Neon Shadow EA MT4
- Experts
- Evgeniy Ilin
- Version: 8.6
Neon Shadow — une solution de trading unique qui vous aide à apprendre et à passer au niveau supérieur
J’ai cherché à créer une solution de trading unique, accessible à tout débutant ou professionnel, quel que soit votre niveau actuel. L’idée principale était de combiner le machine learning avec des techniques de trading avancées afin d’en tirer le maximum de leur synergie. Le système convient aussi bien pour faire fructifier un petit capital en 1 à 2 mois que pour un investissement à très long terme sur plusieurs années — mais vous en tirerez le plus grand bénéfice si vous souhaitez apprendre.
Avec la bonne attitude, vous découvrirez de nouvelles approches et pourrez même réaliser quelques gains. Soyez prêt à apprendre et à suivre la philosophie du produit. Si vous êtes venu simplement télécharger le robot, l’exécuter une fois dans le Strategy Tester, puis l’attacher à un graphique en attendant un miracle, je vous invite à fermer cette page et à poursuivre votre navigation dans la liste des produits gratuits — bien que, bien sûr, je n’aie pas le droit d’insister. Si vous préférez ne pas suivre mes conseils, vous pouvez adopter l’approche classique : lancer le robot avec les paramètres par défaut, ou acheter la version payante plus avancée de cette solution, dont le lien se trouve ci-dessous. Pour la version payante, je configure personnellement le robot selon vos objectifs. Les paramètres par défaut fonctionnent également — ils correspondent au mode STATIC, une stratégie intégrée.
Liens pour en savoir plus sur le produit
Si vous souhaitez :
- Obtenir les paramètres pour le mode DYNAMIC
- Rejoindre ma communauté Telegram (poser des questions, échanger avec d’autres utilisateurs ou demander de l’aide)
- La version équivalente exclusivement pour le terminal MetaTrader 5 !
- La version plus avancée (payante) de cette solution
- Accéder au guide d’introduction expliquant le concept et les paramètres d’entrée
Guide rapide pour utiliser correctement le robot
Une utilisation correcte du robot implique d’utiliser le mode de trading "DYNAMIC". Par défaut, le mode "STATIC" est activé en raison d’une exigence spécifique de la plateforme mql5 : les paramètres par défaut doivent inclure une stratégie intégrée fonctionnant immédiatement sans configuration préalable. Compte tenu de ce qui précède, nous passons outre tout ce qui concerne la stratégie intégrée et nous concentrons sur la méthode rapide pour lancer le mode "DYNAMIC".
Pour commencer, vous devez comprendre le principe de base. Le robot lit les fichiers de configuration ".txt" depuis un dossier que vous devez créer vous-même. Après avoir créé le dossier, placez-y les fichiers ".txt" provenant de ma chaîne Telegram. Vous devez créer ce dossier dans le répertoire suivant :
- %APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files
La ligne ci-dessus est le chemin universel sous Windows vers un répertoire spécial accessible par tous les terminaux MetaTrader 4/5 installés sur votre ordinateur personnel ou votre VPS. Vous pouvez y accéder en ouvrant l’Explorateur Windows ou par toute autre méthode à votre disposition. Ce chemin doit être saisi dans la barre d’adresse, puis validez avec "Entrée" — vous serez automatiquement redirigé vers ce répertoire. Vous avez presque terminé la configuration. Une fois dans ce répertoire, il vous suffit de créer un sous-dossier portant le nom indiqué dans la variable d’entrée "Subfolder In Files Folder". Par défaut, cette valeur est la suivante :
- WorkDirectory1
Vous pouvez créer d’autres dossiers avec des noms différents et configurer le robot pour qu’il utilise l’un d’eux en modifiant simplement le nom dans les paramètres — ceci est facultatif et dépend de votre préférence. Des méthodes plus avancées pour créer des dossiers de travail sont décrites dans le guide d’introduction complet (lien en haut de page). Après avoir créé le dossier, vous pouvez tester le robot dans le Strategy Tester ou trader sur un compte réel ou démo, à condition d’avoir placé au moins un fichier ".txt" provenant de ma chaîne Telegram dans ce dossier. Une fois que vous maîtriserez l’utilisation des fichiers ".txt", explorez les modes de fonctionnement du robot. Le Strategy Tester vous y aidera. Et n’oubliez pas que les paramètres téléchargés deviennent rapidement obsolètes. Pour les actualiser, utilisez le bouton "actualize" situé directement sur l’interface graphique du robot.
IMPORTANT !!! Si vous souhaitez utiliser ce produit de la manière la plus efficace et correcte possible, lisez impérativement le guide d’introduction complet. Cela vous donnera un avantage dès le départ et vous fera gagner du temps (premier lien ci-dessus)
Scénarios d’utilisation de Neon Shadow
- Accroître un petit capital à partir de 300 $ à l’aide de techniques agressives (pour ceux qui considèrent le risque élevé comme justifié, nécessaire et n’ont pas peur de prendre des risques)
- Trading à très long terme pour des investisseurs sérieux et expérimentés qui valorisent la sécurité de leurs actifs et la stabilité sur une longue période.
- Outil d’assistance pour les défis des prop firms (FTMO, Darwinex).
- Apprentissage des concepts fondamentaux du trading et acquisition d’expérience pratique.
