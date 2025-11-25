Neon Shadow EA MT4

Neon Shadow — 学習を支援し、トレーディングの次のレベルへと導くユニークなソリューション

私は、初心者であろうとプロフェッショナルであろうと、あらゆるレベルのユーザーに利用可能な、ユニークな取引ソリューションの開発を目指しました。その核となるアイデアは、機械学習（machine learning）と高度な取引テクニックを統合し、その相乗効果を最大限に引き出すことにあります。このシステムは、1～2か月で少額の証拠金を増やす用途にも、何年にもわたる長期投資にも対応していますが、**特に学びたいと願う方にとって最大の価値**を提供します。

正しい姿勢で臨めば、新たなアプローチを発見し、わずかな利益を得ることさえできるでしょう。学びの姿勢を持ち、このコンセプトに従う覚悟をしてください。もしあなたが「ロボットをダウンロードしてストラテジーテスターで一度だけテストし、チャートに掛けて奇跡を待つ」だけのつもりなら、どうかこの製品ページを閉じ、無料製品リストの続きを閲覧してください。もちろん、それを強制する権利は私にはありません。 もし私のアドバイスに従わない場合、従来通りデフォルト設定でロボットを実行するか、下記リンクからより高度な有料版をご購入いただけます。有料版は、お客様の目的に応じて私が直接個別設定いたします。デフォルト設定も動作します——これはSTATICモードと呼ばれる組み込みストラテジーです。

製品に関する詳細情報を得るためのリンク

もし以下のことが目的なら：

ロボットの正しい使用方法：クイックガイド

ロボットを正しく使用するには、"DYNAMIC"取引モードを有効にする必要があります。デフォルトでは"STATIC"モードが有効になっています。これはmql5プラットフォームの要件によるもので、デフォルト設定には即時動作可能な組み込みストラテジーが含まれている必要があります。上述の通り、組み込みストラテジーに関する説明は省略し、"DYNAMIC"モードの迅速な起動方法に焦点を当てます。

まず基本を理解してください。ロボットはフォルダ内の".txt"設定ファイルを読み込みます。このフォルダはユーザー自身で作成する必要があります。フォルダを作成したら、私のTelegramチャンネルから".txt"設定ファイルをその中に配置します。このフォルダは以下の特定のディレクトリ内に作成する必要があります：

  • %APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files

上記のパスは、Windows環境における特殊フォルダへのユニバーサルパスです。このフォルダには、ご自宅のPCまたはVPSにインストールされたすべてのMetaTrader 4/5ターミナルがアクセス可能です。Windowsエクスプローラーを開くか、他のお好みの方法でこのディレクトリに移動できます。このパスアドレスバーに貼り付け、「Enter」キーを押すと、自動的に該当フォルダに移動します。設定はほぼ完了です。このディレクトリ内に、「Subfolder In Files Folder」という入力変数に記載された名前のフォルダを作成してください。デフォルトではこの値は以下のようになっています：

  • WorkDirectory1

必要に応じて、他の名前のフォルダも作成し、ロボットの設定でフォルダ名を変更することで、任意のフォルダを使用することも可能です（これは任意です）。より高度なワーキングディレクトリの作成方法については、冒頭にリンクがある完全版入門ガイドをご参照ください。フォルダを作成したら、私のTelegramチャンネルから少なくとも1つの".txt"設定ファイルを配置し、ストラテジーテスターでテストするか、リアルまたはデモ口座で取引を開始できます。".txt"設定の使用方法に慣れたら、ロボットの動作モードを研究してください。ストラテジーテスターがその助けになります。また、ダウンロードした設定はすぐに古くなることにご注意ください。最新化するには、ロボットのグラフィカルインターフェース上にある"actualize"ボタンをご使用ください。

重要！！！製品を最大限に効果的かつ正確に使用したい場合は、必ず完全版入門ガイドを読んでください。これによりスタート段階で優位性が得られ、時間が節約できます（上記最初のリンク）

Neon Shadowの活用方法

  • 300ドル程度の少額証拠金を、アグレッシブな手法で増やす（リスクを正当かつ必要と見なし、それを恐れない方向け）
  • 資産の安全性と長期的な安定運用を重視する、真剣で経験豊富な投資家向けの長期運用
  • プロップファーム（FTMO、Darwinexなど）のチャレンジを補助するツール
  • トレーディングの基本コンセプトを学び、実践経験を積むための学習ツール

