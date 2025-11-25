Neon Shadow EA MT4

Neon Shadow — 一款独特的交易解决方案，助您学习并迈向交易新高度

我致力于打造一款无论新手还是专业人士均可使用的独特交易解决方案，不受您当前水平限制。核心理念是将机器学习与高级交易技巧相结合，以充分发挥二者协同效应的最大潜力。该系统既可用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于长达数年的长期投资——但若您希望学习，它将为您带来最大价值。

只要态度端正，您将看到全新的方法，甚至可能获得一些收益。请做好学习准备，并遵循本产品的理念。如果您只是想下载机器人，在策略测试器中运行一次，然后挂到图表上等待奇迹发生，请关闭本产品页面，继续浏览列表中的其他免费产品——当然，我无权强制您这样做。 如果您不愿遵循我的建议，也可以采用经典方式：直接使用默认设置运行机器人，或购买下方链接提供的更高级付费版本。付费版本将由我亲自为您配置，完全根据您的具体需求定制。默认设置同样有效——它们以 STATIC 模式形式内置了一套完整策略。

帮助您深入了解产品的相关链接

如果您希望：

机器人正确使用快速指南

正确使用机器人意味着启用 "DYNAMIC" 交易模式。默认情况下启用的是 "STATIC" 模式，这是因为 mql5 平台的要求：默认设置必须包含一套开箱即用的内置策略，无需用户额外配置即可运行。鉴于上述说明，我们将跳过所有与内置策略相关的内容，仅聚焦于 "DYNAMIC" 模式的快速启动方法。

首先，您需要理解核心机制：机器人会从一个文件夹中读取 ".txt" 格式的设置文件，该文件夹需由您自行创建。创建完成后，将我 Telegram 频道中的 ".txt" 设置文件放入其中。您必须在以下指定目录中创建该文件夹：

  • %APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files

上述路径是 Windows 系统中指向一个特殊目录的通用路径，该目录可被您本地计算机或 VPS 上安装的所有 MetaTrader 4/5 终端访问。您可通过 Windows 资源管理器（或您熟悉的其他方式）进入该目录。只需将此 路径 粘贴到 地址栏 并按 "Enter" 键，即可自动跳转至该目录。您已接近完成配置。进入该目录后，只需创建一个子文件夹，其名称必须与输入参数 "Subfolder In Files Folder" 中指定的名称完全一致。默认情况下，该值为：

  • WorkDirectory1

您也可以创建其他名称的文件夹，并通过在机器人设置中更改文件夹名称来切换使用——此操作为可选项，完全取决于您的意愿。更详细的目录配置方法请参阅完整入门指南（顶部已提供链接）。创建文件夹后，您即可在策略测试器（Strategy Tester）中测试机器人，或在实盘/模拟账户上交易——前提是先将至少一个来自我 Telegram 频道的 ".txt" 设置文件放入该文件夹。掌握 ".txt" 设置文件的使用方法后，请深入研究机器人的各种运行模式。策略测试器将助您一臂之力。另外请注意：您下载的设置会很快过时。如需更新，请使用机器人图形界面上的 "actualize" 按钮。

重要提示！！！若想最大程度高效、正确地使用本产品，请务必阅读完整的入门指南。这将助您赢在起跑线并节省大量时间（上方第一个链接）

Neon Shadow 的应用场景

  • 以激进策略放大 300 美元起的小额资金（适合认为高风险合理且必要、不惧承担风险的用户）
  • 为重视资产安全、追求长期稳定收益的资深投资者提供多年期交易方案
  • 辅助通过 prop firm 挑战（如 FTMO、Darwinex）
  • 学习交易核心理念并积累实战经验

优势

多功能性              适用于各类交易目标，并内置多种辅助交易技巧以应对不同场景。
多货币支持
 系统设计为对交易品种完全无感的独特工具。
带设置文件的 Telegram 频道 通过我的远程服务器持续更新设置，使您能灵活组合货币对并保持投资组合始终处于最新状态。设置文件会发布在公开 Telegram 频道中供您下载。这些文件扩展名为 ".txt"，而非您可能预期的 ".SET"。请参阅入门指南，了解如此设计的原因及使用方法。
云计算
 仅极小部分计算在您的设备上执行，核心运算均在高性能服务器上完成。机器人仅使用来自公开 Telegram 频道的预计算优化结果（可随时下载）。这些优化以 ".txt" 文件形式提供，专用于 DYNAMIC 模式（推荐运行模式）。
便捷性
 仅需挂载至任意一张图表即可。
可靠性 机器人可在终端重启或其他异常中断后自动恢复持仓并继续交易。因其基于K线逻辑运行，短时设备断连不会对交易造成致命影响。
风险控制 风险自动在各货币对间分配。系统持续维持目标盈利水平，并实时动态重算风险敞口。
回撤最小化
 通过跨货币对与多时间框架对冲，系统有效降低回撤。
抗延迟能力
 机器人在新K线生成时执行交易，确保在模拟与实盘账户上表现一致。
可扩展性与可延展性
 得益于独特架构，系统可不断提升机器学习算力，并以卓越品质交易几乎所有金融工具。
灵活性 支持广泛自定义：货币对选择、运行模式、交易方向（long/short）等。

使用建议

  • 建议资金：300 美元起（资金越多越好，但非强制要求）
  • 账户类型：对冲账户（通过正确配置并激活特定交易模式也可使用净头寸账户，但我不推荐）
  • 推荐券商：任何可靠券商，如 RoboForex 或 IC Markets（请选择点差与隔夜利息较低者）
  • 启动准备：务必阅读入门指南，并在实盘前于策略测试器中充分测试您的投资组合，熟悉各运行模式，大胆尝试与实验。

原理简述

支柱一 远程服务器计算

任何交易机器人的核心任务都是 预测未来价格走势。预测质量直接决定交易盈利能力。大多数基于机器学习的机器人仍采用过时模式：所有计算均在 VPS 上完成，交易与数据处理同时进行。这会引发两大问题：

