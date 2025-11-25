Neon Shadow EA MT4
- Uzman Danışmanlar
- Evgeniy Ilin
- Sürüm: 8.6
Neon Shadow — sizi öğrenmeye teşvik eden ve algoritmik işlemde yeni bir seviyeye taşıyan eşsiz bir çözüm
Her seviyeden kullanıcıya — ister yeni başlamış biri olun, ister deneyimli bir profesyonel — hitap eden, erişilebilir ve eşsiz bir işlem çözümü yaratmayı hedefledim. Temel fikir, makine öğrenimi (machine learning) ile ileri düzey işlem tekniklerini öyle bir şekilde birleştirmekti ki, sinerjilerinden maksimum fayda sağlanabilsin. Sistem, 1–2 ay içinde küçük hesapları büyütmek için de, yıllar boyu süren uzun vadeli yatırımlar için de uygundur — ancak en büyük faydayı, öğrenmek isteyenler sağlar.
Doğru bakış açısıyla yaklaşılırsa, yeni yaklaşımlar keşfedebilir ve hatta bir miktar kazanç elde edebilirsiniz. Öğrenmeye hazır olun ve kavramı benimseyin. Eğer robotu indirip Strategy Tester'da bir kez çalıştıracak, ardından bir grafiğe asılıp mucize bekleyecekseniz, lütfen bu ürün sayfasını kapatın ve ücretsiz ürünler listesinde gezinmeye devam edin — tabii ki bunu size zorlayamam. Benim tavsiyelerimi takip etmek istemiyorsanız, klasik yolu seçebilirsiniz: robotu varsayılan ayarlarla çalıştırın veya aşağıda bağlantısını bulacağınız daha gelişmiş ücretli versiyonu satın alın. Ücretli versiyonu, hedeflerinize özel olarak ben kişisel olarak yapılandırırım. Varsayılan ayarlar da işler — bunlar, gömülü bir strateji olan STATIC moduna karşılık gelir.
Üründen daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak bağlantılar
Eğer şunu istiyorsanız:
- DYNAMIC modu için ayarlar
- Telegram topluluğuma katılın (sorular sorabilir, diğer kullanıcılarla konuşabilir veya yardım isteyebilirsiniz)
- Sadece MetaTrader 5 terminali için eşdeğer versiyon!
- Bu çözümün daha gelişmiş, ücretli versiyonu
- Ürünün giriş rehberini alın ve kavramını, giriş parametrelerini öğrenin
Robotu doğru şekilde kullanmak için hızlı kılavuz
Robotun doğru kullanımı, "DYNAMIC" işlem modunun kullanılmasını gerektirir. Varsayılan olarak "STATIC" modu etkindir, çünkü mql5 platformunun bir gerekliliği şudur: varsayılan ayarlarla hemen çalışabilen, önceden yapılandırılmış bir strateji gömülü olmalıdır. Yukarıdakilere dayanarak, gömülü stratejiyle ilgili her şeyi atlayıp "DYNAMIC" modunu başlatmanın hızlı yoluna odaklanacağız.
Başlamak için temel prensibi anlamalısınız. Robot, size ait bir klasör içindeki ".txt" ayar dosyalarını okur. Klasörü oluşturduktan sonra, Telegram kanalımdan aldığınız ".txt" ayar dosyalarını bu klasöre yerleştirmeniz gerekir. Bu klasörü şu dizinde oluşturmalısınız:
- %APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files
Yukarıdaki satır, Windows ortamında ev bilgisayarınızda veya VPS’ınızda kurulu tüm MetaTrader 4/5 terminallerinin erişebildiği özel bir dizine giden evrensel yoldur. Bu dizine Windows Gezgini’ni açarak veya başka bir yöntemi kullanarak ulaşabilirsiniz. Bu yolu, adres çubuğuna yapıştırın ve "Enter" tuşuna basın — böylece otomatik olarak bu dizine yönlendirilirsiniz. Yapılandırmayı neredeyse tamamladınız. Bu dizine girdikten sonra, "Subfolder In Files Folder" giriş değişkeninde belirtilen isimde bir alt klasör oluşturmanız yeterlidir. Varsayılan değer şudur:
- WorkDirectory1
Farklı isimlerde başka klasörler de oluşturabilir ve robotun bu klasörlerden herhangi biriyle çalışmasını, sadece robot ayarlarından klasör adını değiştirerek sağlayabilirsiniz — bu tamamen isteğe bağlıdır. Daha gelişmiş çalışma dizini oluşturma yöntemleri, başta yer alan bağlantıdaki tam giriş rehberinde açıklanmıştır. Klasörü oluşturduktan sonra, Telegram kanalımdan en az bir ".txt" ayar dosyasını bu klasöre koyarak robotu Strategy Tester'da test edebilir veya gerçek ya da demo hesapta işlem yapmaya başlayabilirsiniz. ".txt" ayarlarını kullanmayı öğrendikten sonra, robotun çalışma modlarını keşfedin. Strategy Tester size bu konuda yardımcı olacaktır. Unutmayın: indirdiğiniz ayarlar hızla eskir. Güncellemek için robotun grafik arayüzünde bulunan "actualize" butonunu kullanın.