主なメリット

汎用性              あらゆる目的に適しており、個別の課題を解決するための多数の補助的トレード手法を内蔵しています。
マルチ通貨対応
 システムは、どの銘柄で取引するかを問わないユニークなツールとして設計されています。
設定配信用 Telegramチャンネル 私のリモートサーバーによる継続的な設定更新により、任意の通貨ペアを組み合わせ、ポートフォリオを常に最新状態に保つことができます。設定は公開Telegramチャンネルで配信され、そこからダウンロード可能です。これらのファイルは拡張子が".txt"であり、お察しの".SET"ではありません。なぜこのように設計されたのか、およびその使用方法については、入門ガイドをご確認ください。
クラウドコンピューティング
 計算のほんの一部のみがお客様のデバイスで実行され、主要な処理は高性能サーバー上で行われます。ロボットは、公開Telegramチャンネルからいつでもダウンロード可能な完成済みの最適化データ（optimizations）を単に使用します。これらの最適化はDYNAMICモードで使用される".txt"ファイル形式です。（推奨される動作モードです。）
利便性
 任意の1つのチャートにのみアタッチ可能。
信頼性 端末の再起動やその他の異常状況後も、ロボットはポジションを復元し、取引を継続します。バー単位で動作するため、一時的な機器の切断が取引に致命的な影響を与えることはありません。
リスク管理 リスクは自動的に通貨ペア間に分散されます。システムは目標利益率を維持し、リアルタイムでリスクを再計算します。
ドローダウンの最小化
 ヘッジングにより、複数の通貨ペアおよびタイムフレームでの取引を通じてドローダウンを低減します。
遅延耐性
 新規バーの出現時に取引を実行するため、デモ口座・リアル口座問わず一貫したパフォーマンスを発揮します。
拡張性とスケーラビリティ
 独自のアーキテクチャにより、機械学習の処理能力を拡張し、ほぼすべての金融商品を比類ない品質で取引できます。
柔軟性 通貨ペア、動作モード、取引方向（long/short）など、幅広いカスタマイズが可能です。

推奨事項

  • 推奨証拠金：300ドル以上（多いほど良いですが、必須ではありません）
  • 口座タイプ：ヘッジング（特定の取引モードを有効化し、適切に設定すればネッティングも可能ですが、推奨しません）
  • 推奨ブローカー：信頼性の高いブローカー（例：RoboForex、IC Markets）。スワップとスプレッドが低い業者をお選びください。
  • 実行前の準備：必ず入門ガイドを読み、実運用前にストラテジーテスターでポートフォリオを十分にテストし、動作モードを理解・実験してください。

仕組みを簡単に説明

柱1 リモートサーバーによる計算

あらゆる取引ロボットの主目的は、将来の価格動向を予測することです。この予測の精度が、直接取引の収益性を左右します。機械学習を用いる多くのロボットは、時代遅れの方式に従っています：すべての計算がVPS上で同時に行われ、取引とデータ処理が共存します。これには2つの問題があります：

  • 機械学習の能力が制限される。
  • VPSへの負荷により取引品質が低下する。

私のアプローチは異なります：

  • すべての計算を専用の高性能サーバーにオフロード。
  • MetaTraderは取引専用——計算は行いません。それが本来の設計目的です。

ロボットは、DYNAMICモード用に公開Telegramチャンネルからダウンロードする完成済みの最適化データ（optimizations）を使用します。この方式には2つの重要な利点があります：

  • 計算能力が継続的に向上し、多様な最適化データをさまざまな方法で組み合わせることが可能になる。
  • 各通貨ペアごとの最適化という煩雑な作業から解放される。システムが自動的に全体を最適化し、ユーザーは好みのものを選ぶだけでよい。

柱2 分散投資（Diversification）

分散投資は、取引の安定性を高める最も強力な方法の一つです。これにより以下の効果が得られます：

  • 損益曲線を平滑化。
  • ドローダウンを低減。
  • 取引頻度を安全に増加。

多くのロボットは、事前に定義された1～数通貨ペアでのみ取引します。このような「分散」は最小限であり、ほとんど効果がありません。私のロボットはこれを簡単に改善します：

  • すべての通貨ペアを同時に取引し、分散効果を最大化。
  • 各通貨ペアが均等に寄与するよう、取引量を自動で配分。

これにより、リスクが单一銘柄に集中する状況を完全に回避します。 この配分システムは完全に自動で動作します。

柱3 ポートフォリオ取引と追加モード

多数の通貨ペアおよびタイムフレームに取引量を分散させることで、「ポートフォリオ効果」を利用できるようになります——これは戦略の「微調整」のようなものです。具体的には以下のことが可能になります：

  • 取引銘柄の通貨構成に基づき、ヘッジングを強化。
  • 特定の通貨の影響を強調、または逆に相殺。
  • 追加の取引モードを有効化。

これらのモードには以下が含まれます：

  • Martingale.
  • Averaging（平均取得）.
  • 長期保有.
  • ポジティブスワップ取引.
  • 高度なフィルター.