  • 限制机器学习能力
  • 因 VPS 负载过高而降低交易质量

我的方案截然不同：

  • 所有计算均卸载至专用高性能服务器
  • MetaTrader 仅负责交易——这正是其设计初衷

机器人使用从公开 Telegram 频道下载的预计算优化结果（用于 DYNAMIC 模式）。此方案带来两大核心优势：

  • 持续提升算力，从而获得日益丰富的优化组合，支持灵活搭配
  • 摆脱为每个货币对单独优化的繁琐流程。系统全自动完成整体优化，您只需选择最适合的方案

支柱二 多元化

多元化是提升交易稳定性的最强手段之一，可实现：

  • 平滑权益曲线
  • 降低回撤
  • 安全提升交易频率

多数机器人仅交易一个或少数预设货币对。此类“多元化”效果微弱，几乎无效。我的机器人轻松解决此问题：

  • 同时交易所有货币对，最大化多元化效果
  • 自动分配交易量，确保各货币对贡献均衡

这彻底避免了风险集中于单一品种的情况。 分配系统全自动运行。

支柱三 组合交易与高级模式

当交易量分散于众多货币对与时间框架时，即可实现组合层面的效果——相当于对策略进行“精细调校”。这意味着：

  • 可根据货币构成强化对冲
  • 可增强或对冲特定货币的影响
  • 可启用额外交易模式

这些模式包括：

  • Martingale
  • 均价策略（Averaging）
  • 长期持仓
  • 正隔夜利息交易
  • 高级过滤器

当同时交易大量货币对时，上述策略因风险分散至整个组合而显著提升安全性。所有高级模式均在入门指南中详述（顶部已提供链接）。


推荐产品
Arrogante EA
Mohd Hakim Johari
专家
Introducing   Arrogante EA , an Expert Advisor designed for the MetaTrader 4 (MT4) platform. This EA utilizes a trend-following strategy combined with specific reentry signals derived from a blend of technical indicators. It also features a configurable Martingale system for position management and recovery. Arrogante EA is suitable for traders looking for Forex trading automation and who are comfortable with strategies involving Martingale as a recovery method. Key Features: Entry Strategy: Use
FREE
Good Monday
Konstantin Kulikov
5 (8)
专家
The expert trades at the opening of the market after the weekend, focusing on the price gap (GAP). Various sets of settings are ready (trading against or towards the GAP). At the same time, various options are available in the expert settings, allowing you to create your own unique sets yourself.    >>> Chat <<< Currency pairs for which the sets have been developed: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CHFJPY, CADJPY, NZDJPY, NZDCHF, EURUSD, G
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
专家
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
Nasdaq Expansion M15
Marek Kupka
3.5 (2)
专家
This EA has been developed, tested and traded live on NASDAQ M15 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS. Strategy is based on EXPANSION ON THE DAILY CHART. It enters if volatility raise after some time of consolidation. It uses STOP pending orders with ATR STOP LOSS. To catch the profits is a TRAILING PROFIT function in the strategy.  EA has been backtested on more than 10-year long tick data with 99% quality of modeling and verif
Edward Teach Fx
Denis Kudryashov
专家
Edward Teach Fx Это советник для краткосрочной торговли с использованием серии ордеров с их усреднением  и последующим увеличением. Советник торгует в обе стороны, выбирая более подходящую сторону в процессе торговли. Используется скрытые профиты и виртуальный скользящий стоп в виде трала.Так же советник имеет возможность останавливать торговлю (не открывать новые ордера) перед важными новостями, как   при ручной установке, так и получая информацию от индикатора "News provider" . Имеется несколь
Hedging Lots Repeat
Luis Mariano Vazquez Marcos
专家
ADX Forex Trading Strategy (Hedging Lots Repeat) I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance d
StatsBar
Maksim Kalachev
实用工具
StatBar 1.6 Indicator showing balance, earnings for today, yesterday and the day before yesterday. The indicator also shows: - Server; - GMT; - Server time; - Shoulder; - Spread. Description of variables: extern int Magic = "-1"; // Magic for statistics -1 = all 0 = manual extern string Symboll = "-1"; // Symbol for statistics -1 = all 0 = current EURUSD = for EURUSD
FREE
Canadian Taiga
Charbel Abboud
专家
CANADIAN TAIGA是一个专业的投资组合EA，使用趋势跟踪交易系统，基于波动率突破和突破支撑/阻力位的原则。它适用于所有加拿大元货币对。CANADIAN TAIGA的核心原则是利用复杂的对冲模块，在所有加元货币对上捕捉交易机会。 下载CANADIAN TAIGA并按照建议在所有加元货币对上进行测试，如果它没有达到描述的预期效果，请不要购买它。不要太担心高的建模质量，因为它主要在最低的时间框架（M5）上工作。 非常重要的是，强烈建议您在图表上启动EA，同时禁用自动交易按钮，并在初始化后重新启用自动交易，或者您可以在市场时间以外的图表上激活它，最好是在周末，因为EA可能而且很可能在初始化时执行一次快速的单一交易（立即开仓和平仓），以进行快速执行质量测试。然而，该交易将以最小的手数0.01执行，因此用户将花费几分钱作为佣金。 请记住，任何交易系统的性能都受到经纪商条件的高度限制 - 甚至不要想在随机的经纪商上尝试 - 只在知名的真正的ECN经纪商上尝试，他们的点差小，佣金低。        推荐的时间框架。 M5.        支持所有加元对（USDCAD, CADJPY,
GridProfit
Hafis Mohamed Yacine
专家
Grid Profit  Grid Profit EA Working with all pairs. TimeFrame - 5-15-30-1H Minimum Deposit Recommended : $1000 USD lot 0.01  Grid Profit EA  V 1.00  would probably come about in the event the volatility to your commodity begins to diminish. In the case some sort of examine benefits are generally in the beginning to travel sideways, that ATR profit would probably figure out how to drop off of. This can trigger that trailing terminate to travel in excess since examine benefits began to be way
