazamiento en tiempo real de eventos económicos
✔ Resultados interpretados codificados por colores
✔ Filtrado Día/Semana
✔ Carriles de alto/medio/bajo impacto
✔ Ticker de noticias profesional
✔ Lógica precisa para desempleo, IPC, IPP, tasas de interés
✔ Enfoque Forex multidivisa
✔ Hermosos gráficos Canvas

Perfecto para traders que combinan fundamentales + técnicos y quieren contexto económico en directo directamente en el gráfico.


Indicadores
El indicador Trend Line Map es un complemento para Trend Screener Indicator. Funciona como un escáner para todas las señales generadas por el evaluador de tendencias (Trend Line Signals). Es un escáner de líneas de tendencia basado en el indicador de evaluación de tendencias. Si no tiene el indicador Trend Screener Pro, Trend Line Map Pro no funcionará. It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator. If you don't have Trend Screener Pro Indicator,     the Trend Line Map Pro will n
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Asesores Expertos
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5 REQUISITOS DEL SISTEMA Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolo principal: XAUUSD Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar) No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado Marco tempora
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Dynamic SR and Trendline Indicator
Adebowale Adeniyi Adeleke
5 (1)
Indicadores
El MTF Support/Resistance & Trendline Analyzer es un potente indicador multitemporal que detecta automáticamente los niveles clave de soporte y resistencia , traza líneas de tendencia dinámicas y proporciona un panel de control de la estructura del mercado en tiempo real, todo ello en una pantalla limpia y ligera. Combina la lógica fractal y la detección de la acción del precio en tres marcos temporales para ofrecerle una visión unificada de la dirección y la estructura del mercado. Tanto si ope
FREE
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