多数の通貨ペアを同時に取引することで、こうした手法のリスクがポートフォリオ全体に分散され、はるかに安全になります。すべての追加モードは入門ガイドに記載されています（冒頭のリンクをご参照ください）。


作者のその他のプロダクト
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
エキスパート
Neon Shadow — 学習を支援し、トレーディングの次のレベルへと導くユニークなソリューション 私は、初心者であろうとプロフェッショナルであろうと、あらゆるレベルのユーザーに利用可能な、ユニークな取引ソリューションの開発を目指しました。その核となるアイデアは、機械学習（machine learning）と高度な取引テクニックを統合し、その相乗効果を最大限に引き出すことにあります。このシステムは、1～2か月で少額の証拠金を増やす用途にも、何年にもわたる長期投資にも対応していますが、**特に学びたいと願う方にとって最大の価値**を提供します。 正しい姿勢で臨めば、新たなアプローチを発見し、わずかな利益を得ることさえできるでしょう。学びの姿勢を持ち、このコンセプトに従う覚悟をしてください。 もしあなたが「ロボットをダウンロードしてストラテジーテスターで一度だけテストし、チャートに掛けて奇跡を待つ」だけのつもりなら、どうかこの製品ページを閉じ、無料製品リストの続きを閲覧してください。もちろん、それを強制する権利は私にはありません。 もし私のアドバイスに従わない場合、従来通りデフォルト設
FREE
Spline Searcher MT5
Evgeniy Ilin
インディケータ
Spline Searcher MT5 — 価格スプラインと関心ポイントの早期検出のためのマルチ通貨インジケータ 複雑な価格フォーメーションの初期段階を自動検出し、可視化する補助ツールです。本インジケータは**完全に手動取引専用**であり、より複雑な市場フォーメーションやトレンド（その一部としてシンプルなフォーメーションが含まれる可能性あり）を早期に検出しようとする取引者に適しています。最大6種類の初期フォーメーション（遠隔足または近接足に頂点を持つ放物線、減衰が調整可能な調和振動、線形ブレイクなど）を検出します。すべてのフォーメーションは、精度、サイズ、持続時間、頑健性といった基準で評価されます。外観の柔軟なカスタマイズと高度な検索ロジックが提供されています。 追加機能やサポートをご利用になるためのリンク もし以下の目的をお持ちの場合： MetaTrader 4 用のインジケータバージョンを入手する 質問する、またはサポートを受ける 本インジケータは誰向けですか？ 興味深い市場状況を早期に検出し、多様なアプローチを試したい取引者向けです。 放物線、調和波、エリオット波などを分析し、
Channel Searcher MT5
Evgeniy Ilin
インディケータ
Channel Searcher MT5 — 複数通貨対応の価格チャネル検出インジケータ フラクタルピークと幾何学的分析に基づき、価格チャネルを自動検出して可視化する補助ツールです。本インジケータは**完全に手動取引専用**であり、市場の構造的アプローチを重視するトレーダーに最適です。チャネルは、タッチ回数、傾き、充填度、ブレイクの深さ、フラクタルの相対位置など、複数の基準に基づいて検出されます。任意の価格チャートに柔軟にカスタマイズできます。 追加機能やサポートをご利用になるためのリンク もし以下の目的をお持ちの場合： MetaTrader 4 用のバージョンを入手する 質問する、またはサポートを受ける このインジケータは誰向けですか？ 明確な価格構造を探しており、「ノイズ」やランダムなラインではなく、十分な品質のチャネルを表示したいトレーダー向けです。 多数のチャートを視覚的に監視することなく、より多くの注目ポイントを得たいトレーダー向けです。通知システムが用意されています。 柔軟な設定を重視する方：感度、色、音声、描画モードを調整でき、特定のロウソク足範囲に検索を限定することも
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
エキスパート
Neon Trade（ネオン・トレード）—— 最先端の取引ソリューションで、財務的自由と最高レベルのトレーディングを実現 私は、あらゆるトレーダーの目的や課題に応えられる、唯一無二の取引ソリューションを開発することを目指しました。その核となるアイデアは、機械学習と高度な取引テクニックを融合させ、双方のシナジー効果を最大限に引き出すことにあります。本システムは、1～2か月で少額の資金を急成長させる用途にも、何年にもわたる長期投資にも適しています。 製品についてさらに詳しく知るためのリンク集 以下のことができるリンクです： 購入前の質問や、購入後のサポート・お問い合わせ 無料で試す 実際の口座で最も慎重なアプローチで取引するための.SETファイル 私のTelegramコミュニティ（質問や、すでに製品を購入された他ユーザーとの交流が可能） 慎重戦略による取引のモニタリング MetaTrader 4専用の同等バージョン！ 製品と入力パラメータの詳細ガイド 重要！！！ロボットをご購入された方、または購入をご検討中の方は、必ず私にダイレクトメッセージを送信してください。設定のアドバイス、推奨事項
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
エキスパート