Koli Mt4
Taha Saber Ashour Kamel
专家
Multi currency ai trading bot for mt4 it is rich of parameters like equity control , tp and sl in different option like money and pips also drawdown control risk control trading timing and lot size in detailed options also closing control for trades supported with nice control panel with many options you can make your parameters as you wish that ea work with any pair any frame also any equity you can adjust that in equity balance 
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
专家
Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To create the strategy, we have used the history data with 99,9% quality for the last 15 years. The best signals had been selected and the false signals have been filtered out. The Expert Advisor performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses adaptive trailing stop. The EA uses a ver
Haiau Capital MT4
Thi Dang Nguyen
专家
Designed with advanced algorithms and utilizing deep learning technology, our Haiau Capital MT4 (EA) is crafted to assist you in the intricate world of forex trading. The system analyzes market behaviors and conducts transactions based on specific criteria, empowering you to engage with market trends more effectively. With the backing of nearly a decade of data, the EA employs deep learning to examine past market conditions, aiming to provide enhanced decision-making. Recommendations: Curren
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
专家
This Expert Advisor is based on advanced neural networks. Main EA features After training, the EA remembers the patterns of each currency pair . Therefore, re-training the currency pair is not required when changing a currency pair. Fixed Take Profit and Stop Loss levels are set in the inputs. Multi-currency trading . ‌Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Preparing for trade and training It is recommended to train the EA. For better understanding, we posted
FXMachine
Alexander Kozachuk
3.86 (7)
专家
2020 年以来真实账户统计数据 过去 13 年的回测 低回撤策略 多货币算法 与任何经纪商兼容 经过验证的回撤控制系统 自 2020 年起使用真实账户进行交易 ： 点击此处 美元兑加元、欧元兑英镑、英镑兑美元、欧元兑美元交易： 点击此处 欧元英镑交易： 点击此处 英镑兑美元交易： 点击此处 FXMachine EA 的完整回测可在此处下载: 点击这里 关于我们： FXMachine 和我们其他机器人的开发和支持是由在外汇领域拥有超过 14 年经验 的专业团队进行的。 在这 14年 中，我们一直在改进我们的发展，并寻找更好、更有效的交易方法。 如果您问我们 我们可以提供的最佳建议是什么 为了确定哪个 EA 好、哪个不好，我们会给出以下答案： 最重要的是查看机器人在真实货币账户上交易的结果 ，看看效果如何 它拥有多年的历史以及 EA 的表现如何。 如果 EA 没有真实账户的统计数据或者只有几个月的时间，那么这个 EA 就不会很好，相信我们，我们确信这一点。 而且这并不重要 它使回测变得多么漂亮或完美，有很多算法和技巧可以让回测生成变得漂亮，但在实际交易中根本行不通。 这同样适
EUR 4 of 8 MT4
Tomas Michalek
专家
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The 4th out of 8 strategies  portfolio set.  Each EA works well as a standalone, works even better as portfolio. Triple tested  - backtest,   robustness tests , portfolio correlation. Uses a well-known   CCI indicator   combined with an   ADX indicator. Why to buy Fully automatic EA with really easy set-up. Only risk amount to be set and you are good to go. Developed using genetic algorithms on 'in sampl
AR Canada
Aleksandr Lila
3.33 (3)
专家
AR Canada is a fully automated trading robot optimized for USDCAD H1. This free version trades only a fixed lot with minimum volumes. No hedging, no martingale, no grid, no arbitrage, etc. The EA applies the trading algorithm based on crossing the moving averages. Take Profit and Stop Loss values are fixed and have a ratio of 1:4. Positions are closed by the EA when Take Profit or Stop Loss level is reached. Parameters MagicNumber = 3 - unique EA magic number.
FREE
GridderEA Pro
Nikolaos Pantzos
3.83 (6)
专家
It's a multi-currency grid and martingale system that can trade all input pairs from one chart. The expert will close all orders for each pair using a profit level. The expert has the possibility to trade up to 100 pairs. Information Chose a broker with fast execution and low spreads for effective results. Please make some tests on a demo account to see how the expert works before using it on a real account. For 0.01 lot size and leverage 1:500, you need an initial balance of at least 10,000 f
FREE
Advisor for graphic arrows
Vladimir Khlystov
专家
