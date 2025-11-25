Neon Shadow EA MT4

Guia rápido para utilizar corretamente o robot

A utilização correta do robot implica usar o modo de trading "DYNAMIC". Por defeito, está ativado o modo "STATIC", devido a um requisito específico da plataforma mql5: com as configurações padrão deve estar integrada uma estratégia pronta a funcionar imediatamente, sem ajustes prévios. Tendo isso em conta, ignoramos tudo o que diz respeito à estratégia integrada e focamo-nos na forma rápida de iniciar o modo "DYNAMIC".

Para começar, deve compreender o básico. O robot lê configurações ".txt" de uma pasta que você mesmo deve criar. Após criar a pasta, coloque nela os ficheiros ".txt" de configuração do meu canal do Telegram. Esta pasta deve ser criada no seguinte diretório:

%APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files



A linha acima é o caminho universal no ambiente Windows para um diretório especial ao qual têm acesso todos os terminais MetaTrader 4/5 instalados no seu computador doméstico ou VPS. Pode aceder a este diretório abrindo o Explorador do Windows ou por qualquer outro método disponível. Este caminho deve ser introduzido na barra de endereços e pressionar "Enter" — assim entrará automaticamente nesse diretório. Está quase a concluir a configuração. Ao entrar nesse diretório, basta criar uma pasta com o nome especificado na variável de entrada "Subfolder In Files Folder". Por defeito, este valor será:

WorkDirectory1

Pode criar outras pastas com nomes diferentes e configurar o robot para trabalhar com qualquer uma delas, bastando alterar o nome nas configurações do robot — isto é opcional e conforme o seu desejo. Existem métodos mais avançados para criar diretórios de trabalho, descritos no guia introdutório completo, cujo link se encontra no início. Após criar a pasta, pode testar o robot no Strategy Tester ou operar numa conta real ou demo, desde que tenha colocado pelo menos um ficheiro ".txt" de configuração do meu canal do Telegram nessa pasta. Depois de aprender a utilizar as configurações ".txt", explore os modos de funcionamento do robot. O Strategy Tester ajudá-lo-á nisso. E sim, não se esqueça de que as configurações que descarregou perdem rapidamente a atualidade. Para atualizá-las, utilize o botão "actualize", localizado diretamente na interface gráfica do robot.