ÖNEMLİ!!! Ürünü en etkili ve doğru şekilde kullanmak istiyorsanız, mutlaka tam giriş rehberini inceleyin. Bu, başlangıçta size avantaj sağlar ve zaman kazandırır (yukarıdaki ilk bağlantı)
Neon Shadow’un Kullanım Senaryoları
- 300 dolardan başlayan küçük hesapları agresif tekniklerle büyütmek (yüksek riski meşru ve gerekli gören ve korkmadan riske girmeye hazır olanlar için)
- Varlıklarının güvenliğini ve uzun vadeli stabiliteyi esas alan ciddi ve tecrübeli yatırımcılar için uzun vadeli işlem
- Prop firm (FTMO, Darwinex) sınavlarını geçmede yardımcı araç
- Temel işlem kavramlarını öğrenmek ve pratik deneyim kazanmak
Avantajlar
|Çok Yönlülük
|Her tür hedefe uygundur ve her özel görevi çözmek için çok sayıda yardımcı işlem tekniği içerir.
|Çoklu para birimi desteği
|Sistem, işlem yapılan enstrümanın ne olduğunun farkında olmayan eşsiz bir araç olarak tasarlanmıştır.
|Ayarlarla Telegram kanalı
|Uzak sunucularımdan gelen sürekli ayar güncellemeleriyle, istediğiniz döviz çifti kombinasyonlarını uygulayabilir ve portföyünüzü her zaman güncel tutabilirsiniz. Ayarlar, indirebileceğiniz kamuya açık bir Telegram kanalında yayınlanır. Bu dosyaların uzantısı ".txt"tir, beklediğiniz ".SET" değildir. Neden bu şekilde tasarlandığını ve nasıl kullanılacağını öğrenmek için giriş rehberini inceleyin.
|Bulut bilişim (Cloud computing)
|Hesaplamaların yalnızca küçük bir kısmı cihazınızda yapılır; ana iş yükü güçlü sunucularda işlenir. Robot, kamuya açık Telegram kanalından istediğiniz zaman indirebileceğiniz, önceden hazırlanmış optimizasyonları kullanır. Bu optimizasyonlar, DYNAMIC modunda kullanılan ".txt" dosyaları şeklindedir. (önerilen çalışma modudur.)
|Kolaylık
|Yalnızca tek bir — istediğiniz — grafiğe eklenir.
|Güvenilirlik
|Robot, terminalin yeniden başlatılması veya diğer olağanüstü durumlar sonrasında pozisyonlarını geri alır ve işlemeye devam eder. Bar (mum) temelli çalıştığı için, kısa süreli donanım kesintileri işleme kritik etki yapmaz.
|Risk kontrolü
|Riskler, döviz çiftleri arasında otomatik olarak dağıtılır. Sistem, hedeflenen kârlılık oranını korumaya çalışır ve riskleri anlık olarak yeniden hesaplar.
|Drawdown’u en aza indirme
|Hedging sayesinde, farklı döviz çiftleri ve zaman dilimlerinde işlem yaparak drawdown’u azaltır.
|Gecikmelere karşı dayanıklılık
|Robot, yeni bir bar oluştuğunda işlem yapar; bu sayede hem demo hem de gerçek hesapta aynı verimlilikte işlem görür.
|Ölçeklenebilirlik ve genişletilebilirlik
|Eşsiz mimarisi sayesinde makine öğrenimi kapasitesi artırılabilir ve neredeyse tüm finansal enstrümanlarla karşılaştırmaya yer bırakmayacak kalitede işlem yapılabilir.
|Esneklik
|Geniş yapılandırma seçenekleri: döviz çifti seçimi, çalışma modları, işlem yönleri (long/short).