The EA opens trades using the indicator's graphical arrows. If the indicator needle does not have a binding buffers, it is possible to test this indicator with the help of dagnogo adviser. Specify the arrow codes in the parameters and the EA will trade on them. You can find out the arrow codes by opening the arrow properties. following values are set by default: 225; //Up arrow code 226; //Down arrow code
Greedy Red
Mihails Babuskins
4.34 (29)
专家
Contact me after payment to send you the user manual PDF file Real monitoring signals:    Please see links on my profile Greedy Red is an Expert Advisor is designed based on Volume Profile FR . Volume Profile FR  calculates volume in price levels (typical volume indicator shows only candle volumes). With the volume of price levels, you can identify important areas that have the potential to reverse. You can also see the volume of support and resistance levels and decide on them. Greedy Red(GR)’
Arman Flying EA R1
Samir Arman
专家
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
The Asian session MT4
Marta Gonzalez
专家
The Asian Session - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. This system detects the ranges between the end of the American session and the beginning of the Asian session, operating in favor of the break, thinking that this break prior to the start of the session occurs because within the Asian session there will be an impulse in favor of the break. breaking off. To adapt to the different schedules of the different brokers, you have to set the closing time of the Am
Mathematician EA MQLSquare MT4
Maziar Safaeinajafabadi
专家
Mathematician EA MQLSquare is not just another trading tool; it's a high-end solution designed to empower traders with exceptional precision and unwavering confidence in the dynamic world of financial markets. Armed with advanced algorithms and mathematical models, this cutting-edge software provides traders, both seasoned professionals and newcomers, with a formidable edge to make informed decisions and optimize their trading strategies. Key Features: Tested and Proven:   Mathematician EA has
FREE
Diamond Hedge MT4
Mario Miguel Marques Vara
2 (1)
专家
实施一种稳健的策略通常被证明是一项具有挑战性的任务。我们理解您的时间宝贵，这就是为什么我们推出“ Diamond Hedge Pro ”的原因。这一革命性的解决方案提供了一种成功的策略，让您在享受成功的同时，无需花费数小时监控图表的负担。 重要！购买后请立即与我联系，我将为您提供我使用的参数！ 它是如何工作的？ 设置您的交易通道并选择所需的倍增器。当市场达到通道限制时，EA开始运行。无论运动方向如何，都会以预定义的止盈和止损水平开启交易。在市场保持在设定的通道内时，“ Diamond Hedge ”通过低买、高卖和累积利润运作。当市场趋势并离开通道时，EA会节制自己，在稳定恢复时重新开始操作，采用对冲机制以保持交易为正。 通过战略性过滤器优化性能 为了进一步提高EA的性能，我们已经加入了关键的战略过滤器。时间过滤器将EA的活动限制在一天中的特定时间，增加了利润潜力。这些过滤器共同精炼“ Diamond Hedge ”策略，确保它调整得以在市场中最大程度地把握机会。 为什么应该购买这个EA？ 验证过的策略：该EA融合了一种经过开发和测试以利用市场波动的成功策略。在各种条件下获得的实
FREE
Tulips
Kun Jiao
3.75 (8)
专家
郁金香 EA 策略说明 核心策略 趋势追踪：带止损保护，不使用马丁格尔、网格等风险策略。 多空独立：多空方向独立开关，通过 K 线形态分析价格行为，捕捉行情启动点入场。 参数设置 参数 默认值 / 说明 稳定度参数 5（默认） 交易品种 黄金（XAUUSD） 止损止盈（标准） 波动百分比 止损 0.3%，止盈 1.2% 手数 0.01（默认） 自动资金管理：每 10000 账户资金开仓 0.01 手 图表周期 推荐 M5 魔术码（Magic Number） 自定义数字（避免多 EA 冲突） 经纪商要求 推荐低点差 ECN 经纪商（点差＜0.1-0.2） 新手推荐使用美分账户1000美分 或10000美分 注意事项 自动资金管理需手动开启，按账户资金比例自动计算手数。 多 EA 同时运行时，请修改魔术码避免订单冲突。 低延迟、低点差环境可提升策略执行效率。 郁金香与金融投资的关联 郁金香效应：源于 17 世纪荷兰的 "郁金香狂热"，是人类历史上首次有记载的金融泡沫，警示投资者避免非理性追高。 花期短暂：郁金香花期仅 1-2 周，象征金融市场中机会的短暂性，需精准把握入场时机。 球根繁殖
FREE
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
专家
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
专家
Trend Catcher EA Pro —— 基于最受欢迎的趋势捕捉指标 Trend Catcher，在大量用户请求之后，我们终于推出了 Trend Catcher EA。 一款新一代智能交易系统，将算法驱动的自动交易与手动控制相结合，为交易者提供对市场的完全掌控。 它快速、可适应，并专为重视清晰度、性能和自主权的交易者而设计。 该 EA 以 EURUSD 为核心，在真实历史 tick（99.9%）数据上进行优化测试，执行稳定，无重绘、无重算、无延迟。 【用户手册、使用建议】和【测试过的参数预设】请点击链接获取。 核心策略： EA 内置两种策略，可自由选择交易风格： I. Smart Trend Mode（智能趋势模式）—— 单向趋势交易，顺势入场，结构清晰。 低风险，高准确度，无对冲。 II. Dynamic Dual Mode（动态双向模式 / 激进）—— 使用对冲式剥头皮逻辑同时进行双向交易，捕捉每一次波动。 高参与度，全自动执行。 你可以自由选择只做多、只做空或双向交易，使 EA 完全适应你的交易理念。 混合控制系统： Trend Catcher 提供了其他 EA 无法做到的
FREE
Intelligent trend
Yang Pei Qin
专家
1.根据图表周期，确定趋势大小。在一段行情内最高价附近，为上涨趋势。在一段行情内最低价附近，为下跌趋势。 2. 趋势确立后，下一步就是确定短期趋势的超买和超卖。 超卖、多头;  超买，做空。   3.  根据超买和超卖以及利润点进行平仓。  实盘信号: https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA 设置： 您需要把EA加载到要交易的货币对上（M15 时间范围） 现好的货币对: EURUSD,GBPUSD,GBPJPY,USDJPY,XAGUSD,GBPAUD 使用此EA，请是使用ECN账号。 可以使用我推荐的货币对，也可以使用其他货币对。 信号上100使用0.01手，建议使用更高的资金降低风险。 推荐杠杆 1:200 或更高 可以使用参数列表里内置的参数，也可以自定义参数。 参数设置: Applicable_Symbol - 表现最好的货币品种  cycle_time - 加载图表周期 Built_in_parameters - 选择内置的货币参数或选择自定义参数 Lot - 开单手数 AutoLo
