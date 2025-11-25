Neon Shadow EA MT4
- 专家
- Evgeniy Ilin
- 版本: 8.7
- 更新: 6 十二月 2025
Neon Shadow — 一款独特的交易解决方案，助您学习并迈向交易新高度
我致力于打造一款无论新手还是专业人士均可使用的独特交易解决方案，不受您当前水平限制。核心理念是将机器学习与高级交易技巧相结合，以充分发挥二者协同效应的最大潜力。该系统既可用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于长达数年的长期投资——但若您希望学习，它将为您带来最大价值。
只要态度端正，您将看到全新的方法，甚至可能获得一些收益。请做好学习准备，并遵循本产品的理念。如果您只是想下载机器人，在策略测试器中运行一次，然后挂到图表上等待奇迹发生，请关闭本产品页面，继续浏览列表中的其他免费产品——当然，我无权强制您这样做。 如果您不愿遵循我的建议，也可以采用经典方式：直接使用默认设置运行机器人，或购买下方链接提供的更高级付费版本。付费版本将由我亲自为您配置，完全根据您的具体需求定制。默认设置同样有效——它们以 STATIC 模式形式内置了一套完整策略。
帮助您深入了解产品的相关链接
如果您希望：
机器人正确使用快速指南
正确使用机器人意味着启用 "DYNAMIC" 交易模式。默认情况下启用的是 "STATIC" 模式，这是因为 mql5 平台的要求：默认设置必须包含一套开箱即用的内置策略，无需用户额外配置即可运行。鉴于上述说明，我们将跳过所有与内置策略相关的内容，仅聚焦于 "DYNAMIC" 模式的快速启动方法。
首先，您需要理解核心机制：机器人会从一个文件夹中读取 ".txt" 格式的设置文件，该文件夹需由您自行创建。创建完成后，将我 Telegram 频道中的 ".txt" 设置文件放入其中。您必须在以下指定目录中创建该文件夹：
- %APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files
上述路径是 Windows 系统中指向一个特殊目录的通用路径，该目录可被您本地计算机或 VPS 上安装的所有 MetaTrader 4/5 终端访问。您可通过 Windows 资源管理器（或您熟悉的其他方式）进入该目录。只需将此 路径 粘贴到 地址栏 并按 "Enter" 键，即可自动跳转至该目录。您已接近完成配置。进入该目录后，只需创建一个子文件夹，其名称必须与输入参数 "Subfolder In Files Folder" 中指定的名称完全一致。默认情况下，该值为：
- WorkDirectory1
您也可以创建其他名称的文件夹，并通过在机器人设置中更改文件夹名称来切换使用——此操作为可选项，完全取决于您的意愿。更详细的目录配置方法请参阅完整入门指南（顶部已提供链接）。创建文件夹后，您即可在策略测试器（Strategy Tester）中测试机器人，或在实盘/模拟账户上交易——前提是先将至少一个来自我 Telegram 频道的 ".txt" 设置文件放入该文件夹。掌握 ".txt" 设置文件的使用方法后，请深入研究机器人的各种运行模式。策略测试器将助您一臂之力。另外请注意：您下载的设置会很快过时。如需更新，请使用机器人图形界面上的 "actualize" 按钮。
重要提示！！！若想最大程度高效、正确地使用本产品，请务必阅读完整的入门指南。这将助您赢在起跑线并节省大量时间（上方第一个链接）
Neon Shadow 的应用场景
- 以激进策略放大 300 美元起的小额资金（适合认为高风险合理且必要、不惧承担风险的用户）