Crypto Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット 本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも暗号資産取引を始められることです。可能な限り多くの安定した暗号資産を同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。 製品についてさらに詳しい情報を得て、機能を拡張するためのリンク もし以下をお望みなら： このロボットの MetaTrader 4 端末向けバージョン 同じロボットですが、28 通貨ペアの取引に対応 同じロボットですが、米国株式の取引に対応 Telegram コミュニティ — 交流・サポート・アップデート 同じ技術に基づく、さらに高度な無料版 同じ技術に基づく、超高度な有料版 このロボットは誰向けですか？ チャートにロボットを設置するだけで、暗号資産取引を通じて短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。） 暗号資産に興味があり、この資産を信頼している方。中長期的な視点で利益を得る可能性がありま
FREE
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
エキスパート
Stocks Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット 本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも米国株式取引を始められることです。可能な限り多くの安定した米国株を同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。 製品についてさらに詳しく知り、機能を拡張するためのリンク 次の場合には： このロボットの MetaTrader 4 版を入手 同じロボットだが、28 通貨ペアでの取引に対応 同じロボットだが、暗号資産（仮想通貨）向けのバージョン Telegramコミュニティに参加 — 交流・サポート・更新情報 同じテクノロジーに基づく、さらに進化した無料版ソリューション 同じテクノロジーに基づく、超高度な有料版ソリューション このロボットは誰向けですか？ チャートにロボットを設置するだけで、米国株を主要資産として短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。） 米国株式セクターに興味があり、これらの資産を信頼して
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
エキスパート
Crypto Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット 本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも暗号資産取引を始められることです。可能な限り多くの安定した暗号資産を同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。 製品についてさらに詳しく知り、機能を拡張するためのリンク 次の場合には： このロボットの MetaTrader 5 版を入手 同じロボットだが、28 通貨ペアでの取引に対応 同じロボットだが、米国株式向けのバージョン Telegramコミュニティに参加 — 交流・サポート・更新情報 同じテクノロジーに基づく、さらに進化した無料版ソリューション 同じテクノロジーに基づく、超高度な有料版ソリューション このロボットは誰向けですか？ チャートにロボットを設置するだけで、暗号資産取引を通じて短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。） 暗号資産に興味があり、この資産を信頼している方。中長期的な視点で
FREE
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
エキスパート
Stocks Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット 本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも米国株式取引を始められることです。可能な限り多くの安定した米国株を同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。 製品についてさらに詳しい情報を得たり、機能を拡張したりするのに役立つリンク もし次をご希望の場合： このロボットの MetaTrader 5 向けバージョン 同じロボットですが、28 通貨ペアでの取引向け 同じロボットですが、暗号資産取引向け 当社の Telegram コミュニティ — 交流・サポート・更新情報 同じテクノロジーに基づいた、さらに高度な無料版 同じテクノロジーに基づいた、スーパー高度な有料版 このロボットは誰向けですか？ チャートにロボットを設置するだけで、米国株を主要資産として短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。） 米国株式セクターに興味があり、これらの資産を信頼してい
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
エキスパート
Currency Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット 本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも28の主要通貨ペアを同時に取引できることです。可能な限り多くの安定した主要通貨ペアを同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。 製品についてさらに詳しい情報を得たり、機能を拡張したりするのに役立つリンク もし次をご希望の場合： 購入前に質問する、または購入後にサポートを受ける このロボットの MetaTrader 5 向けバージョン 同じロボットですが、米国株式取引向け（無料） 同じロボットですが、暗号資産取引向け（無料） 当社の Telegram コミュニティ — 交流・サポート・更新情報 同じテクノロジーに基づいた、スーパー高度な有料版 このロボットは誰向けですか？ チャートにロボットを設置するだけで、28の主要通貨ペアを主要資産として短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。） 主要通貨ペア