Parabolic SAR extreme
Teng Qi Sheng Joshua
5 (1)
专家
Parabolic SAR extreme When the Parabolic SAR value indicates an uptrend or downtrend, the EA will open a buy or sell trade respectively, given that all other criteria are met This EA allows you to set up to 21 separate Parabolic SAR  criteria for the EA to work on  There are 3 input parameter sets (SAR1, SAR2, and SAR3) Each set allows you to determine the parameters (such as the step and max step) for each set And within each set, you get to indicate up to 7 timeframe for the EA to operate in
FREE
Killer EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
Killer EurUSD v2.0 The "Killer EurUSD" EA is an automated trading system developed specifically for trading the EUR/USD currency pair on the MetaTrader 4 platform. This Expert Advisor incorporates a strategy based on exponential moving averages (EMAs) with risk management. Technical Features: Technical Indicators: Uses two main EMAs (10 and 200 periods) for trend identification. Capital Management: Fixed lot system with martingale multiplier (2.0x). Risk Control: Configurable distance betwee
ForexWolrd
phuongcei
专家
** I am currently providing this great EA for free in a limit time. Please download while it is still free ** Tired of emotional trading decisions? Live monitor: TBD Introducing our mql4 Expert Advisor , engineered for stable profit with acceptable risk using a genuinely intelligent Dollar-Cost Averaging (DCA) method. This isn't just another EA; it's a long-time tested solution designed to navigate the forex markets with precision. Whether you trade with a standard USD account or a Cent ac
FREE
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
专家
Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
专家
EA Gold Stuff是专为黄金交易设计的专家顾问。 该工作基于使用Gold Stuff指标打开订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD减少算法是一种减少回撤的算法，其中具有利润的最后一个订单被关闭，系列的第一个订单处于亏损状态。 DD缩减算法的编号顺序-
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
专家
Game Change EA 是一款基于 Game Changer 指标的趋势跟踪交易系统。当出现红点时，它会自动卖出，并持续卖出直至出现黄色 X，这预示着趋势可能结束。买入交易的逻辑相同。当出现蓝点时，EA 开始买入，并在检测到黄色 X 后立即平仓。 这款 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势货币对上的表现尤为出色。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！ 設定 Open new series – true/false - 真/假 - 新一系列订单的开始 Trade Buy - 允许EA购买。 Trade Sell - 允许EA出售。 Support manual orders – true/false –  允许EA控制手动订单 Use hedge - 允许EA
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
专家
Trend Ai EA 旨在与 Trend Ai 指标配合使用，该指标会结合趋势识别、可操作的入场点和反转警报，自行进行市场分析，并自动接收指标的所有信号！该 EA 包含一系列完全可调的外部参数，允许交易者根据自己的选择定制 EA。 一旦出现绿点，EA 就会准备买入交易。一旦出现蓝色箭头确认上涨趋势，EA 就会在下一个 K 线下单买入。如果市场反转，EA 将采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。如果出现相反信号，并且图表上出现红点，EA 将准备卖出；一旦出现红色箭头，EA 就会在下一个 K 线下单卖出，并采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。 交易对和时间范围： 此 EA 适用于所有上市资产、期货、股票、外汇、商品、加密货币或指数。它适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd，在 m15 或更高时间框架（例如 H1）上可获得更高的准确性。 --------------------------------------------------------------------------
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
专家
Capybara EA 是一种基于 Hama 指标的先进自动化趋势跟踪系统。 如果市场转为看跌且指标变为红色，则 EA 将卖出；如果市场转为看涨且指标转为蓝色，则 EA 将买入。 EA 可以准确检测上升趋势和下降趋势的开始，并以鞅/网格方式控制未平仓交易，直到达到目标价。 推荐货币对：所有主要货币对，如欧元兑美元；澳元；英镑； nzdusd 以及 audcad 等次要对； nzdcad； eurnzd 和 eurcad 包括 m15 时间范围内的 xauusd 开始小时 – EA 的开始小时 开始分钟 – EA 的开始分钟 结束小时 – EA 的结束小时 结束分钟 – EA 的结束分钟 手数 – 开始交易的初始手数 使用可变手数 – 真/假 – 使用资金管理真/假 每 0.01 手的可用保证金 – 每 0.01 手的可用保证金 乘数 – 乘数因子，如 1.5 最大手数 – 允许的最大手数 获利 – 以点数获利 止损点数（0：不使用） – 以点数止损，如果为 0，则禁用它 百分比网格止损 – 允许削减所有头寸的总账户损失百分比 叠加 – 总利润中第一笔和最后一笔订单的平仓 X 笔交易后的
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
专家
Scalp Unscalp 是一个短期双向剥头皮系统，旨在通过高度精准的进场快速获取利润。 Scalp Unscalp 实时信号即将推出！当前价格将会上涨。限时价格 99 美元 无网格，无马丁策略。每笔交易独立进行 提供固定止损，搭配虚拟动态追踪止损系统 交互式交易面板和精确的手数设置 推荐设置 图表：EURUSD，GBPUSD，USDCHF，AUDUSD 时间框架：H1 输入参数 手数计算方式 - 选择自动手数或固定手数 固定手数 - 固定的交易手数 自动手数 - 每此金额账户货币对应 0.01 手 最大点差 - 设置允许开仓的最大点差 自动检测 GMT - 自动计算你所在经纪商的 GMT 偏移 禁用周末持仓 - 启用或禁用 自定义止损 - 输入止损数值 魔术数字 - 每个订单的魔术编号 备注 - 订单备注
Golden Mirage mt4
Michela Russo
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
专家
