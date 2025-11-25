Neon Shadow EA MT4

Neon Shadow — una solución de trading única que te ayuda a aprender y avanzar al siguiente nivel

Busqué crear una solución de trading única, accesible tanto para principiantes como para profesionales, independientemente de tu nivel actual. La idea principal fue combinar machine learning con técnicas avanzadas de trading de forma que se maximice el beneficio de su uso conjunto. El sistema es útil tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 meses como para inversiones a largo plazo durante años, pero obtendrás el mayor valor si tu objetivo es aprender.

Con la actitud adecuada, descubrirás nuevos enfoques e incluso podrás obtener algunas ganancias. Prepárate para aprender y seguir el concepto. Si has venido solo a descargar el robot, ejecutarlo una vez en el Strategy Tester y luego colocarlo en un gráfico esperando un milagro, por favor cierra esta página y continúa navegando por la lista de productos gratuitos, aunque, por supuesto, no tengo derecho a insistir en ello. Si no deseas seguir mis recomendaciones, puedes optar por el enfoque clásico: ejecutar el robot con la configuración predeterminada o comprar la versión más avanzada (de pago) de esta solución, cuyo enlace encontrarás más abajo. La versión de pago la configuro personalmente para ti, adaptada a tus objetivos específicos. Los ajustes predeterminados también funcionan: corresponden al modo STATIC, una estrategia integrada.

Enlaces que te ayudarán a obtener más información sobre el producto

Si deseas:

Guía rápida para usar correctamente el robot

El uso correcto del robot implica utilizar el modo de trading "DYNAMIC". Por defecto, está activado el modo "STATIC", debido a un requisito específico de la plataforma mql5: con la configuración predeterminada debe estar integrada una estrategia lista para operar inmediatamente sin ajustes previos. Teniendo esto en cuenta, omitiremos todo lo relacionado con la estrategia integrada y nos centraremos en la forma rápida de iniciar el modo "DYNAMIC".

Para comenzar, debes entender lo básico. El robot lee configuraciones ".txt" desde una carpeta que tú mismo debes crear. Después de crear la carpeta, debes colocar en ella los archivos ".txt" de configuración de mi canal de Telegram. Esta carpeta debe crearse en el siguiente directorio:

  • %APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files

La línea anterior es la ruta universal en entornos Windows a un directorio especial al que tienen acceso todos los terminales MetaTrader 4/5 instalados en tu ordenador doméstico o en tu VPS. Puedes acceder a este directorio abriendo el Explorador de Windows o mediante cualquier otro método disponible. Debes copiar esta ruta en la barra de direcciones y pulsar "Enter"; así entrarás automáticamente en dicho directorio. Ya casi has terminado la configuración. Una vez dentro, solo necesitas crear una carpeta con el nombre especificado en la variable de entrada "Subfolder In Files Folder". Por defecto, este valor será:

  • WorkDirectory1

Puedes crear otras carpetas con nombres diferentes y configurar el robot para que trabaje con cualquiera de ellas, simplemente cambiando el nombre en la configuración del robot. Esto es opcional y depende de ti. Existen métodos más avanzados para crear directorios de trabajo, descritos en la guía introductoria completa, cuyo enlace aparece al principio. Tras crear la carpeta, puedes probar el robot en el Strategy Tester o operar en una cuenta real o demo, siempre que hayas colocado al menos un archivo ".txt" de configuración de mi canal de Telegram en dicha carpeta. Una vez que aprendas a usar los archivos ".txt", explora los modos de funcionamiento del robot. El Strategy Tester te ayudará en este proceso. Y sí, recuerda que las configuraciones que descargas pierden vigencia rápidamente. Para actualizarlas, usa el botón "actualize", ubicado directamente en la interfaz gráfica del robot.

¡¡¡IMPORTANTE!!! Si deseas usar el producto de la forma más eficaz y correcta posible, asegúrate de leer la guía introductoria completa. Esto te dará ventaja al empezar y te ahorrará tiempo (primer enlace arriba)

Modos de uso de Neon Shadow

  • Impulsar un depósito pequeño desde 300 dólares usando técnicas agresivas (para quienes consideran que el riesgo elevado es justificado, necesario y no temen asumirlo)
  • Trading a largo plazo para inversores serios y experimentados que valoran la seguridad de sus activos y la estabilidad en horizontes muy prolongados.
  • Herramienta auxiliar para superar los retos de prop firms (FTMO, Darwinex).
  • Aprender los conceptos fundamentales del trading y adquirir experiencia práctica.