Öneriler
- Optimal hesap bakiyesi: 300 $ ve üzeri (ne kadar yüksekse o kadar iyidir, ancak zorunlu değildir)
- Hesap türü: hedging (uygun yapılandırma ve belirli işlem modlarının etkinleştirilmesiyle netting de mümkündür, ancak önermem)
- Aracı kurumlar: güvenilir herhangi bir broker, örneğin RoboForex veya IC Markets (swap ve spread’leri düşük olanları tercih edin)
- Başlamadan önce hazırlık: mutlaka giriş rehberini inceleyin ve canlıya geçmeden tüm portföylerinizi Strategy Tester’da dikkatle test edin. Çalışma modlarını keşfedin, deneyler yapın, test edin.
Nasıl çalışır — basitçe
İlk Direk: Uzak sunucularda hesaplama
Her işlem robotunun temel görevi, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmektir. Bu tahminlerin kalitesi, doğrudan işlem kârlılığını belirler. Makine öğrenimi kullanan çoğu robot, eski nesil bir prensibe göre çalışır: tüm hesaplamalar doğrudan VPS’te gerçekleştirilir ve aynı anda hem işlem yapılır hem veri işlenir. Bu durum iki soruna yol açar:
- Makine öğreniminin kapasitesini sınırlandırır.
- VPS üzerindeki yük nedeniyle işlem kalitesini düşürür.
Benim yaklaşımım farklıdır:
- Tüm hesaplamalar ayrı, güçlü sunuculara devredilir.
- MetaTrader yalnızca işlem yapar — hesaplama yapmaz; zaten bu amaçla tasarlanmıştır.
Robot, DYNAMIC modu için kamuya açık Telegram kanalından indirdiğiniz önceden hazırlanmış optimizasyonları kullanır. Bu yaklaşım iki temel avantaj sağlar:
- Hesaplama gücü sürekli artar, böylece birbirleriyle çeşitli şekillerde kombinlenebilen daha fazla çeşitlilikte optimizasyon elde edilir.
- Her bir döviz çiftini ayrı ayrı optimize etme rutininden kurtulursunuz. Sistem, her şeyi otomatik olarak optimize eder; sizin yapmanız gereken, size uygun olanı seçmektir.
İkinci Direk: Çeşitlendirme (Diversification)
Çeşitlendirme, işlem stabilitesini artırmak için en güçlü yöntemlerden biridir. Şunları sağlar:
- Kâr eğrisini düzleştirir.
- Drawdown’u azaltır.
- İşlem sıklığını güvenle artırır.
Çoğu robot, önceden tanımlanmış bir veya birkaç döviz çiftiyle işlem yapar. Bu tür "çeşitlendirme" minimum seviyededir ve neredeyse etkisizdir. Robotum bu sorunu kolayca çözer:
- Tüm döviz çiftleriyle eş zamanlı işlem yaparak çeşitlendirme etkisini maksimize eder.
- Her çiftin eşit oranda katkı sağlaması için işlem hacmini otomatik olarak dağıtır.
Bu, tüm riskin tek bir enstrümanda yoğunlaşmasını tamamen önler. Dağıtım sistemi tamamen otomatik olarak çalışır.
Üçüncü Direk: Portföy işlemi ve ek modlar
İşlem hacmini çok sayıda döviz çifti ve zaman dilimi arasında dağıttığımızda, portföy etkilerini uygulama imkânı doğar — bu, stratejinin "ince ayarı" gibidir. Tam olarak şunu ifade eder:
- İşlem yapılan enstrümanlardaki para birimi yapısını dikkate alarak hedging’i güçlendirebilirsiniz.
- Bazı para birimlerinin etkisini artırabilir veya tam tersine telafi edebilirsiniz.
- Ek işlem modlarını etkinleştirebilirsiniz.
Bu modlar arasında şunlar bulunur:
- Martingale.
- Averaging (ortalama alma).
- Uzun vadeli pozisyon tutma.
- Pozitif swap’lı işlem.
- Gelişmiş filtreler.
Birden fazla döviz çiftiyle eş zamanlı işlem yapıldığında, bu yaklaşımlar çok daha güvenli hale gelir çünkü riskler tüm portföye yayılır. Tüm ek modlar, giriş rehberinde açıklanmıştır. Bağlantı sayfanın en üstündedir.