EA Aurum Trader 结合了突破和趋势跟踪策略，每天最多两笔交易。 购买后立即与我联系,以获得个人奖金!  您可以免费获得我们的强大支持和趋势扫描仪指标的副本，请pm。 我！  请注意，我不会在telegram上出售我的EA或特殊套件，它仅在Mql5上可用，我的套件文件仅在我的博客上可用。  小心骗子，不要从任何人那里购买任何套装！  设置 符号-输入黄金的确切符号名称,如市场观察ie. XAUUSD Starting_Lot-用于第一个位置的初始手数大小。 每x profit利润增加0.01-在达到指定的美元利润后，手数增加0.01。 TrailStart_Strg1-策略1（突破）的尾随开始的距离（以点为单位）。 TrailStop_Strg1-策略1的尾随步骤（以点为单位）。 TP_Strg1-策略1（突破）的获利水平。 SL_Strg1-策略1（突破）的止损水平。 TrailStart_Strg2-距离（以点为单位），策略2（趋势跟踪）的尾随开始。 TrailStop_Strg2-策略2的尾随步骤（以点为单位）。 TP_Str2-策略2的获利水平。 Ea_na
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
专家
DCA CYCLEMAX 介绍 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概述 DCA CYCLEMAX 是一个功能强大且专为在市场上显示出强烈单向趋势的资产而优化的半自动网格交易程序 (EA)。 它特别适用于黄金（GOLD）、纳斯达克100（NS100）和加密货币等具有高波动性且稳步呈现单向趋势的资产。 利用 DCA（定投）策略，该系统在管理损失风险的同时，逐步对资产进行管理。 该 EA 策略性地设计了进入区间，在趋势持续时通过网格方式打开多个头寸，并包括手动入场和手动止盈功能，当达到预定目标时自动平仓。 在横盘时，DCA CycleMax EA 可以与反向操作的 DCA CycleMax Hedge EA 搭配使用，以实现更有效的应用。 DCA CYCLEMAX 提升了网格交易系统，具有特定的入场次数、自定义头寸大小设置以及通过对短期头寸的对冲功能，从而增强
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
专家
- Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) -  Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger   without centra
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
专家
EA Black Dragon 适用于 Black Dragon 指标。智能交易系统根据指标的颜色打开交易，然后可以建立订单网络或使用止损。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 您可以在这里找到所有设置！建议 货币对 EURUSD GBPUSD  时间范围 M15  建议存款 1000 美元或美分  推荐设置 默认设置 输入参数  初始手数 - 初始手数； 手数乘数 - 后续订单的手数乘数； Autolot - 启用/禁用自动手数计算； Autolot size - 启用自动手数时顾问将使用手数的存款金额； 距离 - 订单之间的距离； 最大限度。 Lot - 顾问可以打开的最大手数； 止盈 - 止盈； 止损 - 止损点数； Trail Start - 激活追踪止损点的利润； Trail Distance - 追踪止损将出现在价格的多少距离处； 最大点差 - 开仓和平仓的最大点差； Star Hour - 顾问的开始时间； End Hour - 顾问的结束时间； End T
The Golden Way
Lin Lin Ma
专家
The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。 设置信息:      货币对:  XAUUSD       时间范围:  M5周期      入金：建议500USD以上      杠杆：1：100 至 1：1000      账户：任何高性能，低点差的账户 如何准确的回测？       请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。 如何使用？       购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置 根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易） 特点：      The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
专家
Ziwox fundamental trader Ziwox Fundamental Trader 是一款交易助手，可帮助金融市场交易者根据 EA 信息数据做出明智的决策。该 EA 使用在线资源来获取所有必要信息，例如货币的基本面偏差、实时零售交易者对货币对的情绪比率、银行和机构预测、COT 报告数据以及复杂 EA 面板中的其他数据。简而言之，它是一个集成的外汇数据源和信息，可帮助手动交易者做出更好的决策。 除此之外，这是一个完整的基本机器人交易，它使用这些数据根据货币基本偏差和技术数据自动交易对 EA 组件： 阅读 EA 组件，然后阅读以下内容 您交易所需的所有必要信息都在这里收集为一组集成到数据面板中的外汇数据流组件。 每个组件单独充当交易辅助指标或解释性市场报告，以帮助交易者做出决策。 这些组件提供了一个前景，但所有组件的协同作用形成了一个集成的决策辅助系统输出，帮助交易者通过买入、卖出或等待决策来改善交易结果。机构、对冲基金和银行持有大量的市场流动性，它们可以驱动市场并建立趋势。他们是市场流动性最常见的持有者，并且了解散户交易者的头寸和流动性地图。 使用所有这些组件并保持智能货
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
专家
HFT Prop Firm EA 也被称为 Green Man，因为其独特的标志，是专为克服允许高频交易 (HFT) 策略的专有交易公司 (prop firms) 的挑战或评估而设计的专家顾问 (EA)。 限时优惠：购买 HFT Prop Firm EA 免费赠送价值 $198 的工具 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117386 通过 HFT 挑战表现监控（起价 $200）： 1) 经纪商：IC Markets 账号 66603384 服务器：ICmarketsSC-Demo06 密码：Greenman 2) 经纪商：IC Markets 账号 21718043 服务器：ICmarketsSC-Demo02 密码：Greenman 结果 1： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 结果 2： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 超过 600 条五星好
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
专家
Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
专家
24小时限时抢购 - 仅售 $199.99 "HFT Pass Prop Firms" 是一款专为参与HFT挑战而设计的专家顾问（EA），交易美元指数对。 欲了解更多顶级专家顾问和指标，请访问： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 我是洛斯，请订阅以获取更多更新： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ 什么是HFT？ 高频交易（HFT）是一种利用强大的计算机程序在几分之一秒内执行大量订单的交易方法。HFT利用复杂的算法分析多个市场，并根据当前市场条件执行订单。拥有最快执行速度的交易者往往更有利润，HFT以高周转率和订单到交易比率为特征。 因此，此EA仅适用于挑战的1步或2步，并且不适用于真实或资金账户。 2/ 主要特点 - 一次购买，可用于无限账户 - 使用高风险-回报比和非常小的止损的策略 - 支持超过14家为挑战的1步或2步提供HFT支持的专业公司 - 在购买机器人后提供终身支持 - 提供安装的视频教程 - 针对初学者提供Team Viewe
SNeox AI
Anastasiya Morozova
专家
SNeox AI 是一款自动化多货币交易机器人，用于在外汇市场进行稳定的长期交易。 该投资顾问采用成熟的算法分析市场价格和波动性，专注于在可控风险下进行谨慎交易。 注意！ 新年促销：前 15 名顾客 - 99 美元 接下来 15 件 - 159 美元 最终价格：229 美元 赶紧抓住这个机会！ MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 交易工具： EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD USDCAD USDCHF 该机器人能够同时处理多个货币对，从而实现交易操作的多元化。 运作原理： 缺乏鞅 缺乏平均值 缺乏锁定 缺乏订单网格 所有交易均基于专有算法进行，该算法分析当前市场状况，而不使用激进的资金管理方法。 顾问功能： 准确的价格和市场波动性分析 针对高订单执行速度进行了优化 专注于最大限度地减少回撤 设置简便，无需持续监控 适用于“设置好就不用管”的形式 推荐用于： 长期自动化交易 可在真实账户和模拟账户上使用 负责执行市场交易的账户
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
专家
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.43 (7)
专家