Avantages
|Polyvalence
|Adapté à toutes les situations et doté de nombreuses techniques de trading auxiliaires pour résoudre chaque problème spécifique.
|Prise en charge multi-devises
|Le système a été conçu comme un outil unique, indifférent à l’instrument sur lequel il trade.
|Chaîne Telegram avec paramètres
|La mise à jour constante des paramètres via mes serveurs distants vous permet d’appliquer n’importe quelle combinaison de paires de devises et de maintenir votre portefeuille à jour. Les paramètres sont publiés dans une chaîne Telegram publique où vous pouvez les télécharger. Ces fichiers portent l’extension ".txt", et non ".SET" comme vous l’auriez imaginé. Consultez le guide d’introduction pour comprendre pourquoi cette approche a été choisie et comment les utiliser.
|Calculs dans le cloud
|Seul un faible pourcentage des calculs s’effectue sur votre appareil, tandis que le travail principal est réalisé sur des serveurs puissants. Le robot utilise simplement des optimisations prêtes à l’emploi que vous pouvez télécharger à tout moment depuis la chaîne Telegram publique. Ces optimisations sont sous forme de fichiers ".txt" utilisés en mode DYNAMIC (mode recommandé).
|Commodité
|Installation sur un seul graphique — n’importe lequel.
|Fiabilité
|Le robot récupère ses positions et reprend le trading après un redémarrage du terminal ou tout autre incident. Comme il fonctionne par barres, les déconnexions temporaires de votre matériel n’auront pas d’effet critique sur le trading.
|Contrôle des risques
|Les risques sont répartis automatiquement entre les paires de devises. Le système vise à maintenir un taux de rentabilité cible et recalcule les risques en temps réel.
|Minimisation des drawdowns
|Grâce au hedging, le système réduit les drawdowns en tradant sur différentes paires de devises et sur plusieurs timeframes.
|Résistance aux latences
|Le robot exécute les ordres à l’apparition d’une nouvelle barre, ce qui garantit une efficacité identique sur compte démo et compte réel.
|Évolutivité et extensibilité
|Grâce à son architecture unique, il est possible d’augmenter la puissance du machine learning et de trader pratiquement tous les instruments financiers avec une qualité inégalée.
|Flexibilité
|Nombreuses options de personnalisation : choix des paires de devises, modes de fonctionnement, directions (long/short).
Recommandations
- Capital optimal : à partir de 300 $ (plus c’est élevé, mieux c’est, mais ce n’est pas obligatoire)
- Type de compte : hedging (le netting est possible avec une configuration appropriée et l’activation de certains modes de trading, bien que je ne le recommande pas)
- Brokers : tout broker fiable, par exemple RoboForex ou IC Markets (choisissez ceux avec les swaps et spreads les plus bas)
- Préparation au lancement : étudiez toujours le guide d’introduction et testez soigneusement tous vos portefeuilles dans le Strategy Tester avant de passer en réel. Explorez les modes de fonctionnement, expérimentez, testez.
Fonctionnement expliqué simplement
Pilier 1 : Calculs sur des serveurs distants
La tâche principale de tout robot de trading est de prédire les mouvements futurs des prix. La qualité de ces prédictions détermine directement la rentabilité des trades. La majorité des robots utilisant le machine learning fonctionnent selon un principe obsolète : tous les calculs s’effectuent directement sur le VPS, où trading et traitement des données se font simultanément. Cela crée deux problèmes :
- Limite les capacités du machine learning.
- Réduit la qualité du trading en raison de la charge sur le VPS.
Mon approche est différente :
- Tous les calculs sont déportés sur des serveurs puissants dédiés.
- MetaTrader gère uniquement le trading — pas les calculs — c’est pour cela qu’il a été conçu.
Le robot utilise des optimisations précalculées que vous téléchargez depuis la chaîne Telegram publique pour le mode DYNAMIC. Cette approche offre deux avantages clés :
- Une puissance de calcul en augmentation continue, permettant une diversité croissante d’optimisations combinables de multiples façons.
- Élimination de la routine consistant à optimiser chaque devise individuellement. Le système optimise tout automatiquement — il ne vous reste qu’à choisir ce qui vous convient.
Pilier 2 : Diversification
La diversification est l’une des méthodes les plus efficaces pour renforcer la stabilité du trading. Elle permet :
- D’aplanir la courbe de rendement.
- De réduire les drawdowns.
- D’augmenter en toute sécurité la fréquence des trades.
La plupart des robots tradent avec une ou quelques paires de devises prédéfinies. Cette « diversification » est minimale et presque sans effet. Mon robot corrige cela facilement :
- Il trade simultanément toutes les paires de devises, maximisant ainsi l’effet de diversification.
- Il répartit automatiquement le volume des trades afin que chaque paire contribue de manière équilibrée.
Cela évite que tout le risque soit concentré sur un seul instrument. Le système de répartition fonctionne entièrement de manière automatique.
Pilier 3 : Trading par portefeuille et modes supplémentaires
Lorsque nous répartissons les volumes de trading entre de nombreuses paires de devises et périodes de graphiques, nous pouvons appliquer des effets de portefeuille — une sorte de « réglage fin » de la stratégie. Cela signifie précisément :
- Renforcer le hedging en tenant compte de la composition des devises dans les instruments tradés.
- Amplifier ou, au contraire, compenser l’influence de certaines devises.
- Activer des modes de trading supplémentaires.
Ces modes incluent :
- Martingale.
- Averaging (moyennage).
- Conservation à long terme des positions.
- Trading sur swaps positifs.
- Filtres avancés.
Lorsqu’on trade un grand nombre de paires de devises simultanément, ces approches deviennent beaucoup plus sûres, car les risques sont répartis sur l’ensemble du portefeuille. Tous les modes supplémentaires sont décrits dans le guide d’introduction. Le lien se trouve en haut de page.