Neon Shadow EA MT4

机器人正确使用快速指南

正确使用机器人意味着启用 "DYNAMIC" 交易模式。默认情况下启用的是 "STATIC" 模式，这是因为 mql5 平台的要求：默认设置必须包含一套开箱即用的内置策略，无需用户额外配置即可运行。鉴于上述说明，我们将跳过所有与内置策略相关的内容，仅聚焦于 "DYNAMIC" 模式的快速启动方法。

首先，您需要理解核心机制：机器人会从一个文件夹中读取 ".txt" 格式的设置文件，该文件夹需由您自行创建。创建完成后，将我 Telegram 频道中的 ".txt" 设置文件放入其中。您必须在以下指定目录中创建该文件夹：

%APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files



上述路径是 Windows 系统中指向一个特殊目录的通用路径，该目录可被您本地计算机或 VPS 上安装的所有 MetaTrader 4/5 终端访问。您可通过 Windows 资源管理器（或您熟悉的其他方式）进入该目录。只需将此 路径 粘贴到 地址栏 并按 "Enter" 键，即可自动跳转至该目录。您已接近完成配置。进入该目录后，只需创建一个子文件夹，其名称必须与输入参数 "Subfolder In Files Folder" 中指定的名称完全一致。默认情况下，该值为：

WorkDirectory1

您也可以创建其他名称的文件夹，并通过在机器人设置中更改文件夹名称来切换使用——此操作为可选项，完全取决于您的意愿。更详细的目录配置方法请参阅完整入门指南（顶部已提供链接）。创建文件夹后，您即可在策略测试器（Strategy Tester）中测试机器人，或在实盘/模拟账户上交易——前提是先将至少一个来自我 Telegram 频道的 ".txt" 设置文件放入该文件夹。掌握 ".txt" 设置文件的使用方法后，请深入研究机器人的各种运行模式。策略测试器将助您一臂之力。另外请注意：您下载的设置会很快过时。如需更新，请使用机器人图形界面上的 "actualize" 按钮。