PINBAR 描述： Pin Bar EA 採用多策略方法，將 Pin Bar 交易與趨勢追蹤和均值回歸技術相結合。 Pin Bar 是一種 K 線圖，用於指示價格的急劇反轉和回落。它由一條長尾定義，該長尾被稱為“影線”或“燈芯”。 Pin Bar 的尾部表示價格被回落的區域，這意味著價格將繼續朝著與尾部指向相反的方向波動。看跌 Pin Bar 訊號為較長的上尾，表示價格回落，並暗示價格近期將下跌；看漲 Pin Bar 訊號為較長的下尾，表示價格回落，並暗示價格近期將上漲。 此 EA 利用技術分析來辨識不同時間範圍內的 Pin Bar K 線圖形態。它具有可配置的參數來調整靈敏度，允許交易者根據市場情況微調檢測過程。 Pin Bar EA 可以幫助您有效率且精準地實現交易目標。 建議貨幣對：所有主要貨幣對，例如 eurusd、audusd、gbpusd、nzdusd，以及次要貨幣對，例如 audcad、nzdcad、eurnzd 和 eurcad，包括 m15 時間框架下的 xauusd。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨
作者的更多信息
Spline Searcher MT5
Evgeniy Ilin
指标
Spline Searcher MT5 — 多货币价格样条与兴趣点早期探测指标 用于自动探测和可视化复杂价格形态初始阶段的辅助工具。本指标仅适用于手动交易，适合那些尝试在早期识别更复杂市场形态或趋势（其中可能包含更简单的形态）的交易者。指标可识别多达六种初始形态：远端或近端K线顶点的抛物线、带可调衰减的谐波振荡、线性波等。所有形态均根据精度、尺寸、持续时间和稳定性等标准进行评估。支持灵活的外观自定义以及高级搜索逻辑。 帮助您获取更多功能的链接 如果您希望： 获取 MetaTrader 4 版本的指标 提出问题或获取支持 本指标适合哪些人？ 适合尝试早期发现有趣市场情境并愿意采用多种方法的交易者。 适合使用抛物线、谐波、艾略特波浪等进行分析，并希望在早期阶段自动可视化这些形态的分析师。 适合重视灵活性的用户：您可以开启/关闭形态类型，调整颜色、字体、声音和搜索精度，以匹配您的交易风格。 功能与优势 多形态分析 指标同时搜索 6 种形态：抛物线、谐波、线性波 — 每种均可独立配置。 个性化显示风格 每种形态均可配置主线颜色、辅助线颜色、标签、线宽及相对于价格的偏移。 文本标签与声音通知
Channel Searcher MT5
Evgeniy Ilin
指标
Channel Searcher MT5 — 多货币价格通道检测指标 这是一款辅助型工具，用于基于分形极值点和几何分析自动检测并可视化价格通道。本指标仅适用于手动交易，专为采用结构性市场分析方法的交易者设计。它通过多项标准识别通道：触碰次数、通道斜率、填充密度、突破深度以及分形点的相对位置。同时支持针对任意价格图表的灵活自定义。 以下链接可帮助您获取更多功能 如果您希望： 获取 MetaTrader 4 版本的指标 提问或获取技术支持 本指标适合哪些交易者？ 适合希望识别清晰价格结构并查看高质量通道（无多余噪音或随机线条）的交易者。 适合希望获得更多兴趣点、又不愿手动监视大量图表的交易者。系统提供通知功能，助您及时掌握机会。 适合重视灵活配置的用户：您可以调整灵敏度、颜色、声音、绘图模式，甚至限定在特定K线范围内进行搜索。 功能与优势 多维度分析 指标基于分形点搜索通道，并验证几何结构、触碰密度、斜率及抗突破能力——所有功能集成于一体。 灵活可视化 完全控制显示内容：可开启/关闭分形点、通道线、跟随模式、颜色及线宽。 声音与文本通知 当发现新通道、通道延续或发生突破时，指标可通过声音
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
专家
Neon Shadow — 一款独特的交易解决方案，助您学习并迈向交易新高度 我致力于打造一款无论新手还是专业人士均可使用的独特交易解决方案，不受您当前水平限制。核心理念是将机器学习与高级交易技巧相结合，以充分发挥二者协同效应的最大潜力。该系统既可用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于长达数年的长期投资——但若您希望学习，它将为您带来最大价值。 只要态度端正，您将看到全新的方法，甚至可能获得一些收益。请做好学习准备，并遵循本产品的理念。 如果您只是想下载机器人，在策略测试器中运行一次，然后挂到图表上等待奇迹发生，请关闭本产品页面，继续浏览列表中的其他免费产品——当然，我无权强制您这样做。 如果您不愿遵循我的建议，也可以采用经典方式：直接使用默认设置运行机器人，或购买下方链接提供的更高级付费版本。付费版本将由我亲自为您配置，完全根据您的具体需求定制。默认设置同样有效——它们以 STATIC 模式形式内置了一套完整策略。 帮助您深入了解产品的相关链接 如果您希望： 获取 DYNAMIC 模式的设置文件 加入我的 Telegram 社群（可提问、与其他用户交流或寻求帮助） 获取适用于
FREE
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
专家
Neon Trade — 先进的交易解决方案，助您实现财务自由，迈向交易的巅峰境界 我致力于打造一款独特的交易系统，能够满足任何交易者的需求，无论其目标与任务为何。核心理念是将机器学习与高级交易技术深度融合，以充分发挥二者协同效应的最大潜能。该系统既适用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于面向多年的超长期投资。 帮助您深入了解产品的相关链接 如果您希望： 购买前咨询，或购买后获取支持与帮助 免费试用 用于实盘交易的 .SET 配置文件（采用最保守策略） 加入我的 Telegram 社群（可提问或与其他已购用户交流） 采用保守策略的交易监控 仅适用于 MetaTrader 4 终端的同款版本！ 产品深度指南：详解各项输入参数 重要提示！！！购买机器人后，或有意购买前，请务必私信我，以获取专业咨询、操作建议及.SET配置文件 Neon Trade 的应用场景 从300美元起的小额资金快速放大，采用激进策略（适合认为高风险合理且必要、敢于承担风险的用户） 面向重视资金安全与长期稳定表现的资深投资者，适用于超长期交易 通过自营交易公司（Prop Firm）考核（如FTMO、Darwin
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
专家
Crypto Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可交易加密货币。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定币种，在确保资金安全的同时，于较短时间内实现可观收益。 帮助您获取更多产品信息并拓展功能的链接 如果您想： 此机器人适用于 MetaTrader 4 终端的版本 相同的机器人，但用于交易 28 个货币对 相同的机器人，但用于交易美国股票 我们的 Telegram 社群——交流、支持、更新 基于相同技术的更先进的免费版本 基于相同技术的超级先进付费版本 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，通过加密货币交易快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对加密货币感兴趣并相信这一资产类别，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易加密货币，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 加密货币。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行。优化结果由我定期手动筛选并直接嵌入机器人。 组
FREE
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
专家
Stocks Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可交易美股。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定美股，以确保资金安全的同时，在较短时间内实现可观收益。 帮助您深入了解产品并拓展功能的相关链接 如果您希望： 获取适用于 MetaTrader 4 终端的该机器人版本 获取同一机器人，但用于交易 28 个货币对的版本 获取同一机器人，但用于加密货币交易的版本 加入我们的 Telegram 社群——交流、支持与更新 获取基于相同技术的更先进免费版解决方案 获取基于相同技术的超级先进付费版解决方案 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，以美股为核心资产快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对美股板块感兴趣并相信这些资产，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易美股，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 美股。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行。优化结果由我定期手
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
专家
