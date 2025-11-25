Neon Shadow EA MT4

Robotu doğru şekilde kullanmak için hızlı kılavuz

Robotun doğru kullanımı, "DYNAMIC" işlem modunun kullanılmasını gerektirir. Varsayılan olarak "STATIC" modu etkindir, çünkü mql5 platformunun bir gerekliliği şudur: varsayılan ayarlarla hemen çalışabilen, önceden yapılandırılmış bir strateji gömülü olmalıdır. Yukarıdakilere dayanarak, gömülü stratejiyle ilgili her şeyi atlayıp "DYNAMIC" modunu başlatmanın hızlı yoluna odaklanacağız.

Başlamak için temel prensibi anlamalısınız. Robot, size ait bir klasör içindeki ".txt" ayar dosyalarını okur. Klasörü oluşturduktan sonra, Telegram kanalımdan aldığınız ".txt" ayar dosyalarını bu klasöre yerleştirmeniz gerekir. Bu klasörü şu dizinde oluşturmalısınız:

%APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files



Yukarıdaki satır, Windows ortamında ev bilgisayarınızda veya VPS’ınızda kurulu tüm MetaTrader 4/5 terminallerinin erişebildiği özel bir dizine giden evrensel yoldur. Bu dizine Windows Gezgini’ni açarak veya başka bir yöntemi kullanarak ulaşabilirsiniz. Bu yolu, adres çubuğuna yapıştırın ve "Enter" tuşuna basın — böylece otomatik olarak bu dizine yönlendirilirsiniz. Yapılandırmayı neredeyse tamamladınız. Bu dizine girdikten sonra, "Subfolder In Files Folder" giriş değişkeninde belirtilen isimde bir alt klasör oluşturmanız yeterlidir. Varsayılan değer şudur:

WorkDirectory1

Farklı isimlerde başka klasörler de oluşturabilir ve robotun bu klasörlerden herhangi biriyle çalışmasını, sadece robot ayarlarından klasör adını değiştirerek sağlayabilirsiniz — bu tamamen isteğe bağlıdır. Daha gelişmiş çalışma dizini oluşturma yöntemleri, başta yer alan bağlantıdaki tam giriş rehberinde açıklanmıştır. Klasörü oluşturduktan sonra, Telegram kanalımdan en az bir ".txt" ayar dosyasını bu klasöre koyarak robotu Strategy Tester'da test edebilir veya gerçek ya da demo hesapta işlem yapmaya başlayabilirsiniz. ".txt" ayarlarını kullanmayı öğrendikten sonra, robotun çalışma modlarını keşfedin. Strategy Tester size bu konuda yardımcı olacaktır. Unutmayın: indirdiğiniz ayarlar hızla eskir. Güncellemek için robotun grafik arayüzünde bulunan "actualize" butonunu kullanın.