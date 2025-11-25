ロボットの正しい使用方法：クイックガイド

ロボットを正しく使用するには、"DYNAMIC"取引モードを有効にする必要があります。デフォルトでは"STATIC"モードが有効になっています。これはmql5プラットフォームの要件によるもので、デフォルト設定には即時動作可能な組み込みストラテジーが含まれている必要があります。上述の通り、組み込みストラテジーに関する説明は省略し、"DYNAMIC"モードの迅速な起動方法に焦点を当てます。

まず基本を理解してください。ロボットはフォルダ内の".txt"設定ファイルを読み込みます。このフォルダはユーザー自身で作成する必要があります。フォルダを作成したら、私のTelegramチャンネルから".txt"設定ファイルをその中に配置します。このフォルダは以下の特定のディレクトリ内に作成する必要があります：

%APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files



上記のパスは、Windows環境における特殊フォルダへのユニバーサルパスです。このフォルダには、ご自宅のPCまたはVPSにインストールされたすべてのMetaTrader 4/5ターミナルがアクセス可能です。Windowsエクスプローラーを開くか、他のお好みの方法でこのディレクトリに移動できます。このパスを アドレスバー に貼り付け、「Enter」キーを押すと、自動的に該当フォルダに移動します。設定はほぼ完了です。このディレクトリ内に、「Subfolder In Files Folder」という入力変数に記載された名前のフォルダを作成してください。デフォルトではこの値は以下のようになっています：

WorkDirectory1

必要に応じて、他の名前のフォルダも作成し、ロボットの設定でフォルダ名を変更することで、任意のフォルダを使用することも可能です（これは任意です）。より高度なワーキングディレクトリの作成方法については、冒頭にリンクがある完全版入門ガイドをご参照ください。フォルダを作成したら、私のTelegramチャンネルから少なくとも1つの".txt"設定ファイルを配置し、ストラテジーテスターでテストするか、リアルまたはデモ口座で取引を開始できます。".txt"設定の使用方法に慣れたら、ロボットの動作モードを研究してください。ストラテジーテスターがその助けになります。また、ダウンロードした設定はすぐに古くなることにご注意ください。最新化するには、ロボットのグラフィカルインターフェース上にある"actualize"ボタンをご使用ください。