Ventajas

Versatilidad              Adecuado para cualquier objetivo y contiene múltiples técnicas comerciales auxiliares para resolver cada tarea específica.
Operaciones multimoneda
 El sistema fue diseñado como una herramienta única, indiferente al instrumento sobre el que opera.
Canal de Telegram con configuraciones La actualización constante de configuraciones mediante mis servidores remotos te permite aplicar cualquier combinación de pares de divisas y mantener tu cartera actualizada. Las configuraciones se publican en un canal público de Telegram donde puedes descargarlas. Estas tienen extensión ".txt", no ".SET" como podrías haber pensado. Consulta la guía introductoria para entender por qué se hizo así y cómo usarlas.
Cómputo en la nube
 Solo un pequeño porcentaje de los cálculos se realiza en tu dispositivo, mientras que el grueso del trabajo ocurre en servidores potentes. El robot simplemente utiliza optimizaciones precalculadas que puedes descargar en cualquier momento del canal público de Telegram. Estas optimizaciones tienen forma de archivos ".txt" utilizados en el modo DYNAMIC (modo recomendado de operación).
Conveniencia
 Instalación en un único gráfico — cualquiera.
Fiabilidad El robot recupera sus posiciones y continúa operando tras reinicios del terminal u otras situaciones anómalas. Como opera basado en barras, desconexiones breves del equipo no afectan críticamente al trading.
Control de riesgos Los riesgos se distribuyen automáticamente entre los pares de divisas. El sistema busca mantener el porcentaje de rentabilidad deseado y recalcula los riesgos sobre la marcha.
Minimización del drawdown
 Gracias al hedging, el sistema reduce los drawdowns mediante operaciones en múltiples pares de divisas y timeframes.
Resistencia a la latencia
 El robot ejecuta operaciones al aparecer una nueva barra, lo que garantiza la misma eficacia tanto en cuentas demo como en reales.
Escalabilidad y extensibilidad
 Gracias a su arquitectura única, se puede incrementar la potencia del machine learning y operar prácticamente cualquier instrumento financiero con calidad insuperable.
Flexibilidad Amplísimas posibilidades de configuración: selección de pares de divisas, modos de operación, direcciones (long/short).

Recomendaciones

  • Depósito óptimo: desde 300 $ (cuanto mayor sea, mejor, pero no es un requisito obligatorio)
  • Tipo de cuenta: hedging, aunque también es posible usar netting con la configuración adecuada y activando ciertos modos de trading (aunque no lo recomendaría)
  • Brokers recomendados: cualquier broker fiable, por ejemplo RoboForex o IC Markets (elige aquellos con swaps y spreads más bajos)
  • Preparación previa: estudia siempre la guía introductoria y prueba cuidadosamente todas tus carteras en el Strategy Tester antes de lanzar en real. Explora los modos de funcionamiento, experimenta y prueba.

Cómo funciona — en términos sencillos

Pilar 1: Cálculos en servidores remotos

La tarea principal de cualquier robot de trading es predecir el movimiento futuro del precio. La calidad de estas predicciones determina directamente la rentabilidad de las operaciones. La mayoría de los robots que usan machine learning funcionan con un principio obsoleto: todos los cálculos ocurren directamente en el VPS, donde simultáneamente se opera y se procesan datos. Esto genera dos problemas:

  • Limita las capacidades del machine learning.
  • Reduce la calidad del trading debido a la carga en el VPS.

Mi enfoque es distinto:

  • Todos los cálculos se realizan en servidores potentes independientes.
  • MetaTrader se encarga solo del trading, no de los cálculos — para eso fue creado.

El robot utiliza optimizaciones ya preparadas que descargas del canal público de Telegram para el modo DYNAMIC. Este enfoque ofrece dos ventajas clave:

  • Aumento continuo de la potencia de cómputo, lo que permite disponer de más optimizaciones variadas que pueden combinarse de múltiples formas.
  • Eliminamos la rutina de optimizar cada moneda por separado. El sistema optimiza todo de forma automática; a ti solo te queda elegir lo que prefieras.

Pilar 2: Diversificación

La diversificación es uno de los métodos más potentes para mejorar la estabilidad del trading. Permite:

  • Equilibrar la curva de beneficios.
  • Reducir los drawdowns.
  • Aumentar con seguridad la frecuencia de operaciones.

La mayoría de los robots operan con uno o pocos pares de divisas predefinidos. Esta "diversificación" es mínima y apenas produce efecto. Mi robot corrige esto fácilmente:

  • Opera con todos los pares de divisas simultáneamente, maximizando el efecto de diversificación.
  • Distribuye automáticamente el volumen de operaciones para que cada par aporte de forma equilibrada.

Esto evita que todo el riesgo se concentre en un solo instrumento. El sistema de distribución funciona completamente de forma automática.

Pilar 3: Trading por cartera y modos adicionales

Cuando distribuimos el volumen entre muchos pares de divisas y timeframes, surge la posibilidad de aplicar efectos a nivel de cartera —algo así como un "ajuste fino" de la estrategia. Esto significa exactamente lo siguiente:

  • Se puede reforzar el hedging, teniendo en cuenta la composición de divisas en los instrumentos operados.
  • Se puede potenciar la influencia de ciertas divisas o, por el contrario, compensarla.
  • Se pueden activar modos de trading adicionales.

Entre estos modos se incluyen:

  • Martingale.
  • Promediado (Averaging).
  • Mantenimiento prolongado de posiciones.
  • Trading con swaps positivos.
  • Filtros avanzados.

Al operar con un gran número de pares de divisas simultáneamente, estos enfoques se vuelven mucho más seguros, ya que los riesgos se distribuyen por toda la cartera. Todos los modos adicionales están descritos en la guía introductoria. El enlace se encuentra al principio.


lisi 7887
1575
lisi 7887 2025.11.28 08:18 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Evgeniy Ilin
37595
Respuesta del desarrollador Evgeniy Ilin 2025.11.28 08:32
Большое спасибо вам за добрые слова и за ваш отзыв!
Respuesta al comentario