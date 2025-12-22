Ea GoldscalperPRO
- Experten
- Vincenzo Lungard
- Version: 1.8
- Aktualisiert: 22 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
EA GoldScalperPRO
Smart Scalping mit fortschrittlichem Risikomanagement
Optimiert für Low-Spread-Broker und 2-stellige XAUUSD-Preise
Allgemeine Beschreibung
GoldScalperPRO ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD entwickelt wurde.
Er verwendet einen Handelsansatz, der auf:
-
Scalping-Logik mit geringer Exposition
-
Richtungsindikatoren
-
Kontrolliertes lineares Erholungssystem (Non-Martingale)
-
Intelligentes zyklusbasiertes Risikomanagement
Das System ist so aufgebaut, dass es unter Low-Spread-Bedingungen und 2-stelligen XAUUSD-Preisen arbeitet, wie sie von hochwertigen ECN/RAW-Brokern angeboten werden.
Hauptmerkmale
Stabiles Scalping-Design
-
Lineare Erholung (KEIN Martingal, KEIN aggressives Raster)
-
Feste und konstante Losgröße bei jedem Schritt
-
Erholung basiert nur auf: in der Sequenz verlorenen Pips
-
dynamisch angepasstes TP
-
minimales positives Ziel
Logik des täglichen Zyklus
Sobald ein Handelszyklus abgeschlossen ist, stellt der EA seinen Betrieb bis zum nächsten Tag ein.
Dies trägt dazu bei, das Risiko zu reduzieren und Overtrading zu vermeiden.
Erweiterte visuelle Verwaltung
GoldScalperPRO zeigt die folgenden Daten direkt auf dem Chart an:
-
Saldo
-
Eigenkapital
-
Freie Marge
-
Aktueller Drawdown
Wichtigste konfigurierbare Parameter
-
SymbolsList - Multi-Symbol-Liste
-
BaseLots - Basis-Lotgröße
-
PyramidTrades - Mindestanzahl von Trades pro Schritt
Empfohlene Voraussetzungen für beste Performance
-
ECN- oder RAW-Spread-Broker
-
XAUUSD notiert mit 2 Dezimalstellen
-
Stabiler VPS mit niedriger Latenzzeit
-
Ausreichende Marge für die konfigurierten Erholungsschritte
⚠️ WARNUNG: HOCHRISKANTER HANDEL
Keine Gewinngarantie
Die Verwendung von GoldScalperPRO bietet keine Gewinngarantie. Der Handel birgt immer das Risiko eines teilweisen oder vollständigen Verlusts Ihres Kapitals.
Setzen Sie Ihr Kapital verantwortungsvoll ein
Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Investieren Sie kein Geld, das Sie für persönliche, familiäre oder geschäftliche Zwecke benötigen.
Riskanter Goldmarkt (XAUUSD)
Dieser EA ist ausschließlich für Gold konzipiert. Seine Volatilität und Hebelwirkung können zu schnellen finanziellen Verlusten führen.
Empfohlene Überwachung
Obwohl er automatisiert ist, empfehlen wir, die Positionen regelmäßig zu überwachen und die Funktionsweise des EA vollständig zu verstehen, bevor Sie ihn auf echten Konten einsetzen.
Keine Haftung für Verluste
Der Entwickler haftet nicht für finanzielle Verluste - weder direkt noch indirekt -, die durch die Verwendung dieses EA entstehen.
Bildung und Bewusstseinsbildung
Benutzer müssen die Finanzmärkte, die technische Analyse, das Risikomanagement und die automatisierten Handelswerkzeuge verstehen, bevor sie den EA verwenden.
Testen und Simulieren
Es wird dringend empfohlen, GoldScalperPRO auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn auf realen Konten einsetzen.