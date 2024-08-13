Yarukami Mnukakashi EA

Yarukami Mnukakashi ist ein automatischer Trading Advisor für Händler auf dem Forex-Markt.

Hauptmerkmale:

Strategietyp: 24-Stunden-Handel, aber ich empfehle, die amerikanische Session zu meiden und einen täglichen Take von 30-40 $ pro 0,01 Lot festzulegen. Kann in eine Richtung oder in beide Richtungen gleichzeitig und unabhängig voneinander arbeiten.

Handelsinstrumente: GOLD

Zeitrahmen: M1

Algorithmus: Verwendet die technische Analyse mit gleitenden Durchschnittsindikatoren, Bollinger und Momentum.

Risikomanagement: Es gibt eine Funktion, mit der Aufträge am Ende des Handels zwangsweise geschlossen werden können, und zwar nach Zeit, Durchschnittswerte durch Hinzufügen des ursprünglichen Lots - der Gewinn erhöht sich ebenfalls proportional.

Vorteile:

Automatisierung: Vollständige Automatisierung des Handelsprozesses.

Einstellungen: Der Benutzer kann die Strategieparameter an seine Präferenzen anpassen.

Kompatibilität: Funktioniert mit MetaTrader 4. Updates: Regelmäßige Updates werden bereitgestellt.

Chart-Stil: Unverwechselbarer Stil, gutes Informationspanel.



Parameter des Beraters:

Profit == Mindestgewinn pro 0.01 Lot

Profit in day == Bei Erreichen des Tagesgewinns wird der Advisor bis zum nächsten Tag deaktiviert

Fixed Lot == Verwendet feste Lotsize, wenn Auto Lot deaktiviert ist

Auto Lot == Automatische Lotberechnung

For every 0.01 lot == Wenn Auto Lot aktiviert ist, müssen Sie angeben, welche Einzahlung für jedes 0.01 Lot (For every 0.01 lot) angewendet wird. Deposit / Lotwert = LotSize

Magische Zahl == Magische Zahl

Spread-Limit == Spread-Limit

Grid step == Menge zwischen den Orders im Grid (im ersten Abschnitt)

Lot step == Maximale Anzahl offener Trades (im ersten Abschnitt)

Lot multiplication == Lot multiplication (im ersten Abschnitt). Wenn der Wert 0 ist, wird das Lot addiert. Zum Beispiel 0,01, 0,02, 0,03, usw.

Enable section two trading == Aktivieren/Deaktivieren der zweiten Sektion

Grid step == Menge zwischen den Aufträgen im Raster (in der zweiten Sektion)

Lot step == Maximale Anzahl offener Trades (in der zweiten Sektion)

Lot multiplication == Lot multiplication (in der zweiten Sektion) Wenn es 0 ist, wird das Lot addiert. Zum Beispiel 0,01, 0,02, 0,03, usw.

Enable section three trading == Aktivieren/Deaktivieren der dritten Sektion

Grid step == Menge zwischen den Aufträgen im Raster (in der dritten Sektion)

Lot step == Maximale Anzahl offener Trades (in der dritten Sektion)

Lot multiplication == Lot multiplication (in der dritten Sektion) Wenn es 0 ist, wird das Lot addiert. Zum Beispiel 0.01, 0.02, 0.03, usw.

Time ON EA session 1 == Stunde, um den Advisor zu aktivieren

Time OFF EA session 1 == Stunde, um den Advisor zu deaktivieren

Time ON EA session 2 == Stunde, um den Advisor zu aktivieren

Time OFF EA session 2 == Stunde, um den Advisor zu deaktivieren

Close everything by time == Alle Trades zwangsweise schließen, wenn die Zeit abgelaufen ist



Info-Panel == Aktivieren Sie das Info-Panel

Stop Limit in $ == Schließt alle Geschäfte bei Erreichen des Drawdowns (in Währung)

Long und Short unabhängig == Erlaubt Ihnen, Geschäfte in verschiedenen Richtungen unabhängig voneinander zu eröffnen

Periode MA M1 (60) == Gleitende Durchschnittsperiode auf M1

Periode MA M5 (24) == Gleitende Durchschnittsperiode auf M5

Periode MA M15 (16) == Gleitende Durchschnittsperiode auf M15

Periode MA H1 (24) == Gleitende Durchschnittsperiode auf H1

Periode BB H1 (22) == Wenn der Preis über die Bollinger Bänder geht, wird das Geschäft nicht eröffnet

Zeitraum RSI M15 (8) == Beschränkung der Eröffnung von Geschäften auf M15

Zeitraum Momentum (2) == Zeitraum des Momentum-Indikators auf M1. Dies bestimmt die Handelsrichtung KAUFEN, abwärts - VERKAUFEN

Zeitraum MA M15 - Preis von MA in Pips == Wird zum Filtern von Trades verwendet, höherer Wert = weniger Trades

Kontakte:

Telegram Gruppe t.me/yarukamiea

Einstellungen:

Standardmäßig sind alle Indikatoreinstellungen auf Null gesetzt. Bitte stellen Sie vor dem Testen die Parameter wie im Screenshot ein und Sie können es versuchen.