Crypto Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可交易加密货币。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定币种，在确保资金安全的同时，于较短时间内实现可观收益。 帮助您深入了解产品并拓展功能的相关链接 如果您希望： 获取适用于 MetaTrader 5 终端的该机器人版本 获取同一机器人，但用于交易 28 个货币对的版本 获取同一机器人，但用于交易美国股票的版本 加入我们的 Telegram 社群——交流、支持与更新 获取基于相同技术的更先进免费版解决方案 获取基于相同技术的超级先进付费版解决方案 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，通过加密货币交易快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对加密货币感兴趣并相信这一资产类别，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易加密货币，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 加密货币。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行。优
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
专家
Currency Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可同时交易28个主要货币对。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定货币对，以确保资金安全的同时，在较短时间内实现可观收益。 帮助您获取更多产品信息并拓展功能的链接 如果您想： 购买前咨询或购买后获取支持 此机器人适用于 MetaTrader 5 终端的版本 相同的机器人，但用于交易美国股票（免费） 相同的机器人，但用于加密货币交易（免费） 我们的 Telegram 社群——交流、支持、更新 基于相同技术的超级高级付费版本 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，以28个主要货币对为核心资产快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对主要货币对感兴趣并相信这些资产，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易28个主要货币对，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 28个主要货币对。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
专家
Stocks Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可交易美股。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定美股，以确保资金安全的同时，在较短时间内实现可观收益。 帮助您获取更多产品信息并拓展功能的链接 如果您想： 此机器人适用于 MetaTrader 5 终端的版本 相同的机器人，但用于交易 28 个货币对 相同的机器人，但用于加密货币交易 我们的 Telegram 社群——交流、支持、更新 基于相同技术的更高级免费版本 基于相同技术的超级高级付费版本 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，以美股为核心资产快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对美股板块感兴趣并相信这些资产，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易美股，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 美股。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行。优化结果由我定期手动筛选并直接嵌入机器人。 组合多元化 在美股板
FREE
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
专家
Neon Trade — 先进的交易解决方案，助您实现财务自由，迈向交易的巅峰境界 我致力于打造一款独特的交易系统，能够满足任何交易者的需求，无论其目标与任务为何。核心理念是将机器学习与高级交易技术深度融合，以充分发挥二者协同效应的最大潜能。该系统既适用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于面向多年的超长期投资。 帮助您深入了解产品的相关链接 如果您希望： 购买前咨询或购买后获取支持与帮助 免费试用 使用最保守策略进行实盘交易的.SET配置文件 加入我的Telegram社群（可提问或与其他已购用户交流） 采用保守策略的交易监控 仅适用于MetaTrader 5终端的同款版本！ 产品深度指南：详解各项输入参数 重要提示！！！购买机器人后，或有意购买前，请务必私信我，以获取专业咨询、操作建议及.SET配置文件 Neon Trade 的应用场景 从300美元起的小额资金快速放大，采用激进策略（适合认为高风险合理且必要、敢于承担风险的用户） 面向重视资金安全与长期稳定表现的资深投资者，适用于超长期交易 通过自营交易公司（Prop Firm）考核（如FTMO、Darwinex）。我将协助您
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
指标
Channel Searcher MT5 — 多货币价格通道检测指标 这是一款辅助型工具，用于基于分形极值点和几何分析自动检测并可视化价格通道。本指标仅适用于手动交易，专为采用结构性市场分析方法的交易者设计。它通过多项标准识别通道：触碰次数、通道斜率、填充密度、突破深度以及分形点的相对位置。同时支持针对任意价格图表的灵活自定义。 以下链接可帮助您获取更多功能 如果您希望： 获取 MetaTrader 5 版本的指标 提问或获取技术支持 本指标适合哪些交易者？ 适合希望识别清晰价格结构并查看高质量通道（无多余噪音或随机线条）的交易者。 适合希望获得更多兴趣点、又不愿手动监视大量图表的交易者。系统提供通知功能，助您及时掌握机会。 适合重视灵活配置的用户：您可以调整灵敏度、颜色、声音、绘图模式，甚至限定在特定K线范围内进行搜索。 功能与优势 多维度分析 指标基于分形点搜索通道，并验证几何结构、触碰密度、斜率及抗突破能力——所有功能集成于一体。 灵活可视化 完全控制显示内容：可开启/关闭分形点、通道线、跟随模式、颜色及线宽。 声音与文本通知 当发现新通道、通道延续或发生突破时，指标可通过声音
Spline Searcher MT4
Evgeniy Ilin
指标
Spline Searcher MT5 — 多货币价格样条与兴趣点早期探测指标 用于自动探测和可视化复杂价格形态初始阶段的辅助工具。本指标仅适用于手动交易，适合那些尝试在早期识别更复杂市场形态或趋势（其中可能包含更简单的形态）的交易者。指标可识别多达六种初始形态：远端或近端K线顶点的抛物线、带可调衰减的谐波振荡、线性波等。所有形态均根据精度、尺寸、持续时间和稳定性等标准进行评估。支持灵活的外观自定义以及高级搜索逻辑。 帮助您获取更多功能的链接 如果您希望： 获取 MetaTrader 5 版本的指标 提出问题或获取支持 本指标适合哪些人？ 适合尝试早期发现有趣市场情境并愿意采用多种方法的交易者。 适合使用抛物线、谐波、艾略特波浪等进行分析，并希望在早期阶段自动可视化这些形态的分析师。 适合重视灵活性的用户：您可以开启/关闭形态类型，调整颜色、字体、声音和搜索精度，以匹配您的交易风格。 功能与优势 多形态分析 指标同时搜索 6 种形态：抛物线、谐波、线性波 — 每种均可独立配置。 个性化显示风格 每种形态均可配置主线颜色、辅助线颜色、标签、线宽及相对于价格的偏移。 文本标签与声音通知
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
专家
Currency Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可同时交易28个主要货币对。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定货币对，以确保资金安全的同时，在较短时间内实现可观收益。 帮助您获取更多产品信息并拓展功能的链接 如果您想： 购买前咨询或购买后获取支持 此机器人适用于 MetaTrader 4 终端的版本 相同的机器人，但用于交易美国股票（免费） 相同的机器人，但用于加密货币交易（免费） 我们的 Telegram 社群——交流、支持、更新 基于相同技术的超级高级付费版本 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，以28个主要货币对为核心资产快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对主要货币对感兴趣并相信这些资产，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易28个主要货币对，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 28个主要货币对。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行
筛选:
lisi 7887
1575
lisi 7887 2025.11.28 08:18 
 

用户没有留下任何评级信息

Evgeniy Ilin
37566
来自开发人员的回复 Evgeniy Ilin 2025.11.28 08:32
Большое спасибо вам за добрые слова и за ваш отзыв!
回复评论