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
エキスパート
Neon Trade（ネオン・トレード）—— 最先端の取引ソリューションで、財務的自由と最高レベルのトレーディングを実現 私は、あらゆるトレーダーの目的や課題に応えられる、唯一無二の取引ソリューションを開発することを目指しました。その核となるアイデアは、機械学習と高度な取引テクニックを融合させ、双方のシナジー効果を最大限に引き出すことにあります。本システムは、1～2か月で少額の資金を急成長させる用途にも、何年にもわたる長期投資にも適しています。 製品についてさらに詳しく知るためのリンク集 以下のことができるリンクです： 購入前の質問や、購入後のサポート・お問い合わせ 無料で試す 実際の口座で最も慎重なアプローチで取引するための.SETファイル 私のTelegramコミュニティ（質問や、すでに製品を購入された他ユーザーとの交流が可能） 慎重戦略による取引のモニタリング MetaTrader 5専用の同等バージョン！ 製品と入力パラメータの詳細ガイド 重要！！！ロボットをご購入された方、または購入をご検討中の方は、必ず私にダイレクトメッセージを送信してください。設定のアドバイス、推奨事項
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
インディケータ
Channel Searcher MT5 — 複数通貨対応の価格チャネル検出インジケータ フラクタルピークと幾何学的分析に基づき、価格チャネルを自動検出して可視化する補助ツールです。本インジケータは**完全に手動取引専用**であり、市場の構造的アプローチを重視するトレーダーに最適です。チャネルは、タッチ回数、傾き、充填度、ブレイクの深さ、フラクタルの相対位置など、複数の基準に基づいて検出されます。任意の価格チャートに柔軟にカスタマイズできます。 追加機能やサポートをご利用になるためのリンク もし以下の目的をお持ちの場合： MetaTrader 5 用のバージョンを入手する 質問する、またはサポートを受ける このインジケータは誰向けですか？ 明確な価格構造を探しており、「ノイズ」やランダムなラインではなく、十分な品質のチャネルを表示したいトレーダー向けです。 多数のチャートを視覚的に監視することなく、より多くの注目ポイントを得たいトレーダー向けです。通知システムが用意されています。 柔軟な設定を重視する方：感度、色、音声、描画モードを調整でき、特定のロウソク足範囲に検索を限定することも
Spline Searcher MT4
Evgeniy Ilin
インディケータ
Spline Searcher MT5 — 価格スプラインと関心ポイントの早期検出のためのマルチ通貨インジケータ 複雑な価格フォーメーションの初期段階を自動検出し、可視化する補助ツールです。本インジケータは**完全に手動取引専用**であり、より複雑な市場フォーメーションやトレンド（その一部としてシンプルなフォーメーションが含まれる可能性あり）を早期に検出しようとする取引者に適しています。最大6種類の初期フォーメーション（遠隔足または近接足に頂点を持つ放物線、減衰が調整可能な調和振動、線形ブレイクなど）を検出します。すべてのフォーメーションは、精度、サイズ、持続時間、頑健性といった基準で評価されます。外観の柔軟なカスタマイズと高度な検索ロジックが提供されています。 追加機能やサポートをご利用になるためのリンク もし以下の目的をお持ちの場合： MetaTrader 5 用のインジケータバージョンを入手する 質問する、またはサポートを受ける 本インジケータは誰向けですか？ 興味深い市場状況を早期に検出し、多様なアプローチを試したい取引者向けです。 放物線、調和波、エリオット波などを分析し、
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
エキスパート
Currency Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット 本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも28の主要通貨ペアを同時に取引できることです。可能な限り多くの安定した主要通貨ペアを同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。 製品についてさらに詳しい情報を得たり、機能を拡張したりするのに役立つリンク もし次をご希望の場合： 購入前に質問する、または購入後にサポートを受ける このロボットの MetaTrader 4 向けバージョン 同じロボットですが、米国株式取引向け（無料） 同じロボットですが、暗号資産取引向け（無料） 当社の Telegram コミュニティ — 交流・サポート・更新情報 同じテクノロジーに基づいた、スーパー高度な有料版 このロボットは誰向けですか？ チャートにロボットを設置するだけで、28の主要通貨ペアを主要資産として短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。） 主要通貨ペア
lisi 7887
1575
lisi 7887 2025.11.28 08:18 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Evgeniy Ilin
37665
開発者からの返信 Evgeniy Ilin 2025.11.28 08:32
Большое спасибо вам за добрые слова и за ваш отзыв!
