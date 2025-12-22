Ea GoldscalperPRO

EA GoldScalperPRO

Smart Scalping mit fortschrittlichem Risikomanagement

Optimiert für Low-Spread-Broker und 2-stellige XAUUSD-Preise


Allgemeine Beschreibung

GoldScalperPRO ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD entwickelt wurde.

Er verwendet einen Handelsansatz, der auf:

  • Scalping-Logik mit geringer Exposition

  • Richtungsindikatoren

  • Kontrolliertes lineares Erholungssystem (Non-Martingale)

  • Intelligentes zyklusbasiertes Risikomanagement

Das System ist so aufgebaut, dass es unter Low-Spread-Bedingungen und 2-stelligen XAUUSD-Preisen arbeitet, wie sie von hochwertigen ECN/RAW-Brokern angeboten werden.


Hauptmerkmale

Stabiles Scalping-Design

  • Lineare Erholung (KEIN Martingal, KEIN aggressives Raster)

  • Feste und konstante Losgröße bei jedem Schritt

  • Erholung basiert nur auf: in der Sequenz verlorenen Pips

  • dynamisch angepasstes TP

  • minimales positives Ziel


Logik des täglichen Zyklus

Sobald ein Handelszyklus abgeschlossen ist, stellt der EA seinen Betrieb bis zum nächsten Tag ein.
Dies trägt dazu bei, das Risiko zu reduzieren und Overtrading zu vermeiden.


Erweiterte visuelle Verwaltung

GoldScalperPRO zeigt die folgenden Daten direkt auf dem Chart an:

  • Saldo

  • Eigenkapital

  • Freie Marge

  • Aktueller Drawdown


Wichtigste konfigurierbare Parameter

  • SymbolsList - Multi-Symbol-Liste

  • BaseLots - Basis-Lotgröße

  • PyramidTrades - Mindestanzahl von Trades pro Schritt


Empfohlene Voraussetzungen für beste Performance

  • ECN- oder RAW-Spread-Broker

  • XAUUSD notiert mit 2 Dezimalstellen

  • Stabiler VPS mit niedriger Latenzzeit

  • Ausreichende Marge für die konfigurierten Erholungsschritte


⚠️ WARNUNG: HOCHRISKANTER HANDEL

Keine Gewinngarantie

Die Verwendung von GoldScalperPRO bietet keine Gewinngarantie. Der Handel birgt immer das Risiko eines teilweisen oder vollständigen Verlusts Ihres Kapitals.

Setzen Sie Ihr Kapital verantwortungsvoll ein

Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Investieren Sie kein Geld, das Sie für persönliche, familiäre oder geschäftliche Zwecke benötigen.

Riskanter Goldmarkt (XAUUSD)

Dieser EA ist ausschließlich für Gold konzipiert. Seine Volatilität und Hebelwirkung können zu schnellen finanziellen Verlusten führen.

Empfohlene Überwachung

Obwohl er automatisiert ist, empfehlen wir, die Positionen regelmäßig zu überwachen und die Funktionsweise des EA vollständig zu verstehen, bevor Sie ihn auf echten Konten einsetzen.

Keine Haftung für Verluste

Der Entwickler haftet nicht für finanzielle Verluste - weder direkt noch indirekt -, die durch die Verwendung dieses EA entstehen.

Bildung und Bewusstseinsbildung

Benutzer müssen die Finanzmärkte, die technische Analyse, das Risikomanagement und die automatisierten Handelswerkzeuge verstehen, bevor sie den EA verwenden.

Testen und Simulieren

Es wird dringend empfohlen, GoldScalperPRO auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn auf realen Konten einsetzen.