- 为重视资产安全、追求长期稳定收益的资深投资者提供多年期交易方案
- 辅助通过 prop firm 挑战（如 FTMO、Darwinex）
- 学习交易核心理念并积累实战经验
优势
|多功能性
|适用于各类交易目标，并内置多种辅助交易技巧以应对不同场景。
|多货币支持
|系统设计为对交易品种完全无感的独特工具。
|带设置文件的 Telegram 频道
|通过我的远程服务器持续更新设置，使您能灵活组合货币对并保持投资组合始终处于最新状态。设置文件会发布在公开 Telegram 频道中供您下载。这些文件扩展名为 ".txt"，而非您可能预期的 ".SET"。请参阅入门指南，了解如此设计的原因及使用方法。
|云计算
|仅极小部分计算在您的设备上执行，核心运算均在高性能服务器上完成。机器人仅使用来自公开 Telegram 频道的预计算优化结果（可随时下载）。这些优化以 ".txt" 文件形式提供，专用于 DYNAMIC 模式（推荐运行模式）。
|便捷性
|仅需挂载至任意一张图表即可。
|可靠性
|机器人可在终端重启或其他异常中断后自动恢复持仓并继续交易。因其基于K线逻辑运行，短时设备断连不会对交易造成致命影响。
|风险控制
|风险自动在各货币对间分配。系统持续维持目标盈利水平，并实时动态重算风险敞口。
|回撤最小化
|通过跨货币对与多时间框架对冲，系统有效降低回撤。
|抗延迟能力
|机器人在新K线生成时执行交易，确保在模拟与实盘账户上表现一致。
|可扩展性与可延展性
|得益于独特架构，系统可不断提升机器学习算力，并以卓越品质交易几乎所有金融工具。
|灵活性
|支持广泛自定义：货币对选择、运行模式、交易方向（long/short）等。
使用建议
- 建议资金：300 美元起（资金越多越好，但非强制要求）
- 账户类型：对冲账户（通过正确配置并激活特定交易模式也可使用净头寸账户，但我不推荐）
- 推荐券商：任何可靠券商，如 RoboForex 或 IC Markets（请选择点差与隔夜利息较低者）
- 启动准备：务必阅读入门指南，并在实盘前于策略测试器中充分测试您的投资组合，熟悉各运行模式，大胆尝试与实验。
原理简述
支柱一： 远程服务器计算
任何交易机器人的核心任务都是 预测未来价格走势。预测质量直接决定交易盈利能力。大多数基于机器学习的机器人仍采用过时模式：所有计算均在 VPS 上完成，交易与数据处理同时进行。这会引发两大问题：
- 限制机器学习能力
- 因 VPS 负载过高而降低交易质量
我的方案截然不同：
- 所有计算均卸载至专用高性能服务器
- MetaTrader 仅负责交易——这正是其设计初衷
机器人使用从公开 Telegram 频道下载的预计算优化结果（用于 DYNAMIC 模式）。此方案带来两大核心优势：
- 持续提升算力，从而获得日益丰富的优化组合，支持灵活搭配
- 摆脱为每个货币对单独优化的繁琐流程。系统全自动完成整体优化，您只需选择最适合的方案
支柱二： 多元化
多元化是提升交易稳定性的最强手段之一，可实现：
- 平滑权益曲线
- 降低回撤
- 安全提升交易频率
多数机器人仅交易一个或少数预设货币对。此类“多元化”效果微弱，几乎无效。我的机器人轻松解决此问题：
- 同时交易所有货币对，最大化多元化效果
- 自动分配交易量，确保各货币对贡献均衡
这彻底避免了风险集中于单一品种的情况。 分配系统全自动运行。
支柱三： 组合交易与高级模式
当交易量分散于众多货币对与时间框架时，即可实现组合层面的效果——相当于对策略进行“精细调校”。这意味着：
- 可根据货币构成强化对冲
- 可增强或对冲特定货币的影响
- 可启用额外交易模式
这些模式包括：
- Martingale
- 均价策略（Averaging）
- 长期持仓
- 正隔夜利息交易
- 高级过滤器
当同时交易大量货币对时，上述策略因风险分散至整个组合而显著提升安全性。所有高级模式均在入门指南中详述（顶部已提供链接）。
用户没有留下任何评级信息